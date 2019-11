Diretta partita Milan - Fiorentina, risultati LIVE di Serie A

E anche per questa sera è tutto. Grazie a tutti voi che avete deciso di seguire questa diretta scritta insieme a noi. Un saluto da tutta la redazione di VAVEL e dal sottoscritto, il vostro Andrea Panzeri. Buona serata, buona notte e arrivederci al prossimo Live, sempre qui naturalmente.

Ed è subito campionato! La Serie A non si ferma, questa settimana si gioca il turno infra-settimanale con la 9° giornata spalmata tra martedì, mercoledì e giovedì sera. Il Milan vola a Cagliari contro la squadra di Zema reduce dal 4-0 rifilato in trasferta all'Empoli mentre la Fiorentina ospiterà la rivelazione Udinese, ancora vittoriosa quest'oggi contro l'Atalanta. Nel week-end poi i rossoneri giocheranno un altro posticipo a San Siro, questa volta contro il Palermo, e i viola andranno a Genova a Marassi per interrompere l'imbattibilità della Sampdoria.

Ecco le parole di Ilicic, autore della rete che ha fissato il pareggio questa sera: "Sono contento per il gol. Non è mai facile venire qui a Milano a giocare e fare punti quindi siamo contenti. Dedico questa gioia alla mia famiglia, alla mia ragazza e al mio procuratore che mi sono stati vicini anche in un periodo difficile della mia carriera."

Risultato pressochè giusto per quanto visto in questi 90 minuti. A San Siro, Milan e Fiorentina si sono affrontate a viso aperto con entrambe le formazioni volenterose di portare a casa il risultato, ma qualche errore di troppo e la buona prova delle rispettive difese ha vanificato gli sforzi delle due squadre. Forse Montella può gioire più del collega Inzaghi per il punto strappato a Milano ma un pareggio contro i viola non sembra essere un risultato malvagio nemmeno per i rossoneri.

FT - E' FINITA! TERMINA CON UN PAREGGIO PER 1-1 A SAN SIRO IL POSTICIPO SERALE TRA MILAN E FIORENTINA !!! AL VANTAGGIO NEL PRIMO TEMPO DI NIGEL DE JONG HA RISPOSTO ILICIC NELLA RIPRESA CON UN BEL DIAGONALE DAL LIMITE. IL MILAN NON RIESCE NEL BALZO IN CLASSIFICA MA OTTIENE UN BUON PUNTO MENTRE PER LA FIORENTINA ENNESIMO RISULTATO POSITIVO IN TRASFERTA.

94' - Palla in mezzo respinta dalla difesa, siamo oltre i 3 minuti di recupero.

93' - Calcio d'angolo per la Fiorentina, ultimissima chance...

92' - Sciabolata di De Jong che regala il pallone a Neto. Potrebbe essere stata l'ultima occasione della partita.

91' - Vargas dalla linea di fondo tenta qualcosa che rimane una via di mezzo tra un tiro e un cross. Rimessa dall fondo.

90' - ALEX !! Bonaventura mette in mezzo dalla bandierina e il difensore brasiliano impatta di testa ma non trova la porta di un metro. Intanto segnalati 3 minuti di recupero.

89' - Debole il colpo di testa di Zapata e la Fiorentina non sfrutta il contropiede lanciato dal rinvio di Neto.

88' - El Shaarawy anticipa netto Gonzalo Rodriguez che lo stende con un fallaccio! Forse poteva starci anche il rosso diretto ma l'arbitro estrae solo il cartellino giallo.

87' - Abate da 30 metri. Tiro della disperazione, altissimo.

86' - TORRES AL VOLO! Ci ha provato El Niño con una giocata difficilissima in sforbiciata volante. Coraggioso lo spagnolo ma nulla di fatto.

85' - VARGAS DA FUORI! Palla non di molto fuori dallo specchio della porta difesa da Abbiati.

84' - Le due squadre si affidano ai lanci lunghi ma le difese hanno vita facile con questi palloni.

83' - Doppio errore: prima Muntari regala il pallone a Neto, poi dall'altra parte Badelj lo recapita tra le braccia di Abbiati.

82' - Cross basso di De Sciglio, respinge Tomovic.

81' - Le squadre sembrano molto stanche. I ritmi ora sono calati.

