Un derby da vincere ed un pubblico da scaldare

Milan e Inter giocheranno domenica il 213esimo derby della loro storia, ed è assolutamente vietato fallire. Ne va di mezzo la classifica, l’onore e l’umore di chi ama questi colori. Sarà soprattutto il derby dei due allenatori chiamati a risollevare le nobili decadute del calcio italiano.Da qualche anno Derby non fa più rima con sfida scudetto, ma questo non significa certo che ci sia un’ attesa inferiore da parte delle due tifoserie.

Inzaghi in conferenza è apparso carico come mai lo era stato, dimostrando di avere dentro un fuoco ribollente, conscio dell'importanza della stracittadina sul prosieguo della stagione. Nessuna dichiarazione da zero a zero, ma parole da vero motivatore, come: "Sarà difficile essere più forti di questo Milan domani", oppure: "Il derby non si gioca, si vince. Dovremo cercare la vittoria in tutti i modi" Milan grande squadra?:"Dovremo diventarlo e dobbiamo dare continuità di risultati. In questa settimana ho pensato molto poco all’Inter, ma solo a noi. Dobbiamo ripartire da Genova e dall’atteggiamento buono. Bisogna comandare il gioco come il Milan deve fare sempre".

I convocati

Questa la lista dei 23 convocati Rossoneri in vista di Milan-Inter di domani sera alle 20.45 allo Stadio San Siro:

Abbiati, Agazzi, Diego Lopez, Albertazzi, Armero, De Sciglio, Mexes, Rami, Zaccardo, Zapata, Essien, Montolivo, Muntari, Poli, Saponara, Van Ginkel, Bonaventura, El Shaarawy, Honda, Menez, Niang, Pazzini, Torres.

La Probabile formazione del derby

Con il comunicato ufficiale della società che fa sapere che Alex ha riportato una lesione ai flessore mediale della coscia destra durante l’allenamento pomeridiano di venerdì. L’assenza di Alex è davvero una brutta tegola tendendo in considerazione anche le prossime partite ed il fatto che, con il brasiliano in campo, il Milan ha subito finora 6 gol mentre quando l’ex PSG non è stato disponibile i gol subiti sono stati ben 10. Inzaghi ha deciso di accantonare il 4-3-3 per passare a un 4-2-3-1 che diventa 4-4-1-1 in fase di copertura. AL a possibilità di giocare con Menez falso 9, sembra infatti che al momento sia stata accantonata. Fernando Torres prima punta, mentre Menez agirà appena dietro l’attaccante ex Chelsea. Sugli esterni potrebbero giocare Giacomo Bonaventura a destra, con Stephan El Shaarawy largo a sinistra. Nei due di centrocampo, nel caso fosse confermato tale schieramento, ci potrebbero essere Essien e Muntari, con un piccolo spiraglio per Van Ginkel. Diego Lopez sarà il portiere titolare davanti al quale agirà il quartetto difensivo composto da Rami come terzino destro, Zapata e Mexes come coppia centrale mentre De Sciglio agirà sulla fascia sinistra

Ecco rappresentata in grafica la possibile formazione con il 4-2-3-1:

Diego Lopez;

Poli (Rami), Alex, Rami (Mexes), De Sciglio;

Essien, Muntari (Van Ginkel);

Bonaventura, Menez, El Shaarawy;

Torres.

Record di incasso e sold out per il derby- Tutto esaurito a San Siro per il derby di Milano e "record di incasso per una partita di campionato". Come comunica il Milan, squadra di casa domani sera, sono stati venduti 79.173 biglietti per un incasso di 3.324.594 euro. E' superato il primato di 3.233.620 euro del Milan-Juventus di settembre, anche perché, spiegano dal club rossonero, questa volta ci sono più biglietti disponibili per i tifosi ospiti, molti abbonati del Milan del secondo anello verde si sono spostati in altri settori pagando un'integrazione, c'è stato un aumento concordato con l'Inter del prezzo dei biglietti del settore ospiti, e sono stati distribuiti meno tagliandi omaggio