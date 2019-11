Live Milan - Chievo Verona in Serie A

22.50 - Per questa sera è davvero tutto. Grazie per aver seguito la diretta di Milan - Chievo Verona su vavel.com. Una buona notte da Vavel Italia e da Vincenzo Esposito. Vi lasciamo con la perla di Keisuke Honda!

22.45 - Dopo un primo tempo giocato malissimo, il Milan si prende 3 punti meritati giocando una ripresa davvero ottima. Decisivo il passaggio dal 4-3-3 al 4-2-3-1 e l'accentramento di Menez dietro la punta (decisivo il giocatore francesce con le sue incursioni), con il quale i rossoneri sono riusciti a creare tantissime palle gol. Da rivedere come sempre la fase difensiva. Questa sera non hanno pesato gli errori commessi dalla retroguardia rossonera, vista l'imprecisione degli attacanti del Chievo. Discorso opposto per il Chievo, che dopo una prima frazione senza quasi mai soffrire, soccombe nella ripresa sotto i colpi di Muntari ed Honda. I rossoneri agguantano l'Hellas Verona a 11 punti in classifica, il Chievo resta a 4 punti.

22.40 - Mazzoleni fischia la fine della partita. Un Milan dai due volti batte 2-0 il Chievo Verona.

95'- Ammonito El Shaarawy.

94'- Bella giocata di El Shaarawy, che supera in dribblign Frey e metta al centro per Bonaventura che calcia a botta sicura, palla di pochissimo a lato. Deviazione decisiva di Zukanovic.

90'- Il Chievo non si arrende e per poco non accorcia le distanze con Paloschi, che sbaglia un pallonetto non troppo difficile. Sugli sviluppi dell'azione altro tiro di Paloschi che abbatte Rami. Sono 4 i minuti di recupero.

89'- Ultimo cambio anche per Inzaghi. Si rivede Essien che prende il posto di Muntari.

86'- Possesso palla nettamente a favore dei rossoneri. Il Chievo non molla e pressa altissimo.

84'- Il Milan abbassa notevolmente i ritmi di gioco appagato dal doppio vantaggio. Intanto ultimo cambio di Corini: entra Bellomo ed esce Cofie.

Davvero una bella ripresa quella del Milan. Meritato il risultato maturato fin qui.

80'- Ammonito Meggiorini per un'entrata a gioco pericoloso su Abbiati. Inzaghi regala la standing-ovation ad Honda, entra Poli, con il Milan che ritorna al 4-3-3.

Che bella punizione di Honda! Conosciamo tutti il mancino dell'attaccante giapponese, ma è sempre un piacere ammirare i suoi calci piazzati. Bardi non può nulla sul suo sinitro ed è 2-0.

78'- HONDAAAAAAAAAA! Punizione perfetta per l'attaccante giapponese. Milan - Chievo 2-0.

77'- Il Faraone va via in contropiede, Cofie non ci pensa due volte e lo atterra. Ammonito il giocatore del Chievo.

Si rivede El Shaarawy. Esce Torres, prestazione da 4 in pagella per l'attaccante spagnolo. Evanescente!

74'- Altra leggerenzza in fase difensiva per il Milan. Questa volta è Rami a commettere l'errore che favorisce Lazarevic, chiude alex in corner.

73'- Corini effettua il secondo cambio. Esce Maxi Lopez ed entra Meggiorini.

70'- Clamoroso errore di Lazarevic!! Muntari fa un regalo a Lazarevic ( entrato da poco al posto di Birsa), che si invola verso la porta di Abbiati con il solo De Sciglio in difesa. L'attaccante clivense aveva mille possibilità ma si va ad incartare e sbaglia il facilissimo assist per Maxi e Paloschi tutti soli davanti al portiere rossonero. Imbarazzante.

69'- Il Milan sta leggittimando il vantaggio. Sempre propositivi in avanti i rossoneri con un super Menez.

67'- Bardi salva i suoi parando un gran botta di Menez. Resta a terra il portiere del Chievo, che aveva parato col viso il tiro potente dell'attaccante francesce.

65'- Davvero pignolo Mazzoleni. De Jong fa fallo su Hetemaj, l'azione prosegue verso Maxi Lopez, ma l'arbitro fischia e ammonisce l'olandese. Ci stava tutto il vantaggio per gli ospiti.

Ecco la rete dell'1-0 del Milan. Sulley Muntari!



64'- Occasionissima Milan. Honda sfiora di pochissimo il raddoppio, ma manca l'impatto con il pallone tutto solo a porta vuota.

60'- Contropiede del Chievo con Radovanovic, che calcia malissimo dal limite dell'area rossonera.

58'- Abate conquista un corner. Libera Bardi.

Ha portato gli effetti sperati il cambio di modulo di Inzaghi. Adesso è molto più intraprendente e pericoloso il Milan.

