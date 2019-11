Live Verona - Cagliari in Serie A

Erika Di Bello e VAVEL vi salutano e vi ringraziano per aver seguito la diretta insieme a noi.

Il Verona di Mandorlini torna a vincere dopo la prima sconfitta subita nella scorsa giornata di campionato. Ottiene ben 11 punti tracciando un percorso fantastico. Vittoria più che meritata, considerando il gol regolare annullato a Toni nei primi 45 minuti di gioco e la completa dominanza gialloblù durante il secondo tempo. Cagliari schiacciato dalla potenza del Verona nel corso di tutta la seconda parte della partita; i rossoblù non sono riusciti a portare a casa nemmeno un punto prezioso. Rimane così ferma a soli 4 punti la squadra di Zeman.

90' + 3 Ultima occasione per il Cagliari con un calcio d'angolo. Nulla da fare.

90' + 2 Fallo di Ekdal. Punizione importante conquistata dal Verona.

4 minuti di recupero.

89' GOOOOLLLLL! 1-0 VERONA! STREPITOSO GOL DI TACHTSIDIS CHE CALCIA UN POTENTE TIRO DA FUORI AREA DRITTO IN PORTA!

88' Ultima sostituzione per il Verona: entra Nenè ed esce Gomez.

85' Abbattuto Hallfredsson da Ibarbo, punizione Verona.

82' CHE OCCASIONE PER IL VERONA! TONI COLPISCE DI TESTA IL PALLONE SERVITO DA JANKOVIC PRENDENDO LA TRAVERSA, SFIORATO IL GOL DEL VANTAGGIO.

81' Ammonizione di Tachtsidis per simulazione.

80' Joao Pedro commette fallo su Tachtsidis, punizione per il Verona.

77' Grande stacco di testa di Gomez, respinto stentatamente da Cragno.

76' Sostituzioni per il Cagliari: entra Joao Pedro per Dessena, dentro Farias per Cossu.

75' Cossu, servito da Ibarbo, tenta una conclusione troppo alta che finisce sopra la traversa.

72' Toni si ritrova smarcato al limite dell'area: senza pensarci due volte tenta il tiro che però sfila debolmente sull'esterno della porta.

70' Clamorosa traversa colpita da Jankovic! L'attaccante indirizza un buon tiro dalla lunga distanza ma la traversa gli impedisce di siglare un fantastico gol.

68' Conclusione di Luca Toni respinta da Cragno, azione che sembra terminata, ma Jankovic riprende il pallone calciando in velocità. Pallone troppo alto.

67' Potente sinistro di Avelar dal limite dell'area, Rafael blocca.

66' Sostituzione per il Verona: entra Jankovic esce Lopez, entra Hallfredsson per Campanharo.

63' Occasione per il Cagliari con Ceppitelli, il difensore indirizza un buon pallone di testa, che colpisce la traversa.

62' Squadre che palleggiano cercando di impostare una buona azione di gioco.

59' Prima sostituzione per il Cagliari: esce Sau per Longo.

55' Lopez propone un buon assist per Toni, l'attaccante però non arriva in tempo sul pallone.

54' Grande occasione per il Verona con Campanharo, Cragno para un tiro molto difficile.

52' Terzo giallo del match questa volta per Luca Rossettini, che era già diffidato. Salterà la prossima sfida.

50' Verticalizzazione di Crisetig alla ricerca di Cossu, Moras spazza via.

48' Ammonito anche Ibarbo.

46' Primo cartellino giallo del match per Dessena.

45' Inizia il secondo tempo al Bentegodi!

