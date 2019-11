Dopo il giovedì europeo Fiorentina e Inter di fronte al Franchi

Dopo la vittoria “scaccia crisi” in Europa League contro il Qarabag l’Inter è attesa da un altro test probante, a Firenze contro la Fiorentina. Walter Mazzarri spera di cancellare definitivamente il ko casalingo subito contro il Cagliari lo scorso weekend e regalare ai suoi tifosi un’altra vittoria altrettanto importante. Ma contro i viola di Montella, anch’essi reduci da un rotondo 3-0 europeo, non sarà facile.

I dubbi del tecnico nerazzurro sono pochi: D’Ambrosio, complice la squalifica di Nagatomo, sembra essersi definitivamente guadagnato il posto da titolare dopo l’ottima prova di giovedì sera. Sull’altra fascia restano da valutare le condizioni di Jonathan, se lui non dovesse farcela toccherà a Dodò. In mezzo al campo Hernanes si gioca una maglia con M’Vila, sicuri di un posto dal primo minuto invece Kovacic e Medel. In avanti si va verso la coppia Icardi-Osvaldo, anche se Palacio scalpita. Confermata la difesa a tre con Vidic, Ranocchia e Juan Jesus davanti a Samir Handanovic.

Per quanto riguarda, invece, la formazione della Fiorentina in difesa torneranno Rodriguez e Savic, tenuti a riposo in coppa, con Tomovic e Alonso sugli esterni. A centrocampo spazio al trio di super titolari formato da Aquilani, Pizarro e Borja Valero. Sempre poche scelte, invece, per Montella in avanti, dove ci saranno Cuadrado, Mati Fernandez e Babacar mentre è pronto a subentrare dalla panchina Bernardeschi.

STATISTICHE E PRECEDENTI - 152 incontri in Serie A tra Fiorentina e Inter: 39 vittorie viola, 63 dei nerazzurri. Negli ultimi 16 confronti tra le due squadre una sola vittoria per i toscani (3N, 12P). La Fiorentina ha vinto solo uno degli ultimi otto incontri casalinghi con l’Inter, perdendo in quattro occasioni. L’Inter ha ottenuto 50 pareggi contro la Fiorentina, solo contro la Lazio ne ha collezionati di più in Serie A (51). La scorsa stagione a Firenze terminò 2-1 per la squadra di Mazzarri, con le reti di Palacio, Icardi e Cuadrado per i Viola.

QUOTE E PRONOSTICO - Partita difficile per entrambe le squadre, alle prese con alcune assenze per infortunio. In ogni caso Fiorentina-Inter dovrebbe regalarci almeno un gol per parte, visto che le due squadre giocano a viso aperto e hanno delle importanti soluzioni offensive. La vittoria dei nerazzurri è data a 2.90 mentre l’eventuale successo dei viola pagherebbe 2.45. Segno x a 3.20.