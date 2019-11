Live Inghilterra - San Marino in Qualificazioni a Euro2016

22.45 - Per questa sera è davvero tutto. Grazie per aver seguito la diretta di Inghilterra - San Marino su vavel.com. Una buona notte da Vavel Italia, da Giorgio Dusi e da Vincenzo Esposito.

22.40 - L'Inghilterra fa il suo dovere e porta a casa i 3 punti in una partita che in realtà è sembrata più un amichevole. Il San Marino ha provato a resistere, ma una volta venute meno le forze, ha dovuto lasciare il fianco scoperto ai Tre Leoni, che ne hanno approfittato facendo un sol boccone della preda. L'Inghilterra ha chiuso il match con ben 20 tiri nello specchio, segnando 5 reti. Adesso la squadra di Hodgson comanda il Gruppo E a punteggio pieno insieme alla Lituania.

Ecco i risultati delle altre partite del Gruppo E:



Slovenia - Svizzera 1-0;

Lituania - Estonia 1-o.

22.33 - Dopo due minuti di recupero l'arbitro Borski mette fine alla partita. Finisce 5-0 Inghilterra - San Marino, partita senza storia.

90'- Fallo di frustrazione di Rinaldi che si becca il giallo. Sono 2 i minuti di recupero.

88'- Townsend sfiora il raddoppio. Tiro a botta sicura del giocatore classe 1991 del Tottenham, ma Della Valle salva sulla linea.

86'- Possesso palla totalmente a favore dell'Inghilterra, si sfiora addirittura l'85%.

L'esultanza di Rooney e Townsend. (Getty Image Europe).



81'- Bello schema da calcio d'angolo dell'Inghilterra! Rooney anticipa tutti sul primo palo, ma Simoncini è attento e blocca in due tempi.

78'- Rooney!!!! Goal fortunoso del capitano dei Tre Leoni, che prova il cucchiaio, ma è decisiva la deviazione di Della Valle, che spiazza completamente Simoncini. Inghilterra - San Marino 5-0.

73'- Cambio per Manzaroli; esce Buscarini ed entra Palazzi.

72'- Townsend!! E' 4-0 per l'Inghilterra! Bell'azione del centrocampista degli Spurs che rientra sul sinistro e conclude di potenza. Ottimo ingresso in campo per lui. Sorride finalmente Hodgson.

69'- E' un assedio adesso. Si gioca sempre nella 3/4 difensiva del San Marino.

Ecco la posizione regolare di Lallana. (ITV)



65'- Terzo cambio per l'Inghilterra. Hodgson fa riposare Welbeck e manda nella mischia Townsend.

62- Annullato ingiustamente il 4-0 all'Inghilterra! Lallana era in linea sul tiro di Chamberlain, ma il guardalinee ha sbandierato. Sempre 3-0.

61'- Pecca di presunzione Rooney, che tutto solo davanti al portiere ospite preferisce il pallonetto ad una conclusione sicura. Para agevolmente Simoncini.

58'- Seconda parata spettacolare della serata per Simoncini, che toglie praticamente dalla porta un tiro a colpo sicuro di Chamberlain, onniprsente in questo primo quarto d'ora della ripresa.

E' tutta un'altra Inghilterra con l'ingresso di Lallana e di "The-Ox". Piovono a grappoli adesso le occasioni da goal.

56'- Ci prova Chamberlain dopo una bella azione corale, tiro al volo che sfiora il palo.

52'- Sempre in attacco in questa ripresa i Tre Leoni. Si è fatto sentire Hodgson negli spogliatoi.

49'- Welbeckkkkkk. 3-0. Altro errore della retroguardia di San Marino, ne approfitta Chamberlain, che serve un assist al bacio per il suo compagno di squadra all'Arsenal.

48'- Ci prova Wilshere, attento Simoncini blocca in tuffo.

Doppio cambio per Roy Hodgson, probabilmente anche lui non era soddisfatto della prestazione dei suoi ragazzi. Dentro Lallana e Oxlade-Chamberlain, fuori Sterling ed Henderson.

21.46 - Iniziato il secondo tempo. Primo pallone della ripresa giocato dall'Inghilterra.

Ci si aspettava sicuramente una partita diversa, con un'Inghilterra più spettacolare. Invece i Tre Leoni sono riusciti a passare in vantaggio soltanto su un'indecisone di Simoncini, e su un calcio di rigore. Di Jagielka e Rooney le reti dell'Inghilterra.

21.31 - L'arbitro polacco Borski fischia la fine del primo tempo. Inghilterra - San Marino 2-o.

45'- Il quarto uomo segnala 1 minuto di recupero.

43'- ROONEYYYYYYYYYY. 2-0. Bella trasformazione dagli 11 metri del capitano inglese.

42'- RIGORE PER L'INGHILTERRA!! Rooney atterrato in area da Selva che si becca anche il cartellino giallo.

