Risultato della partita Juventus 3-2 Roma di Serie A 2015

20.00 - E con questo è tutto. Da VAVEL Italia ed Antonello Angelillo. Un saluto a tutti quanti, speriamo di avervi ben intrattenuto

19.58 - Il gol di Bonucci, il 3-2 che decide Juventus - Roma

94° - Finisce qui una gara incredibilmente pazza. Juventus batte Roma 3-2. Gol decisivio di Bonucci dopo due rigori discutibili che avevano portato la Juve sull'1-0 e sul 2-2. L'1-1 su rigore di Totti, il 2-1 di Iturbe su azione. Nel finale espulsi Manolas e Morata per una mini-rissa scatenata

93° - La Juventus tiene bene palla nella metà campo avversaria. Vicino alla bandierina Pogba palleggia irridendo tutti. Tevez nega la ripartenza alla Roma e viene ESPULSO. No, Rocchi stavolta sbaglia cartellino ed anche Carlitos se la ride

90° - Saranno ben 4 i minuti di recupero. La Roma cerca il 3-3 in 10 contro 10

88° - SCINTILLE IN CAMPO. BOTTE DA ORBI. TUTTO NASCE DA UN CONTATTO FACCIA A FACCIA FRA MANOLAS E MORATA. SI SCATENA IL PARAPIGLIA. ROSSO A MORATA PER UN INTERVENTO CHE NON CATTIVO ED A MANOLAS PER LA REAZIONE DA MACHO. CAMPO IN FIAMME.

86° - Sul corner della Juventus la palla giunge al limite dell'area dove Bonucci con una volée impossibile incrocia sul secondo palo e mette dentro. JUVE IN VANTAGGIOOO. Forse c'è un fuorigioco passivo di un giocatore della Juventus

85° - BONUCCIIIIIIIIII, UN GOL MOSTRUOSOOOOOOOOOOOOOOOOO. 3-2 DELLA JUVE A 5 MINUTI DALLA FINE.



84° - Terzo ed uiltimo cambio nella Roma che manda in campo Paredes per Pjanic.

81° - TRAVERSA SUPERIORE PER MORATA CHE ANTICIPA ANCHE L'INESAURIBILE MANOLAS SU CROSS DALLA DESTRA. CHE BUON IIMPATTO DELLO SPAGNOLO

80° - Morata, decentrato sulla fascia destra, tenta il traversone anche se in mezzo non c'è nessuno. Quasi pasticciano due giallorossi che per poco non mandano in porta Pogba

78° - Esce Pirlo per Pogba nella Juventus, ultimo cambio. Buon rientro dall'infortunio di Pirlo

77° - Grande contropiede della Roma. Forse un po' troppo manovrato ma comunque pericolosa. Parte Gervinho che lascia a Florenzi a centrocampo, il centrocampista aspetta che l'ivoriano si ri-allarghi e gliela consegna. Gervinho sulla destra prova a fregare Ogbonna, contatto ginocchio-ginocchio ma non c'è nulla e l'azione sfuma

74° - Altro cambio nella Roma che manda in panchina Totti e chiama in causa Destro. Prestazione di Totti non pungente ma volenterosa anche in copertura in ogni caso

71° - Roma che va sotto adesso, Juventus più convinta e vigorosa

Il gesto provocatorio di Garcia che ha causato l'espulsione





66° - Prova a sprintare Morata in contropiede. Innescato da Tevez il giovane spagnolo viene però fermato dall'ennesima chiusura monstre del greco. Che sia meglio di Benatia?