80' - Inzaghi fa segno ai suoi uomini di mettersi a quattro a centrocampo. Milan che passa dunque a un 4-4-1-1 con Honda alle spalle di Torres ed El Shaarawy arretrato sulla linea dei centrocampisti.

79' - Finisce la partita di Menez, altro cambio nel Milan e Inzaghi butta nella mischia Fernando Torres! Cambio anche nella Fiorentina con Badelj al posto di Babacar.

78' - Coraggioso tentativo al volo di Vargas. Buona l'idea non perfetta la realizzazione.

77' - Contropiede viola e Babacar arriva al tiro. Pallone deviato e altro tiro dalla bandierina. Intanto ammonito De Jong per un fallo tattico.

76' - Triangolazione al limite dell'area tra Bonaventura e Muntari poi Menez va al tiro e il Milan invoca il calcio di rigore per un presunto fallo di mano di Savic. Non sembrava però esserci nulla.

75' - Insiste il Milan ma la Fiorentina è chiusa nella sua metà campo.

74' - Tanti errori e le due squadre non riescono a sfruttare gli spazi che i rispettivi centrocampi stanno lasciando.

73' - Cuadrado scappa via in contropiede e Zapata lo ferma con una spallata. Per Banti non c'è fallo e sul ribaltamento di fronte El Shaarawy spara altissimo.

72' - Confusione in area di rigore viola ma i difensori della Fiorentina riescono a spazzare via il pallone.

71' - Bella conclusione di El Shaarawy ma Savic devia di testa in calcio d'angolo.

70' - Altro cambio per Montella. Dopo aver pescato il jolly con Ilicic l'allenatore viola inserisce Vargas al posto di Mati Fernandez.

69' - Fallo in attacco di Menez su Marcos Alonso. Decisione dubbia.

68' - Cambio nel Milan: Inzaghi inserisce Bonaventura e toglie Poli, autore di una buona prestazione

66' - Ci prova El Shaarawy. Stop e tiro dal limite dell'area ma la conclusione è larga e si spegne sul fondo.

64' - E C'E' IL PAREGGIO DELLA FIORENTINA!!! ILICIC !!!!! IL NEO-ENTRATO SI FA VENTI METRI PALLA AL PIEDE COMPLETAMENTE INDISTURBATO E SCARICA UN DIAGONALE MANCINO CHE SI INSACCA NELL'ANGOLINO BASSO. NESSUN DIFENSORE DEL MILAN E' USCITO A CONTRASTARE IL PORTATORE DI PALLA. 1-1 A SAN SIRO.

62' - Azione prolungata del Milan con Menez che perde l'attimo e serve Poli che si prende una serie di falli prima di essere abbattuto da Marcos Alonso. Punizione Milan dalla fascia di destra.

60' - Giallo anche per Muntari! Brutto fallo del ghanese che atterra Ilicic con una scivolata direttamente sulle caviglie.

59' - Potenziale contropiede per la Fiorentina ma Borja Valero sbaglia clamorosamente la misura del lancio.

58' - MATI FERNANDEZ! Tiro alto ma il trequartista viola si è reso pericoloso con il suo mancino dal limite dell'area.

57' - El Shaarawy torna addirittura al limite dell'area del Milan ad aiutare i compagni. Che lavoro per il Faraone.

56' - CI PROVA AQUILANI DA FUORI! Gran tiro del centrocampista ma Abbiati para in tuffo.

54' - Ennesimo errore in fase d'impostazione da parte dei centrocampisti della Fiorentina. C'è molta imprecisione in campo questa sera.

53' - Prima sostituzione della partita: nella Fiorentina esce Kurtic ed entra Ilicic.

52' - OCCASIONE MILAN! Menez arriva al limite dell'area e calcia col mancino, Neto para a terra ma il francese poteva servire El Shaarawy completamente libero!

51' - Poli ci prova da fuori, pallone deviato ancora in calcio d'angolo. Quindi, ancora Poli sempre dai 20 metri e palla fuori di poco.

50' - El Shaarawy non riesce a sfondare poi Menez viene fermato in corner da Tomovic.

49' - Torre di Babacar sul calcio di punizione battuto da Mati Fernandez ma De Jong allontana anticipando tutti. Poi Marcos Alonso stende Poli rischiando il giallo.

48' - Diagonale perfetta di Abate che ferma Babacar lanciato a rete! Poi Muntari, ingenuo, commette fallo e regala una punzione pericolosa dalla destra.

