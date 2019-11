Live Napoli - Torino in Serie A

22.50 - Per questa sera è davvero tutto. Grazie per aver seguito la diretta di Napoli - Torino su vavel.com. Una buona notte da Vavel Italia e da Vincenzo Esposito. Vi lasciamo con la classifica aggiornata della Serie A.

22.45 - Il Napoli la ribalta nella ripresa con i gol di Insigne e Callejon. L'ha decisa Lorenzinho, migliore in campo, con un gol ed un assist per il gol, fortunoso, per Callejon! Questo gol dello spagnolo può rappresentare il cambio di rotta rispetto ad un inizio di stagione non proprio fortunatissimo.

22.39 - Massa fischia la fine della partita! Napoli batte Torino 2-1.

90'+3'- Strepitoso Koulibaly che esce palla al piede da una situazione davvero intricata.

90'+1'- Ripartenza del Napoli con Mertens che spreca un'ottima occasione ritardando il passaggio per Insigne che finisce in fuorigioco.

90'- Rafael devia in angolo un tiro di Gazzi. Poteva fare di meglio.

89'- Bravo Rafael in uscita ad anticipare Quagliarella.

88'- Inler ci prova dal limite, palla di poco a lato.

87'- Occasione Torino. Molinaro arriva sul fondo e spreca tutto tirando egoisticamente in porta. Palla addirittura in fallo laterale. Ultimo cambio per il Napoli, esce Higuain ed entra Mesto.

84'- Fallo ingenuo di Maggio su El Kaddouri che viene anche ammonito. Altro schema non riuscito al Toro.

80'- Il Napoli sembra appagato dal vantaggio, e lascia un pò di campo al Torino, che però non riesce a pungere.

78'- Ultimo cambio per il Torino. Chiedevano il cambio sia Quagliarella che Vives, ma quest ultimo è in condizioni peggiori. Entra Sanchez Mino.

75'- Sontuoso Koulibaly in chiusura su Quagliarella.

Callejon trova la rete del 2-1 su assist di Insigne. Deviazione fortunosa dell'attaccante spagnolo che beffa Gillet.

72'- CALLEJONNNNNNNNNNN. MERITATO VANTAGGIO AZZURRO. NAPOLI - TORINO 2-1.

70'- Secondo cambio per Benitez, esce Michu ed entra Mertens.

69'- Ammonito Quagliarella per simulazione. Al minimo contatto, l'ex attaccante della Juve si lascia andare.

67'- Schema non riuscito al Torino che spreca un'ottima occasione.

66'- Fallo di Koulibaly su Larrondo. Massa ammonisce il difensore francese. Intanto primo cambio tra le fila del Napoli: esce Gargano tra gli applausi ed entra David Lopez.

64'- Secondo cambio per il Torino: entra Molinaro ed esce Bruno Peres.

62'- Il gol ha sbloccato Insigne, che finalmente gioca come sa: serve Higuain in area che non trova il pallone. Svogliato l'attaccante argentino.

61'- Ci prova Gargano dal limite, tiro centrale. Inanto primo cambio del Torino, esce Benassi ed entra Gazzi.

58'- C'è solo il Napoli in campo. Ventura furioso in panchina. Callejon sfiora il gol del 2-1.

Ci sono volute 8 palle gol al Napoli per trovare la prima rete. Finalmente si sblocca Insigne, dopo due reti fallite nella prima frazione. Ottima azione sulla corsia sinistra, con Inler che serve Zuniga sulla corsa, cross pennellato al centro per Insigne, che questa volta insacca di testa!

56'- INSIGNEEEEEEEEEEE. FINALMENTE ARRIVA IL GOL PER LUI. IN LACRIME L'ATTACCANTE AZZURRO.

54'- Koulibaly stende Quagliarella.

53'- Traversa di Michu. Che sfortuna per il Napoli. Ottima sovrapposizione di Maggio che crossa per Michu, colpo di testa di Michu che sbatte sulla traversa.

51'- Nuovo calcio d'angolo per il Napoli. Albiol anticipa Moretti ma la palla termina alta.

49'- Fallo di Darmian su Callejon. Punizione battuta dallo stesso esterno spagnolo deviata in corner dalla barriera.

46'- Il Napoli prova a prendere il controllo del gioco. Il Toro aspetta nella propria metà campo.

21.50 - L'arbitro Massa dà il via alla ripresa. Primo pallone giocato dal Napoli.

21.49 - Squadre nuovamente in campo. Tutto pronto per l'inizio della ripersa.

21.43 - Primo tempo che sembra stregato per la squadra di Benitez: due occasioni per Insigne, a tu per tu con Gillet, tre di Higuain ed una di Inler, sono la testimonianza della reazione e della mole di gioco creata dalla squadra partenopea. Due miracoli di Gillet e l'imprecisione degli attaccanti azzurri sembrano far riemergere i fantasmi del recente passato. Il toro ha segnato nell'unca azione nella metà campo avversaria. La ripresa per scaccare gli incubi del San Paolo.