65° - Primo cambio nella Roma: esce uno stanco Iturbe per Florenzi

63° - Gervinho ubiraca Ogbonna sulla destra. L'italiano è costretto a girarsi e rigirarsi in continuazione ma poi la Juve riesce a rifugiarsi in angolo evitando pericoli maggiori

59° - Secondo cambio nella Juventus: esce un Llorente per l'ennesima volta opaco per Morata, subito battezzato da Manolas con una spallata

58° - GRANDISSIMA CHANCE PER LA ROMAAA. GERVINHO SCENDE LA LINEA DI FONDO ED APPOGGIA A PJANIC. IL BOSNIACO DEVE SOLO APPOGGIARE MA LA PALLA FINISCE DI POCO FUORI, ALLA SINISTRA DI BUFFON

57° - Bel recupero di Manolas che puntato da Tevez va atterra nel momento nel quale Tevez appoggia per la sovrapposizione di Lichtsteiner ma fa in tempo a rialzarsi ed a bloccare il tiro del tronante

54° - La Roma ha la palla. Gervinho prova l'appoggio centrale per Totti ma la difesa della Juventus reagisce. Un po' per compensare l'eccesso di attività rilevanti nel primo tempo, il secondo è partito con qualche sbadiglio di troppo

48° - Pogba non trova il tempo di gioco giusto su grande filtrante dal centrocampo. Il francese a tu per tu con Skorupski arriva tardi sul pallone

46° - Ripartiti. Juventus - Roma è ricominciata

19.04 - Squadre di nuovo in campo. Allegri ha scelto Ogbonna e la difesa a 3 per sostituire Caceres. Era Pereyra il prescelto prima del 2-2

Questo l'altrettanto discutibile fallo di mano che porta al rigore dell'1-0





Il presunto rigore del 2-2 viene fischiato per questo "fallo"





E' finito il primo tempo a Torino. E' una bolgia, una corrida. Nei primi minuti la Juventus fa la gara e individua nel centro-destra della difesa giallorossa il tallone d'Achille della Roma. Cominciano a farsi duri i giochi al minuto 27 quando Tevez segna il calcio di rigore dell'1-0. Pirlo tira una punizione intercettata di mano da Maicon in barriera. Rocchi valuta però dove aveva piazzato lo spray per la barriera e dà rigore. Rigore da moviola. Garcia viene espulso per proteste silenziose ma pungenti (un gesto fantastico). Dopo poco Rocchi compensa il probabile errore in area giallorossa dando un altro rigore. Stavolta è per la Roma che vede Totti cadere al suolo vittima di un abbraccio di Lichtsteiner: 1-1 e la partita si accende. Botte e proteste. Dopo poco 1-2 della Roma con un taglio malefico di Iturbe su filtrante di Gervinho. Il recupero finisce ma Rocchi trova il tempo di fischiare un altro rigore quando le squadre sarebbero dovute essere negli spogliatoi. Stavolta è plateale l'errore del direttore di gara che valuta irregolare la scivolata di Pjanic su Pogba (non c'era fallo e, se ci fosse davvero stato, sarebbe stata da fischiare punizione e non rigore). Tevez non fallisce mentre la Roma continua a protestare contro un rigore che non c'era e che è stato assegnato a primo tempo finito.

Il 2-2 di Tevez





Il 2-1 di Iturbe

L'1-1 di Totti

L'1-0 di Tevez

47° - Ancora Tevez contro Skorupski. ALTRA RETEEEEEEEEEEEE, TEVEZZZZZZZZZZ. E' 2-2 A TORINO. LA REPLICA DEL PRIMO RIGORE DELLA JUVE. FINISCE QUI IL PRIMO TEMPO. LA ROMA CONTINUA A PROTESTARE

46° - RIGORE PER LA JUVENTUSSSSS. ALTRO PENALTY DECRETATO DA ROCCHI. STAVOLTA FALLO DI PJANIC SU POGBA. ERRORE RIDICOLO, PERMETTETEMELO. POGBA FRANA DA SOLO ED IL PRESUNTO CONTATTO ERA COMINCIATO FUORI AREA

45° - Un minuto di recupero. Caceres esce ma Allegri sceglie di non cambiare per ora. Aspetterà l'intervallo. Si riscalda Pereyra e tutto lascia presagire ad un 4-3-1-2 nel secondo tempo

