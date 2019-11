Diretta partita Roma - Cesena, risultati live di Serie A

Erika Di Bello e VAVEL vi salutano e vi ringraziano per aver seguito la diretta con noi. Buonanotte.

Partita terminata con la vittoria della squadra di Garcia! I capitolini vincono meritatamente questo match in cui hanno gestito i giochi e l'intera partita, il Cesena non è riuscito ad attaccare o a sfruttare ripartenze, è rimasto semrpre timido e schiacciato dalla potenza dei lupi. La Roma torna a meno un punto dalla capolista che questa sera ha pareggiato contro il Genoa, mentre il Cesena rimane nelle zone basse della classifica, sperando di rifarsi nelle prossime sfide.

90' + 2 Cross insidioso del Cesena in area di rigore, il pallone viene spazzato via dai dinfesori giallorossi.

90' + 1 Che occasione per la Roma! Pjanic viene servito splendidamente al centro dell'area di rigore e va al tiro, sfortunatamente non trova la porta.

Ci saranno 3 minuti di recupero.

88' Gervinho prova una conclusione dal limite dell'area, ma viene murata.

86' Grande tiro di Nainggolan dalla lunga distanza! Il pallone termina di poco fuori la porta.

84' Gervinho cerca di infiltrarsi in area di rigore avversaria ma viene fermato dai difensori bianconeri.

81' Sostituzione per Garcia: entra Nainggolan per De Rossi.

80' GOOOOOLLLL! 2-0 ROMA! DANIELE DE ROSSI SEGNA UN GRAN GOL AL VOLO!

78' Buon passaggio di Keita per Gervinho, ma l'ivoriano viene colto in fuorigioco.

77' Ammonizione per Mattia Destro per un brutto fallo su Magnusson.

76' Renzetti calcia la sua punizione che viene intercettata da Skorupski.

74' Ottima conclusione tentata da Torosidis, sfortunatamente il suo tiro termina oltre il palo sinistro.

72' Daniele De Rossi tenta di insaccare il pallone in rete con un colpo di testa sfruttando un calcio d'angolo, ma il centrocampista viene fermato dai difensori bianconeri.

69' Occasione della Roma con Florenzi che tenta un tiro dal limite dell'area, il pallone termina sopra la traversa.

68' Almeida sfrutta il contropiede della sua squadre per sorprendere Skorupski con un colpo di testa, ma il pallone non è ben indirizzato.

67' Il Cesena cerca timide ripartenze, che vengono poi frenate dagli avversari.

65' Buona azione della Roma fermata dal fuorigioco di Gervinho.

64' Insidioso cross di Renzetti al centro dell'area allontanato dai difensori giallorossi.

62' Cambio per il Cesena: entra Almeida per Djuric.

62' Brutto fallo su Destro. Punizione per la Roma.

61' Gervinho cerca un compagno in area di rigore ma il suo passaggio viene murato dai difensori bianconeri.

53' Cambio immediato per Garcia: Yanga-Mbiwa sostituirà l'infortunato Astori.

52' Problemi fisici per Astori che è a terra dolorante. Si scalda Yanga-Mbiwa.

51' Cambio per il Cesena: entra Defrel per Succi. Cambio per la Roma: entra Florenzi per Iturbe.

50' Brutto fallo su Iturbe. Punizione per la Roma da posizione invitante.

47' I giallorossi giocano nella trequarti avversaria cercando di impostare una buona azione offensiva.

45' E' iniziato il secondo tempo!

Primo tempo che termina con un punteggio a favore dei giallorossi, che sono passati in vantaggio grazie al gol di Mattia Destro. Partita dominata in tutto e per tutto dalla squadra di Garcia, i bianconeri non riescono ad impostare il loro gioco e a trovar spazi. Partita ancora aperta per i bianconeri che sono sotto solo di un gol, nonostante i capitolini sarebbero potuti andare in gol più e più volte.

