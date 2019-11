Napoli, l'Inter alle porte con il dubbio Higuain

Una voce, un'indiscrezione, una possibilità remota ma non del tutto da scartare e da tenere sotto osservazione. Nel Napoli che si ritrova oggi dopo la "tre giorni di riposo" concessa da Rafa Benitez si fa la conta dei reduci, anche se non tutti, dalla sosta per le Nazionali. A breve rientreranno Albiol ed Hamsik, freschi avversari nella sfida tra Slovacchia e Spagna vinta dal capitano azzurro. Mertens, autore di una doppietta nel suo Belgio, tornerà probabilmente domani dopo la partita di questa sera in Bosnia. Insomma, a scaglioni, si ritroveranno tutti a Castel Volturno per preparare il big match della settima giornata di campionato contro l'Inter di Walter Mazzarri. Ma la situazione non è così rosea.

Ecco, la sosta per le Nazionali ha sì giovato e tanto ad alcuni calciatori come Mertens ed Hamsik, autentici trascinatori delle rispettive squadre, ma sta anche dando tanti grattacapi allo staff azzurro. Benitez sfoglia la margherita dei presenti e scopre che all'appello potrebbe mancare Gonzalo Higuain. La situazione del pipita è quella più rovente. La sua Argentina, impegnata in un tour in Oriente, giocherà martedì alle 20 (ora locale) contro una rappresentativa di Hong Kong. Non proprio dietro l'angolo. Gonzalo, assieme ai suoi compagni di squadra, partirà alla volta dell'Europa soltanto mercoledì mattina. Un volo di dodici ore circa che dovrebbe portarlo a Fiumicino orientativamente mercoledì sera o, al più, giovedì all'alba (considerando anche le 7 ore di fuso orario). La lunghezza del volo e, l'impatto del fuso orario non proprio facilissimo da smaltire, mettono un punto interrogativo bello grande sulla sua presenza a San Siro domenica sera. Higuain è atteso per giovedì, si spera il prima possibile, a Castel Volturno, ma con ogni probabilità potrà riprendere ad allenarsi con i compagni soltanto dal venerdì mattina.

Situazione simile anche per il colombiano Zuniga e per Faouzi Ghoulam, impegnato nelle qualificazioni alla Coppa d'Africa. Il primo dovrebbe giocare in Canada nella notte tra martedì e mercoledi, per poi tornare a Napoli, mentre l'algerino dovrebbe scendere in campo mercoledì sera alle 21:30 in casa contro il Malawi. Rispetto ad Higuain entrambi potrebbero essere a disposizione di Benitez già a partire dall'allenamento del giovedì, ma restano comunque situazioni da monitorare.

Come detto, però, la situazione di Higuain è quella che preoccupa maggiormente Benitez. Considerando anche il non facilissimo periodo che sta passando l'argentino, ancora a secco in campionato, di sicuro questo ritardo nel rientrare a Napoli potrebbe mettere in dubbio la sua presenza a San Siro. Il Napoli spera di riavere il suo attaccante principe il prima possibile. L'Inter nel mirino, Gonzalo Higuain vuole esserci.