44° - Contropiede molto cinico di Gervinho che accelera sulla destra lasciandosi dietro un Caceres che si strappa e si ferma. L'ex Lilla si incunea in area ma calcia fuori nel marasma generale. Bonucci si lamenta col giallorosso che chiede scusa

43° - ITURBEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE, ROMA IN VANTAGGIO. CHE AZIONE DEI GIALLOROSSSSSSSSSSI. JUVENTUS SOTTO A CASA SUA. IL MESSI GUARANì TAGLIA IN MANIERA PREGEVOLE NEL VUOTO LASCIATO DA TOTTI. LI ARRIVA IL FILTRANTE DI GERVINHOOOOOOOOOO. 1-2

39° - Scivolata che salva baracca e burattini di Yanga-Mbiwa su tiro a colpo sicuro di Tevez. Adesso Chiellini cerca il colpo di testa vincente anticipando Holebas. Fuori, alla destra di Skorupski

39° - Giallo per Gervinho che ferma la discesa di Chiellini con uno sgambetto. Chiellini accetta le scuse dell'ivoriano

37° - Pericolo per la Juventus che vede il calcio d'angolo della Roma finire nello pezzo di area di rigore vuoto. Lì nel vuoto prova a centrare la porta Keita. Pogba salva tutto

36° - Quello subìto da Buffon è il primo gol preso dalla Juventus quest'anno in Serie A

35° - Altra punizione di Pirlo. 30 i metri dalla porta. Andrea cerca la testa di Pogba, anticipa Yanga-Mbiwa. Corner per la Juve, sprecato

35° - Per Rocchi però è fallo di Holebas. Pirlo in mezzo, mette fuori Pjanic

32° - QUASI RISSAAAAAAAA. CONTATTO VIOLENTO FRA TEVEZ ED HOLEBAS. TEVEZ COLPEVOLE REAGISCE SPINGENDO HOLEBAS QUANDO IL GRECO ATTERRA. INTERVENGONO GLI ALTRI. BATTIBECCHI

31° - Totti contro Buffon. RETEEEEEEEEEEEEEEEEe. 1-1 della Roma allo Juventus Stadium. Totti va ad esultare in maniera prepotente vicino ai tifosi bianconeri. Ammonito lui così come Bonucci. Si accende la gara

30° - RIGORE PER LA ROMAAAAAAAAAAA. ROCCHI COMPENSA IL PRESUNTO ERRORE DALL'ALTRA PARTE CONCEDENDO UN ALTRO TIRO DAGLI 11 METRI. ABBRACCIO ABBASTANZA VIGOROSO DI LICHT A TOTTI. LO SVIZZERO VIENE AMMONITO. IL RIGORE C'ERA

29° - Ammonizione per Chiellini che interviene su Nainggolan. Per Rocchi è giallo. Punizione per la Roma. Mette in mezzo Pjanic

27° - Espulso Garcia che aveva reagito al rigore assegnato alla Juventus mimando un violino. Continuano il frastuono e le proteste veementi allo JStadium. Si riparte ora

26° - Tevez sul dischetto. Skorupski in porta. Batte l'Apacheeeeeeeeeee. Rete!!!!!!!!!!!!! JUVENTUS IN VANTAGGIO. 1-0 dei bianconeri

25° - Rocchi prima assegna punizione, poi guardando dove aveva piazzato lo spray per la barriera prima della punizione dà rigore. Ma Maicon, uscendo dalla barriera, forse esce dall'area.

24° - Occhio. Punizione da posizione non probitiva per la Juventus per il fallo di Totti, in ripiegamento, a Pirlo. E' lo stesso Pirlo a battere. BATTE ANDREAAAAAAAAAA, barriera. Ma sarà altro calcio di punizione per tocco di mano di Maicon. ANZI NO E' RIGOREEEEEEE

23° - Errore di Gervinho che in appoggio sbaglia tutto dopo un'altra ripartenza centrale di Maicon

21° - Bonucci prova il lancio da meà campo, Marchisio si inserisce sempre sul centro-destra del cuore della difesa giallorossa, fra Holebas e Yanga-Mbiwa per capirci. Per poco non entrava il tiro dello juventino. Fatica la Roma da quelle parti