45' Insidioso colpo di testa di Succi parato prontamente da Skorupski.

Non ci sarà recupero.

42' Brutto fallo su Keita. Punizione per la Roma.

38' Iturbe mette un pericoloso pallone al centro dell'area per Gervinho, ma l'ivoriano viene anticipato da Lucchini.

34' Il Cesena non riesce a contrastare la potenza dei capitolini che fino a questo momento detengono il controllo di questo match.

29’ Bellissima invenzione di Pjanic che serve splendidamente Destro, l’attaccante non indirizza bene il suo tiro

27' Destro insacca il pallone in rete con un colpo di testa su punizione di Pjanic, ma l'attaccante è sorpreso in fuorigioco. Gol annullato.

26' Pericolosa azione offensiva impostata da Gervinho e Pjanic, ma i due si fraintendono e il loro traingolo non si chiude.

23' Insidioso cross in area di Cole bloccato dai difensori bianconeri.

21' Pjanic tenta una conclusione dal limite dell'area, parata facile per Agliardi.

20' Gran passaggio in area di rigore di Giorgi per Djuric, Skorupski lo anticipa.

18' De Feudis è a terra dolorante per un colpo subito da Ashley Cole.

15' Fallo di Pjanic su Coppola. Punizione per il Cesena.

12' Grandi inserimenti tra gli spazi da parte dei giocatori giallorossi, che al momento dominano la partita.

8' GOOOOOOOLLLLLLLL! DESTROOOO! GRAN PASSAGGIO PER LUI AL CENTRO DELL'AREA DI RIGORE CHE NON PERDE UN ATTIMO PER SIGLARE LA RETE DEL VANTAGGIO!

5' Che occasione per la Roma! Un rimpallo favorisce Gervinho che si infilta in area, Torosidis prova tre volte ad insaccare il pallone in rete ma Agliardi si oppone.

4' Buon passaggio per Coppola che ha cercato una conclusione di testa, anticipata da Manolas.

2' Roma in possesso palla cerca di impostare una buona azione di gioco.

20.45 - Il fischio dell'arbitro dà inizio al match!

20.40 - Manca pochissimo all'inizio del match. Squadre pronte nel tunnel per fare il loro ingresso in campo.

20.25 - Roma in campo per il riscaldamento:

20.20 - Anche Sabatini intervenuto ai microfoni di Sky, ci ha tenuto a ricordare Stefano e Cristian. Il direttore sportivo, si è poi soffermato sul periodo della Roma, 1 vittoria nelle ultime 5 giornate: "E' stato un periodo un pò sfortunato, la sconfitta con il Bayern ha pesato, ma adesso ci rialzeremo, e una volta incotrati nuovamente i bavaresi, ci metteremo alle spalle quella sconfitta".

20.15 - Partita particolare all'Olimpico, dove si ricorda la scomparsa di due tifosi giallorossi scomparsi dopo la partita di Champions. Un ricordo per Stefano e Cristian.

La commozione di De Sanctis.

20.10 - Il Cesena arriva a Roma dopo le polemiche di domenica sera suscitate dagli errori arbitrali nella partita persa contro l'Inter. Sconfitta a dir poco immeritata quella degli emiliani, che hanno dominato a lunghi tratti, nonostante l'inferiorità numerica. Dovrà quindi fare una partita perfetta la Roma, che vuole mettere punti in cascina in vista della partita di sabato, che vedrà i giallorossi opposti al Napoli.

20.05 - La Roma vuole assolutamente rialzarsi dopo il pareggio di Genova con la Samp. Garcia vuole assolutamente i 3 punti e lancia Destro al centro dell'attacco giallorosso, con Iturbe e Gervinho ai suoi fianchi. Torna Keita dal primo minuto dopo lo stop di tre settimane.

19:54 Ecco laformazione ufficiale della Roma. Tutto confermato, tranne l'impiego di Cole dal primo minuto sulla fascia sinistra.

