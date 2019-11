Diretta partita Napoli - Roma, risultati live di Serie A

Erika Di Bello e VAVEL vi salutano e vi ringraziano per aver seguito la diretta live insieme a noi.

Il match finisce 2-0 per il Napoli che al momento si piazza al terzo posto in classifica con ben 18 punti. La Roma non riesce a sorpassare la Juve che, se otterrà 3 punti ad Empoli, sarà di nuovo la sola in testa alla classifica. Prestazione fantastica degli uomini di Benitez che hanno difeso ed attaccato in maniera quasi perfetta. Roma irriconoscibile nel primo tempo, nel quale ha commesso gravi errori e concesso troppi spazi; migliore durante il secondo tempo, ma comunque non sufficiente per portare a casa 3 punti preziosi.

90' + 5 Il match termina 2-0 per il Napoli!

90' + 4 Fallo di Higuain su Yanga-Mbiwa. Punizione Roma.

90' + 1 Nainggolan prova il tiro dalla lunga distanza, ma viene murato.

Saranno 5 i minuti di recupero.

88' Un fallo in attacco di Ljajic impedisce alla Roma di concludere la sua azione offensiva.

84' GOOOOL! NAPOLI 2-0! CALLEJON SEGNA CON UN TIRO CENTRALE GRAZIE AD UN OTTIMO ASSIST DI HIGUAIN!

83' Ultimo cambio per Garcia: dentro Ljajic per Torosidis.

82' Verticalizzazione di Nainggolan per Destro, passaggio troppo lungo.

81' Buon cross di Iturbe alla ricerca di Gervinho, Rafael anticipa.

80' Conclusione di Holebas da fuori area, tiro calibrato molto male.

78' Altro cambio per il Napoli: entra Inler per Lopez.

73' Ammonizione per Nainggolan per un brutto intervento alla ricerca del pallone.

71' Cambio per il Napoli: esce Insigne entra Mertens.

71' Il Napoli è concetrato nella trequarti avversaria, la Roma non riesce a prender fiato.

68' Ammonizione per Lopez per un fallo ai danni di Iturbe.

65' Cambio anche per il Napoli: esce Hamsik entra Gargano.

64' Doppio cambio per Garcia: entrano Destro e Iturbe per Totti e Florenzi.

63' Clamorosa occasione per il Napoli! Koulibaly parte tutto da solo in contropiede, serve Callejon, ma Nainggolan salva il pallone proprio sulla linea.

62' Insidioso colpo di testa di Manolas, Rafael para.

58' Occasione per la Roma! Holebas serve Florenzi cge tenta un tiro al volo, ma termina in calcio d'angolo.

56' Christian Maggio rimane a terra dopo uno scontro in area di rigore.

55' Nainggolan trova una buona verticalizzazione per Florenzi, ma Ghoulam capisce tutto e spazza via il pallone.

52' Importante occasione per la Roma: Pjanic sforna un bell'assist per Florenzi al centro dell'area, ma l'attaccante non indirizza bene il pallone.

50' Higuain si insidia pericolosamente in area di rigore, ma viene ostacolato e trascinato verso il fondo da Yanga-Mbiwa.

46' Gran passaggio di Totti per Florenzi in area di rigore che però non aggancia il pallone.

45' E' cominciato il secondo tempo!

15.57 - Ecco le dichiarazioni di Miralem Pjanic durante l'intervallo: "Sono entrati meglio nella partita ma c'è tempo per riprenderci, il nostro inizio non è stato buono, vogliamo attaccare molto di più nel secondo tempo, abbiamo tempo per cambiare la partita. Aggressività del Napoli? Sono molto forti, hanno grandi giocatori, è un campionato difficile ma possiamo recuperare."

Napoli-Roma si sta rivelando un match dai mille brividi e dalle mille occasioni! La squadra di Rudi Garcia è sorprendentemente in difficoltà, deve fare i conti con un Napoli che pressa molto e che è letale nelle ripartenze. Questo risultato di 1-0 è anche un risultato abbastanza positivo per i giallorossi che si sono lasciati sorprendere più e più volte dalla velocità di Higuain e Callejon e dall'astuzia di Insigne e Hamsik e che, in un modo o nell'altro, sono riusciti a non subire altri gol. I capitolini sembrano essere sotto tono, non riescono a trovar spazi e ad attaccare, ci si aspetta una ripresa nel secondo tempo.

45' Finisce qui il primo tempo!

44' Callejon tenta di sorprendere la porta di De Sanctis sfruttando una splendida apertura di Higuain, il portiere giallorosso blocca il suo tiro.

43' Napoli che sfiora il raddoppio con Hansik! Tutto solo in area di rigore colpisce una clamorosa traversa!