18° - Maicon si gioca la carta della discesa per vie centrali. Arrivato nella casella del rifinitore sceglie Totti sulla destra, piuttosto che Gervinho in fuorigioco sulla sinistra

17° - Non provoca grattacapi alla mediana della Juventus il possesso palla della Roma, senza sbocchi e senza apparente efficacia

15° - Prova il cross morbido e basso Pogba. Ogni difensore della Roma era tagliato fuori ed avrebbe solamente potuto guardare il seguente tap-in di Llorente. Ma Skorupski esce in presa bassa

14° - Non benissimo in avvio Yanga-Mbiwa e Skorupski che non hanno ancora trovato il modo di impostare l'azione. Ora rischia la frittata il portiere polacco

13° - Fa venire i brividi Tevez a Skorupski. Grande discesa in area dell'argentino che continua a fintare il tiro e quando lo prova se lo vede fermare da un grande Keita

12° - Caceres un po' troppo irruento interviene su Totti che fa ponte con il corpo. Fallo del giallorosso secondo Rocchi.

9° - Prova a fare la gara la Juventus ora, Tevez sulla trequarti va via e scappa, si allarga e mette in mezzo dove Marchisio si abbraccia e cade. La Juve chiede il rigore per fallo di Holebas. Il Principino aveva comunque partorito un tiro, ma strozzato. Era penalty?





6° - Yanga-Mbiwa si complica la vita scambiando troppo la sfera con Skorupski ed attirando la pressione juventina. Per poco il centrale non perde palla in posizione rischiosa

5° - Pirlo, marcato troppo da lontano, ha campo per cercare uno dei suoi lanci. Il suggerimento in fascia per Pogba però arriva tardi: il francese era in fuorigioco

4° - Primo angolo della gara, sarà giallorosso. La Juventus adesso pressa poco quando la Roma cerca il possesso palla. Batte il corner Totti, la traiettoria va a morire sul colpo di testa di Keita. Fuori

3° - Primo intervento di Holebas che intercetta al volo un lancio lungo per Tevez. L'Apache cercava la profondità proprio fra il greco ed il difensore centrale

2° - Lampo di Pogba che sulla fascia, largo, inseguito da Maicon tenta un positivo tacco per Tevez. L'argentino scende la linea di fondo e prova con un tiro facile da parare per Skorupski

1° - Pjanic comincia quella che potrebbe essere una costante marcatura ad uomo su Pirlo.

1° - Il calcio d'inizio è stato battuto. E' la Roma che gestisce il primo possesso dopo il fischio di Rocchi. Possesso che subito viene sottoposto al pressing juventino

18.00 - Totti e Buffon si scambiano una stretta di mano ed i gagliardetti. Foto di rito per la Roma. Squadre schierate

17.58 - Ecco l'ingresso in campo di quelli che saranno i 22 titolari più la terna arbitrale

17.52 - Riscaldamento concluso da poco. Le squadre si stanno attrezzando negli spogliatoi





17.50 - Il giocatore bianconero che ha più volte segnato alla Roma è Del Piero con 8 gol

17.46 - Il settore dello JStadium dedicato ai tifosi giallorossi





17.46 - Llorente: "E' importante avere Tevez affianco. Spero di segnare per aiutare la squadra in questa grande partita"

17.45 - Juventus - Roma secondo le statistiche di WhoScored





17.44 - Curva della Juventus già piena





17.41 - La Roma durante il riscaldamento







17.40 - I primatisti per percentuale di successo di un passaggio nella metà campo avversaria con l'88.1% sono Claudio Marchisio e Radja Nainggolan. Oggi saranno avversari

17.35 - La Juventus durante il riscaldamento:





17.31 - Riproponiamo il tattoo di Holebas, alla seconda da titolare in Serie A con la maglia della Roma





