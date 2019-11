Diretta partita Milan - Inter, risultati live di Serie A

Finisce la partita, 1-1 a San Siro .Alla perla di Menez risponde Obi nel secondo tempo.Risultato giusto nel complesso. Buon esordio di Mancini con pareggio. ennesimo pareggio del Milan.. Squadre bloccate, poche occasioni da rete, Vi ringraziamo per aver seguito il derby della madonnina insieme a noi, Arianna Radice tutta la redazione di Vavel Italia augura una serena buona notte

93' Poli ci prova, calcio d’angolo. Nell’Inter fuori Kovacic, dentro M’Vila.

92' Rischia tantissimo Diego Lopez sull'attacco di Osvaldo

4 minuti di recupero

89' entra Osvaldo, esce Icardi.

89' Poli dalla sinistra, Ranocchia devia in angolo.

89' Grande chiusura di Zapata su Guarin.

86' Punizione dalla sinistra per il Milan: cross in mezzo, Icardi allontana.

83' Occasione El Shaarawy, Juan Jesus salva tutto.

80' Rami in profondità per Menez, raddoppiato da Ranocchia e Juan Jesus.

79' Coss di Guarin per Icardi, che si coordina col destro e sfiora l'incrocio dei pali.

78' Honda si accentra dalla destra, sinistro bloccato da Handanovic

76' Cambio per il Milan: esce un disastroso Muntari, dentro Poli.

! Il Faraone, tutto solo davanti al portiere Handanovic, calcia incredibilmente sulla traversa. Che errore

75' CLAMOROSA PALLA GOL PER IL MILAN, EL SHAARAWY BECCA IN PIENO LA TRAVERSA

73 SOSTITUZIONE MILAN. Honda prende il posto di uno spento Fernando Torres.

72 SOSTITUZIONE INTER. E' il momento di Hernanes, esce Obi.

70' Menez su punizione, altissimo.

69' AMMONITO Juan Jesus, in ritardo su Bonaventura

67' Il Milan ha difficoltà nell’impostare le azioni offensive

66' Calcione di Bonaventura su Obi: ammonizione per il centrocampista rossonero

Cross di Nagatomo, rinvio corto di Zapata, Obi spiazza Diego Lopez.

61'GOOOOOOOOOOL DELL'INTER, PAREGGIA OBI

56' Milan in difficoltà. I rossoneri non riescono a ripartire.

55' Nagatomo mette in mezzo, Mexes devia

54' PALLA GOL PER I NERAZURRI: Da angolo, mischia in area rossonera, Diego Lopez neutralizza un tiro ravvicinato di Kuzmanovic infine Icardi calcia malissimo sopra la travers

53' Corner per il MIlan: pallone dentro, l'Inter spazza via.

52' Ci prova Bonaventura in area, palla rimpallata di poco in angolo.

51' Traversone di Guarin, Diego Lopez anticipa Icardi

49' Calcio d'angolo per i rossoneri

47' Calcio d'angolo per l'Inter: cross in mezzo, Dego Lopez fa suo il pallone.

46' Iniziato il secondo tempo, Nessun cambio

21:48 Le squadre stanno rientrando in campo

21:47 L'esultanza di Menez

21:43 Coreografia della Curva Sud

FINE PRIMO TEMPO A SAN SIRO! Milan in vantaggio sull'Inter grazie a un gran goal di Menez.

1minuto di recupero

43' Torres per El Shaarawy, traversone verso Menez che stoppa male e si fa anticipare da Obi.

41' Nagatomo sulla destra, Zapata lo chiude

40 'Prova a gestire il match il Milan

38 ' Menez stoppato al limite dell’area voleva il fallo, Guida dice di no.

37 'Obi prova a sfondare sulla sinistra, Fa girare palla l’Inter,

35' Percussione sulla fascia di Guarin, contrasto pulito in chiusura di Muntari.