Ancora 0-0 dopo 45 minuti di gioco. Quella tra Verona e Cagliari si sta rivelando una partita alla pari, buone occasioni da entrambe le parti, forse è leggermente migliore la prestazione degli uomini di Zeman. I rossoblù hanno ottenuto quattro occasioni importanti dove Sau e Cossu si sono ritrovati soli davanti Rafael che, per loro sfortuna, non ha ceduto un attimo e ha tenuto gli occhi ben aperti. Il Cagliari sta dimostrando tanta grinta e sta giocando con molta velocità, andando a recuperare ogni pallone perso. Anche il Verona di Mandorlini non sta deludendo, si sono presentate alcune occasioni con Luca Toni, Gomez e Nico Lopez ma anch'esse a vuoto. Efficienti sono i cross di Ionita che innescano gli attaccanti gialloblù. Nel secondo tempo ci aspetta una gara alla ricerca disperata di almeno un gol da parte di tutte e due le squadre.

Saranno 2 i minuti di recupero.

43' Punizione a giro battuta in modo ottimale da Cossu che sfiora la porta di Rafael.

42' Sinistro pericoloso di Nico Lopez dal limite dell'area. Cragno para.

40' Grande occasione per il Verona con una conclusione di Luca Toni che termina di pochissimo sull'esterno della porta.

39' Sau si mostra nuovamente pericoloso con una conclusione molto potente parata ancora una volta da Rafael.

37' Fallo di Agostini su Ibarbo, punizione per il Cagliari.

35' Gran cross di Campanharo per Toni, Dessena lo anticipa.

34' Fallo di Ionita su Dessena, punizione per i rossoblù.

32' Potente tiro di Cossu che prova a sorprendere Rafael senza riuscirci.

30' Doppia occasione per il Cagliari: Dessena e Sau tentano di colpire la porta di Rafael, ma i loro tiri vengono murati.

29' Fallo di mano di Rossettini. Punizione Verona.

25' Luca Toni trova il gol del vantaggio grazie ad un fortunato rimpallo, ma si alza la bandierina del fuorigioco per una posizione dubbia di Campanharo.

24' Gran tiro di Crisetig da fuori area, deviazione dei difensori gialloblù. Angolo per il Cagliari.

20' Cross di Ionita agganciato bene da Toni, ma l'attaccante gialloblù commette fallo su Cragno.

18' Ionita commette fallo su Ibarbo. Punizione per il Cagliari.

17' Occasione per il Cagliari! Inserimento di Dessena in area di rigore, Rafael bravo a parare la sua conclusione.

16' Verticalizzazione di Ionita alla ricerca di Toni, palla troppo lunga bloccata da Cragno.

13' Fallo di Rossettini su Toni. Punizione a favore dell'Hellas.

11' Cross profondo di Crisetig verso il centro dell'area, palla che termina tra le braccia del portiere gialloblù.

8' Tiro al volo di Sau che si coordina molto bene ma il pallone sfila davanti la porta di Rafael.

7' Grande inserimento in area di Ibarbo che subito va al tiro, si salva per un pelo Rafael che devia il pallone con il corpo.

5' Cross di Sau al centro dell'area a cercare Dessena, che però non aggancia il pallone.

3' Occasione per il Cagliari con Ibarbo! Avelar mette il pallone al centro dell'area di rigore dove si fa trovare pronto Ibarbo, ma Rafael non si lascia sorprendere.

2' Verticalizzazione di Gomez per Dessena, colto in fuorigioco.

18.00 - Inizia il match Verona Cagliari con il fischio di Giacomelli!

17.57 - Le squadre sono appena entrate in campo.

17.55 - Tutto pronto al Bentegodi a cinque minuti dal fischio d'inizio del match.

17.50 - Ecco le formazioni ufficiali:

17.40 - Questa invece è quella del Cagliari: Cragno; Balzano, Ceppitelli, Rossettini, Avelar; Dessena, Crisetig, Ekdal; Ibarbo, Sau, Cossu. Non ci sono particolari cambiamenti dalla solita formazione zemaniana. Balzano preferito a Pisano. Cragno confermato tra i pali. Sau schierato come sempre nel tridente pronto a sorprendere la difesa gialloblù.