21.33 - Finisce il primo tempo. Torino in vantaggio con un solo tiro in porta. Sembra di rivedere la stessa partita del Napoli contro il Chievo. Sono almeno 5 le occasioni nitide fallite dai partenopei. Clamorose quelle di Insigne e Higuain.

45'- Il quarto uomo segnala 1 minuto di recupero.

42'- Bell'azione sull'asse Darmian - El Kaddouri, con il marocchino che si invola in area, chiusura tempestiva di Koulibaly.

41'- Michu ruba palla a Moretti che sviene. L'arbitro ci casca e ammonisce addirittura Michu. Che svista di Massa.

Non si riescono a spiegare tutti questi errori sottoporta del Napoli. Errori che a questi livelli si pagano carassimo. Basta vedere la statistica dei tiri a porta: il Torino ne ha fatto soltanto 1 ed ha segnato!

39'- Altro gol fallito da Higuain. Era a soli 3 metri dalla linea di porta.

Parata pazzesca di Gillet.

37'- Fallo di Benassi su Zuniga. Sugli sviluppi della punizione miracolo di Gillet su tiro di Inler.

35'- Tiro velleitario di Callejon.

34'- Ammonito Gargano per fallo su El Kaddouri.

32'- Cosa sbaglia Insigne. Ormai sembra davvero non riuscire più a vedere la porta. Sul palo c'era la sfortuna, adesso sbaglia clamorosamente davanti a Gillet tutto solo.

27'- Il Torino adesso si limita a contenere, dopo un ottimo quarto d'ora.

26'- Inler prova il tiro al volo, palla di poco a lato.

24'- Il Napoli si è finalmente svegliato, ma è poco preciso, soprattutto sotto porta.

Maksimovic perde una palla sanguinosa, 3 contro 1 del Napoli. Higuain serve Insigne tutto solo davanti a Gillet, tiro a colpo sicuro dell'attaccante partenopeo che si infrange sul palo. Higuain raccoglie la respinta e a porta vuota colpisce Moretti, la palla torna sui suoi piedi e la terza volta colpisce Glik sempre sulla linea di porta. Davvero incocepibile l'errore degli attaccanti azzurri. Segno di poca tranqullità.

22'- Pazzesca occasione gol del Napoli!!!!! Mai visti tre errori del genere davanti alla porta in un'unica azione.

19'- Solite amnesie difensive per la squadra partenopea. Michu sembra davvero un pesce fuor d'acqua.

18'- Gioco fermo per mettere a Moretti di ricevere le cure mediche dopo uno scontro con Maggio. Napoli non pervenuto in questi primi 20 minuti.

Grandissimo gol di Fabio Quagliarella. Lo voleva tantissimo questo gol al San Paolo e l'ha trovato l'attaccante di Castellammare di Stabia. Partito sul filo del fuorigioco indovina una traiettoria delle sue da posizione defilatissima, palla a fil di palo ed 1-0 per il Torino.

14'- GOL PAZZESCO DI QUAGLIARELLA!!! Torino in vantaggio al San Paolo. Non esulta l'ex attaccante partenopeo.

12'- Giallo sacrosanto per Benassi che atterra Zuniga da dietro.

10'- Pericolo per il Napoli. Glik anticipa tutti di testa, ma la palla finisce di un pelo a lato.

9'- Benassi è bravo a guadagnare un corner. Buon Toro in questi primi 10 minuti.

8'- El Kaddouri batte il calcio piazzato, Maggio anticipa tutti e spazza la minaccia.

7'- Entrata irruenta di Maggio su Darmian, poteva starci il giallo. L'esterno della nazionale riceve le cure dei sanitari granata.

5'- Higuain va via in dribbling e prova il destro, tiro alto sopra la traversa.

Benitez ha deciso di dare una chance a Michu. L'attaccante spagnolo ex Swansea prende il posto di Hamsik influenzato.

4'- Insigne va via in contropiede, arriva sul fondo e conquista un corner. Sugli sviluppi del corner libera il Torino.

2'- Zuniga prova il cross, Glik libera di testa.

1'- Il Torino con la maglia bianca da trasferta, si schiera con un 3-4-1-2. Ventura opta per modulo a due punte cercando di mettere in crisi la retroguardia partenopea.

20.47 - Si comincia. Massa fischia l'inizio del match. Primo pallone giocato dal Torino.

20.44 - Napoli e Torino entrano in campo davanti a circa 30mila spettatori. E' comunque festa al San Paolo.

20.40 - Squadre nel tunnel agli ordini di Doveri. Tutto pronto per l'ingresso in campo.