34' Grande partita di Rami, in un ruolo inedito per il francese

32' AMMONITO Obi per un fallo su Rami.

31' Palacio dalla destra, Zapata chiude in angolo

30 ' Milan fa la gara, l’Inter sembra aver subito il colpo

29' Guarin zoppica vistosamente dopo l'intervento di Mexes.

28' AMMONITO Mexes per un intervento completamente in ritardo su Guarin.

22' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DEL MILAN BELLISSIMO GOL DI MENEZ CON IL PIATTO DESTRO INFILA HANDANOVIC

20' Traversone di Guarin verso il secondo palo, Diego Lopez anticipa Obi in presa alta.

18' Prova ad attaccare il Milan. Punizione conquistata da Essien. Ci prova Menez su punizione, palla altissima

17' E' rientrato Dodò: ristabilita la parità numerica

15' Troppi errori in fase di costruzione per il Milan

14' Inter momentaneamente in 10.

13' Accelerazione di Dodò che si allunga la palla e sbatte contro Muntari, sangue dal labbro per il brasiliano

11' Sinistro potente di Guarin dai 25 metri, Diego Lopez blocca in due tempi.

10' Cross dalla destra di Palacio e colpo di testa di Icardi, che non impatta bene il pallone

9' Ripartenza dei rossoneri, errore di Fernando Torres che non riesce a servire Menez. Fischi per lo spagnolo

7' PALLA GOL PER L'INTER PARATONA DI DIEGO LOPEZ: Icardi a pprofitta di un clamoroso errore di Muntari, ma la sua conclusione finisce addosso al portiere spagnolo.

6' Entrambe le squadre si coprono per poi provare a ripartire velocemente.

5' Bonaventura dalla destra, Juan Jesus chiude in angolo. Primo calcio angolo della partita per i rossoneri

3' Avvio aggressivo dell'Inter

1' Fallo di Palacio su Torres

1' 1commentLancio di Kuzmanovic, sponda di Palacio, Mexes anticipa all'ultimo Icardi...forse con un fallo?

1'E' Iniziato il match

La prima palla sarà giocata dai rossoneri

20:43 Le squadre stanno entrando in campo

20.37 - Adriano Galliani ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel prepartita di San Siro: "Bonaventura è un giocatore eclettico, sa giocare in diversi ruoli. Il derby? Vale per la classifica, per il terzo posto ci sono molti candidati. Inzaghi? E' un martello, vive per il calcio, è una grande qualità. Ha fatto esperienza con gli Allievi e la Primavera. Tendenzialmente ama il 4-3-3, ma non disdegna il 4-2-4 o 4-2-fantasia per così dire".

20:11 Tra i nerazzurri c’è la curiosità di vedere il nuovo esordio di Mancini, che sogna subito la vittoria che significherebbe sorpasso in classifica, sulla panchina nerazzurra dopo l’esonero di Mazzarri. Dall’altra parte Inzaghi va a caccia di un successo che manca da quattro turni.

20:09 Il derby di Milano fra Milan ed Inter sarà diretto, domenica sera, da Marco Guida.L'arbitro Marco Guida è nato il 7 Giugno 1981 a Pompei (Napoli).A oggi, Guida ha diretto 63 gare in Serie A, fra cui 5 nella stagione in corso.



I precedenti con il Milan: 3 vittorie rossonere, 3 pareggi, 2 sconfitte.



I precedenti con l'Inter: 4 vittorie nerazzurre, 2 pareggi, 0 sconfitta.