41' Napoli pericoloso con Callejon che in scivolata tenta di colpire un buon pallone servitogli da Hamsik, ma l'attaccante non trova la porta.

39' Ammonizione per Maggio per delle proteste dopo un intervento irregolare su Holebas. Punizioner per la Roma, pronto Pjanic.

35' Fallo di Hamsik su Keita. Punizione per la Roma che può ricominciare.

30' I giallorossi cercano con calma di impostare un'azione offensiva, grande pressing del Napoli.

25' Brivido per la Roma! Insigne si accentra in area di rigore e tenta un sinistro a mirare l'angolino, il tiro sfiora la porta di De Sanctis.

22' Florenzi viene atterrato da Maggio. Punizione Roma.

19' Difesa del Napoli molto unita e compatta, non permette a Gervinho di infiltrarsi in area di rigore.

16' Tentativo di Torosidis, tiro molto debole, facile per Rafael.

14' La squadra di Garcia acquista vigore e si mostra pericolosa con alcune ripartenze.

11' Pericolosa conclusione di Callejon, il pallone colpisce la traversa.

10' Gran tiro di Insigne dal limite dell'area, De Sanctis para prontamente. Roma in difficoltà.

7' Brutto fallo di Keita su Callejon. Punizione per il Napoli.

4' Altra occasione per il Napoli con Insigne che si libera dai suoi avversari e tenta un tiro dal limite dell'area, il pallone termina di poco fuori la porta.

2' GOOOOLLL! 1-0 PER IL NAPOLI! GONZALO HIGUAIN SIGLA UN FANTASTICO GOL CON UN TIRO AL VOLO!

1' Grande approcio alla partita da parte del Napoli, che subito spaventa la porta di De Sanctis con due occasioni per Maggio e Ghoulam.

15.00 - Il match è appena cominciato!

14.58 - Tutto pronto al San Paolo per il fischio d'inizio.

14.57 - Le squadre sono appena entrate in campo.

14.50 - Ecco le parole di Rafa Benitez poco prima dell'inizio del match: "Credo che bisogna giocare la partita senza pensare a cosa succederà poi in classifica. Noi dobbiamo giocare la nostra partita. - sull'assenza di De Rossi e lo schieramento di Keita - No io non mi aspettavo nulla, pensavo alla formazione della mia squadra - Benitez, inoltre, ha sempre battuto Garcia in casa - E’ la squadra che vince non l’allenatore. E contro di loro qui abbiamo sempre fatto bene. Siamo molto motivati."

14.40 - Morgan De Sanctis, l'ex del Napoli, ha commentato così il match: "C'è l'entusiasmo di essere la prima in classifica e l'ambizione di doverci rimanere fino alla fine, siamo convinti di recitare un ruolo da protagonisti e dobbiamo dimostrarlo in ogni circostanza soprattutto in un campo difficile come questo. - riguardo la tragedie di Ciro e la violenza nel calcio - Sul campo vanno dei giocatori e squadre che vogliono primeggiare e lottano con toni agonistici accesi. questo è un gioco di festa, lo meritano la famiglia di Ciro Esposito, lo stesso Ciro e lo meritano due tifoserie come quelle del Napoli e della Roma che non centrano niente con tali avvenimenti."

14.30 - De Rossi nella formazione di Rudi Garcia sarà sostituito da Seydou Keita a causa dei numerosi infortuni dei difensori centrali. Difatti se Kostas Manolas, che ha recuperato da un piccolo problema al ginocchio, non dovesse farcela a giocare 90' ci sarebbe De Rossi a dare il suo aiuto in difesa, poichè sia Astori che Castan sono out. Ecco le parole di De Sanctis sulla sua assenza: "Keita ha già dimostrato di saper far bene il lavoro che fa De Rossi, i valori restano gli stessi"

14.25 - Ci si augura che sia una partita prettamente calcistica e sportiva, senza alcuno scontro fra le tifoserie e nessuna rivalità esterna al campo, ci si augura che tutti i tifosi abbiano imparato una lezione dalla tragedia di Ciro Esposito.

14.20 - Ecco invece l'11 della Roma: De Sanctis; Torosidis, Manolas, Yanga-Mbiwa, Holebas; Pjanic, Keita, Nainggolan; Florenzi, Totti, Gervinho. Holebas è stato preferito a Cole che gioca ma non convince e Keita prende il posto di De Rossi che per questo turno si riposerà.

14.15 - Ecco la formazione ufficiale del Napoli: Rafael; Maggio, Albiol, Koulibaly, Ghoulam; Jorginho, David Lopez; Callejon, Hamsik, Insigne; Higuain. Tutto come previsto, l'unica differenza è lo schieramento di Jorginho al posto di Inler.

