Live Italia - Azerbaigian in Qualificazioni a Euro 2016

L'Italia vince tre punti al termine di un match più complicato del previsto. L' Azerbaijan si è chiuso tutto il temp in difesa. Man of the match Chiellini, che segna una doppietta ed un autogoal: due vittorie su due per la squadra di Antonio Conte, gli azeri restano a secco. Per questa sera è tutto, vi ringraziamo, una serena buona notte da Arianna Radice e da tutta Vavel italia

ARRIVA IL FISCHIO FINALE, L'ITALIA BATTE L' ARZEBAIGIAN PER 2 A 1

90' OCCASIONE ITALIA: Tiro dalla distanza di Giovinco che finisce dritto sul legno.

3 MINUTI DI RECUPERO

89' Contropiede di Giovinco che prova un passaggio in profondità per Immobile.

86' GIALLO ITALIA: ammonito Zaza.

85' ULTIMO CAMBIO: esce per l'Azerbaijan Amirquliyev, al suo posto Nadirov.

83' Altro cambio nell'Italia: dentro Candreva al posto di Darmian

81' GOOOOOOOOOOOL CHIELLINI,ANCORA LUI: Giovinco crossa perfettamente per il centrale difensivo, il colpo di testa trova l'angolino alto ed è di nuovo vantaggio azzurro

79' Conclusione di Bonucci da buona posizione che non inquadra la porta

76' CAMBIO ITALIA: esce Florenzi, entra al suo posto Giovinco.4-3-3 per gli uomini di Conte

Erroraccio della difesa azzurra sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Buffon non esce e Chiellini devia goffamente il pallone nella propria rete.

75' pareggio AZERBAIGIAN

73' esce dal campo Andrea Pirlo, al suo posto entra Aquilani.

70' Immobile prova un'azione personale ma perde l'equilibrio

67' OCCASIONE ITALIA:Darmian crossa dalla destra e Zaza anticipa tutti di destro. palla di poco fuori.

66' Tiro dalla distanza di Nazarov. Para in sicurezza Buffon.

62' Prova ancora una rovesciata Zaza ma viene murato dalla difesa avversaria.

60' Continua la pressione azzurra

56' SOSTITUZIONE AZERBAIJAN: esce Rufat Dadashov, entra Cavid Huseynov.

54' Marchisio mette una palla in mezzo per Zaza, salva Sadigov in scivolata.

50' Immobile cerca un dribbling su Sadigov e viene fermato. Palla in fallo laterale.

48' Conclusione di Marchisio all'interno dell'area, la palla arriva a Zaza, peccato che era in fuorigioco.

47' PALLA GOL:Perfetta coordinazione di Zaza sul pallone alto di Bonucci, la rovesciata del centravanti sfiora il palo alla sinistra di Ağayev.

45' E' iniziato il secondo tempo, primo pallone giocato dagli azzurri

SOSTITUZIONE AZERBAIJAN: non rientra in campo Qirtimov, al suo posto Ramaldanov.



Finisce il primo tempo, gli azzurri chiudono in vantaggio con un gol di Chiellini gli azzurri, che faticano a creare gioco di fronte al muro eretto dall'Azerbaijan. L'equilibrio si spezza allo scadere con il colpo di testa del difensore bianconero su calcio d'angolo.

1 minuto di recupero

assist di Andrea Pirlo

43'GOOOOOOOOOOOOL DI CHIELLINI insacca di testa sugli sviluppi di un calcio d'angolo.

38' Prima conclusione per l'Azerbaijan con Dadasov, ma non inquadra la porta

36' Palla gol: Punizione messa in area da Pirlo, Ranocchia stacca di testa da ottima posizione ma manda alto sulla traversa.

35' Punizione conquistata da Zaza in posizione offensiva.

31' Cartellino Giallo Andrea Pirlo che stende Aliyev con una dura entrata a metà campo.

30' Proteste di Bonucci per un presunto tocco di mano di Huseynov in area di rigore.

