La Sampdoria vince ed è terza, la Lazio batte il Sassuolo: I risultati della sesta giornata

Un pomeriggio di Serie A che non ha di certo annoiato, quello che si è da poco concluso. La Lazio batte 3-2 il Sassuolo di Di Francesco, che ha dato filo da torcere ai biancocelesti. Successo di misura anche per la Samp, che dopo il derby continua a sognareed è ora terza in classifica, grazie al gol di Gabbiadini. Vince il Genoa all’ultimo respiro su un campo di un Parma sempre più in crisi: la rete decisiva di Matri in pieno al 92. Finisce 1-1, infine, al Friuli tra Udinese e Cesena. Nella gara delle 12:30 l' Empoli ha dominato sul Palermo, 3-0 il risultato finale

Empoli-Palermo 3-0

Al Castellani gara senza storia, con i padroni di casa in vantaggio già al 3' grazie ad un bel gol di tacco di Maccarone. Mezz'ora più tardi il raddoppio di Tonelli, che di testa beffa Sorrentino con un pallonetto. Nella ripresa, al 63', il 3-0 di Pucciarelli in contropiede. L’Empoli crea, tanto. Il Palermo soffre. Quasi mai pericoloso se non nell’occasione del gol annullato a Vazquez. In classifica l'Empoli, alla prima vittoria in campionato, sale a 6 punti staccando proprio il Palermo che resta ultimo a quota 3

TABELLINO



EMPOLI: 33 Sepe; 23 Hysaj, 26 Tonelli, 24 Rugani, 21 Mario Rui; 88 Vecino, 6 Valdifiori, 11 Croce(Moro 67's.t.); 18 Verdi; 20 Pucciarelli(Mchedlidze 80's.t) 7 Maccarone (Tavano 72's.t..).

A disposizione: 1 Pugliesi, 28 Bassi, 4 Perticone, 8 Signorelli, 9 Mchedlidze, 13 Laxalt, 19 Barba, 22 Bianchetti, 27 Zielinski, 99 Aguirre.

Allenatore: Maurizio Sarri.



PALERMO: 70 Sorrentino (cap.); 4 Andelkovic, 19 Terzi, 23 Feddal; 89 Morganella, 27 Rigoni, 15 Bolzoni(Ngoyi 65's.t.), 33 Daprelà; 20 Vazquez(Chochev 72's.t.); 99 Belotti(Makienok 58's.t.), 9 Dybala.

A disposizione: 1 Ujkani, 2 Vitiello, 3 Pisano, 7 Lazaar, 10 Joao Silva, 13 Emerson, 21 Quaison, 22 Bamba, 25 Maresca.

Allenatore: Giuseppe Iachini.



Arbitro: Nicola Rizzoli

Marcatori: Maccarone(E) 4'p.t, Tonelli(E) 33'p.t., Pucciarelli(E) 64's.t.

Ammoniti: Vazquez(P), Feddal(P), Bolzoni(P), TerziP)

Lazio- Sassuolo 3-2

La Lazio batte Sassuolo 3-2. Le reti sono state realizzate da Mauri,Djordjevic e Candreva per la Lazio, da Berardi, doppietta, per il Sassuolo La Lazio centra la seconda vittoria consecuitva. I padroni di casa passano in vantaggio al 9' con Mauri. Il raddoppio arriva al 25' grazie a Djordjevic. Un minuto dopo (26'), gli ospiti accorciano le distanze con Berardi. La Lazio trova il 3-1 con un ottimo Candreva al 35' eBerardi, ancora, fissa il risultato sul 3-2 al 50' su rigore. Espulsi Cana e Peluso.

TABELLINO

LAZIO (4-2-3-1) – Marchetti; Cavanda, De Vrij, Cana, Braafheid; Onazi, Parolo; Candreva(77’Felipe Anderson), Mauri(52’Ciani), Lulic; Djordjevic(84’Klose). All. Pioli. A disp.: Berisha, Strakosha, Konko, Novaretti, Pereirinha, Ederson, Ledesma, Keita.

Indisponibili: Radu, Gonzalez, Gentiletti, Cataldi, Biglia, Basta

Squalificati: nessuno

Diffidati: nessuno

SASSUOLO (4-3-3) – Consigli; Gazzola, Antei, Cannavaro, Peluso; Biondini(51’Missiroli), Magnanelli, Taider(64’Longhi); Berardi, Zaza, Sansone(69’Floro Flores). All. Di Francesco. A disp. Pomini, Polito,Bianco, Acerbi, Terranova, Chibsah, Brighi, Floccari, Pavoletti.

Indisponibili: Pegolo, Ariaudo, Vrsaljko.

Squalificati: nessuno

Diffidati: nessuno

ARBITRO: Tommasi (sez. Bassano del Grappa)

ASSISTENTI: Crispo e Galloni

IV UOMO: Longo

ADDIZIONALI: Guida e Aureliano

Marcatori:9’Mauri,25’Djordjevic,26’Berardi,35’Candreva,50’Berardi(rig.)