57'- Ancora Milan in avanti. Bonaventura arriva sul fondo e crossa al centro, Dainelli anticipa di un soffio Torres.

Muntari porta in vantaggio i rossoneri con un tiro dal limite, che batte a terra e prende una traiettoria strana e imprendibile per Bardi.

55'- Muntariiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii. Vantaggio Milannnnnnnnnnnnnn

54'- Ancora Milan in avanti, si è fatto sentire Inzaghi negli spogliatoi. Ancora Menez ad impegnare Bardi, molto attento anche questa sera.

53'- Boaventura impegna Bardi, che devia in corner. Sugli sviluppi dell'angolo libera la difeda clivense.

50'- Rischio di De Sciglio, che stava per favorire Maxi Lopez con un stop errato.

48'- Menez ha deciso di prendere la squadra in mano. Inizia a rendersi pericoloso il Milan, che guadagna un corner.

47'- Finalmente De Sciglio riesce a guadagnare il fondo e a crossare, ma Menez non sfrutta l'assist e conclude malamente a lato.

46'- Si fa vedere sbito in avanti il Milan. Torres controlla la palla di petto ma non riesce a cordinarsi. Azione alla "Mai Dire Goal".

21.49 - Mazzoleni fischia la ripresa del gioco. Si riparte dallo 0-0! Palla al Chievo.

21.47 - Squadre pronte a rientrare in campo. Si scaldano Pazzini ed El Shaarawy.

21.44 - Un'istantanea da San Siro.



21.39 - Un Milan davvero inconcludente quello visto in questo primo tempo. Torres avulso completamente dalla manovra rossonera, non riesce a trovare la giusta posizione in campo, finendo spesso sulla fascia destra. Menez ha discusso a lungo con Inzaghi che alla fine l'ha accontentato passando dal 4-3-3 al 4-2-3-1, alzando Bonaventura sulla 3/4 sinistra. Ottimo primo tempo del Chievo, ben messo in campo, e sempre pericoloso in ripartenza.

21.32 - Termina 0-0 il primo tempo di Milan - Chievo Verona. Di sicuro ci aspettavamo qualcosa di più dai rossoneri.

45'- Primo angolo per il Chievo. Paloschi cerca Maxi a centroarea, ottima chiusura di Rami. Abbiati allontana la minaccia.

44'- Ammonito Biraghi, cartellino alquanto esagerato.

43'- Fallo di frustrazione di Abate.

41'- Bonventura calcia benissimo una punizione, ma Alex cicca il pallone anticipando Rami pronto a colpire a botta sicura.

Inzaghi insoddisfatto passa al 4-2-3-1. Menez passa la centro, con Bonaventura che si allarga sulla fascia sinistra.

39'- Azione pericolosa del Milan sugli sviluppi di un corner, ma Torres spreca calciando male.

Prestazione impalpabile di Torres, che non riesce ad essere un punto di riferimento per i compagni, svariando troppe sul fronte offensivo.

37'- Numero di Honda che salta Biraghi in dribbling, poi tira egoisticamente con almeno due compagni liberi; palla alle stelle.

36'- Honda si fa vedere in avanti, ma la difesa clivense fa muro.

34'- Maxi Lopez spreca un'ottima azione sbagliando il passaggio per Biraghi: era messa male la difesa rossonera.

33'- Radovanovic ci prova dalla distanza, tiro centrale che non impensierisce Abbiati.

32'- Inzaghi si fa sentire dalla panchina, non è molto soddisfatto dei suoi.

29'- Non riesce a trovare lo spunto in attacco il Milan. Il Chievo si difende bene e prova a pungere in contropiede.

26'- Ammonito l'ex Birsa per fallo su Honda.

23'- Maxi ruba palla ad un ingenuo De Sciglio, cerca Paloschi nello spazio, ma è offside. De Sciglio ha rischiato un giallo per aver trattenuto l'attaccante argentino.

20'- Tiro di Honda respinto da Bardi, ci prova Menez di prima, salva Radovanovic di testa. Sugli sviluppi dell'azione ci prova Honda, palla sull'esterno della rete.

19'- Fallo di Biraghi su Torres.

18'- Milan vicinissimo al vantaggio. Azione prolungata dei rossoneri, cambio di gioco di Menez che trova Honda, retropassaggio del giapponese per Torres. L'attaccante spagnolo tira debolmente, ma interviene Bonaventura deviando il pallone che termina di pochissimo a lato.

Poteva starci il rigore, ma Mazzoleni non se l'è sentita di fischiare.

14'- Mette in mezzo Cofie, dopo una mischia spazza la difesa rossonera. Sugli sviluppo dell'azione gli ospiti tornano all'attacco, Maxi Lopez cerca il rigore, ma Mazzoleni lascia correre.