14.10 - La squadra di Garcia è arrivata al San Paolo.

14.00 - Buon pomeriggio e benvenuti alla diretta live di Napoli - Roma, partita valida per la decima giornata di Serie A. Calcio d’inizio alle ore 15:00 allo stadio San Paolo di Napoli. La squadra di casa è reduce da un misero pareggio ottenuto contro l’Atalanta, dove, dopo aver pareggiato con la rete di Higuain, ha perso l’occasione di vincere il match per un rigore sbagliato dallo stesso. La Roma invece è reduce da un’importante vittoria in casa contro il Cesena per 2-0, che le ha permesso di ottenere 3 punti e raggiungere la vetta della classifica condivisa con la Juventus.

13.50 - Il Napoli attualmente occupa la settima posizione in classifica con 15 punti, alla pari di Inter e Genoa. La squadra di Benitez ha affrontato stagioni migliori, ma pian piano si sta rimettendo in carreggiata. La colonna portante della squadra, Gonzalo Higuain, non ha avuto un inizio di stagione impeccabile, al contrario, era a corto di gol, fino alla sfida contro il Verona in cui tra i 6 gol segnati dal Napoli spicca la tripletta del Pipita. I napoletani hanno ritrovato il loro bomber, e anche il loro capitano che contro il Verona ha siglato una doppietta. Dopo il pareggio ottenuto in trasferta contro l’Atalanta, gli uomini di Benitez hanno voglia di riscattarsi proprio contro la Roma.

13.40 - La Roma ha finalmente azzerato la distanza che c’era con la Juventus, l’acerrima rivale dei giallorossi, trionfando contro il Cesena per 2-0. Adesso gli uomini di Garcia, che si sono ampiamente ripresi dal brutto ko subito in Champions, non hanno intenzione di perdere il primato in classifica e daranno certamente filo da torcere ai napoletani.

13.30 - Questo match ha qualcosa di particolare: i rapporti fra le due squadre e le rispettive tifoserie non sono mai stati dei migliori, soprattutto dopo il tragico caso di Ciro Esposito, il tifoso napoletano ucciso da un tifoso romanista prima della finale di coppa Italia. Tutti sperano, la mamma di Ciro in primis, che questo avvenimento sia servito a comprendere che il calcio debba essere solo passione e divertimento, non violenza. Per questo ci si aspetta che oggi la rivalità fra le due squadre sia presente solo in campo.

13.20 - Napoli - Roma è un match molto temuto dal momento in cui le due tifoserie sono entrate in forte rivalità a causa dell’uccisione di Ciro Esposito. Ma le autorità non hanno classificato questa gara “ad alto rischio”, non esiste nessun piano di sicurezza particolare, anzi le forze in campo saranno anche minori rispetto a quelle impiegate per altri big match. Questo accade poiché è stato vietato l’acquisto dei biglietti ai tifosi giallorossi, perciò non si temono grandi disordini. Anche la squadra di Garcia si muoverà con cautela, per evitare problemi. Difatti i capitolini sono giunti a Napoli con l’aereo anziché, come di consueto, con il treno, e con l’aereo torneranno nella capitale. La società giallorossa ha dichiarato: “Meno dettagli si conoscono, più semplice sarà evitare problemi e stare tranquilli”. Perciò al momento si sa solo che la squadra si sposterà in città e verso lo stadio seguita dagli agenti di sicurezza, e i giocatori non convocati resteranno a Roma per evitare problemi sugli spalti.

13.10 - FORMAZIONE NAPOLI - Nel 4-2-3-1 di Benitez mancheranno ancora Camilo Zuniga e Walter Gargano. In difesa saranno presenti Maggio, Albiol, Koulibaly e Ghoulam. Tra i pali invece Rafael. A centrocampo molto probabilmente saranno preferiti David Lopez ed Inler anziché Jorginho. A sostegno dell’unica punta Higuain, ci saranno gli immancabili Hamsik e Callejon, insieme ad Insigne che ritorna al posto di Mertens.

13.00 - FORMAZIONE ROMA - Nel 4-3-3 di Garcia non ci sono molti dubbi: in porta torna De Sanctis dopo il turno di riposto concesso dal mister, in difesa Manolas e Yanga-Mbiwa formeranno la coppia centrale, sulle fasce presenti Torosidis e Cole, Maicon è ancora infortunato. A centrocampo tornerà il trio Nainggolan, Pjanic e De Rossi, Keita sarà fuori poiché la sua forma fisica non è ancora al 100%. Nel tridente d’attacco probabilmente ci sarà Florenzi accompagnato da Gervinho e Totti, schierato al posto di Destro, che nell’ultima settimana ha acceso un po’ di polemiche perché si sente una “riserva di lusso”.