29' Cross di De Sciglio per Immobile che cerca la girata ma guadagna un corner.

28' Pochi sbocchi sulle fasce, Pirlo marcato stretto, difesa bassa

27' Sugli sviluppi di un calcio d'angolo Bonucci stacca di testa, ma non riesce a dare forza al pallone.

25' Conclusione da fuori di De Sciglio, la palla viene deviata in angolo.

22' Conclusione dalla distanza di Immobile. Tiro impreciso

17' De Sciglio in pressione su Qirtimov commette fallo

14' Destro da fuori di Bonucci, che trova la deviazione di Zaza, ma Ağayev mette in angolo.

13' ammonito Dadashov per aver colpito con il gomito Chiellini.

12' Lancio di Bonucci per Florenzi. Palla troppo lunga

8' Passaggio di prima di Immobile per Florenzi che calcia al volo. Pallone sul fondo

6' Ancora Immobile che prova ancora crossare ma Guseynov libera di testa.

5' Manovra velocissima con Immobile che recupera e crossa al centro, Marchisio prova il destro di prima ma spedisce alto sulla traversa.

4' Immobile tenta il colpo di testa in area di rigore, ma viene murato.

4' marcatura a uomo di Dadasov su Pirlo

3' Conte richiama Chellini, vuole una ripartenza veloce

3' Gran lavoro dei due attaccanti italiani anche in fase difensiva

1' E' incominciata la partita, prima palla per l' Azerbaigian

20:45 Fiducia ancora alla giovane coppia offensiva Zaza-Immobile, che ha già ben figurato nelle precedenti uscite, mostrando una buona intesa.

20.44 Tutto lo stadio canta l'Inno di Mameli

20.43 Una serata veramente particolare per Pirlo, che 12 anni fa debuttava in Azzurro proprio contro la nazionale azera

20.42 le squadre sono scese in campo

20:34 Lo stadio Barbera

20:30 Il capitano, Buffon

20:20 Gli azzurri in campo per il consueto sopraluogo del campo

20:15

20:10 Spogliatoio Azzurri: le maglie di Pirlo e Buffon

19:59 le formazioni ufficiali: sciolti i dubbi sulle fasce con Darmian e De Sciglio

ITALIA (3-5-2): Buffon; Ranocchia, Bonucci, Chiellini; Darmian, De Sciglio, Florenzi, Pirlo, Marchisio; Zaza, Immobile

ARZEBAIGIAN (4-4-2): Agayev; Budak, Abishov, Guseynov, Shukurov; Iter, Garayev; Javadov, Aliyev, Nazarov; Dadashov

19:46 Stadio Renzo Barbera un'ora prima dell'inizoo del match: Terzo appuntamento con la Nazionale di Antonio Conte dopo le vittorie di inizio Settembre con Olanda e Norvegia. Alle 20.45, gli azzurri affronteranno l'Azerbaigian nel match di qualificazione per Euro 2016.

19:45 - Buonasera e benvenuti alla diretta live di Italia- Azerbaigian. Vi terremo sul pezzo con continui aggiornamenti testuali e punteggio aggiornato in tempo reale. La serie A si ferma e lascia spazio ai match di qualificazioni agli Europei di Francia 2016. La Nazionale di Conte sfida l'Azerbaigian di Vogts a Palermo. Il tecnico barese punta a confermare i risvolti positivi ammirati nella nuova Italia, dopo la vittoria contro la Norvegia gli azzurri vogliono continuare a convincere

Tutto pronto per la Nazionale di Antonio Conte in vista del match di questa sera contro l’Azerbaigian. Previsti circa trentamila spettatori e tanto calore sugli spalti, c’è grande entusiasmo attorno all’Italia. Dal canto suo Antonio Conte deve fare i conti con un’infermeria che comincia a farsi piena, visto che hanno dovuto abbandonare il ritiro Pablo Daniel Osvaldo e Thiago Motta, che hanno dovuto entrambi abbandonare il ritiro azzurro per problemi fisici. Torna invece in Nazionale Andrea Pirlo. Azerbaijan e Malta non rappresentano avversari oltremodo impegnativi, si possono aumentare le statistiche ma soprattutto i punti in classifica. Vincere aiuta a vincere

La Nazionale caucasica è guidata dal 2008 dal tedesco Berti Vogts, ex difensore della Nazionale tedesca, con cui vinse i Mondiali nel 1974 e guidò da allenatore alla conquista di Euro ’96, . Tuttavia non sono presenti elementi di spicco nella nazionale azera, che arriva a Palermo solo con l’idea di fare bella figura e non essere travolti dagli azzurri.

