Live Italia - Slovacchia Under 21 in spareggio qualificazione Euro 2015

Di Biagio a fine gara ai microfoni della Rai: "Non dovevamo soffrire tanto, eravamo in superiorità numerica e avevamo giocato un grande primo tempo, mon mi è piaciuto il secondo tempo, ma abbiamo vinto un girone impossibile per come si era messo. Prendiamo la qualificazione per quella che è, una grande impresa azzurra. Ma abbiamo sei mesi per capire quello che non va e migliorare."

Una pessima Italia nella seconda frazione di gioco, che ha rischiato di compromettere una qualificazione praticamente acquisita nei primi 45 minuti. Forse l'abbiamo reputata chiusa troppo presto e, compice anche un clamorosissimo errore dell'arbitro che ha annullato un rigore assegnato, siamo stati ad un passo dal baratro. Ci siamo fermati troppo presto con il pressing e staccato troppo presto la spina. Una squadra che quando accende la luce sembra essere davvero straripante ma troppo spesso commette errori banali di concentrazione. Questo l'aspetto principale da migliorare in vista della fase finale dell'Europeo. Tra 6 mesi ci giocheremo l'accesso all'Olimpiade di Rio, obiettivo a questo punto più vicino che mai. Ma bisognerà crescere e tanto. Resta però una qualificazione che a tre giornate dalla fine del girone di qualificazione era quasi compromessa e, dopo queste due gare contro gli slovacchi, premia il lavoro degli azzurri e di Di Biagio che non hanno mai smesso nel credere a questa impresa. FORZA AZZURRI!

In lacrime gli slovacchi. Davvero tanto frustrante uscire così, con un rigore prima assegnato giustamente e poi clamorosamente annullato. La Slovacchia c'ha messo paura sia venerdì che stasera, ma alla fine, forse immeritatamente, passiamo noi. Esultano gli azzurri!

FISCHIO FINALE DI MCLEAN! E' FINITA! SIAMO ALL'EUROPEO, MA CHE FATICA!

94' Zappacosta appoggia per Bardi. Un minuto al termine.

92' ANCORA BASELLI! Ottima incursione in area di rigore, chiuso in angolo.

Per fortuna la chiudiamo in contropiede. Bernardeschi via sulla sinistra, appoggia al centro per l'accorrente attaccante del Cagliari che prima perde l'occasione per battere a rete, poi la chiude da posizione defilata. FINALMENTE!

5 di recupero.

LONGOOOOOOOOOO LA CHIUDE LONGOOOOOOOOOOOOOOOOO!!! 3-1 SIAMO ALL'EUROPEO!!!! CHE FATICA! CHE LIBERAZIONE!

89' Sprechiamo troppo. Un'altro passaggio sbagliato permette agli ospiti di ripartire!

88' Biraghi con una mano interrompe l'azione slovacca, giallo anche per lui.

87' BASELLI VICINO AL GOL! il destro del centrocampista atalantino non trova la porta per un soffio.

Entra Baselli, fuori Berardi. Giusto il cambio, forse Di Biagio poteva farlo un pò prima questo cambio per fermare l'emorragia a centrocampo azzzurra.

85' Longo sbaglia l'appoggio e commette fallo.

Berardi a terra per crampi.

84' Skriniar su Berardi, punizione per l'Italia.

Fuori Schranz dentro Malek, un attaccante centrale per uno esterno.

82' Nonostante la doppia inferiorità numerica l'Italia fa fatica e subisce l'iniziativa slovacca.

81' Slovacchia in avanti che ci prova con tutte le forze.

ESPULSO ANCHE GALAD, L'ALLENATORE SLOVACCO! Aveva allontanato il pallone rinviato da Bardi.

78' ESPULSO ZREL'AK! L'ARBITRO E' COMPLETAMENTE IN CONFUSIONE! Slovacchia in 9.

Le immagini televisive ripropongono il contatto Schranz - Bianchetti. Ripetiamo per dovere di cronaca, era rigore con espulsione per il difensore azzurro, bene cosi.