17.24 - Questa la panchina della Roma: Lobont; Somma, Calabresi; A.Cole, Emanuelson, Florenzi, Sanabria, Ucan, Paredes ; Ljajic, Destro

17.15 - La panchina bianconera: Storari, Rubinho; Ogbonna; Evra, Vidal, Pepe, Padoin, Pereyra, Mattiello, Coman; Giovinco, Morata

17.13 - Una sensazionale novità anche nella Juventus. Appena tornato disponibile torna titolare Pirlo! Non gioca Vidal, Marchisio torna a fare la mezz'ala. Davanti c'è Llorente. Dietro Caceres che ha recuperato. In fascia Asamoah preferito ad Evra. Ecco la formazione al completo: Buffon; Caceres, Bonucci, Chiellini; Lichtsteiner, Marchisio, Pirlo, Pogba, Asamoah; Tevez, Llorente

17.10 - Ecco la formazione ufficiale della Roma. Una sostanziale sorpresa: si chiama Holebas! Sarà lui il terzino sinistro. Non Torosidis, non Ashley Cole. Davanti a vincere il ballottaggio è Iturbe con panchina per Destro e Florenzi. Quest'ultimo non trova spazio nemmeno a centrocampo. In porta, come preannunciato c'è Skorupski. Ecco l'XI nel dettaglio: Skorupski; Maicon, Manolas, Yanga-Mbiwa, Holebas; Pjanic, Seydou Keita, Nainggolan; Iturbe, Totti, Gervinho





17.05 - Pallotta sarà oggi presente allo stadio





17.00 - La bellezza dello Juventus Stadium





17.00 - Ogbonna scruta lo Juventus Stadium. Chissà cosa gli proporrà il destino oggi: titolare o panchinaro?





17.00 - Pirlo, tornato fra i convocati





17.00 - La Roma testa in campo





17.00 - Buon pomeriggio e benvenuti alla diretta live e scritta del big match della 6° giornata di Serie A, Juventus - Roma. Vi terremo sul pezzo con continui aggiornamenti testuali e punteggio aggiornato in tempo reale. Le squadre di Allegri e Garcia si affronteranno alle ore 18 allo Juventus Stadium con in palio la testa della classifica della Serie A.

Le squadre che per molti faranno corsa a sé per la vittoria dello scudetto vengono entrambe dalle fatiche del secondo turno di Champions League. Ma la gara europea sembra esser stata una sgobbata solo per l'eterna incompiuta in campo europeo Juventus, battuta dall'Atletico Madrid, per nulla superiore sul piano tecnico, in quel del Calderòn per 1-0 grazie al gol nel finale di Arda Turan. Non una bella gara per Allegri che si è visto rimproverare l'eccessivo attendismo, poi punito dalla rete del turco.



Quella di Manchester è stata invece una trasferta rinfrancante per i giallorossi capitolini. Arrivata all'Etihad con tutto da guadagnare, la Roma su cui fra l'altro pesano le assenze di Astori, de Sanctis, de Rossi, Strootman e di Castan, ha affrontato a viso aperto quelli che si presumono siano i campioni d'Inghilterra. Solito gioco di ripartenze fulminanti misto a lampi di possesso palla tutt'altro che da buttare visto l'acume tecnico ma anche tattico dei vari Pjanic, Nainggolan e Seydou Keita. Al gol iniziale di Agüero su calcio di rigore generosamente concesso da Maicon ha risposto l'eterno Totti che ha messo a tacere l'account Twitter del Manchester City. Se c'era bisogna di un'ulteriore conferma dopo quella col CSKA che la Roma potesse e tuttora possa giocarsela con City e Bayern, eccola. Morale rampante e gambe che girano.

E' così che la Roma si presenterà allo scontro diretto. I favori del pronostico che potrebbero pendere verso la squadra di Garcia saranno però annullati dall'importante fattore campo di cui godrà la Juventus. In campionato le due squadre si ritrovano entrambe in vetta alla classifica con 15 punti ciascuno e 5 vittorie nelle 5 gare giocate.