47' - Superlativo Nigel De Jong. Altro grande intervento.

46' - Pasticcio di Gonzalo Rodriguez, El Shaarawy gli scippa il pallone al limite dell'area ma Menez è preso in controtempo e il Milan non ne approfitta.

45' - Nessun cambio nelle due formazioni. Riconfermati i 22 titolari. La Fiorentina prova a costruire la manovra da dietro.

SI RICOMINCIA!

HT - Niente recupero, Banti manda tutti negli spogliatoi! Finisce il primo tempo a San Siro tra Milan e Fiorentina con il risultato di 1-0. Sta decidendo il gol di testa di Nigel De Jong nell'unica occasione da gol della partita. Match non entusiasmante ma giocato a viso aperto da entrambe le formazioni che però stanno sbagliando qualcosa di troppo. Nel secondo tempo ci auguriamo di vedere uno spettacolo nettamente migliore. A tra poco.

45' - Bravo Muntari ad interrompere l'azione solitaria di Mati Fernandez.

44' - Ora qualche errore di troppo da tutte e due le parti.

43' - Bell'azione orchestrata da Honda e Menez ma l'offensiva sfuma non essendoci nessuno in area di rigore pronto a ricevere il traversone dell'ex PSG.

42' - Aquilani prova a fare tutto da solo ma il Milan fà densità nel cono centrale e contiene le folate dei viola.

41' - Il Milan può ripartire ma De Jong controlla con un braccio. Punizione Fiorentina.

40' - Grande doppia chiusura difensiva di Honda e poi fallo di frustrazione di Cuadrado sempre sul giapponese. L'esterno colombiano è il primo ammonito del match.

39' - Ci prova Menez con una serpentina ma il francese viene fermato.

38' - Altro errore di Zapata in fase d'impostazione ma il Milan è fortunato e ritrova il possesso palla.

37' - Uscita alta di Neto al limite dell'area. Il portiere travolge il compagno di squadra Gonzalo Rodriguez che rimane a terra dolorante.

36' - Bell'intervento di Alex poi lancio a pescare Menez che si prende un calcio da Gonzalo Rodriguez. Punizione per il Milan sulla linea mediana del campo.

35' - Esce bene palla al piede Zapata che però pecca poi di presunzione e prova a superare tre uomini. Prova allora la Fiorentina a punire questo errore ma De Jong chiude in calcio d'angolo.

33' - Ingenuità di De Jong che perde una palla sanguinosa in uscita ma la Fiorentina non ne approfitta. Kurtic poi spara da fuori ma il tiro finisce a lato.

32' - Prova a sfondare Babacar ma la linea difensiva rossonera regge e sparecchia l'area di rigore.

31' - Fuorigioco di Menez.

30' - Insiste la Fiorentina ma è bravo Zapata a fermare Mati Fernandez all'interno dell'area di rigore.

29' - El Shaarawy ruba palla a centrocampo e riparte velocissimo ma Menez temporeggia troppo e viene fermato.

28' - Ancora il Milan ad attaccare gli spazi in profondità con Abate. Il traversone però non è preciso.

27' - Fucilata di Cuadrado. Palla in curva.

26' - Primo gol da calcio piazzato del Milan in questa stagione. E' sembrato proprio uno dei tanti schemi da corner provati in allenamento da Inzaghi e dall'esperto Gianni Vio.

25' - GOOOOOOLLLLLL DEL MILAN !!! NIGEL DE JONG !! CORNER CALCIATO DA MENEZ SUL SECONDO PALO, TORRE DI ZAPATA CHE RIMETTE IN MEZZO E TERZO TEMPO DELL'OLANDESE CHE INSACCA ALLE SPALLE DI UN INCOLPEVOLE NETO. VANTAGGIO MILAN AL 25esimo.

24' - Ci prova De Sciglio dalla sinistra. Cross ribattuto in calcio d'angolo.

23' - Rischia De Sciglio che si lascia anticipare in area di rigore da Kurtic ma lo stop è impreciso e Abbiati può recuperare la sfera.

22' - EL SHAARAWY !!!!! CHE TIRO DEL FARAONE E CHE PARATA DI NETO!! Il numero 92 del Milan si libera con uno stop della marcatura di Gonzalo Rodriguez e spara verso la porta viola. Tiro potente e a giro pronto ad insaccarsi sotto l'incrocio ma straordinaria risposta di Neto.