13'- Punizione da buona posizione per il Chievo, fallo ingenuo di Abate. Salgono i saltatori.

12'- Il Milan batte malissimo un corner, occasione sprecata.

10'- Prova a farsi vedere in avanti la squadra di Corini, ma la difesa rossonera recupera palla senza problemi.

8'- Bell'azione dei rossoneri che si conclude con un tiro di poco a lato di Menez.

Molto propositivo il Milan in questi inizio di partita, molto falloso il Chievo.

6'- Riesce a liberare la minaccia la difesa clivense.

5'- Il Milan conquista una punizione sui 30 metri.

4'- Dopo l'angolo il Chievo prova a partire in contropiede, ma Abate è bravissimo a chiudere in diagonale.

3'- Bravo De Sciglio ad arrivare sul fondo e a conquistare il primo corner della partita. Libera Frey.

1'- Il Milan si schiera con il classico 4-3-3, Bonaventura, che dovrebbe esser stato convocato in nazionale, prende posto a centrocampo.

20.47 - Mazzoleni dà il via al match! Si comincia. Primo pallone giocato dal Milan.

20.44 - Milan e Chievo in campo per i saluti! Partito l'inno rossonero.

20.42 - Squadre pronte all'ingresso in campo, si aspetta soltanto il signor Mazzoleni.

20.38 - Nell'anticipo delle 18 il Verona è riuscito a battere il Cagliari di Zeman 1-0. Gran goal di Tachtsidis. Il Verona sale così a 11 punti in classifica!

20.35 - I precedenti al Meazza parlano di un dominio quasi totale del Milan: 12 gare, con 10 successi rossoneri e 2 pareggi, con un bottino di ben 30 reti realizzate contro le 8 subite. Il Chievo non ha mai vinto a San Siro. Nella Coppa Italia 2002/2003 i giallo-blu riuscirono a strappare un prezioso pareggio (0-0), prima che il Milan al ritorno dilagasse con un roboante 5 a 2, qualificandosi per le semifinali. Il Milan riuscì poi a conquistare il trofeo. La vittoria più larga dei rossoneri è avvenuta nel campionato 2012-13, 5-1 il risultato finale. Le reti furono di Emanuelson, Montolivo, Bojan Krkic, El Shaarawy e Pazzini. Per il Chievo, di Pellisier il momentaneo pareggio. Lo scorso anno bella vittoria rossonera per 3 a 0 con doppietta di Kakà e rete di Balotelli. Milan-Chievo ad ottobre? L’unico precedente nel 2010, quando i rossoneri vinsero 3 a 1 con reti di Robinho e una doppietta di Pato.

20.33 - Corini non ha paura, e schiera i suoi con un offensivo 4-3-1-2. Si affida a Paloschi e Maxi Lopez l'allenatore del Chievo, per cercare di sorprendere la retroguardia milanista. Occhio all'ex Birsa, che proverà sicuramente a segnare ai suoi ex compagni. A sorpresa parte titolare Zukanovic.

20.31 - Tutto pronto a San Siro, manca meno di un quarto d'ora all'inizio della partita.

20.30 - Inzaghi ha lasciato in panchina Poli, preferendogli Muntari. Per il resto tutto confermato. La pecca del Milan in questo inizio di stagione è sicuramente la difesa, troppi i 9 gol subiti nelle prime 5 giornate.

20.25 - Diamo un'occhiata ai risultati del Milan nelle prime 5 partite della stagione:



20.20 - Il Chievo, a differenza del Milan, utilizza Facebook per comunicare gli 11 schierati da Eugenio Corini. Ecco la formazione ufficiale dei clivensi: Bardi, Biraghi, Dainelli, Zukanovic, Frey, Radovanovic, Cofie, Hetemaj, Birsa, Paloschi, Maxi Lopez.

20.15 - Il Milan, attraverso l'ormai consueto Tweet, ha comunicato la formazione ufficiale. Ecco gli 11 schierati da Pippo Inzaghi: Abbiati; Abate, Alex, Rami, De Sciglio; Muntari, De Jong, Bonaventura; Honda, Torres, Menez.

20.10 - Giocatori del Milan in campo per il riscaldamento. Bell'atmosfera questa sera a San Siro, nonostante gli ultimi risultati.

20.05 - Buonasera e benvenuti alla diretta scritta live e di Milan – Chievo Verona (20.45). A San Siro il Milan di Inzaghi punta al riscatto, dopo due pareggi consecutivi che hanno bloccato l'ascesa del diavolo. Il calendario all'apparenza favorevole ha giocato un brutto scherzo al diavolo. Due punti, con Empoli e Cesena, e tanti dubbi. Dall'altra parte il Chievo. Un solo successo, prestigioso, al San Paolo, e una classifica deficitaria. A quota quattro, gli uomini di Corini si attestano un punto sopra al quartetto che chiude la classifica.