Se in Champions League ha convito più la Roma, in Serie A lo scettro di capo dei capi sembra ancora in mano alla squadra bianconera, capace di conquistare risultati col minimo sforzo e di mettere paura alle avversarie semplicemente scendendo in campo.



La Juventus ha messo in fila queste vittime : Chievo a Verona (0-1, meno fatica di quanto lasci presumere il risultato), Udinese a Torino (tondo 2-0 senza soffrire), Milan a Milano (0-1, messa la museruola al felice Milan di inizio stagione), Cesena ancora a Torino (3-0, nessun problema di sorta) ed Atalanta fuori casa (0-3 imponente, Tevez sempre in vetrina). 10 reti segnate complessivamente e 0 incassate: questo è il dato che colpisce maggiormente. La difesa sembra ormai aver superato le amnesie che derivano dai costanti stop di Barzagli.



Questo invece il ruolino di marcio della Roma: 2-0 contro la Fiorentina ad aprire le danze nel migliore dei modi, faticoso 0-1 ad Empoli grazie alla seconda prestazione monstre di Nainggolan e grazie all'autogol di Sepe, 2-0 interno contro un Cagliari arrendevole, di nuovo sette camicie da sudare per battere il Parma al Tardini (è servita una splendida punizione nei minuti finali di Pjanic) e 2-0 interno contro il Verona.



Ecco la classifica attuale della Serie A. La prima concorrente alla testa della classifica si chiama Udinese, tre punti dietro rispetto alle due capolista:





In Serie A a guidare le marcature per le due squadre ci sono Destro e Florenzi da una parte (2 reti ciascune) e Carlos Tevez (4 gol) dall'altra. Tenendo conto anche delle altre gare a Roma il capocannoniere diventa Gervinho (3 reti) mentre a Torino rimane Tevez (6 gol). Questi invece gli undici più utilizzati in questo avvio di stagione da Garcia ed Allegri.





Di seguito riportiamo invece le formazioni di Juventus e Roma rispettivamente nell'ultima gara di Serie A ed in settimana, in Champions League:







Per la gara contro la Roma Allegri dovrà fare a meno di quel Romulo comunque poco visto in campo quest'anno, operatosi martedì, che starà fermo per 30 giorni. Assenti anche Marrone, per lesione al retto femorale, e Barzagli, ancora fuori gioco per gli usuali problemi alla caviglia. In allenamento ha accusato un'elongazione al gluteo destro Alvaro Morata, che però ce la fa per la panchina. Qualche problemino anche per Caceres, uscito malconcio dalla trasferta di Madrid ma che sarà presente nell'undici di partenza. Torna nei convocati Andrea Pirlo che ha recuperato e rientrerà pian pianino nelle gerarchie di Allegri. Difficile pensare a qualche riposo, visto il livello del match, nonostante la scarsa forma paventata da Vidal e Pogba su tutti. Dei due il cileno è quello che - nel caso - sarebbe più vicino a finire in panchina. Al suo posto in formazione verrebbe inserito Roberto Pereyra. Gli altri due dubbi di Allegri riguardano le posizioni di centrale destro della difesa e di terzino sinistro: per il primo slot si giocano la maglia Ogbonna ed un acciaccato Caceres; per il secondo Asamoah potrebbe essere preferito ad un Evra usurato.







Il nodo da sciolgiere per Garcia si trova in attacco. La scelta da fare è quella fra Florenzi e Iturbe sulla destra: ora che l'ex-Hellas è rientrato i due saranno in costante ballottaggio a meno di arretramento di Florenzi a centrocampo. Non sembra questa l'occasione per vedere Florenzi in mediana, però: la triade Pjanic - Keita - Nainggolan non verrà dissolta, complice anche la lesione al soleo sinistro di De Rossi. Recuperato per i convocati Salih Uçan. Fra i pali Morgan de Sanctis che contro il City non ha giocato sarà sostituito nuovamente dal polacco Skorupski: il problemo al gluteo destro del numero uno non è rientrato e Morgan non è stato convocato. Ci vorrà ancora del tempo per vedere in campo Strootman così come ce ne vorrà per Balzaretti. In difesa sarà confermata la coppia Manolas - Yanga-Mbiwa al centro visto il perdurarsi della sosta in infermeria di Castan (otite) ed Astori (distrazione al collaterale) mentre i terzini saranno Maicon ed Ashley Cole ma occhio a Torosidis che lamenta una maglia ad entrambi i tornanti. Nel ruolo di centravanti sarà confermato Totti. Destro dovrebbe partire dalla panchina ma la soluzione Destro - Totti - Gervinho intriga.