19:15 Le convocazioni, proprio come accaduto per la volta precedente, sono state effettuate seguendo il principio base della meritocrazia, qualità che stavolta ha premiato Graziano Pellè, bomber di esportazione capace di far infiammare il pubblico del Southampton dopo essere stato ammirato ed osannato in Olanda. Lo stesso principio ha escluso dai convocati Mario Balotelli, non considerato in forma dal ct azzurro e dunque non pronto per un ritorno in nazionale, a poco più di tre mesi dall’ultima volta, nella gara persa contro l’Uruguay ai Mondiali brasiliani.

Antonio Conte," Pirlo è fondamentale"- Il ct dell'Italia, Antonio Conte, alza l'asticella in vista di Italia-Azerbaigian: "Non esistono partite facili, ma i ragazzi stanno lavorando bene. Ho un solo dubbio, sulla fascia. Pirlo? E' fondamentale per noi, anche per lo spogliatoio". Sul trattato di Cotonou: "Lo straniero non tolga il posto a un italiano più meritevole". Andrea Pirlo ha poi parlato a fianco del ct: "Tornato in azzurro solo perché c'era Conte". "Abbiamo acceso la fiammella con le prime partite, ora dobbiamo continuare a coltivare questa passione: per noi le prossime due partite sono vita, servono punti per la qualificazione". Sul ritorno di Pirlo "Andrea Pirlo è stato importante per me nel club e sono sicuro che lo sarà anche in Nazionale. Domani gioca andrea perchè sta bene. Avevo il dubbio sul fatto che era fermo da più di un mese poi ha giocato il big match. Poi una serie di situazioni ha fatto sì che fosse con noi. Dubbi sugli esterni? In linea di massima ho un pensiero fiss, anche se i due esterni diventano scelte importanti perché dopo qualche giorno giochiamo ancora. Farò le scelte in base alle due tipologie di partite". Il centrocampista juventino elogia il sua ex allenatore di club: "Conte era l'unico ct al quale avrei detto sì: con un altro allenatore non so sarei stato qui. Abbiamo parlato e io gli ho dato la mia disponibilità. Con Conte c'è un progetto, ci sarà da divertirsi e da vincere, al termine di questi due anni". Cosa è cambiato per te? Nulla, la voglia è sempre la stessa e anche l'entusiasmo. Dodici anni fa esordii proprio contro l'Azerbiagian, ma sono più o meno lo stesso. Solo ho avuto la fortuna di realizzare il sogno di vincere il Mondiale in questi anni

Vogts: "L'Italia è una squadra forte, niente paura"- Avversario di turno, l'Azerbaigian guidato da Berti Vogts, campione d'Europa con la sua Germania nel 1996: "Sarà una bella partita - si è detto sicuro Vogts nella conferenza-stampa della vigilia - L'Italia è un avversario forte, la mia è una squadra giovane che deve ancora crescere, anche se adesso ha imparato a essere razionale in campo. Affrontare gli azzurri ci permetterà di fare esperienza". Vogts nutre un grande rispetto per la Nazionale azzurra, una squadra, a suo dire, "tatticamente molto forte e disciplinata in campo. Noi ci siamo allenati a Francoforte e sono contento del lavoro che abbiamo fatto in questi giorni, ho anche visto la partita dell'Inter contro il Qarabag (squadra azera battuta dai nerazzurri in Europa League, ndr)".A far storcere il naso a Vogts, il calendario ipercompresso: "Giocheremo due partite in quattro giorni, dopo l'Italia avremo la Croazia e per la squadra non sarà facile, non capisco perchè queste gare così ravvicinate. Abbiamo alcuni giocatori che sono rimasti a casa perchè non li considero pronti fisicamente".