19.55 - Filippo Inzaghi sembra intenzionato a schierare nuovamente il 4-3-3, con Bonaventura indietreggiato sulla linea dei centrocampisti, con il ritrovato Menez ad affiancare Honda e Torres nel tridente d'attacco. Per Stephan El Shaarawy ancora una volta lo spettro della panchina. In difesa, con Zapata squalificato, dovrebbe rivedersi Alex, con Rami al suo fianco. Ballottaggio Muntari - Poli per l'ultimo posto disponibile a centrocampo.

Risultato Milan - Chievo Verona, Diretta Serie A

19.50 - Nel Chievo, Corini si affida a Paloschi in attacco, con Birsa e Lazarevic a supporto, solo panchina per Maxi Lopez. Botta, uscito malconcio dalla gara di domenica contro l'Empoli, non è stato convocato. Per il resto, formazione confermata per i clivensi: Bardi tra i pali, Frey, Dainelli, Cesar e Biraghi in difesa, confermato il terzetto di centrocapo Cofie, Radovanovic e Hetemaj.



Live Serie A

19.40 - Queste le parole di Inzaghi prima dell'incontro “Ci siamo preparati bene, sarà una bella gara e difficile contro il Chievo. Non si vince a Napoli per caso. Ma giochiamo a San Siro e credo possa darci una grande mano. Abbiamo bisogno del loro calore e dell'aiuto della nostra gente. Mi fa piacere sentire che mister Corini abbia detto che siamo una squadra di carattere e con anima - ha aggiunto Inzaghi - Sono fiducioso e penso che potremo fare bene. Dobbiamo crescere e ci vorrà del tempo. Per ripartire bisogna sapere che non si possono risolvere i problemi in un attimo. Quello che mi rende tranquillo è l'atteggiamento dei giocatori durante la settimana".

19.30 - La risposta di Corini “Non c’è mai un momento peggiore per affrontare un avversario – afferma il tecnico gialloblu -. Ci siamo preparati per andare a giocare contro il Milan, una compagine che è partita molto bene e che viene da due pareggi dove ha mostrato carattere recuperando il risultato. Sappiamo che è una squadra di valore che torna a giocare in casa, dove ha ben figurato con la Lazio e la Juve. La mia squadra, però, ha nel dna la capacità di fare imprese difficili. Lo abbiamo già dimostrato, andremo a Milano per tentare l’impresa”.

Diretta Serie A

19.20 - L'euforia di inizio stagione ha contagiato il Milan di Inzaghi. La vittoria d'esordio con la Lazio aveva forse spinto l'asticella delle aspettative troppo in alto. Dalla sconfitta interna con la Juve un momento negativo, tuttora in corso. Inzaghi deve risolvere l'annoso problema difensivo. Il Milan soffre sulle palle inattive, ma è in generale l'andamento dell'intero reparto arretrato che preoccupa. Bonera è in un pessimo momento di forma e De Sciglio sembra vivere un'involuzione senza fine. Il ritorno di Alex ha restituito qualche certezza in più, come l'impiego, continuo, di Zapata. Il colombiano è senza dubbio l'uomo in più.

19.15 - Milan - Chievo è soprattutto la partita di Alberto Paloschi. Il mito Inzaghi, il sogno rossonero, quei 18 secondi a dividere l'esordio dalla prima rete in A. Un predestinato Paloschi, costretto ora a cercare nuova vita in provincia, magari per tornare, un giorno, protagonista nel Milan “Pippo è una persona speciale, mi ha aiutato tantissimo”. Corini pensa a un tridente con Paloschi riferimento centrale, con ai lati Lazarevic e Birsa. Chiaro l'intento di punire la lentezza del Milan nella zona centrale.

Live Milan - Chievo Verona

19.05 - In settimana, per Inzaghi, il brivido Menez. Il trequartista, approdato a Milanello via Psg nel corso del mercato estivo, fatica per un'infiammazione tendinea nella regione posteriore del ginocchio sinistro, ma Inzaghi pare intenzionato a schierarlo dal primo minuto. Costretto quindi a una nuova panchina il faraone, El Shaarawy. Dopo i botti d'esordio un ritorno nel limbo. Del campioncino ammirato qui al Milan un vago ricordo. Anche la cura Inzaghi non pare funzionare. Acciacchi e scarso impiego impediscono al talento azzurro di decollare.

Pronostico



I favori del pronostico sono naturalmente tutti a favore del Milan. I rossoneri sono quotati ad 1,45, con il pareggio quotato a ben 4 volte la posta. La vittoria del Chievo invece è molto alta, la quota è addirittura 7,00. Consigliamo la Combo 1+over 2,5!