20.35 - Hamsik salta la sfida di questa sera per un attacco di tonsillite acuta. Mancano meno di 10 minuti all'inizio del match.

20.30 - La sfida di questa sera tra Napoli e Torino rappresenta anche una sorta di "mezzo derby". Il Toro è infatti la squadra con più calciatori campani di tutta la Serie A. Oltre a Fabio Quagliarella, ci sono anche Molinaro, Nocerino, Vives e Masiello. Ma non finisce qui, perché ci sono anche tanti intrecci di mercato i due club: su tutti Omar El Kaddouri , attualmente in comproprietà tra le due squadre. Poi c’è Amauri, che ha esordito in A nel 2001 proprio con la maglia azzurra e Ventura che è stato il primo allenatore dell'era De Laurentiis.

20.25 - Il Napoli è alla ricerca della prima vittoria davanti al suo pubblico. Il Torino vuole confermare il momento positivo, dopo la vittoria di Cagliari e il pareggio con la Fiorentina.

20.20 - Squadre in campo per il riscaldamento. Applausi del San Paolo per i propri beniamini.

20.15 - Ecco gli schieramenti di Napoli e Torino:



Napoli (4-2-3-1): Rafael; Maggio, Albiol, Koulibaly, Zuniga; Gargano, Inler; Callejon, Michu, Insigne, Higuain.



Torino: (3-4-1-2): Gillet; Maksimovic, Glik, Moretti; Darmian, Benassi, Vives, Bruno Peres; El Kaddouri; Larrondo, Quagliarella.

20.10 - Ecco le formazioni ufficiali. Nel Napoli Benitez sorprende ancora tutti! Michu in campo dal primo minuto dopo la tribuna di Bratislava; prende il posto di un positivo Hamsik che finisce in panchina. Insigne vince il ballottaggio con Mertens, mentre Gargano si riprende il posto da titolare in luogo di David Lopez. Nel Torino Ventura sceglie El Kaddouri come rifinitore dietro Larrondo e Quagliarella. Benassi prende il posto di Gazzi. Tutto confermato sulle fasce ed in difesa. Gillet confermato tra i pali.

20.05 - Buonasera e benvenuti alla diretta scritta live e di Napoli - Torino (20.45). Allo Stadio San Paolo il Napoli di Benitez è alla ricerca della prima vittoria casalinga in campionato, dopo il pareggio con il Palermo e la sconfitta subita ai danni del Chievo. Dall'altra parte il Torino. Un solo successo fino a questo momento per i granata in campionato, poi pochissimi goal fatti e tante critiche.

19.55 - Non ci sono problemi di formazione in casa Napoli. Mister Benitez dispone di tutti i suoi uomini, quindi, con ogni probabilità, scenderà in campo la formazione migliore, vista anche l'imminente sosta per le nazionali. Rispetto alla vittoria di giovedì sera in Europa League, dovrebbero rivedersi dal primo minuto Albiol, Zuniga, Gargano, Callejon, Insigne e Higuain. Ecco il probabile schieramento del Napoli:



19.50 - Giampiero Ventura deve fare a meno di Bovo e Barreto, che dopo aver saltato la partita di giovedì contro il Copenaghen sonoancora ai box. Probabilmente verrà riproposto il 3-4-3 con Quagliarella, El Kaddouri e Sanchez Mino sul fronte offensivo; restano un dubbio a centrocampo e uno in difesa con Gazzi e Glik favoriti ma affaticati, Benassi e Jansson le alternative. Amauri, anche lui un ex della partita, partirà inizialmente dalla panchina. Ecco il probabile schieramento tattico del Torino:



19.40 - Rafa Benitez intervenuto a 'Radio Kiss Kiss Napoli', ha parlato del prossimo impegno: "La squadra sta bene, dopo 2 vittorie senza subire goal c'è fiducia e la mentalità è quella giusta. Dobbiamo gestire il momento e sfidare un avversario che palleggia, ti aspetta e riparte. Sarà difficile". Tanti gli impegni ravvicinati in questo periodo: "In trasferta portiamo 19-20 giocatori per evitare di restare in emergenza, ne lasciamo 2 fuori e gli altri restano a Napoli per lavorare. Gestire tutti gli impegni non è facile, se vogliamo arrivare lontano il turnover sarà fondamentale". Il tecnico spagnolo spende due parole anche per il portiere brasiliano Rafael: "Conosciamo le sue qualità, ha avuto un infortunio che lo ha tenuto fuori per tanto tempo. Per un portiere sono importanti la difesa e la fase passiva che devono aiutarlo, pian piano dimostrerà le sue doti". Benitez si sofferma poi sul gioco del Torino, che con Ventura ha sempre creato qualche problema al Napoli: "Tatticamente e mentalmente ho invitato la squadra a giocare con velocità e quella precisione mostrata in tante gare, ma senza fretta. Loro palleggiano coi tre difensori e se pressi e vai in ritardo verticalizzano in maniera veloce. Si vede che sanno cosa fare, riescono a gestire la sfera per 3 minuti nel proprio campo e se tu pressi alto facciamo il loro gioco consentendogli di ripartire. Servirà intelligenza e oltre al cuore bisognerà usare la testa". Conclude poi il tecnico spagnolo: "Loro giocano l'Europa League dopo tanti anni e questo gli toglie energie al campionato, avrebbero meritato di più, così come noi... Il motto 'sin prisa pero sin pausa', in questo match, sarà importantissimo. Proveremo a fare bene".