ROMA (4-3-3): De Sanctis; Torosidis, Manolas, Astori, Cole; Pjanic, De Rossi, Keita; Iturbe, Destro, Gervinho

A disp.: Skorupski, Lobont, Mapou, Emanuelson, Somma, Holebas, Nainggolan, Paredes, Uçan, Florenzi, Totti, Ljajic.

All.: Garcia

Indisponibili: Balzaretti, Strootman, Castan, Borriello, Maicon

CESENA (4-3-1-2): Agliardi; Capelli, Lucchini, Volta, Renzetti; Coppola, De Feudis, Giorgi; Rodriguez, Garritano, Marilungo

A disp.: Bressan, Mazzotta, Krajnc, Magnusson, Perico, Carbonero, Zé Eduardo, Succi, Djuric, Hugo Almeida.

All.: Bisoli

Squalificati: Cascione (1), Leali (3)

Indisponibili: Cazzola, Tabanelli, Pulzetti, Brienza, Defrel

19:45 - Buonasera e benvenuti alla diretta live di Roma - Cesena, partita valida per la nona giornata di Serie A. Calcio di inizio alle ore 20:45 allo stadio Olimpico di Roma. Da una parte troviamo la squadra di Rudi Garcia che è ancora più affamata di vittoria, difatti dopo la sconfitta per 7-1 subita dal Bayern Monaco, non è riuscita a portare a casa 3 punti neanche al Marassi contro la Sampdoria, ottenendo un misero 0-0. La squadra di Bisoli, invece, neopromossa della Serie A, non vive un bel momento: si trova in zona retrocessione a pari punti col Palermo, perciò deve tentare almeno di strappare un pareggio contro i capitolini.

19.35 - ROMA – La Roma ha un unico e solo obiettivo per questa sera: tornare a vincere. La squadra giallorossa è una delle più ambiziose e propositive di questo campionato e non può permettersi un passo falso anche con le squadre minori come il Cesena. I capitolini hanno affrontato una settimana difficile, forse la più complicata dall’inizio della stagione, affrontando il Bayern Monaco in Champions League e la Sampdoria, terza in classifica, ottenendo solo un punto. Adesso per gli uomini di Garcia è l’ora di rimettersi in carreggiata, tornano a dare una mano Manolas, che ha scontato le due giornate di squalifica, e Keita che ha recuperato dall’infortunio.

19.25 - CESENA – I bianconeri sono stazionati nelle zone basse della classifica e sono a secco di vittorie dalla prima giornata contro il Parma, da lì hanno ottenuto solo sconfitte e pareggi. Ma gli uomini di Bisoli non vogliono rappresentare le vittime sacrificali della potenza giallorossa, vogliono imporre il loro gioco e farsi valere, proprio come hanno fatto nella partita contro l’Inter di Mazzarri, dove hanno dato il meglio di loro. Per questo non daranno vita facile ai capitolini.

19.15 - Rudi Garcia ha parlato ai microfoni con tono ed espressione decisa, esplicitando il solo obiettivo di questo match, ossia vincere: "Con tutto il rispetto per il Cesena, domani l'unico risultato positivo è la vittoria. In campionato dobbiamo tornare a vincere, giochiamo in casa, davanti ai nostri tifosi. Niente distrazioni, siamo concentrati su questa partita perché quella che arriva è sempre la gara più importante.” – il tecnico ha citato anche gli ultimi incontri disputati dalla sua squadra dai quali non ha ottenuto risultati favorevoli – “Tra gli ultimi risultati c'è una partita contro la prima in classifica a casa loro su cui si è detto tutto, e poi non sono d'accordo con chi considera risultati brutti i pareggi a Manchester col City e in trasferta con la Sampdoria terza in classifica.” – riguardo la partita contro la Samp – “Non ho visto una Roma più stanca del solito, a Genova non mi è sembrata una squadra sottotono sul piano fisico. Saranno partite piacevoli da giocare. E la buona notizia è che avrò più scelte da fare visto che sono tornati Keita e Manolas. Potremo affrontare questi impegni con più giocatori e soprattutto con più freschezza fisica. Nelle ultime settimane alcuni hanno dovuto giocare stringendo i denti. Avendo più scelte, sarà più facile farli riposare ed avere più energie in campo nelle prossime partite. Keita e' al 100%, non è stato fuori molto. Può iniziare e, se la partita lo permette, sarebbe meglio non tenerlo in campo per tutti i 90 minuti, ma se serve lui è pronto. E poi c'è anche la possibilità di dargli un po' di tempo di gioco per preparalo alla partita seguente"