75' Si riprende ma il clima è infuocato. Cambio Italia. Longo entra per Belotti.

Assurdo. L'arbitro aveva assegnato rigore per la Slovacchia (giustamente), poi dopo il consulto con il guardalinee hanno dato calcio d'angolo. SVISTA PAZZESCA! ERA RIGORE E PROBABILMENTE ANCHE ROSSO!

Si prepara Longo. Probabilmente prenderà il posto di Belotti.

72' Torna il gallo in campo. Riparte l'Italia. Skriniar chiude Belotti. Fallo di Bernardeschi, ammonito anche lui.

Incredibile non chiamare il fallo. Belotti era solo verso la porta e Skriniar lo ha agganciato sia con la caviglia che abbraccandolo. CLAMOROSA SVISTA DELL'ARBITRO SCOZZESE! Distorsione alla caviglia per il gallo.

69' Assurdo il fallo non chiamato su Belotti. Chiede il cambio l'attaccante palermitano.

Brutta fase di gara per gli azzurrini che soffrono.

67' GRANDE PARATA DI BARDI SU ZREL'AK DALLA DISTANZA! TROPPO SOLO PERO' L'ATTACCANTE SLOVACCO.

67' Fallo di Bernardeschi su uno scatenato Lobotka.

65' Riparte l'Italia. Rialziamo il baricentro dopo il gol della Slovacchia.

Troppa approssimazione nel recupero azzurro che permette la discesa a Labotka; il pallonetto è vincente, ma troppo spazio.

64' LOBOTKAAAAA!!! GOL DELLA SLOVACCHIA! GRAN GOL DEL NEO ENTRATO!

62' Battocchio dentro per Belotti che salta un avversario ma il suo destro viene respinto dal ritorno dello stesso difensore slovacco.

61' Fallo di Berardi, ammonito.

60' ZREL'AK VICINO AL GOL! Cross di Lobotka dalla distanza, bucano Rugani e Bianchetti, Zappacosta mette in angolo. Forse c'è un tocco di mano del terzino azzurro.

59' Italia un pò sulle gambe che rifiata. Di Biagio chiede ancora cattiveria.

56' CLAMOROSO ERRORE DI BERARDI! Imbeccato perfettamente da Belotti, l'attaccante del Sassuolo chiude troppo il sinistro. Palla a lato.

55' Momento di stallo in campo, con gli ospiti che provano ad imbastire una manovra ma gli azzurri sono attenti ad interrompere le trame avversarie.

54' Esce Viviani, ammonito, ed entra Benassi, centrocampista del Torino. Non cambia nulla dal punto di vista tattico.

52' Movimento sulla panchina azzurra, potrebbe entrare Benassi.

50' Berardi per Zappacosta, cross di quest'ultimo respinto dalla difesa.

48' Schranz dalla sinitra, cross completamente sballato.

La Slovacchia subito in pressione, dovremmo essere bravi a trovare i corridoi giusti per punirli in contropiede.

46' Lobotka subito dentro per Srel'ak, chiude Zappacosta.

L'imperativo di Di Biagio negli spogliatoi sarà stato categoricamente di non abbassare l'attenzione nemmeno per un istante. Si riparte dal 2-0 della prima frazione. Esce Paur, dentro Lobotka.

L'esultanza degli azzurri dopo il gol di Belotti dal dischetto.

ITALIA PERFETTA! La squadra di Di Biagio impone da subito il proprio ritmo alla gara. Pressione perfetta dei centrocampisti che lanciano gli attaccanti negli spazi. Da questi spazi nasce l'azione del primo gol. Berardi va via sulla sinsitra e, dopo aver superato due avversari calcia verso la porta. Ninaj devia su Bernardeschi che s'inventa un gol da cineteca: pallonetto da fermo sul secondo palo dove Rusov non può arrivarci. Non è finita e la pressione azzurra è devastante, come gli spazi che si aprono nella difesa ospite. Battocchio vede Biraghi che crossa perfettamente per il gioiellino della Fiorentina, palla a rimorchio per Berardi che viene steso. Rigore trasformato da Belotti per il 2-0 dopo 15 minuti. La squadra si diverte e fa divertire, creando altre 4 nitide palle gol. All'intervallo è 2-0 con gli Azzurrini che possono gestire il vantaggio complice anche l'espulsione di Duda al 34'. FORZA AZZURRI!