17.30 - Ecco la formazione ufficiale del Verona: Rafael, Moras, Marques, Marquez, Agostini; Campanharo, Tachtsidis, Ionita; Gomez, Toni, Nico Lopez. Giocherà quindi Nico Lopez contro tutti i pronostici che non lo davano titolare, Tachtsidis giocherà nonostante il suo fastidio al piede. Toni dovrà essere la bandiera portante della squadra e dovrà cercare di accontentare Mandorlini che si aspetta un gol dal suo bomber.

17.20 - Di Gennaro, l’ex bandiera dell’Hellas, ha parlato ai microfoni del nuovo acquisto Saviola: “Saviola ha giocato anche largo sull'esterno in passato, anche se in un contesto di squadra diverso, ma sulle fasce Mandorlini ha giocatori che fanno le due fasi, Saviola potrebbe giocare dietro Toni o al suo fianco, di certo sarebbe una coppia formidabile. Viste le ultime dichiarazioni, ci può stare un 4-4-2, lui ha sempre fatto il 4-3-3 con esiti positivi, ma più volte negli ultimi anni i tecnici hanno cambiato per venire incontro alle esigenze dei giocatori o della squadra. Di base i giocatori per questo modulo ce li ha. L'hanno preso per il dopo Iturbe, è partito un giocatore giovane e affamato ed è arrivato un giocatore più affermato, che deve migliorare sotto il profilo della condizione. Di certo deve metterlo nelle condizioni migliori per rendere, per cui il cambio di modulo va ipotizzato".

17.10 - Se vinciamo contro l'Inter a San Siro vuol dire che il mio calcio funziona” – aveva detto Zeman in conferenza stampa. Impresa riuscita al 100% grazie ai 4 gol fatti alla squadra di Mazzarri. Adesso i rossoblù hanno acquistato coraggio e possono giocarsela alla pari con l’ottimo Verona di Mandorlini - “Sono stato sempre convinto che questa squadra può giocare bene a calcio, ci siamo presentati a San Siro e lo abbiamo fatto. E ci davano per retrocessi dopo tre partite. Abbiamo dei valori e spero che anche in futuro potremmo giocare con la stessa intensità. Stavamo fisicamente bene anche nelle precedenti partite, ma pensavamo più a difendere che ad attaccare. Abbiamo provato a giocarcela ed è andata bene”

17.00 - L’agente di Albin Ekdal, Klette, ha parlato ai microfoni dell’umore del giocatore dopo la sua tripletta rifilata all’Inter e della sua esperienza al Cagliari: “Albin ne è stato davvero felice e lo si capiva anche parlandoci al telefono. E' sempre difficile fare dei paragoni fra partite molto diverse fra loro, ma sicuramente la sua è stata una performance spettacolare. Segnare tre gol contro uno dei migliori club al mondo capita raramente. Albin è molto felice a Cagliari, ma dopo tre anni in Sardegna è aperto anche a nuove sfide. Vedremo quello che accadrà a gennaio oppure nel prossimo giugno".

16.50 - Sono 12 i precedenti fra Hellas Verona e Cagliari al Bentegodi, di cui 6 vittorie per l’Hellas, 5 pareggi e 1 vittoria per il Cagliari. L’unica vittoria dei sardi risale al 2-0 del 29 gennaio 1972. Nello scorso campionato, invece, la gara d’andata Verona-Cagliari terminò 2-1, al ritorno finì 1-0 per il Cagliari.

16.45 - Buon pomeriggio e benvenuti alla diretta live di Verona - Cagliari, l’anticipo della sesta giornata della Serie A 2014/2015 che si giocherà alle 18:00 al Bentegodi. Il Verona occupa la settima posizione in classifica con ben 8 punti, al pari di Milan ed Inter. Il Cagliari, invece, occupa la tredicesima posizione con soli 4 punti, gli ultimi 3 arrivati da un’importantissima vittoria contro l’Inter per 4-0 con tripletta di Ekdal. La squadra di Zeman ha trovato la carica, la squadra di Mandorlini vuole rimediare alla prima sconfitta subita in questo campionato contro la Roma, perciò al Bentegodi tutto sarà possibile. Ad arbitrare ci sarà l’arbitro Giacomelli.