21' - Babacar cade in area di rigore ma l'attaccante della Fiorentina ha perso l'equilibrio da solo anche se Alex ha rischiato il contatto da rigore.

20' - Scaramucce tra Cuadrado e De Sciglio. Banti riporta i due alla calma.

19' - Il Milan si porta nella metà campo viola ma non riesce a sfondare.

18' - Ora il Milan fatica a costruire. La squadra di Montella è molto organizzata e pressa alto i portatori di palla rossoneri.

17' - Marcos Alonso perde sangue dallo zigomo ma Banti non se ne accorge e il gioco può riprendere. Altro fallo di Muntari che rischia l'ammonizione.

16' - Gomitata involontaria di Honda rifilata a Marcos Alonso. Banti non estrae giustamente il cartellino.

15' - Aquilani sbaglia completamente la misura del lancio. Pallone direttamente tra le braccia di Abbiati. Ancora nessuna conclusione nello specchio della porta.

14' - Marcos Alonso mette in mezzo dalla sinistra e Zapata rinvia con qualche affanno di troppo.

13' - Ora fà girare la palla la Fiorentina ma la partita stenta a decollare.

12' - Possesso palla Milan. Con pazienza i giocatori rossoneri provano a trovare un varco tra le maglie viola che, per ora, non c'è!

10' - Graziato Muntari: brutto fallo su Kurtic ma Banti gli concede "l'attenuante" del primo intervento.

9' - Molto chiusa la Fiorentina. Il Milan fa girare il pallone anche ad una buona velocità ma non trova spazio. Poi contropiede viola affidato ad Aquilani ma il suo pallone filtrante per Cuadrado è troppo lungo.

8' - Grande apertura di El Shaarawy che porta al tiro Abate, respinta della difesa e conclusione di Muntari. Pallone ancora allontanato dal muro viola.

7' - Grandissimo intervento di De Jong in mezzo al campo che ferma Cuadrado.

6' - El Shaarawy dolorante a terra dopo un contrasto con Tomovic.

5' - Lancio lungo per Babacar pescato in area di rigore ma è bravo Zapata a coprire il pallone prima che esca sul fondo. Rinvio dal fondo.

4' - Sbaglia la misura del passaggio Muntari dopo una buona giocata tra De Sciglio e Menez.

3' - Cross di Honda, non ci arriva El Shaarawy quindi pallone che arriva a Menez che ci prova. Pallone alto.

2' - Honda recupera il pallone ma impatta contro l'arbitro Banti che "aiuta" la Fiorentina. Poi fallo di De Sciglio su Kurtic non sanzionato.

1' - Fa girare la palla la Fiorentina.

0' - Subito il Milan che va ad aggredire Neto con Menez. Il portiere della Fiorentina se la cava con un brivido.

SI PARTE!

20:42 - Ecco le squadre! Tutto pronto a San Siro per il posticipo di questa ottava giornata di Serie A.

20:35 - Sale l'attesa a San Siro. Il Milan è chiamato a una prova di grande maturità perchè, vincendo questa sera, i rossoneri salirebbero al terzo posto in classifica, a -2 dalla Roma!

20:30 - Le squadre hanno terminato gli esercizi di preparazione in vista della partita. Milan e Fiorentina stanno ritornando negli spogliatoi.

20:15 - Le squadre sono sul terreno di gioco per il consueto riscaldamento pre-partita. Come sempre Pippo Inzaghi accompagna i suoi uomini nel riscaldamento in mezzo al campo.

20:05 - Ecco i risultati dei tre match delle 18:00:



Cesena - Inter 0-1 : Icardi (R)

Lazio - Torino 2-1 : Biglia, Farnerud, Klose

Napoli - Hellas Verona 6-2 : Halfredsson, Hamsik (2), Nico Lopez, Higuain (R)(2), Callejon

20:00 - C'è anche il presidente onorario Silvio Berlusconi in tribuna ad assistere a questa sfida tra il suo Milan e la Fiorentina.

19.55 - Due importanti novità di formazione nel Milan! In difesa giocherà il colombiano Zapata e non il francese Rami mentre sarà Menez a fare il falso nueve e a completare il tridente. Panchina per El Niño Fernando Torres.