19. 30 - Il tecnico Ventura ha commentato la partita di giovedì sera: “Abbiamo sicuramente meritato la vittoria. Vincere in questo modo è stata una grande gioia, ho esultato così per scaricare la tensione accumulata. Abbiamo creato tantissimo, mettendo sotto una squadra che lo scorso anno era in Champions League. Stiamo migliorando, studiamo per diventare una grande squadra. Il Torino non è dipendente da Quagliarella, domenica sera affronteremo il Napoli, una gara nella quale Fabio vorrà fare sicuramente bene. Abbiamo pochi giorni per recuperare le forze, ma daremo sicuramente il 100%, cercando di sorprendere il Napoli e Benitez. Se giochiamo in questo modo, forse non arriveranno sempre le vittorie, ma sicuramente possiamo mettere in difficoltà ogni squadra. Il rigore? Dopo due errori dovevamo segnare per forza, altrimenti sarei morto direttamente sul campo”.

19.20 - L'arbitro dell'incontro sarà Davide Massa di Imperia, 33 anni, internazionale, alla quinta stagione nella Can di A e B. L'esordio in serie A in Fiorentina-Lecce 1-1 del 23 gennaio 2011. Vanta 41 presenze in serie A e 39 in B.

Ha diretto tre volte il Napoli:

8 maggio 2013: Bologna-Napoli 0-3

8 febbaio 2014: Napoli-Milan 3-1

25 marzo 2014: Catania-Napoli 2-4

Risultato Napoli - Torino, Serie A in Diretta.

19.10 - Sono 69 i precedenti tra Napoli e Torino allo Stadio San Paolo (nel 1975 si giocò a Roma e nel 2003, a porte chiuse, a Campobasso): 62 in Serie A, 2 in serie B e 5 in Coppa Italia, con questo bilancio: 25 vittorie del Napoli, 31 pareggi e 13 vittorie del Torino. 93 gol dei partenopei, 65 quelli dei granata.

L'ultima vittoria del Napoli risale allo scorso anno, era il 27 ottobre e i partenopei si imposero tra le polemiche con una doppietta d Higuain; entrambe le reti furono realizzate su rigore. L'utlima vittoria del Torino invece risale al 2009, con i granata che si imposero 2-1 con le reti di Bianchi e Rosina.

19.00 - I convocati



Torino: Castellazzi, Gillet, Padelli; Darmian, Glik, Jansson, Maksimovic, Molinaro, Moretti, Bruno Peres, GastonSilva; Benassi, El Kaddouri, Gazzi, Sanchez MIÑO, Ruben Perez, Vives; Amauri, Marcelo Larrondo, Josef Martinez, Fabio Quagliarella.

Napoli: Rafael, Andujar, Colombo, Mesto, Maggio, Zuniga, Henrique, Ghoulam, Britos, Koulibaly, Albiol, Inler, Gargano, David Lopez, Radosevic, De Guzman, Mertens, Insigne, Callejon, Hamsik, Michu, Duvan, Higuain.

19.00 - Riprende il campionato di Napoli e Torino dopo i successi di giovedì sera in Europa League. I partenopei hanno avuto la meglio sullo Slovan Bratislava, mentre i granata sono riusciti a battere il Copenaghen all’ultimo respiro. Entrambe le squadre arrivano al match di stasera dopo un periodo non di certo positivo in campionato. Il Napoli nelle ultime 4 partite di Serie A è riuscito a vincere soltanto con il Sassuolo, conquistando appena 4 punti. Il Torino arriva al match di stasera dopo il pareggio casalingo contro la Fiorentina, mentre nelle precedenti partite erano arrivate due sconfitte (Verona e Samp) e l’unica vittoria in quel di Cagliari, delle prime 5 giornate di Campionato.

Pronostico



I bookmakers danno il Napoli favorito alla quota di 1,55, con il pareggio fissato a 3,80. Il Torino di Ventura è lo sfavorito della serata con una quota davvero ricca, la vittoria dei granata è data a 6 volte la posta. Viste le partite precedenti delle due squadre consigliamo l'under 2,5 ad 1,80.