47' FISCHIO FINALE! Lo scozzese McLean decreta la fine del primo tempo. Italia in vantaggio per 2-0. Bernardeschi e Belotti ci regalano un vantaggio cospicuo in vista della ripresa.

46' Due minuti di recupero. Bardi esce male sull'angolo nato dalla punizione, ma gli slovacchi non ne approfittano mettendo alto sulla traversa.

45' Fallo di Bianchetti su Zrel'ak, ultima occasione del primo tempo.

43' Apertura splendida di Crisetig per Zappacosta, l'aggancio del terzino è favoloso, ma nessun attaccante approfitta del suo cross.

41' Viviani spegne un'iniziativa di Hrosovski e l'Italia riparte.

39' Italia ancora avanti sull'asse Biraghi - Belotti, ma il cross del palermitano non raggiunge l'accorrente Battocchio.

38' Ritmi che si abbassano notevolmente rispetto ad un inizio di gara frenetico. Gli azzurri controllano il possesso palla.

Adesso si fa davvero dura per gli ospiti: sotto di due gol, in inferiorità numerica e con l'Italia che sta disputando una partita pressochè perfetta.

34' ESPULSO DUDA! Già ammonito in precedenza, l'arbitro espelle il rifinitore slovacco. Eccessivo il provvedimento. A termine di regolamento può starci l'ammonizione. Il fallo è un fallo tattico per evitare la ripartenza azzurra, ma si poteva soprassedere.

32' Spettacolare apertura di Viviani per Berardi, il padrone di casa punta Mazan che chiude in angolo.

31' Ammonito Crisetig. Quarto della gara, due per squadra.

29' Paur cerca Duda al centro. Esce Bardi!

28' Ci prova la Slovacchia sulla destra con Pauschek, Biraghi chiude benissimo.

27' ITALIA SHOW! Belotti si fa largo tra le maglie bianche della difesa slovacca e serve l'accorrente Crisetig. Sinistro potente ma centrale. Para Rusov.

26' Ancora Italia! Battocchio col destro a giro dalla distanza. Palla alta.

24' BERARDI VICINO AL GOL! Rimessa laterale di Zappacosta a seguire per Berardi, sinistro di poco a lato.

24' Bianchetti chiude su Schrank e lancia Belotti in profondità. Chiuso il gallo in fallo laterale.

22' Slovacchia in avanti, Zappacosta chiude perfettamente.

20' Esce Ninaj per problemi fisici. Dentro Milan Skriniar.

17' Chiude bene Bianchetti su Zrel'ak che, nervoso, reagisce e si becca il cartellino giallo.

Vi raccontiamo l'azione che ha portato al calcio di rigore. Grande apertura di Berardi per Battocchio che ha fatto correre sulla sinistra Biraghi. Cross perfetto per Bernardeschi che ha aspettato l'arrivo di Berardi in area. L'attaccante del Sassuolo ha aspettato l'arrivo di Paur che l'ha travolto. Nessun dubbio per l'arbitro scozzese. Calcio di rigore e 2-0. Slovacchi tramortiti dall'uno-due azzurro.

15' BELOTTIIIIIIIIIIIIIII 2-0 ITALIA!!!! IL GALLO BELOTTI FA 8 CON GLI AZZURRINI!

RIGOREEEEEEEE! RIGORE PER L'ITALIA! ATTERRATO BERARDI!

14' ANCORA AZZURRI VICINI AL RADDOPPIO! PRIMA BERARDI DALLA DISTANZA, POI BERNARDESCHI METTE ALTO! PECCATO!

12' Bernardeschi ci fa rifiatare. Fallo subito e azzurri che risalgono.