12.50 - ”Mi sono sempre dissociato da ogni forma di violenza e domani spero vivremo una festa di puro sport” - Questo è ciò che si augura il capitano giallorosso Francesco Totti, si aspetta una partita che rappresenti una festa e che sia un evento puramente sportivo. Così Totti abbraccia le famiglie colpite da tragedie simili - “abbraccio pieno di calore a tutte le famiglie colpite da lutti nel calcio e nello sport: penso a De Falchi, Sandri, Esposito. Sono vicino a quelle che hanno vissuto disgrazie come queste”.

12.40 - Queste invece le parole di Rudi Garcia: “Per me il calcio deve essere una festa, non una guerra. Nel calcio deve esserci amicizia e rispetto degli altri colori. Domani, e anche nella gara di ritorno, sarà una bella opportunità per mostrare che ognuno pensa positivo e con molto rispetto. Il bello del calcio è che riunisce tutti intorno alla stessa passione. E questo deve fare riflettere e spingere a fare cose positive perché una famiglia non si deve chiedere se portare o meno il figlio allo stadio. Domani, e anche nella gara di ritorno, sarà una bella opportunità per mostrare che ognuno pensa positivo e con molto rispetto. Non posso dare consigli alle persone che devono occuparsi dei problemi del calcio italiano, ma dobbiamo lottare in tutti i modi affinché gli stadi siano sicuri dentro e fuori, il calcio deve essere una festa e non una guerra. E anche noi dobbiamo essere da esempio attraverso il fair play, anche se a volte non è semplice, ma abbiamo un dovere noi allenatori e i giocatori su questo punto”.

12.30 - Benitez si aspetta una partita bella dal punto di vista sportivo tanto da compensare il pensiero delle violenze che spesso ricorrono durante i match “Il modo migliore per onorare la memoria di Ciro sarà che a fine partita si parli solo delle giocate che si sono viste in campo, del bel gioco e del risultato. Dobbiamo parlare di calcio per ricordare al meglio Ciro, dobbiamo mandare un messaggio positivo dal punto di vista della cultura sportiva e un messaggio ai tifosi di andare a vedere la partita con serenità e rispetto”.

12.20 - Queste le parole di De Sanctis, tra l’altro ex compagno di squadra dei napoletani: “Dobbiamo recepire il messaggio della madre di Ciro Esposito e far sì che una tragedia simile non succeda più. In questi casi la responsabilità non è solo di noi calciatori, ma di tutti, addetti ai lavori e tifosi. Non si può pensare che dei comportamenti anche fortemente agonistici sul campo possano essere scintilla di comportamenti penalmente rilevanti o delinquenziali. Per me questa non è una associazione ragionevole in una società civile. La partita si fa tra giocatori che vogliono primeggiare. Penso e spero che la mamma di Ciro riceverà a breve una telefonata dal presidente dell’Assocalciatori, Damiano Tommasi, che la signora Antonella apprezzerà. Noi, come Aic e con la nostra onlus, vogliamo impegnarci per riavvicinare queste tifoserie e siamo convinti di poter fare qualcosa di concreto”.

12.10 - Tra gli eventi positivi, troviamo un gesto bellissimo compiuto da quattro tifosi romanisti che sono voluti andare al cimitero per visitare la tomba di Ciro Esposito, il tassista partenopeo di nome Ciro che li ha accompagnati ne è rimasto molto sorpreso e contento e ha raccontato tutto su Radio Marte: “Quattro romanisti mi hanno chiesto di accompagnarli al cimitero per onorare la tomba di Ciro Esposito. Li ho aspettati anche all'uscita. Erano tre ragazze e uno ragazzo. Li ho prelevati alla stazione Campi Flegrei. Non appena saliti a bordo mi hanno subito chiesto di accompagnarli al cimitero dov'è seppellito Ciro. Vi confesso che ho ancora i brividi, non me l'aspettavo. Erano ragazzi tranquilli. Ho subito contattato Radio Marte per conoscere l'ubicazione del tumulo. Non ricordavo se fosse alla Doganella o Secondigliano. L'istinto mi ha portato al secondo cimitero. Sono stato fortunato, era proprio quello!”

12.00 - L’ultima sfida tra le due squadre risale al 9 marzo scorso, gara che terminò 1-0 per il Napoli con rete di Callejon.

11.50 - L’arbitro designato per questa gara di campionato è Paolo Tagliavento della sezione di Terni. Il quarto uomo è Manganelli. Gli assistenti di linea: Cariolato e Padovan. Gli assistenti di porta: Orsato e Massa.

11.40 - FORMAZIONI -