42'- Che parata di Simoncini su Welbeck. Palla in angolo.

Bellissima cornice di pubblico questa sera al Wembley Stadium. Foto BPI.



37'- Entrata in ritardo di Milner su Selva. Giallo per il numero 7 inglese.

34'- Prova a farsi vedere in avanti San Marino, tiro alto di Matteo Vitaioli.

Ecco l'immagine (Getty Images Europa) della rete di Jagielka.



32'- Altra uscita spericolata di Simoncini sugli sviluppi di un calcio di punizione, per poco Cahill non raddoppia.

28'- Ci prova Henderson dalla distanza, para Simoncini.

Arriva da calcio d'angolo il vantaggio dell' Inghilterra! Jagielka è bravo a sfruttare un'uscita alla "Mai Dire Goal" di Simoncini e di testa mette la palla in rete. Il portiere di San Marino si era scontrato con uno suo compagno di squadra lasciando la porta sguarnita.

25'- JAGIELKA!!!!! Vantaggio dell'Inghilterra. 1-0.

24'- Ci prova Sterling, ma Simoncini è bravo a deviare in corner.

22'- Welbeck prova a liberarsi di una doppia marcatura, ma commette fallo.

20'- Fase di stallo del match. Davvero ostico San Marino, ma ci aspettavamo qualcosa di più in questi primi 20 minuti dall'Inghilterra.

15'- Bella azione sull'asse Milner - Rooney, con il capitano che cerca il filtrante per Sterling, che finisce però in fuorigioco. Resiste San Marino.

12'- L'Inghilterra è costantemente nella metà campo avversaria, ma non riesce a trovare lo spazio per concludere a rete.

9'- Nuovo corner non sfruttato dalla nazionale inglese.

7'- Ci prova Rooney, che però pecca di precisione. Sugli sviluppi dell'azione successiva Gibbs guadagna un corner.

5'- Simoncini comette una sciocchezza toccando il pallone, lasciandolo e poi bloccandolo. L'arbitro fischia una punizione di seconda in area del San Marino. Ci prova Rooney, ma il tiro è potente e centrale.

2'- Primo fallo del match. Entrata durissima di Vitaioli M. su Sterling. L'arbitro lo grazia, nemmeno ammonito.

1'- Subito aggressiva l'Inghilterra, che inizia a stazionare nella metà campo degli ospiti.

20.45 - L'arbitro Borski dà inizio al match. Prima palla giocata da San Marino.

20.43 - Conclusi gli inni nazionali, foto (Andy Hooper) di gruppo con entrambe le squadre e i giudici di gara.



20.40 - Inghilterra e San Marino hanno effettuato il loro ingresso in campo. Bella cornice di pubblico al Wembley Stadium.

20.37 - Mancano meno di dieci minuti al fischio d'inizio. Prepariamoci a vedere una partita spettacolare e ricca di gol.

20.33 - Diamo un'occhiata alla classifica del Gruppo E, che vede in testa i Tre Leoni.



20.28 - Inghilterra in campo per il riscaldamento guidata dal suo capitano, Wayne Rooney. Foto di Andy Hooper.

20.23 - Questo invece l'11 che scenderà in campo dal primo minuto per San Marino: Simoncini, Palazzi, Della Valle, F Vitaioli, Buscarini, Coppini, M Vitaioli, Cervellini, Tosi, Selva, Rinaldi.



20.20 - Ecco la formazione ufficiale dei Tre Leoni: Hart, Chambers, Cahill, Jagielka, Gibbs, Henderson, Wilshere, Milner, Sterling, Welbeck, Rooney.

Rispetto alla vigilia, trovano un posto da titolari Gibbs e Milner, con Baines e Delph che si accomodano in panchina. Per il resto tutto confermato.



20.15 - I giocatori di San Marino apporifittano dell'occasione unica per poter fare una foto sul prato di Wembley.

20.10 - Nella partita di questa sera San Marino, in una partita dalle poche pretese, non vorrà di certo fare la fine dell'agnello sacrificale. L'Inghilterra, invece, non può far altro che portrare a casa i tre punti.

20.05 - L'Inghilterra è finalmente arrivatta a Wembley. Ecco il capitano Rooney accompagnato dagli altri compagni di squadra!



20.00 - Buonasera da Giorgio Dusi e Vincenzo Esposito, e benvenuti a questa Diretta Live di Vavel della gara tra Inghilterra e San Marino, gara valida per il girone E di qualificazione a Euro2016 che si gioca a Wembley.

Rischioso parlare di "partita", visto il differente tasso tecnico tra le due nazionali. Gli Inglesi, che devono rifarsi dopo un mondiale disastroso, hanno vinto per 2-0 in trasferta contro la Svizzera, grazie alla doppietta di Danny Welbeck. Diverso invece il discorso per San Marino, che tanto per cambiare ha perso, stavolta contro la Lituania, per 2-0 in casa.

