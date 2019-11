Milan, contro il Chievo in cerca di conferme

Questa sera ennesima prova d’esame per i rossoneri, per un Milan ancora a due facce: il miglior attacco del campionato affiancato da una delle peggiori difese: il problema principale per il tecnico rossonero è trovare un equilibrio giusto, La partita sarà veramente dura perchè il Chievo solo sulla carta resta una “piccola” con poche possibilità di uscire indenne da San Siro. In realtà la squadra di Corini è una brutta gatta da pelare, ne sa qualcosa il Napoli sconfitto a domicilio da un gol di Maxi Lopez. Una partita da vincere a tutti i costi, per i rossoneri , obiettivo 11 punti e prepararsi al meglio per la ripresa del campionato.

Inzaghi: "I miei giocatori hanno bisogno della nostra gente"- ll Milan affronterà il Chievo che ha conquistato un solo punto nelle ultime tre partite: " Ci siamo preparati bene, sarà una bella gara e difficile contro il Chievo. Non si vince a Napoli per caso. Ma giochiamo a San Siro e credo possa darci una grande mano. Abbiamo bisogno del loro calore e dell'aiuto della nostra gente. Mi fa piacere sentire che mister Corini abbia detto che siamo una squadra di carattere e con anima - ha aggiunto Inzaghi - Sono fiducioso e penso che potremo fare bene. Dobbiamo crescere e ci vorrà del tempo. Per ripartire bisogna sapere che non si possono risolvere i problemi in un attimo.Quello che mi rende tranquillo è l'atteggiamento dei giocatori durante la settimana".

Eugenio Corini ha presentato la sfida contro il Milan. Le sue parole, riportate dal sito ufficiale del club veronese:“Il Milan ha dimostrato di avere molto carattere nonostante i due pareggi di fila, è un avversario di valore e forte ma la mia squadra ha dimostrato di saper fare l’impresa in campi così difficili e di conseguenza è nostro dovere provarci anche contro i rossoneri. In attacco posso scegliere tra diversi giocatori, deciderò a seconda del sistema di gioco che adotterò sabato sera”.

La coppia centrale di difesa sarà composta da Alex e Rami, che ha vinto il ballottaggio con Bonera. Sulle fasce Abate e De Sciglio mentre Abbiati sarà a guardia della porta in attesa del rientro, previsto per la sfida con il Verona, di Diego Lopez. In mezzo al campo, il duo composto da De Jong e Muntari con Poli che godrà di un turno di riposo. Giacomi Bonaventura partirà nella posizione di mezz'ala (da stabilire se a destra o a sinistra) e in fase di possesso si alzerà sulla linea dei trequartisti. l recupero lampo di Menez ha cambiato nuovamente le carte in tavola: Stephan El Shaarawy si accomoderà ancora in panchina. Con il francese ci saranno Torres e Honda a comporre quello che, attualmente, è il tridente titolare.

Per mister Corini e i suoi. Non saranno disponibili per la partita Mariano Izco, Ezequiel Schelotto e Ruben Botta. A Veronello l'allenamento prevedeva riscaldamento tecnico, sviluppi offensivi, didattica difensiva, partita a campo ridotto, per concludere con tiri in porta. Difficoltà per i sudamericani del Chievo: Mariano Izco, Ezequiel Schelotto e Ruben Botta saranno indisponibili. Corini schiererà con tutta probabilità il terzetto offensivo Paloschi-Maxi Lopez-Birsa, tutti e tre curiosamente ex-Milan

Milan (4-3-3): Abbiati; De Sciglio, Rami, Alex, Abate; Poli, De Jong, Bonaventura; Honda, Torres, Menez A disposizione: Agazzi, Bonera, Gori, Mexes, Zaccardo, Armero, Albertazzi, Essien, Muntari, Niang, El Shaarawy Pazzini. All.: Inzaghi.



Chievo (4-3-2-1): Bardi; Frey, Dainelli, Cesar, Biraghi; Hetemaj, Radovanovic, Cofie; Birsa, Lazarevic; Paloschi. A disposizione: Bizzarri, Seculin, Gamberini, Zukanovic, Edimar, Sardo, Bellomo, Kupisz, Maxi Lopez, Mangani, Meggiorini, Pellissier. All.: Corini

Durante la visita di oggi alla squadra, il presidente del Milan, Silvio Berlusconi, ha confermato la sua presenza a San Siro, per assistere alla sfida tra i rossoneri e il Chievo in programma domani sera alle 20.45. Berlusconi continua dunque ad assicurare la sua vicinanza alla squadra, per poter far tornare il Milan alla vittoria che manca da tre turni, dopo una sconfitta e due pareggi.

Sarà Paolo Silvio Mazzoleni di Bergamo ad arbitrare il match di Milano. I guardalinee saranno Lorenzo Manganelli e Daniele Iori, mentre il quarto uomo sarà Riccardo Di Fiore“

I precedenti parlano di un dominio quasi totale del Milan: 12 gare, con 10 successi rossoneri e 2 pareggi, con un bottino di ben 30 reti realizzate contro le 8 subite. Il Chievo non ha mai vinto a San Siro. Nella Coppa Italia 2002/2003 il Chievo riuscì a strappare un prezioso pareggio (0-0), prima che il Milan al ritorno dilagò 5 a 2, qualificandosi alla semifinale. Il Milan poi conquistò il trofeo. La vittoria più larga del Milan è avvenuta nel campionato 2012-13, 5-1 il risultato finale. Le reti furono di Emanuelson, Montolivo, Bojan, El Shaarawy e Pazzini. Per il Chievo il momentaneo pareggio di Pellissier. Lo scorso anno, bella vittoria rossonera per 3 a 0 con doppietta di Kakà e rete di Balotelli.Milan-Chievo ad ottobre? L’unico precedente nel 2010, quando i rossoneri vinsero 3 a 1 con reti di Robinho e una doppietta di Pato.