19:45 - Così Sulley Muntari a MilanChannel prima la partita Milan - Fiorentina: "La vittoria di Verona può essere una svolta importante per la nostra stagione, abbiamo lavorato tanto nella sosta. Siamo contenti sia per la prestazione che per i tre punti. Quello di Verona è un campo duro, ma l'importante è che abbiamo vinto. Inzaghi? Ci sta aiutando tanto, ci dà grande carica, stiamo facendo molto bene anche grazie a lui. Il terzo posto? Noi puntiamo a vincere tutte le partite. Il campionato è ancora lungo. Contro la Fiorentina sarà una partita difficile, non sarà facile ma noi vogliamo vincere".

Meteo: Nubi sparse su Milano, anche se il rischio di precipitazioni è scongiurato per la giornata di oggi. Temperature miti che caleranno nel corso della serata e si attesteranno tra i 10° e i 14°. Il posticipo dell’ottava giornata di Serie A dovrebbe giocarsi in condizioni e su un terreno di gioco ideali.

19:30 - I PRECEDENTI: Milan e Fiorentina si affronteranno per la 75esima volta a San Siro. I precedenti sono nettamente a favore del Diavolo che ha vinto 44 volte, pareggiato 19 e perso 11. Netta la supremazia del Milan anche nelle realizzazioni: 134 reti fatte contro le 65 subite. Negli ultimi tre anni però in casa dei rossoneri hanno sempre vinto i viola: il Milan vorrà sicuramente invertire questa tendenza.

19:20 - Il tecnico rossonero può contare sull'intera rosa e sull'importante rientro di Nigel De Jong, squalificato a Verona. In porta Abbiati dovrebbe vincere il ballottaggio con Diego Lopez, non ancora al top della forma. La difesa sarà formata da Alex e Rami al centro e De Sciglio e Abate sulle fasce. A centrocampo dovrebbe prevalere la forza fisica di Poli e Muntari sulla qualità di Bonaventura. Mister Inzaghi dovrebbe riconfermare il tridente d’attacco visto contro l'Hellas con El Shaarawy volenteroso di tornare al gol. Menez dovrà accomodarsi in panchina, pronto ad entrare a gara in corso.

19:10 - Ancora out Gomez e Rossi, Vincenzo Montella dovrà fare a meno anche di Pizarro: Il centrocampista cileno ha riportato una distrazione muscolare agli adduttori durante l'allenamento di ieri e salterà la sfida di questa sera. Il giocatore è stato sottoposto oggi ad accertamenti che hanno evidenziato una lesione di primo grado alla giunzione miotendinea dell'adduttore breve. Pacchetto difensivo invece confermato con Tomovic, Gonzalo Rodriguez, Savic e Marcos Alonso. L'ex milanista Aquilani guiderà il centrocampo viola, con al suo fianco Borja Valero. In attacco ci saranno Cuadrado, Mati Fernandez e Babacar.

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-3-3): Abbiati; Abate, Alex, Rami, De Sciglio; Poli, De Jong, Muntari; Honda, Torres, El Shaarawy.

A disposizione: Diego Lopez, Agazzi, Bonera, Zapata, Armero, Essien, van Ginkel, Poli, Saponara, Menez, Niang, Pazzini.

All. Inzaghi.

PROBABILE FORMAZIONE FIORENTINA (4-3-1-2): Neto; Tomovic, Gonzalo Rodriguez, Savic, Marcos Alonso; Aquilani, Kurtic, Borja Valero, Mati Fernandez, Cuadrado; Babacar.

A disposizione: Tatarusanu, Lupatelli, Basanta, Richards, Pasqual, Vargas, Lazzari, Joaquin, Badelj, Ilicic, Marin, Bernardeschi.

All. Montella.

19.05 - I CONVOCATI: Filippo Inzaghi ha convocato 23 calciatori per la sfida contro la Fiorentina, eccoli: Abbiati, Agazzi, Lopez, Abate, Alex, Armero, Bonera, De Sciglio, Rami, Zapata, Essien, De Jong, Muntari, Poli, Saponara, Van Ginkel, Bonaventura, El Shaarawy, Honda, Menez, Niang, Pazzini, Torres.

