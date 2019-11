Napoli, Inler: "Due vittorie fondamentali, continuiamo così"

Suona la carica Inler in vista della partita di domenica sera che il Napoli giocherà contro il Torino. Il capitano della nazionale Svizzera è intervenuto alla radio ufficiale del Calcio Napoli, Radio KissKissNapoli, analizzando la partita di ieri sera e il momento che vive la squadra partenopea: "Complimenti alla squadra, ieri abbiamo dimostrato tutta la nostra serietà. Vogliamo far bene in ogni gara, la vittoria di ieri era importantissima per ripartire. Domenica ci aspetta il Torino, sarà un'altra grande gara. Il Napoli è forte come il mister vuole, Benitez fa ruotare tanti giocatori come succede in ogni squadra importante. Ieri non è stata una gara semplice, il campo era difficile e pesante ma la squadra ha giocato con tanta concentrazione, buon palleggio ma si può ancora migliorare lavorando in questo modo". Poi Inler si sofferma sulla sua crescita personale, e sul migliorament rispetto ai tempi dell'Udinese: "Io sto crescendo in questa posizione di leader, devo fare ancora di più perchè sono qui da quattro anni e devo crescere per aiutare la squadra. Il Napoli viene prima di tutto, ci sono periodi difficili ma come dico sempre bisogna lavorare con serietà per ottenere risultati. Dallo scorso anno non è cambiato nulla, la squadra è ancora forte e deve guardare al futuro con ottimismo, dando sempre il massimo. Due vittorie consecutive non bastano, bisogna dare un segnale a questo campionato già domenica. Mentalmente sono cresciuto tantissimo, ma è inevitabile quando arrivi in una piazza del genere. Rispetto ad Udine sono cambiati gli obiettivi e questo mi piace. La città di Napoli mi ha dato tanto, c'è rispetto reciproco con i tifosi e così riesco a lavorare bene perché sono una persona seria che vuole sempre crescere e migliorare".

Infine un pensiero per il capitano Hamsik, per poi concludere con un messaggio ai tifosi azzurri: "Marek ha segnato di testa, per lui è stato importante perché è un giocatore che da tanto per la squadra. Queste partite aiutano la squadra ed ognuno di noi, complimenti ad Hamsik che è un grande professionista ed è importante per questo gruppo. Grandi tifosi di Napoli, tifate per noi e noi saremo con voi. Vinceremo tutti insieme".