20:05 Queste le formazioni ufficiali tra poco in campo di Milan-Inter a San Siro, per la gara valevole per la dodicesima giornata di Serie A:

MILAN: Diego Lopez; Rami, Zapata, Mexes, De Sciglio; Bonaventura, Essien, Muntari, El Shaarawy; Menez; Torres. A disposizione: Abbiati, Agazzi, Albertazzi, Armero, Zaccardo, Montolivo, Poli, Saponara, Van Ginkel, Honda, Niang, Pazzini.Allenatore: Filippo Inzaghi

INTER: Handanovic; Nagatomo, Ranocchia, Juan Jesus, Dodò; Guarin, Kuzmanovic, Obi; Kovacic; Icardi, Palacio. A disposizione: Carrizo, Berni, Andreolli, Campagnaro, Vidic, D'Ambrosio, Donkor, Khrin, Hernanes, M'Vila, Bonazzoli, Osvaldo. Allenatore: Roberto Mancini

20:03 Sicura la sua assenza nel derby, nessun dubbio invece sulla sua fede rossonera, ammessa pubblicamente al mensile “Forza Milan!”. Abate, fascia di garanzia.Amore Milan: “La passione è tanta, io provengo dal settore giovanile e appartengo a questa società da 18 anni. Ho fatto tutta la trafila con l’obiettivo di arrivare in Prima squadra, il fatto di averlo centrato ha sviluppato un senso di appartenenza maggiore a quello di un giocatore arrivato da fuori. E’ normale innamorarsi di questa società, di questa e città e di questi colori, però credo che chi comincia qui fin da ragazzo come me e De Sciglio abbia un amore incondizionato per il rossonero”.

20:01 Come ampiamente annunciato sarà un derby con lo stadio al completo. San Siro a poco più di un’ora dell’inizio fa registrare il pienone nei numeri dei biglietti venduti: sono 59.728 i paganti, 19.445 gli abbonati per un totale di 79.173 spettatori e un incasso di 3.324.594 euro. È record stagionale.

19:47 Questa sera Milan-Inter sarà un derby da tutto esaurito. Per questo morivo i circa 80 mila che alle 20:45 gremiranno gli spalti di San Siro potranno usufruire dell’apertura anticipata dei cancelli dello stadio per evitare eccessive code ai tornelli. I cancelli di San Siro apriranno quindi alle 18:15 per permettere a tutti di prendere posto con la necessaria tranquillità prima di assistere all’esordio nella stracittadina di mister Inzaghi.

19:40 Non si è dilungato troppo Sulley Muntari, intervenuto ai microfoni di Milan Channel prima del derby: “Vogliamo vincere solo la partita. Abbiamo in testa solo questo,niente chiacchiere. Dobbiamo mettere in pratica quello che abbiamo fatto in settimana durante gli allenamenti”

Buonasera e benvenuti alla diretta Milan - Inter, posticipo della 12° giornata di Serie A 2014-15. Un saluto da Arianna Radice e da tutta la redazione VAVEL ITALIA. Vi terremo in aggiornamento sulla partita in tempo reale. Calcio d’inizio alle ore 20:45, stadio San Siro. E' stato definito "il derby del rilancio': Milan ed Inter, la settima contro la nona in classifica. Un Milan-Inter che, però, di 'big match' ha solo il nome: due squadre in difficoltà, lontane dalle primissime posizioni, stremate dagli infortuni e rivoluzionate nei giorni precedenti. Filippo Inzaghi lo sa bene e, nonostante le numerose e pesanti assenze, vuole vincere. Tre punti per allontanare l’Inter e avvicinare il terzo posto.

LE PAROLE DEGLI ALLENATORI

Inzaghi in conferenza è apparso carico come mai lo era stato, dimostrando di avere dentro un fuoco ribollente, conscio dell'importanza della stracittadina sul prosieguo della stagione. Nessuna dichiarazione da zero a zero, ma parole da vero motivatore, come: "Sarà difficile essere più forti di questo Milan domani", oppure: "Il derby non si gioca, si vince. Dovremo cercare la vittoria in tutti i modi" Milan grande squadra?:"Dovremo diventarlo e dobbiamo dare continuità di risultati. In questa settimana ho pensato molto poco all’Inter, ma solo a noi. Dobbiamo ripartire da Genova e dall’atteggiamento buono. Bisogna comandare il gioco come il Milan deve fare sempre". Pippo snobba Mancini e lo avverte: "Ho pensato solo alla mia squadra. Sarà difficile essere più forti di noi". Inzaghi sprona anche Torres: "Ci trascinerà ad alti livelli, mi auguro che questa sia la sua partita"