Statistiche:



Juventus :



- ultima sconfitta: 1 ottobre 2014, Champions League, Atletico Madrid - Juventus 1-0

- ultima sconfitta casalinga: 10 aprile 2013, Champions League, Juventus - Bayern Monaco

- ultima sconfitta in campionato: 30 marzo 2014, Serie A, Napoli - Juventus 2-0

- ultima sconfitta casalinga in campionato: 6 gennaio 2013, Serie A, Juventus - Sampdoria 1-2



- ultima volta senza segnare: 1 ottobre 2014, Champions League, Atletico Madrid - Juventus 1-0

- ultima volta senza segnare in casa: 1 maggio 2014, Europa League, Juventus - Benfica 0-0

- ultima volta senza segnare in campionato: 30 marzo 2014, Serie A, Napoli - Juventus 2-0

- ultima volta senza segnare in campionato in casa: 5 febbraio 2012, Serie A, Juventus - Siena 0-0



- ultima volta senza prendere gol: 27 settembre 2014, Serie A, Atalanta - Juventus 0-3

- ultima volta senza prendere gol in casa: 24 settembre 2014, Serie A, Juvetnus - Cesena 3-0

- ultima volta senza prendere gol in campionato: 27 settembre 2014, Serie A, Atalanta - Juventus 0-3

- ultima volta senza prendere gol in casa in campionato: 24 settembre 2014, Serie A, Juventus - Cesena 3-0



Roma:



- ultima sconfitta: 18 maggio 2014, Serie A, Genoa - Roma 1-0

- ultima sconfitta esterna: 18 maggio 2014, Serie A, Genoa - Roma 1-0

- ultima sconfitta in campionato: 18 maggio 2014, Serie A, Genoa - Roma 1-0

- ultima sconfitta esterna in campionato: 18 maggio 2014, Serie A, Genoa - Roma 1-0



- ultima volta senza segnare: 18 maggio 2014, Serie A, Genoa - Roma 1-0

- ultima volta senza segnare in trasferta: 18 maggio 2014, Serie A, Genoa - Roma 1-0

- ultima volta senza segnare in campionato: 18 maggio 2014, Serie A, Genoa - Roma 1-0

- ultimo volta senza segnare in trasferta un campionato: 18 maggio 2014, Serie A, Genoa - Roma 1-0



- ultima volta senza prendere gol: 27 settembre 2014, Serie A, Roma - Verona 2-0

- ultima volta senza prendere gol in trasferta: 13 settembre 2014, Serie A, Empoli - Roma 0-1

- ultima volta senza prendere gol in campionato: 27 settembre 2014, Serie A, Roma - Verona 2-0

- ultima volta senza prendere gol in trasferta in campionato: 13 settembre 2014, Serie A, Empoli - Roma 0-1

Sono 80 i precedenti fra Juventus e Roma giocati in casa bianconera in Serie A: 51 vittorie per le Juventus, 8 per la Roma, 21 pareggi. 176 i precedenti generali: 83 trionfi binaconeri, 44 giallorossi, 49 pari.



L'anno scorso Juventus e Roma si incontrarono ben quattro volte visto l'incrocio fra le due compagini anche in Coppa Italia, ai quarti di finale. L'incrocio di Coppa Italia qualificò la Roma, vincente 1-0 grazie al gol di Gervinho. Le due sfide di Serie A sorrisero invece alla Juventus, vincente 3-0 a Torino e 0-1 all'Olimpico. Nel Campionato precedente 4-1 bianconero schiacciante a Torino e vittoria giallorossa per 1-0 nella capitale.