11' ZREL'AK VICINO AL PAREGGIO! Pericoloso contropiede slovacco. Italia troppo ferma in questo caso.

10' Battocchio va via sulla sinistra, palla al centro ma troppo sul portiere!

9' Spettacolare discesa di Zappacosta sulla destra. Angolo Italia.

8' Ancora Italia in avanti ma chiude la difesa slovacca. Italia in pressione costante sugli avversari che sembrano subire il gol dello sbantaggio.

BENE COSI! MEGLIO DI COSI NON POTEVA INIZIARE! AVANTI RAGAZZI!

Che gol del fenomeno della Fiorentina. UN GOL PAZZESCO! PAZZESCO!!! Berardi si libera di due uomini e calcia verso la porta. Devia Ninaj sui piedi di Federico che con un pallonetto favoloso batte subito Rusov! CHE GOL!!!

5' BERNARDESCHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII CHE GOLLLLL GIOIELLO DI BERNARDESCHIIIIIII

4' Belotti riparte per gli azzurri, Duda lo atterra. Calcio di punizione.

3' Zappacosta libera in fallo laterale a causa di una buona pressione slovacca.

2' Duda interrompe un'azione azzurra e lancia Srel'ak, chiude Bianchetti

1' Italia in avanti ma Slovacchia che fa buona guardia. Rimessa da fondo.

16.00 Slovacchia in maglia bianca, Italia che torna in azzurro. Sorteggio vinto dagli azzurri che hanno scelto di battere ed attaccheranno dalla sinistra verso destra. SI PARTE!

15.57 Inni nazionali! Si inizia da quello degli ospiti per poi continuare con quello azzurro

15.55 Squadre che fanno il loro ingresso in campo tra il boato dei circa 5000 presenti allo stadio di Reggio Emilia. Il manto erboso che sembra perfetto nonostante il diluvio della giornata di ieri.

15.50 Riscaldamento finito e squadre che tornano negli spogliatoi. A breve tutti in campo per gli inni nazionali.

15.45 Di Biagio si affida sulla buona vena del gallo Belotti, autentico trascinatore dell'Italia nelle ultime tre gare! Doppietta alla Serbia e gol a Cipro e all'andata contro gli slovacchi! Confidiamo nel momento eccellente dell'attaccante del Palermo! Avanti Italia!

15.40 Venti minuti al match! Galad sorprende tutti e schiera la squadra con un assetto leggermente più offensivo rispetto alla gara d'andata. Probabilmente in fase di contenimento le due ali laterali si stringeranno molto, facendo diventare il 4-2-3-1 un più equilibrato 4-4-1-1 con Duda che dovrà fare da raccordo tra Zrel'ak, isolato troppo spesso in avanti in Slovacchia, ed il centrocampo. Chiudersi per poi ripartire, anche se la squadra di Galad è costretta quantomeno a segnare un gol. Il possibile risultato che qualificherebbe gli slovacchi, oltre ovviamente alla vittoria con qualsiasi punteggio, sarebbe un pareggio con due reti o più. In caso di 1-1 si procederebbe con i supplementari. Con un pareggio per 0-0 passa l'Italia, che ha segnato un gol fuori casa.

15.35 Ecco una fase di riscaldamento degli azzurri sul prato del Mapei Stadium!

15.30 Ecco la risposta di Galad all'undici di Di Biagio. L'allenatore slovacco risponde con uno schieramento a specchio. 4-2-3-1 con Rusov in porta; Pauschek, Ninaj, Texeira, Mazan in difesa come nella gara d'andata; Paur, Lasik; Hrosovsky, Duda, Schranz la mediana; Zrelak in avanti.

