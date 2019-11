Serie B: cade il Bari, Mangia al capolinea

La pazienza è finita e adesso anche il tempo: il Bari perde nuovamente di fronte al proprio pubblico e questa volta potrebbe davvero saltare la panchina di Devis Mangia.

Una gara condizionata dal gol a freddo della Ternana: dopo cinque minuti gli ospiti vanno in vantaggio con la rete di Avenatti.

Per tutta la partita i galletti non sono in grado di reagire: momento chiave è il 71' quando gli umbri restano in dieci a causa dell'espulsione per doppia ammonizione di Popescu. Ma neanche questo serve a svegliare i biancorossi: il pubblico riserva fischi assordanti alla squadra ed ora chiede anche delle risposte alla nuova società.

Non a caso la prima potrebbe arrivare nelle prossime ore: Paparesta, infatti, sarà chiamato a scegliere se separarsi o meno da Mangia, l'allenatore che, come sempre sostenuto dal presidente, era quello giusto per il ritorno in Serie A.

Un ritorno nel massimo campionato che ora è sempre più lontano, mentre le inseguitrici si avvicinano. Proprio la Ternana, infatti, sale a 14 punti a meno due dai galletti. A fine gara è raggiante Tesser, allenatore degli umbri, che con questi tre punti esce dalla crisi: "Il gol di Avenatti è stato frutto di una bellissima azione, poi siamo stati bravi a difendere alti subito dopo. Ci abbiamo messo tanta grinta e volontà, ci siamo difesi con grande ordine e finalmente anche la fortuna ci ha aiutato".