Serie B: la domenica dai due volti

Questa sera l'Italia sarà impegnata a San Siro contro la Croazia e allora la grande protagonista del pomeriggio calcistico italiano è stata la Serie B.

Un pomeriggio che, però, è partito col freno a mano tirato: nei primi tempi di tutti i campi solo due reti che avevano fatto presagire una noiosa quattordicesima giornata. Il trend, fortunatamente, si è notevolmente invertito nelle riprese dove i gol e le emozioni sono finalmente arrivati.

Nell'anticipo delle 12:30 grande rimonta del Catania: i siciliani sotto 2-0 nel derby contro il Trapani dopo 45 minuti (reti di Abate e Basso) riescono a raggiungere il pareggio grazie alla doppietta di un ottimo Leto. Ad onor del vero, la rincorsa degli etnei è stata favorita dall'espulsione di Ciaramitaro tra i padroni di casa, quando il risultato era ancora sul 2-1.

Dopo la vittoria del Carpi di ieri per 5-2 contro il Cittadella e la sconfitta del Bologna per 2-1 in casa contro il Brescia, quella di oggi doveva essere un'opportunità da non fallire per il Frosinone. Così invece non è stato: i canarini soffrono per tutta la prima frazione del gran gioco del Pescara e nella ripresa soccombono in virtù delle reti di Melchiorri, Maniero e Pasquato.

Ha di che recriminare anche lo Spezia: i liguri in trasferta contro la Ternana non riescono ad andare oltre lo 0-0 iniziale, sciupando così l'occasione di portarsi ulteriormente in alto in classifica.

Chi gioisce è invece il Livorno: la squadra toscana va incredibilmente sotto all'intrvallo in virtù dell'autogol di Mosquera, ma nella ripresa è abile nel ribaltare il risultato grazie ai gol di Vantaggiato, Siligardi e Jefferson mandano a referto la gara casalinga contro la Pro Vercelli sul 3-1.

Si rialza il Latina e a farne le spese è il Lanciano: a decidere la sfida è il gol Dellafiore al 56'.

Delusione anche per il Perugia: gli umbri, impegnati a Varese, già stavano pregustando il sapore dei tre punti ottenuti grazie al gol di Parigini ad un quarto d'ora dalla fine, ma proprio nel primo minuto di recupero Miracoli serve la doccia gelata agli uomini di Camplone.

Rinviata, invece, per maltempo Virtus Entella-Modena.

Crollo totale del Bari a Crotone: Mangia, confermato anche dopo la sconfitta casalinga di lunedi contro la Ternana, chiedeva ai suoi uomini compattezza in questo momento così delicato, ma i suoi uomini non hanno recepito il messaggio.

Dopo un clamoroso gol sbagliato da Caputo a tu per tu con il portiere, i padroni di casa si scatenano andando a prendersi tre punti fondamentali grazie al gol di Ciano, De Giorgio e Maiello. Tra i tifosi pugliesi esplode ora la contestazione aperta alle scelte del mister: la squadra dal dover lottare per la Serie A da grande favoritasi trova ora a soli tre punti dalla zona retrocessione. Forse questa volta è davvero finita l'avventura di Mangia sulla panchina biancorossa: pronto a prendere il suo posto c'è Davide Nicola.