16.35 - La squadra di Mandorlini attualmente detiene 8 punti così come l’Inter e il Milan. L’unica sconfitta è arrivata nella scorsa partita contro la Roma, subendo 2 gol da Destro e Florenzi. Nel resto del campionato, il Verona ha tracciato un buon percorso totalizzando 2 vittorie e 2 pareggi, anche se i gialloblù vincono ma non convincono, difatti nell’esordio ha dovuto rimontare con il Palermo, ugualmente contro il Genoa, un match finito 2-2 dove il Verona perdeva 2-0. Nonostante ciò, la squadra di Mandorlini può sempre migliorare le sue prestazioni, contando su un bomber come Luca Toni e sui tanti talenti presenti in essa. Al Bentegodi, i gialloblù giocheranno per ottenere la terza vittoria di campionato.

16.25 - Discorso ben diverso si può fare per il Cagliari che invece ha ottenuto solo 4 punti, di cui 3 molto importanti dal match contro l’Inter, i quali hanno permesso ai rossoblù di allontanarsi dalla zona retrocessione. Invece, nella gara d’esordio i sardi hanno ottenuto un misero pareggio contro il Sassuolo, per poi perdere tutte le gare successive contro Atalanta, Roma e Torino. Dopo la fantastica vittoria nell’ultima giornata di campionato, però, la squadra di Zeman sembra aver trovato il giusto carattere e il ct sta preparando al meglio questa sfida.

16.15 - Mandorlini nella conferenza stampa ha confessato il suo gran rispetto per la squadra di Zeman e la paura che la sua fase offensiva gli incute, ma lui non ha dubbi, questo match lo giocherà per vincere: “La sfida contro il Cagliari? Siamo stati impressionati dalla loro partita contro l'Inter, hanno segnato 4 gol e sbagliato un calcio di rigore nel primo tempo. E' una squadra che sta bene, le vittorie ti danno entusiasmo e consapevolezza. Poi ogni partita ha una sua storia, quella giocata dal Cagliari contro l'Inter è nata in una maniera e finita in un'altra. Avremo massimo rispetto per ogni squadra, curiamo bene le nostre situazioni di gioco e guardiamo con molta attenzione alla loro fase offensiva, vero e proprio fiore all'occhiello delle squadre allenate da Zeman. Giocano e attaccano, dovremo essere bravi a contenere e ripartire, per metterli in difficoltà. Per noi sarà fondamentale ritrovare la vittoria"

16.05 - Zeman ha invece parlato molto della vittoria contro l’Inter, dell’umore dei giocatori e del fatto che tutto questo non deve influenzare questa o le prossime partite, non bisogna rilassarsi, ma vincere sempre: "La vittoria sull’Inter? La squadra ha la scusante del vantaggio ma non mi è piaciuto il secondo tempo. Il Verona? Hanno fatto bene l’anno scorso, sono partiti forte. Sia chiaro, partite facili non ce ne sono. Però spero si riesca a migliorare la prestazione. Stimo Tachtsidis e Gomez è un giocatore importante. Toni è il loro uomo gol, la squadra si appoggia su di lui, dobbiamo stare attenti. Mandorlini? Sta facendo bene, si è ambientato bene. – riguardo la sua squadra - Davanti ho grande scelta, Farias o Caio Rangel, che se si ambienta i mezzi ce li ha. Dessena? Ha fatto una buona partita, un grande lavoro in fase difensiva e di possesso. Ci dobbiamo abituare a giocare assieme, dobbiamo proporci come squadra e non come singoli. Dopo l’Inter? Si può migliorare. La vittoria a San Siro è servita soprattutto ai giocatori: spero si siano resi conto che si deve provare a giocare con qualsiasi avversario. Bisogna applicarsi. Dimentichiamoci il 4-1. C’è stata la prestazione. Ma a Verona si ricomincia da capo. Dobbiamo essere convinti di quello che facciamo".