Mancini si ritroverà per la prima volta da allenatore faccia a faccia con Inzaghi e con il pronostico leggermente a favore dopo l'esonero di Mazzarri. "Ho ottime sensazioni, mi aspetto una squadra vera in campo" ha affermato. "lottare per il terzo posto? Ma così mi demoralizza un po'. Non sono abituato a giocare per il terzo posto. Facciamo più punti possibili e non guardiamo ora la classifica: ne parleremo tra qualche mese". E così Roberto Mancini dopo sei anni e mezzo si è definitivamente immerso nel tinozzo del nero e azzurro, fuoco che arde sotto, acqua bollente, ma sapore di calcio metropolitano. Risolleva il sapore delle sfide con aplomb quasi inglese, facendo un favore anche al Milan. "A Milano due grandi squadre hanno sempre lottato per lo scudetto e la Champions. Oggi sono un po' più indietro, ma è solo una casualità".Poi toccherà al campo e Mancini sa essere di un realismo assoluto. "Difesa a quattro o a tre? Ma cosa volete che sia? Qui c'è gente che in nazionale gioca in un modo e con l'Inter in un altro. Non è un modulo che cambia una squadra, bensì mentalità e qualità dei giocatori"

I CONVOCATI

Nella lista dei convocati per il derby non figurano come previsto Abate, De Jong e Alex, mentre torna il Capitano Montolivo.

Questa la lista dei 23 convocati Rossoneri in vista di Milan-Inter di domani sera alle 20.45 allo Stadio San Siro: Abbiati, Agazzi, Diego Lopez, Albertazzi, Armero, De Sciglio, Mexes, Rami, Zaccardo, Zapata, Essien, Montolivo, Muntari, Poli, Saponara, Van Ginkel, Bonaventura, El Shaarawy, Honda, Menez, Niang, Pazzini, Torres.

Prime convocazioni da quando RobertoMancini è tornato a sedere sulla panchina dell'Inter. L'allenatore dei nerazzurri ha chiamato 23 uomini per affrontare i cugini nella stracittadina di domencia. Ancora indisponibile Jonathan, squalificato Medel.

Ecco la lista completa pubblicta sul sito ufficiale: Handanovic, Carrizo, Berni; Juan Jesus, Andreolli, Campagnaro, Vidic, Dodò, Ranocchia, D'Ambrosio, Donkor, Nagatomo; Kovacic, Guarin, Kuzmanovic, Obi, Krhin, Hernanes, M'Vila; Osvaldo, Palacio, Icardi, Bonazzoli.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Con il comunicato ufficiale della società che fa sapere che Alex ha riportato una lesione ai flessore mediale della coscia destra durante l’allenamento pomeridiano di venerdì. L’assenza di Alex è davvero una brutta tegola tendendo in considerazione anche le prossime partite ed il fatto che, con il brasiliano in campo, il Milan ha subito finora 6 gol mentre quando l’ex PSG non è stato disponibile i gol subiti sono stati ben 10. Inzaghi ha deciso di accantonare il 4-3-3 per passare a un 4-2-3-1 che diventa 4-4-1-1 in fase di copertura. AL a possibilità di giocare con Menez falso 9, sembra infatti che al momento sia stata accantonata. Fernando Torres prima punta, mentre Menez agirà appena dietro l’attaccante ex Chelsea. Sugli esterni potrebbero giocare Giacomo Bonaventura a destra, con Stephan El Shaarawy largo a sinistra. Nei due di centrocampo, nel caso fosse confermato tale schieramento, ci potrebbero essere Essien e Muntari, con un piccolo spiraglio per Van Ginkel. Diego Lopez sarà il portiere titolare davanti al quale agirà il quartetto difensivo composto da Rami come terzino destro, Zapata e Mexes come coppia centrale mentre De Sciglio agirà sulla fascia sinistra

