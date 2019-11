Hamsik - Higuain, il Napoli vince e mette l'ipoteca sulla qualificazione

Il Napoli torna vincitore da Bratislava. 0-2 il risultato. Hamsik ed Higuain i marcatori. Partita lenta, macchinosa, che stenta a decollare quella dello Štadión Pasienky. Un Napoli che, con il minimo sforzo, porta a casa il massimo bottino, anche se nella seconda frazione di gioco, è servita la segnatura del Pipita per mettere a freno la voglia di rimonta degli slovacchi.

Il primo tempo ha un copione fisso. I partenopei scendono in campo con il solito turn over di Benitez, con Ghoulam sulla sinistra e Britos centrale al fianco di un superlativo Koulibaly. La coppia di centrocampisti invece, è formata da un rientrante Inler e da David Lopez. Mertens, Hamisk e De Guzman a sostegno di Duvan a rappresentare il quartetto offensivo.

L'inizio è davvero noioso. Nessuna particolare occasione da rete, se non qualche sussulto di Hamsik, che al 20esimo regala un assist splendido al colombiano Duvan Zapata, che però calcia a lato. E' la partita dell' ex. Hamsik è in serata ed al minuto 29 si trova tra i piedi il possibile pallone dell' 1 a 0. Carambola in area scaturita dal cross di Maggio, ma il tiro dello slovacco viene bloccato a terra dal portiere. Lo Slovan non si vede e al 34esimo arriva il vantaggio azzurro. Splendido il lancio di un Koulibaly, in versione Pirlo, che pennella sulla testa di Hamsik una pallone d'oro, il portiere dello Slovan esce a vuoto e Marek non esita ad insaccare l'1 a 0 partenopeo.

Il primo tempo termina ancora con sussulti azzurri, che però, molto spesso, non arrivano ad impensierire l'incerto portiere dello Slovan Bratislava. Parte la ripresa e i padroni di casa si fanno più pericolosi. Prima Britos salva, poi è il guardalinee a fermare Cikos che si era inserito con i tempi giusti. Ma l'occasionissima per il pareggio slovacco arriva al 57esimo, quando Ghoulam si perde il nuovo entrato Milinkovic, ma fortunatamente per il Napoli, il cross per il sopracitato serbo, è lungo. I partenopei reagiscono. Pochi minuti dopo, infatti, arriva la traversa di Mertens, che con un tiro a rientrare supera Pernis, ma il pallone non riesce ad andare oltre la trasversale.

Arrivano i primi cambi anche per Benitez. Fuori il peggiore dei suoi, De Guzman, per far spazio a Josè Callejon. Ma il Napoli non riesce a trovare il raddoppio. E' anzi sempre Milinkovic a trovare una buonissima conclusione da fuori area che Rafael, al primo vero intervento della partita, smanaccia via. Entra però Higuain per Zapata. Esattamente un minuto dopo il suo ingresso in campo, il primo pallone toccato dal Pipita viene trasformato in oro. Cross splendido di Hamsik, che pennella sulla testa dell'argentino un cross da dover solo trasformare in rete. Il Pipita non esita. 2 a 0 Napoli.

Puntuale Higuain con il gol in Europa. Puntuale il solito svarione difensivo azzurro. Koulibaly si perde uno scatenato Milinkovic, Rafael sbaglia l'uscita, ma incredibilmente il serbo spara fuori. Esce anche Hamsik, con una mertita passerella, e lascia il posto a Mesto, che torna cosi a giocare in Europa. La partita finisce cosi. 0 - 2 Napoli, con un po di paura non prevista, ma con i tre punti portati a casa dagli azzurri di Benitez. Hamsik e compagni sono ora in vetta al girone, dopo che lo Sparta Praga ha battuto per 3 a 1 lo Young Boys.

NAPOLI 6 - Sparta Praga 3 - Young Boys 3 - Slovan Bratislava 0