Risultato Qualificazioni Euro2016

19.50 - Non una novità la sconfitta per la nazionale di Serravalle, che nella sua giovane storia (nata ufficialmente nel 1990), ha vinto solo una partita, in casa contro il Liechtenstein nel 2004. Per il resto, tre pareggi (ancora contro il Liechtenstein, Lettonia e clamorosamente Turchia) e qualcosa come 119 sconfitte. La percentuale di vittorie nelle 123 gare giocate è dello 0,81%, la più bassa tra le nazionali iscritte all'UEFA. In totale San Marino ha segnato 20 gol, subendone 532, per una differenza reti da mani nei capelli di -512. Insomma, non si può chiedere troppo a una Nazionale che rappresenta uno staterello minuscolo, di poco più di 33mila abitanti.

19.40 - Discorso molto diverso vale per l'Inghilterra, di cui omettiamo tutte le statistiche storiche per ovvi motivi. Pensiamo piuttosto alle ultime partite: la vittoria per 2-0 con la Svizzera ha dato nuova linfa alla Nazionale guidata da Hodgson, reduce dalla pessima spedizione in Brasile di quest'estate, conclusa con un pareggio e due sconfitte, con due gol fatti a fronte di 4 subiti, e ultimo posto nel girone. La prima partita della stagione era stata una vittoria poco convincente con la Norvegia, per 1-0, grazie a un rigore realizzato da Wayne Rooney. Inghilterra che sembra comunque in crescita, e che sta assumendo una propria identità di gioco, nonostante il ritiro di elementi chiave come Lampard o Gerrard.

Live Inghilterra - San Marino

19.30 - Della partita ha parlato James Milner, che potrebbe giocare la sua partita numero 50 con la nazionale inglese proprio contro San Marino: "dobbiamo restare concentrati. Dobbiam battere San Marino, e non credo sia irrispettoso dirlo, ma con squadre così chiuse è difficile giocare perchè stanno tutti dietro la linea del pallone, dovremo essere bravi noi, l'importante è mantenere alto il nostro standard di gioco e continuare a migliorare, e l'unica cosa da fare è battere gli avversari che ci stanno di fronte".

Si è espresso anche Adam Lallana, fresco autore del primo gol con la sua nuova maglia del Liverpool in campionato: "Dobbiamo vincere in modo convincente con San Marino, servirà concentrazione." Parole anche per il neo convocato Clyne, suo ex compagno di squadra al Southampton: "negli ultimi due anni è davvero migliorato tanto, si è meritato questa convocazione. Ha iniziato alla grande la stagione e ha segnato dei gol bellissimi, ha fatto gol anche al debutto ad Anfield, è un grande giocatore. Sono molto contento che sia qui con noi in Nazionale."

19.15 - I precedenti di questo match ovviamente sorridono alla nazionale dei tre leoni. 4 vittorie in 4 partite, per un totale di 26 gol fatti e e uno subito: questa rete è storica, non solo perchè è uno dei 20 gol segnati da San Marino, ma anche perchè è il gol più veloce di sempre nella storia degli incontri tra Nazionali. 16 settembre 1993, stadio Dall'Ara di Bologna: dopo soli 8,3 secondi, Davide Gualtieri infila la porta degli inglesi portando in vantaggio San Marino prima di perdere la partita per 1-7. Per il resto, uno 0-8 a Serravalle, e un 5-0 e un 6-0 a Londra sono lo score completo tra queste due squadre.

Live Qualificazioni Euro 2016, Inghilterra - San Marino

19.05 - Passiamo ora alle probabili formazioni, partendo proprio dall'Inghilterra di Hodgson, che si schiera con un 4-3-1-2. Tra i pali dovrebbe partire Forster, al posto di Hart; in difesa le sorprese dovrebbero essere sulla parte destra, dove ci saranno Clyne in fascia e Chambers al centro, mentre confermati Cahill e Baines sulla sinistra. Mediana con Wilshere da regista davanti alla difesa, Henderson e Delph ai suoi lati e Sterling sulla trequarti; coppia d'attacco composta da Rooney e Welbeck.

Gioca invece in difesa (e non potrebbe essere altrimenti) San Marino, che punta a uscire con più dignità possibile dal match di Wembley, visto che non è difficile pensare a chi andranno i tre punti. Tra i pali c'è Aldo Simoncini; difesa a cinque con sugli esterni Bonini e Battistini, mentre i tre centrali sono Fabio Vitaioli, Davide Simoncini e Brolli; a centrocampo ci sono Gasperoni, Tosi e Matteo Vitaioli; la coppia d'attacco è composto da Hirsh e dal capitano e capocannoniere assoluto di San Marino Selva (8 gol).