Note: espulsi Cana e Peluso. Ammonito Cannavaro

Parma Genoa 1-2

Vittoria per 2-1 dei rossoblù, che portano a casa i tre punti grazie a una rete di Matri al terzo minuto di recupero. Parma, una squadra incredibilmente distratta colleziona così la terza sconfitta consecutiva conservando l'ultimo posto durante la sosta per le naziona in crisi e ultimo in classifica con Palermo e Sassuolo a tre punti. Una gara che naviga sul risultato di pareggio per 80' salvo svoltare all'ultimo secondo verso la corsia rossoblù. Succede tutto nel secondo tempo: La squadra di Gasperini va in vantaggio con un gol di Perotti all'8' della ripresa, ma subito dopo resta in dieci per il doppio giallo a Roncaglia. A questo punto gli emiliani aumentano il forcing e impattano il match con un gol di Coda al 22'. Sembra finita e invece Matri al 93' punisce la difesa di casa.

Tabellino

PARMA FC: Mirante, Mendes, Felipe, Lucarelli, De Ceglie (13'st Belfodil), Gobbi, Mauri (27'st Galloppa), Lodi (9'st Jorquera), Lucas Souza, Coda, Cassano.

A disposizione: Cordaz, Iacobucci, Ristovski, Rispoli, Santacroce, Mariga, Ghezzal, Pozzi, Palladino.

Allenatore: Donadoni

GENOA CFC: Perin, De Maio, Perotti (37'st Kucka), Antonelli, Roncaglia, Lestienne (13'st Izzo), Edenilson, Matri, Sturaro (4' Antonini), Rincon, Bertolacci.

A disposizione: Lamanna, Sommariva, Burdisso, Rosi, Greco, Mussis, Iago, Pinilla.

Allenatore: Gasperini.

Arbitro: Daniele Doveri di Roma.

Calci d'angolo: 5-3.

Ammoniti: Lucarelli, Gobbi, Matri e Antonelli. Espulso Roncaglia per doppia ammonizione.





Sampdoria-Atalanta 1-0

La Sampdoria continua la sua corsa nelle posizioni di vertice della classifica battendo l'Atalanta grazie alla terza rete in campionato di Gabbiadini, il primo su azione manovrata.Partita dai due volti. Bene la Sampdoria nel primo tempo, meglio l'Atalanta nella ripresa. Gli ospiti non riescono però a trovare la via del gol nelle occasioni avute e raccolgono la quarta sconfitta consecutiva. La Samp vola a 14 punti e consolida il terzo posto

Marcatori: 34' Gabbiadini

Sampdoria (4-3-3): Viviano, De Silvestri, Romagnoli, Silvestre, Cacciatore; Obiang (62’ Rizzo), Palombo, Soriano; Gabbiadini (72’ Bergessio), Okaka, Eder (50’ Fedato). All. MIhajlovic.

Atalanta (4-4-2): Sportiello, Zappacosta, Benaloune, Biava, Dramè; Molina (46’ Baselli), Cigarini, Carmona, Estigarribia (46’ Moralez); Boakye (74’Bianchi), Denis. All. Colantuono.

Arbitro: Irrati di Pistoia

Ammoniti: 56’ Benaloune (A), 58’ De Silvestri (S), 73’ Biava

Udinese Cesena-1-1

Beffa per gli uomini Stramaccioni, che al 90' subiscono il gol del pari del Cesena e cede il terzo posto in classifica, a dispetto della Sampdoria. Primo tempo di marca ospite: Karnezis, però, è straordinario su Marilungo e Brienza. Bruno Fernandessubentra all'infortunato Kone e diventa protagonista nella ripresa: al 17' dribbling su Capelli e saetta vincente. Nel finale l'arbitro assegna un rigore al Cesena per fallo di Widmer su Rodriguez: Cascione fa centro.

Udinese (4-4-2): Karnezis; Widmer, Heurtaux, Danilo, Piris; Badu, Guilherme, Allan, Kone (Fernandes al 16°); Thereau, Di Natale (Belmonte al 41° st)

A disp.: Brkic, Belmonte, Domizzi, Coda, Bubnjic, Pasquale, Pinzi, Hallberg, Fernandes, Evangelista, Gejio, Muriel. All.: Stramaccioni

Squalificati: -

Indisponibili: Gabriel Silva, Scuffet, Riera

Cesena (4-3-1-2): Leali; Capelli, Lucchini,Magnusson, Defrel (Rodriguez 26 st); De Feudis (Garritano al 37° st), Cascione, Coppola Renzetti; Brienza (Djuric al 41° st);, Marilungo.

A disp.: Agliardi, Bressan, Nica, Giorgi, Krajnc, Mazzotta, Zè Eduardo, Carbonero, Garritano, Succi, Eduardo, Djuric, Rodriguez. All.:Bisoli

Squalificati: -

Indisponibili: Cazzola, Tabanelli, Volta, Perico, Pulzetti

MARCATORI Fernandes al 17° st, Cascione al 46° st

AMMONITI LUCCHINI, COPPOLA, WIDMER

Classifica: Juventus 15, Roma 15, Sampdoria 14, Udinese 13, Milan 11, Verona 11, Lazio 9, Inter 8, Genoa 8, Napoli 7, Fiorentina 6, Empoli 6, Genoa 6, Cesena 6, Torino 5, Cagliari 4, Chievo 4, Atalanta 4, Parma 3, Palermo 3, Sassuolo 3.