18:45 Conte ha praticamente già in mente la formazione, con l’unico dubbio a centrocampo, dove c’è un ballottaggio su chi tra il convalescente Pirlo e Poli debba affiancare Florenzi e Marchisio. Il tecnico azzurro conferma il 3-5-2 e la coppia d’attacco formata da Immobile e Zaza. Solo panchina per Pellè e Giovinco; mentre Osvaldo – infortunato – è tornato a casa così come Bonaventura. Sulle fasce agiranno Darmian e Pasqual. Davanti a Buffon trio difensivo composto da Ranocchia, Bonucci e Chiellini.

La nazionale caucasica nella prima sfida ha incassato una sconfitta interna(2-1) con la Bulgaria. L’obiettivo degli azeri è provare a chiudere il girone con più punti possibili per evitare l’ultimo posto nel girone e finire davanti a Malta.Vogts schiererà i suoi uomini con il 4-2-3-1 in cui Dadashov sarà l’unica punta supportato dal trio Abdullayev, Aliyev e Nazarov con Amirguliyev e Garayev davanti alla difesa. Davanti ad Agayev, difesa formata da Medvedev, Yunuszade, Guseynov e Budak.

ITALIA (3-5-2): Buffon; Ranocchia, Bonucci, Chiellini; Darmian, Florenzi, Pirlo, Marchisio, Pasqual; Zaza, Immobile. A disp: Sirigu, Perin, Ogbonna, Aquilani, Candreva, Poli, Verratti, Parolo, De Sciglio, Destro, Pellè, Giovinco. CT: Antonio Conte

AZERBAIGIAN (4-2-3-1): K. Agayev; Yunuszade, Sadygov, Amirguliyev, Budak; Qarayev, Huseynov; Dadashov, Abdullayev, Nazarov; Aliyev. A disp: S. Agayev, Balayev, Ramaldonov, Guseynov, Allahverdiyev, Guliyev, Qirtimov, Abatsiyev, Ilter, Nadirov, Ramazanov, Kurbanov. CT: Berti Vogts

LA CLASSIFICA DEL GIRONE H:

Bulgaria 3

Croazia 3

Italia 3

Malta 0

Norvegia 0

Azerbaigian 0

RISULTATI DEL PRIMO TURNO:

Azerbaigian-Bulgaria: 1-2

Norvegia-Italia: 0-2 (Zaza e Bonucci)

Croazia-Malta: 2-0

Sono solamente due i precedenti tra l’Italia e la giovanissima Nazionale ex sovietica (fondata nel ’92 e affiliata alla Fifa nel ’94). I due incontri risalgono alle qualificazioni per Euro 2004: 2-0 esterno per l’Italia il 7 settembre 2002 e 4-0 a Reggio Calabria l’11 ottobre 2003. La Nazionale italiana è imbattuta in gare di qualificazione agli Europei da 21 incontri consecutivi (18 successi e 3 pareggi). L’ultimo ko risale al match di Parigi del 6 settembre 2006. 1-3 contro la Francia. I In casa l’imbattibilità azzurra dura da 15 partite (a Palermo un solo ko in 60 anni), con il bilancio di 12 vittorie (di cui 7 negli ultimi 7 incontri disputati) e 3 pareggi, con ultima sconfitta datata 8 settembre 1999, 2-3 dalla Danimarca, a Napoli. In 25 gare esterne di qualificazione agli Europei, la nazionale azera non ha mai vinto. Il bottino è costituito da 2 pareggi (2-2 in Serbia nel febbraio 2003 ed 1-1 in Kazakhstan nel giugno 2007) e subendo ben 23 sconfitte e sempre almeno con un tre subiti: 83 reti al passivo, media di 3,32 a match.