15.55 - CURIOSITA’ - I sardi hanno rifilato all’Inter ben 4 gol, gli stessi che hanno totalizzato nelle ultime 8 partite di campionato. Per quanti riguarda i gol subiti, sei degli otto sono arrivati durante i primi trenta minuti di gioco. La prima vittoria per i sardi è arrivata proprio nella scorsa giornata contro l’Inter e la squadra di Zeman vuole continuare a trionfare. Parlando del Verona, si punta tutto su Luca Toni, che nelle ultime 13 partite di Serie A contro il Cagliari ha segnato ben sette gol. Invece, il Cagliari trova il suo punto di riferimento in Marco Sau. Gli assistman invece sono Ionita per il Verona e Ibarbo per il Cagliari.

15.45 - FORMAZIONE VERONA - La squadra di Mandorlini conta parecchi infortunati, ad esempio, Obbadi, Martic a causa di un trauma facciale, Benussi, Sala a causa di un problema muscolare e Christodoulopoulos per un problema all’adduttore sinistro. Ritrova invece Hallfredsson, tornato dopo un periodo out a causa della scomparsa del padre, il quale giocherà dal primo minuto. Tornato anche Agostini. Diverso il discorso per Tachtsidis, che si è allenato poco poiché risente di un problema al dito di un piede. Probabilmente Mandorlini opterà per un 4-3-3 con Rafael tra i pali, Marquez e Moras come difensori centrali, Sorensen e uno tra Agostini e Brivio sulle fasce. A centrocampo Tachtsidis favorito su Campanharo (se dovesse essere pronto) insieme a Ionita e Hallfredsson. Nel tridente invece presenti Gomez, Toni e Jankovic, favorito a Saviola. Panchina per Nico Lopez.

15.35 - FORMAZIONE CAGLIARI - Mister Zeman si affiderà al solito 4-3-3 con gli intoccabili Ibarbo, Cossu e Sau a formare il tridente d’attacco. Conti è indisponibile per un problema alla gamba destra, Eriksson e Colombi sono gli altri due assenti. Cragno confermato tra i pali, nella difesa a quattro presenti Balzano e Avelar sulle corsie, Ceppitelli e Rossettini centralmente. A centrocampo, invece, Dessena ed Ekdal spalleggeranno Crisetig. D’altro Zeman non potrebbe rinunciare ad Ekdal dopo la splendida prestazione contro l’Inter, al quale ha rifilato ben 3 gol. In panchina resteranno Murru e Longo.

15.25 - PRECEDENTI - Per quanto riguarda i precedenti, il Cagliari ha battuto i gialloblù nove volte contro le otto vittorie del Verona, sette invece i pareggi, in tutti contiamo 24 precedenti. L’ultima vittoria rossoblù risale a marzo contro un Verona che aveva ottenuto tre vittorie consecutive nei match precedenti. I gialloblù non perdono in casa contro il Cagliari dal 1972, da quell’anno ci sono state cinque le vittore e tre pareggi. Il Verona è reduce da una sconfitta contro la Roma, ma non viene battuto per due volte consecutive da marzo scorso, perciò per il Cagliari sarà difficile strappare la seconda sconfitta alla squadra di Mandorlini.

15.15 - L’arbitro designato per questo match sarà Piero Giacomelli di Trieste. Sarà coadiuvato dagli assistenti Petrella e Tegoni, il quarto uomo sarà Paganessi. Gli arbitri addizionali invece saranno Calvarese e Ghersini.

15.05 - Formazioni: