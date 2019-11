La Juventus cade ad Atene

Ad Atene arriva la seconda sconfitta di fila dopo quella di Madrid: vince l'Olympiacos per 1-0: i bianconeri continuano a litigare con le trasferte di Champions. Al 35' l'ex palermitano Kasami sblocca. La reazione ospite si materializza nella ripresa: Inutile l'assalto alla porta difesa da Roberto, che ha parato anche l'impossibile, salva su Morata (una con l'aiuto della traversa), Pogba e Tevez. La Juventus resta dunque a tre punti in classifica, dietro all’Atletico Madrid (4-0 al Malmoe) e allo stesso Olympiacos, che salgono a 6.

Allegri manda in campo dal primo minuto Morata e Pirlo ed è proprio il fantasista l'emblema di una giornata da dimenticare. Pessimo primo tempo per la capolista della Serie A, parte beneinvece l'Olympiacos, aggressivo e vicino al gol con Dominguez, su punizione, ma Buffon dice di no. I bianconeri reagiscono e ache loro sfiorano il vantaggio sempre con Tevez, prima con un salvataggio sulla linea, poi con un gol annullato. Nei greci Dominguez e' il più pericoloso e con una bella giocata mette a lato di poco, nei bianconeri gioca bene Morata anche se manca la zampata al bomber spagnolo. Ma la Juventus al 35' va sotto: E' bastato infatti un contropiede micidiale orchestrato dal Chori Dominguez, rifinito da Mitroglou e concluso da Kasami, che batte buffon con un sinistra da centro area, a far crollare tutte le certezze bianconere. I torinesi non mollano e sul finire del primo tempo Chiellini non riesce a colpire in modo efficace. Il primo tempo si chiude con i greci in vantaggio per 1-0 a zero.

Nella ripresa Allegri toglie uno spento Pirlo per Marchisio, ma è ancora Kasami a sfiorare il raddoppio: l' Olympiacos in ripartenza e' pericoloso e troppi sono gli errori e i rinvii sbagliati dai bianconeri. L'Olympiakos arretra lentamente il proprio baricentro e la Juventus prende campo ma nel momento migliore dei bianconeri è il portiere Roberto ad erigersi a man of the match: grande occasione per Morata con paratona del portiere greco. Michel toglie Mitroglou e inserisce Afellay. Grandissima occasione per Tevez poco dopo, ma ancora Roberto protagonista che poi devia anche sulla traversa una conclusione a botta sicura di Morata. Il finale vede la Juventus all'attacco ma poche occasioni negli ultimi cinque minuti. Nuova sconfitta europea per la Juventus che dopo lo stop con l'Atletico Madrid cade anche in casa dell'Olympiacos.L'Olympiakos sale con questi tre punti a quota 6 in classifica raggiungendo l'Atletico Madrid e mettendo in crisi il percorso in Champions della Juventus. Il club bianconero, fermo a quota 3, La qualificazione è ora fortemente compromessa, decisiva sarà già la prossima partita a Torino, sempre con i greci allenati da Michel.