15.25 Nella gara d’andata, giocatasi in Slovacchia, un giocatore su tutti tra gli avversari ha sorpreso per la sua bravura. Si tratta del difensore centrale dello Slovan Bratislava, Branislav Ninaj. Nato a Bratislava il 17 maggio del ’94 Ninaj è il futuro della retroguardia slovacca e le sue prestazioni stanno confermando la sua notevole crescita. Protagonista anche contro il Napoli in Europa League, è titolare inamovibile della retroguardia della squadra della sua città e dell’under di Galad. Vanta anche una presenza in nazionale maggiore, seppur in amichevole, contro Gibilterra il 19 novembre del 2013. Dotato di gran fisico e buone doti tecniche, Ninaj potrebbe seguire le orme del suo idolo Martin Skertel, del quale vorrebbe seguirne le orme. Staremo a vedere la carriera del giovane ragazzo.

15.15 ARRIVA LA FORMAZIONE UFFICIALE DEGLI AZZURRINI! DI BIAGIO SI AFFIDA A BARDI TRA I PALI, ZAPPACOSTA, RUGANI, BIANCHETTI E BIRAGHI IN DIFESA, CRISETIG AFFIANCHERA' VIVIANI CON BASELLI IN PANCHINA. IN ATTACCO TUTTO CONFERMATO CON BATTOCCHIO, BERANRDESCHI E BERARDI DIETRO BELOTTI! FORZA AZZURRI!

15.13 Tutto pronto negli spogliatoi del Mapei Stadium, ecco la foto di quello azzurro:

15.10 Sette le gare di ritorno che si giocheranno quest’oggi. Le squadre che vinceranno gli spareggi si uniranno ai padroni di casa della Repubblica Ceca alla fase finale dell’Europeo che si disputerà nel giugno prossimo. Ecco i risultati delle gare d'andata:

Inghilterra – Croazia 2-1

Ucraina – Germania 0-3

Olanda – Portogallo 0-2

Francia – Svezia 2-0

Danimarca – Islanda 0-0

Serbia – Spagna 0-0

15.00 Benvenuti alla diretta live del ritorno della gara di qualificazione ad Euro 2015 tra Italia e Slovacchia Under 21. Le squdare si ritrovano quattro giorni dopo la gara d'andata, terminata 1-1. Tanti rimpianti e tante occasioni limpidissime non sfruttate dagli azzurri di Di Biagio che quest'oggi dovranno lasciarsi tutto alle spalle e conquistare la qualificazione, ma occhio agli slovacchi. Dal Mapei Stadium di Reggio Emilia, il più cordiale buonpomeriggio da Andrea Bugno e dalla redazione di Vavel Italia. Forza azzurrini!

14.50 Si ritorna in campo dopo quattro giorni. Le sensazioni, ovviamente, sono più che positive, considerando il risultato della gara d'andata e le tante occasioni sprecate. Ma mai dare per battuti gli slovacchi che hanno dimostrato sul finire della partita una maggiore freschezza dal punto di vista atletico rispetto ai nostri azzurrini. Quindi tanta attenzione fino al triplice fischio finale, sperando in una maggiore concretezza in fase realizzativa da parte dei nostri attaccanti. La gara d'andata ha messo in luce tutte le difficoltà della retroguardia slovacca, nonostante il migliore in campo sia stato proprio un difensore centrale: Ninaj. Il giovane difensore dello Slovan Bratislava ha tenuto a galla, praticamente da solo, tutta la difesa della nazionale di Galad. L'Italia dovrà provare sicuramente ad imporre il proprio ritmo di gara fin dalle prime battute e cercare i gol che potrebbero mettere al sicuro la qualificazione. Occhio però a non dare spazi alle ripartenze avversarie. Troppe volte, sia all'andata che contro la Serbia le disattenzioni difensive stavano costando care agli azzurrini. L'obiettivo qualificazione è ad un passo, non facciamocelo scappare.

14.40 Qui Italia - Di Biagio, come al solito, punterà tutto sul fattore B: Battocchio, Bernardeschi e Berardi (che gioca in casa) alle spalle di Belotti. L'unico dubbio è a centrocampo, dove in tre si giocano due posti da titolare: Crisetig o Baselli assieme a Viviani, con gli ultimi due che restano favoriti. In difesa l'unico cambio di formazione rispetto alla gara d'andata. Zappacosta, Rugani e Bianchetti confermati, mentre a sinistra potrebbe giocare Sabelli al posto di Biraghi. Bardi confermato tra i pali.