l'Inter dovrebbe schierarsi con un 4-3-1-2 Un unico dubbio per Roberto Mancini. Obi è favorito su M'Vila per trio di mediana con i sicuri Kuzmanovic e Guarin. Osvaldo scalpita, ma partirà dalla panchina. Palacio è acciaccato, ma quasi certamente affiancherà Icardi.Handanovic in porta, difesa con Dodò e Nagatomo sugli esterni, mentre al centro spazio a Juan Jesus e Ranocchia; a centrocampo dovrebbe rivedersi M'Vila, a sinistra andrà Kuzmanovic e a destra il ritorno di Guarin, giocatore da rivalutare ad ogni costo; sulla trequarti, Kovacic in appoggio alle due punte che saranno Palacio, ancora a secco di reti, e Icardi, a quota cinque centri in stagione.

Sold out e record d'incasso

Tutto esaurito a San Siro per il derby di domani e, come comunica il Milan, record d'incasso per una partita di campionato: sono stati venduti 79.173 biglietti per un totale di 3.324.594 euro. Superati quindi i 3.233.620 euro di Milan-Juventus di settembre, anche perché molti abbonati del Milan del secondo anello verde si sono spostati in altri settori pagando un'integrazione, c'è stato un aumento concordato con l'Inter del prezzo dei biglietti del settore ospiti e ci sono meno tagliandi omaggio.

I PRECEDENTI

Negli 80 precedenti tra le due squadre, con i rossoneri padroni di casa, il Milan ha ottenuto 27 vittorie, strappando un punto in 22 occasioni; per quanto riguarda le vittorie nerazzurre, invece, l’Inter ha il merito di aver battuto i quotati avversari per ben 31 volte, rendendo vano quindi il “fattore campo”, sempre che si possa parlare di questo privilegio in un derby così sentito dalle due parti. Per quanto riguarda la partita della scorsa stagione, a decidere fu Nigel De Jong, bravo a sfruttare un piccolo errore di Esteban Cambiasso; nel penultimo precedente tra le due squadre, invece, alla settima giornata della stagione 2012-2013 fu un gol di Walter Samuel dopo appena tre minuti a regalare all’Inter il successo sul Milan, che reclamò per un paio di decisioni arbitrali non proprio favorevoli, come il rigore non concesso per un fallo su Pazzini e la rete non convalidata di Montolivo per un fallo su Handanovic.

l ’Inter ha ottenuto più vittorie del Milan nella storia di questo derby, come detto, e anche dal punto di vista del rapporto gol fatti/subiti si trova in vantaggio: i nerazzurri hanno realizzato 107 gol, a fronte di 99 reti subite dagli avversari. Per quanto riguarda la distribuzione delle segnature, il Milan ha mostrato la tendenza a essere più prolifico nella ripresa (60) rispetto ai primi tempi (39 reti), mentre c’è sostanziale parità per quanto riguarda l’Inter (53 nei primi 45 minuti, 54 nei secondi tempi).

MILAN: IL PROGRAMMA DI OGGI

Niente rifinitura per il Milan che trascorrerà la sua giornata come da tradizione a Milanello. Mattinata di relax e pomerggio davanti alla tv. Alle 18 si parte in direzione San Siro.

INTER: IL PROGRAMMA DI OGGI

La sveglia in casa Inter è suonata alle 9. In mattinata, alla Pinetina, i nerazzurri scenderanno in campo per la rifinitura che servirà a Mancini per sciogliere gli ultimi dubbi. Poi trasferimento all'Hotel Melià di Milano dove si pranzerà. Pomeriggio di riposo in camera e poi il trasferimento a San Siro intorno alle 18:30.