Sono 23 anche i convocati di Vincenzo Montella: Alonso, Aquilani, Babacar, Badelj, Basanta, Bernardeschi, Borja Valero, Cuadrado, Gonzalo, Ilicic, Joaquin, Kurtic, Lazzari, Lupatelli, Marin, Mati Fernandez, Neto, Pasqual, Richards, Savic, Tatarusanu, Tomovic, Vargas

L'ARBITRO - Luca Banti torna ad arbitrare il Milan a San Siro dopo 13 mesi. L'ultimo precedente è un Milan-Napoli in cui Balotelli fu sanzionato con alcune giornate di squalifica.

FIORENTINA - Ecco le parole di Montella: "Le ultime tre volte ha vinto la Fiorentina. Andiamo a giocare e non pensiamo mai al pari. E' sempre difficile vincere a Milano ma andiamo la per giocarcela, dovremmo essere concentrati al massimo, 'fare' la partita e non avere timori. Che cosa vorrei portarmi dalla trasferta vittoriosa con il Paok? Il risultato. Il Milan sta crescendo, ha qualità, merito di Inzaghi e della società che stanno operando bene. La mia squadra si sta facendo apprezzare in Europa ma non dimentichiamoci che ha fatto grandi cose finora anche in campionato. Dovremo mettere sul campo i nostri valori e la nostra mentalità. Pippo? Nel suo lavoro ci ha messo tenacia, convinzione, rabbia. La grinta ha pagato più del talento. E con le stesse armi diventerà anche un grande allenatore. E comunque ha già avuto qualche idea geniale, come la posizione di Honda".

MILAN - "Non abbiamo fatto ancora nulla, solo quello che deve fare il Milan" - Filippo Inzaghi ha rilasciato le seguenti dichiarazioni in sala stampa alla vigilia della partita Milan - Fiorentina casalinga - "La partita sarà molto complicata, i viola sono tra le squadre migliori del campionato e giocano un grandissimo calcio. Credo sia per questo che in Europa abbiano meno difficoltà delle altre italiane. Secondo me sono al livello di Juve e Roma. Sarà una partita molto difficile per noi ma giochiamo a San Siro e abbiamo voglia di tornare a vincere davanti alla nostra gente. Vorrei vedere la bolgia a San Siro, un dodicesimo uomo che ci potrebbe dare una grande mano. Montella mi ha visto invecchiato? E’ normale, facciamo un lavoro molto logorante. Lo ringrazio comunque per i complimenti. La Fiorentina è tre anni di fila che vince a San Siro e non può farlo un’altra volta. Abbiamo tanti buoni giocatori e ancora non ho deciso la formazione. Tra l’allenamento di oggi e quello di domani starà a me decidere quali sono i migliori. Se ad inizio campionato mi avessero detto che avrei giocato questa partita con 5 punti di vantaggio sulla Fiorentina, ci avrei messo la firma. Se loro non dovessero vincere, si complicherebbe la loro corsa al terzo posto”.

18:45 - Inzaghi - Montella, due giovani allenatori che sono stati anche protagonisti del nostro calcio solo qualche anno fa. Amici-nemici, due grandi ex attaccanti che oggi siedono su due panchine prestigiose della Serie A. Filippo Inzaghi (316 gol in carriera tra club e Nazonale) e Vincenzo Montella (237 reti totali) non potevano essere più in contrapposizione l'uno con l'altro, ad accomunarli c'è sempre stata la ricerca sfrenata, un'autentica propensione e "malattia" per il gol. Dopo tante sfide sul campo, è finalmente arrivato il primo confronto in panchina, in una partita Milan - Fiorentina, perlatro, che ha un'importanza fondamentale per le sorti del campionato di entrambe le squadre e che questa sera non si faranno sconti.

18:30 - Buonasera e benvenuti su Vavel Italia da Andrea Panzeri. Questa sera andrà in scena il posticipo dell’ottava giornata di Serie A, una gara che metterà di fronte Milan e Fiorentina. Il Milan vuole proseguire la striscia positiva dopo la vittoria di Verona contro l’Hellas, mentre Montella vuole riscattare la sconfitta casalinga contro la Lazio dello scorso weekend. I rossoneri avranno finalmente trovato la retta via? i viola invertiranno il senso di marcia che li vede ad oggi spietati lontano dai confini nazionali ed in evidente difficoltà quando c'è da affrontare partite di campionato? Seguite la partita in diretta con noi e lo scoprirete.