Italia (4-2-3-1): Bardi; Zappacosta, Rugani, Bianchetti, Biraghi/Sabelli; Baselli/Crisetig, Viviani; Bernardeschi, Battocchio, Berardi; Belotti. Allenatore Di Biagio

L’Italia di Di Biagio si è qualificata agli spareggi concludendo il proprio girone di qualificazione in testa con 18 punti. Subito dietro gli azzurrini, appaiate a pari punti, Serbia e Belgio, con i primi che hanno conquistato l’accesso come migliore seconda grazie alla vittoria nei Paesi Bassi per 3-0, ed una migliore differenza reti nel computo totale con le seconde degli altri gironi. Gli azzurrini, dopo un difficile inizio con 3 vittorie e 2 sconfitte contro Belgio e Serbia, hanno recuperato terreno, vincendo le ultime tre gare disponibili contro Irlanda del Nord (0-2), Serbia a Pescara in un rocambolesco 3-2 e Cipro per 7-1, conquistando così la vetta del girone e la meritata qualificazione ai playoff.

14.30 L’allenatore degli azzurrini, Gigi Di Biagio, è intervenuto ieri nella consueta conferenza della vigilia, ecco il suo intervento: "Non scenderemo in campo per lo 0-0 ma affronteremo la gara per vincere. Massimo rispetto per i nostri avversari ma abbiamo giocatori tecnicamente bravi e cercheremo di sfruttare il più possibile, e meglio di quanto fatto all'andata, le occasioni che ci capiteranno". Il Ct si sofferma poi sulla partita dell'andata: "Rispetto alla partita di venerdì dovremmo fare più gol quando ci troveremo sotto porta, ed avere maggiore pazienza nella gestione della palla. Proprio la partita di andata credo che ci abbia fatto un po' paura perché dovevamo stravincere e invece abbiamo rischiato di perdere. Il risultato ottenuto non ci dà sicurezze, e non reputo che i ragazzi pensino che domani sia semplice. Il recupero nella Slovacchia di Duda? E' un giocatore di qualità. Il loro modo di giocare non cambierà comunque visto che puntano sempre molto sugli esterni".

14.20 Di Biagio conclude con un invito al pubblico, per poi dimostrare tanto orgoglio nel vedere i suoi ragazzi titolari nelle proprie squadre di club: "Spero che ci sia tanta gente domani allo stadio ma ho altri pensieri in questo momento in testa, come ad esempio cercare di mettere a posto cosa non è funzionato in Slovacchia. Dovremmo essere bravi a fare la partita anche nel caso ci dovesse essere poco pubblico. Contro l'Irlanda del Nord, l'ultima volta che siamo venuti a Reggio Emilia, trascorremmo una bella serata, speriamo di bissare quindi domani, sia come pubblico che come risultato finale. Tanti giocatori titolari nei loro club in questa Under 21? Vuol dire che i ragazzi su cui abbiamo deciso di puntare ad inizio di questa avventura, stanno dimostrando le loro qualità. Una bella soddisfazione per noi dello staff ma soprattutto per i ragazzi stessi".