19.05 - L’obiettivo di Bisoli è quello di riuscire a mettere in difficoltà la Roma e riuscire a portare a casa almeno un punto - “Puo’ capitare di fare una grande prestazione e non raccogliere punti ma ai miei ragazzi ho detto che sono molto soddisfatto della loro prestazione. Ora dobbiamo dimenticare gli episodi che ci hanno penalizzato nella gara con l’Inter e andare a Roma provando a portare a casa un punto. Domani cercheremo di mettere in difficolta’ la Roma con le nostre armi, come abbiamo gia’ fatto con Milan e Inter. La Roma gioca un calcio molto bello, unico in Italia. Dovremo cercare di interrompere le loro trame di gioco senza sfidarli nei duelli”.

18.55 - FORMAZIONE ROMA – Garcia ritrova alcuni giocatori che erano fuori per infortuni o squalifiche: sarà infatti convocato Keita che è guarito da problemi muscolari accusati durante una partita con la sua nazionale, ma non partirà titolare e torna Manolas dalla squalifica avuta nella partita contro la Juventus. Destro ha accusato un’infiammazione al tendine, ma dovrebbe esserci per questo match. Personalizzato per Castan e differenziato per Borriello. Maicon sarà out per influenza. Turno di riposo per Nainggolan. Pjanic torna dal 1’ insieme a De Rossi e uno fra Florenzi e Paredes. Manolas tornerà a far coppia con Astori, sulle fasce probabilmente ci saranno Torosidis e Holebas. Panchina per Cole che ancora non convince. Tridente costituito da Gervinho Destro e Ljajic.

18.45 - FORMAZIONE CESENA – La squadra di Bisoli non potrà disporre di Leali e Cascione, squalificati durante la partita contro l’Inter, né di Rodriguez e Brienza, out per infortuni. Dunque tra i pali ci sarà Agliardi. Rientrerà invece Coppola dalla squalifica e partirà a centrocampo da titolare insieme a De Feudis e Giorgi. In difesa Lucchini e Volta saranno i difensori centrali, Capelli e Renzetti sulle fasce. L’attacco sarà formato da Defrel Garritano e Marilungo. Hugo Almeida sarà invece pronto a subentrare durante la partita.

18.35 - PRECEDENTI - Ammontano a 24 gli incontri precedenti tra la Roma e il Cesena, che, sulla carta, sembrerebbero favorire i capitolini, difatti si contano 11 vittorie della Roma, 10 pareggi e 3 vittorie bianconere. In 12 partite giocate all’Olimpico, i giallorossi hanno fallito solo una volta, a causa di una rete bianconere arrivata allo scadere del tempo, accumulando 2 pareggi e ben 9 vittorie. L’ultima partita di Serie A giocata tra le due risale al campionato 2011/12 che finì 5-1 in favore della Roma: tra i giocatori ancora presenti in squadra andarono in rete Francesco Totti e Pjanic.

18.25 - L’arbitro designato per Roma-Cesena è Tommasi. Nessun precedente in Serie A per l’arbitro né con la Roma né con il Cesena. Tommasi sarà coadiuvato da Costanzo e Schenone. Quarto uomo La Rocca. Arbitri addizionali Gervasoni e Merchiori.

18.15 - FORMAZIONI -