Ieri Garcia in conferenza stampa ci ha tenuto a ribadire come quella di oggi sia una gara importante ma non decisiva nei termini della classifica finale: "Faremo di tutto per fare il nostro gioco, andiamo a Torino con fiducia e ambizione ma il campionato non si deciderà domani. Magari, vincendo, ci potrà essere un vantaggio psicologico ma niente di più. Il bello è che abbiamo giocato contro i campioni di Russia e Inghilterra, domani affrontiamo i campioni d’Italia e poi quelli di Germania. Noi facciamo questo mestiere per vivere queste situazioni, settimane come questa sono stupende". Per la conferenza stampa intera, dirigersi qui.

Della stessa opinione Max Allegri: "Battere la Jvuentus è sempre molto difficile. Credo che una grande squadra non possa mai farsi condizionare dal risultato di una partita. Ecco perché non sarà decisiva per lo scudetto: mancano ancora 96 punti alla fine". Sulla sconfitta di Madrid in Champions League: "Abbiamo giocato con buona personalità su un campo difficile, è stata una partita non bella e molto tattica, chi sbagliava perdeva. Noi abbiamo sbagliato sul gol, ma siamo scesi in campo senza timore reverenziale e con personalità. Sembrava incanalata sullo 0-0, e invece la sconfitta forse ha influenzato negativamente sul giudizio; ci vuole equilibrio nelle sconfitte e nelle vittorie". Per leggere tutte le parole di Allegri, dirigersi qui.

Queste le liste dei convocati:



Juventus:

Portieri: Buffon, Storari, Rubinho;

Difensori: Chiellini, Caceres, Ogbonna, Bonucci;

Centrocampisti: Pogba, Pepe, Marchisio, Coman, Padoin, Pirlo, Asamoah, Lichtsteiner, Evra, Pereyra, Mattiello;

Attaccanti: Tevez, Llorente, Morata



Roma:

Portieri: Skorpuski, Lobont, Marcheggiani;

Difensori: Holebas, A.Cole, Emanuelson, Maicon, Manolas, Somma, Yanga-Mbiwa, Torosidis, Calabresi;

Centrocampisti: Florenzi, Keita, Nainggolan, Paredes, Pjanic, Paredes, Uçan;

Attaccanti: Gervinho, Iturbe, Ljajic, Destro, Totti

Questi i ruolini di marcia dei giocatori della Roma contro la Juventus:



Totti: 8 gol

Destro: 0 gol

Gervinho: 1 gol

Iturbe: 0 gol

Florenzi: 0 gol

Pjanic: 0 gol

Nainggolan : 0 gol



Questo invece lo score dei principali uomini gol bianconeri contro la Roma:



Tevez: 1 gol

Llorente: 0 gol

Pogba: 0 gol

Marchisio: 1 gol

Vidal: 4 gol

Pirlo: 3 gol

L'arbitro della gara sarà Rocchi, reduce dalla gara di Champions League vinta dall'Arsenal sul Galatasaray per 4-1. Il 41enne di Firenze ha diretto 164 gare di Serie A e quest'anno è stato l'arbitro di Verona - Palermo (1-3) e Lazio - Udinese (2-0), in cui ha distribuito ben 10 gialli concedendo anche un calcio di rigore. La Juventus vedrà una sua gara diretta da lui per la 14° volta: 9 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte il bilancio bianconero che ha goduto di ben 3 penalty concessi dall'arbitro internazionale dal 2004. La Roma l'ha incrociato più volte: ben 19. 5 vittorie, 5 pareggi e 9 sconfitte il bilancio. Spiccano i 4 rigori concessi agli avversari. Potrebbe piovere sullo Juventus Stadium alle 18 (20% di rischio), 18 i gradi centigradi previsti, vento basso.