14.10 Basterebbe un pareggio per 0-0 questo pomeriggio contro la Slovacchia, ma il bomber Andrea Belotti vuole vincere a tutti i costi: "E' una gara decisiva e importante, - ha dichiarato Belotti a 'Radio Anch'io Sport' su 'Radio Uno' - noi cercheremo di fare del nostro meglio. Abbiamo 2 risultati utili su 3, ma vogliamo soltanto la vittoria. All’andata abbiamo avuto tante occasioni per vincere ma è finita con un pareggio. Siamo consapevoli dei nostri mezzi e faremo il possibile per vincere”. I tanti goal che sta segnando, sia con la maglia del Palermo, che con quella della nazionale minore, stanno facendo lievitare il prezzo del giovane attaccante, che tuttavia resta con i piedi ben saldi a terra: "Sento le voci su di me, mi fa piacere ma devo rimanere concentrato perché basta poco per non fare più niente. Io devo continuare a fare quello che sono capace e poi i risultati arriveranno". Il Gallo ha poi espresso un suo giudizio sul poco utilizzo dei giovani italiani in Serie A: "Ultimamente penso abbiamo dimostrato grande carattere e spirito di gruppo. Siamo riusciti a qualificarci per i playoff e questo è stato forse un primo passo per convincere gli allenatori a puntare su di noi. Certamente si è puntato forse troppo su stranieri che si pensavano già pronti e si puntava poco sui giovani. Però ora abbiamo dato un segnale forte ad allenatori e squadre, che anche noi siamo presenti e possiamo essere molto importanti”.

14.00 Qui Slovacchia - Dopo la solida prestazione dell’andata, la vigilia in casa slovacca sembra movimentata, ma l’allenatore dell’Under 21, Galad, non sembra intenzionato a stravolgere la formazione di giovedì scorso. In panchina scalpita Rusnak, dopo che aveva saltato la partita dell’andata per una ferita al piede subita con la sua squadra di club, il Cambuur. Rusov confermato tra i pali. La difesa sarà composta da Pauschek, Hudak, Ninaj (migliore in campo nella partita dell’andata) e Mazan. A centrocampo confermati Horsovky, l’ex Brescia e capitano Lasik e Paur. Sulla trequarti giocherà Duda, rientrante dalla squalifica scontata proprio nella partita dell’andata, mentre il dubbio è chi affiancherà Zrel’ak. Il favorito numero uno è Schrank, nonostante non sia al meglio. In caso di forfait dell’attaccante di proprietà dello Spartak Trnava, è pronto Malec.

Probabile formazione (4-3-1-2): Rusov; Pauschek, Hudak, Ninaj, Mazan; Horsovsky, Lasik, Paur; Duda; Zrel'ak, Schranz. A disp.: Rusov, Teixeira, Skirinar, Mihalik, Skvarka, Malec, Meszaros, Rusnak. All.: Galad

13.45 La Slovacchia di Ivan Galad, allenatore in carica dal 2011, ha partecipato soltanto una volta alla fase finale degli Europei, nel 2000. Nel suo girone di qualificazione ha preceduto a sorpresa l’Olanda, finendo al primo posto con un punto di vantaggio. La squadra di Galad ha conquistato il primato nel girone nell’ultima gara a disposizione, proprio in casa dei tulipani, sorprendendoli e battendoli per 1-0. Come accaduto venerdì scorso in Slovacchia, gol decisivo di Zrelak, autentico uomo in più della squadra slovacca. Merito agli slovacchi sicuramente, ma gli olandesi si erano già complicati la vita nel turno precedente perdendo in casa contro una già eliminata Georgia. Forma la coppia d’attacco assieme a Schranz ma l’attaccante del Ruzomberok è il capocannoniere delle qualificazioni con 5 gol ed un costante pericolo in fase difensiva per gli azzurri. Un gradino sotto, a quota tre, l’altro talentino slovacco Ondrej Duda, centrocampista offensivo, ma anche attaccante all’occorrenza, del Legia Varsavia che ha saltato la gara d’andata per squalifica.

13.30 Precedenti - Sono soltanto due i precedenti, oltre alla partita dell’andata terminata 1-1, tra queste due nazioni a livello di Under 21. La prima sfida si è giocata nella fase finale dell’Europeo 2000, vinto dai ragazzi allora allenati da Marco Tardelli, terminata 1-1. L’ultima, invece, poco più di un anno fa. In terra slovacca l’Italia ha vinto nettamente 4-1 grazie alla doppietta di Lorenzo Crisetig, entrambe le reti su calcio di rigore, Belotti e Improta. Per gli avversari il momentaneo 1-1 portava la firma di Lukas Pauschek. Era la prima partita sulla panchina dell’Under 21 per Luigi Di Biagio.