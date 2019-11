Genoa - Palermo: Grifoni per la storia, ospiti per un piccolo record

Il match che chiude la dodicesima giornata di campionato vedrà opposte questa sera al Luigi Ferraris di Marassi Genoa e Palermo. Gara che acquista notevole importanza dopo i risultati, a sorpresa, di ieri. Partiamo dai padroni di casa: la squadra di Gasperini sta disputando un campionato eccellente; quinto con 19 punti, ha la possibilità in caso di vittoria di agguantare il terzo posto del Napoli, e di scrivere un'altra pagina importante della propria storia. Gli ospiti, invece, vengono dalla trasferta di San Siro di inizio mese, dove scioccarono il Meazza affondando il Milan sotto i colpi di Dybala e Vazquez. Entrambe le squadre sono reduci da un pareggio per 1-1 nel turno che ha preceduto la sosta per le nazionali: il Genoa ha pareggiato a Cagliari, mentre il Palermo ha ospitato l'Udinese in Sicilia.

Genoa - Gasperini dovrà fare a meno del regista Sturaro, squalificato, oltre che degli acciaccati De Maio e Rincon. Solito 3-4-3 per i rossoblù con Perin a difendere i pali (nonostante il "caso" di guida in stato d'ebbrezza); in difesa Roncaglia vince il ballottaggio con Izzo e Antonini e si accomoderà sul centrodestra, mentre a completare la retroguardia saranno Burdisso e Marchese. Sull’out destro Edenilson, mentre sarà Antonelli a presenziare il versante opposto. In mezzo confermatissimo Bertolacci, fresco di Nazionale, con al suo fianco Greco che dovrebbe avere la meglio su Rincon, non al meglio. Davanti l’unico sicuro del posto sembra essere l’ex Siviglia Perotti, con Matri in ballottaggio con Pinilla (anche se il cileno dopo la convocazione in nazionale ha ripreso ad allenarsi soltanto ieri) e Iago Falque che dovrebbe spuntarla sullo stesso Kucka e su Lestienne.

Genoa (3-4-3): Perin; Roncaglia, Burdisso, Marchese; Edenilson, Greco, Bertolacci, Antonelli; Iago, Matri, Perotti. All.: Gasperini

Squalificati: Sturaro (2)

Indisponibili: Fetfatzidis, De Maio

Gasperini in conferenza stampa: “Ci aspetta una partita difficile, le gare in serie A sono equilibrate. Si dice un gran bene del Palermo, squadra che sta facendo cose straordinarie. Cercheremo di misurarci al meglio delle possibilità, curiosi di confrontarci con il valore che sta esprimendo. Anche noi veniamo da un periodo positivo, anche se le soste portano un po' di incertezza. Ci prepariamo ad affrontare un incontro complicato, avendo l'intenzione di fare valere il fattore campo e contando su un ambiente che può rivelarsi decisivo. La posta in palio è notevole e va letta come un'opportunità per restare in alto nell''immediato. A fronte di qualche acciacco e assenze importanti, possiamo sopperire come altre volte”.

Palermo - Iachini perde Bolzoni per una contusione muscolare ma può contare su tutto il resto del gruppo; non convocati Milanovic, Bamba e Makienok. Rosanero in campo con il consueto 3-5-2 con Sorrentino in porta ed il trio Munoz-Gonzalez-Andelkovic in difesa. Sull’out destro, dopo aver saltato l’Udinese, rientrerà Morganella, mentre sul versante opposto correrà Lazaar. Chiavi del centrocampo affidate ancora a Maresca con Barreto al suo fianco, mentre a completare la zona nevralgica del terreno di gioco dovrebbe essere Rigoni. Non sono da escludere però eventuali “sorprese”, come l’inserimento di Chochev o Quaison. Proprio quest’ultimo, provato spesso in settimana, in fase di possesso andrebbe ad affiancare Vazquez sulla trequarti alle spalle di Dybala trasformando il modulo in 3-4-2-1. Davanti appunto i due argentini, con Belotti ancora relegato in panchina pronto a subentrare a gara in corso.

Palermo (3-5-2): Sorrentino; Munoz, G. Gonzalez, Andelkovic; Morganella, Rigoni, Maresca, Barreto, Lazaar; Vazquez, Dybala. All.: Iachini

Intervenuto nella consueta conferenza stampa prepartita, l'allenatore del Palermo, Giuseppe Iachini, ha parlato del match che vedrà impeganto irosanero in quel di Marassi contro il Genoa di Gasperini. Ecco le dichiarazioni del tecnico marchigiano: "Per provare a portare un buon risultato a casa dovremo disputare una grande partita. Il Genoa è una squadra ben allenata da Gasperini e che rispettiamo molto. I rossoblu sono un ottima squadra, attaccano bene e chiudono tutti gli spazi, inoltre ci sono in rosa delle ottime individualità come Perin, Burdisso, Antonelli, Matri, Pinilla e Bertolacci che sono tra ler altre cose anche dei nazionali. Sappiamo bene che loro sfruttano bene il fattore casa come testimonia la vittoria con la Juventus e per questo dovremo disputare una grande partita. Le soluzioni di Maresca così come quella di Rigoni, l'ho sempre detto possono ritornarci utili per dare una variante al nostro sistema tattico. Ho sempre giocato con tre uomini in avanti ma qui, anche se si gioca a due, la manovra offensiva è accompagmnata da molti uomini come testimonia il dato che ci vede in alto nei tiri verso le porte avversarie. Il nostro difetto è forse il fatto che non risciuamo a concretizzare molte delle occasioni che creiamo".

Curiosità e statistiche - Il match di stasera potrebbe sfatare, oltre all'importanza per le due squadre impegnate in campo, un piccolo record per il campionato: qualora non dovesse uscire il segno 1, la giornata terminerebbe con nessuna vittoria casalinga. Tra sabato e ieri, infatti, sono ben 5 le vittorie esterne e 4 i pareggi, nelle 9 gare fin qui disputate. Al Genoa il compito di interrompere questa serie negativa per le squadre ospitanti.

Sono 10 i precedenti incontri tra Genoa e Palermo andati in scena in Liguria, divisi tra serie A e serie B. Il bilancio è nettamente favorevole ai padroni di casa, che hanno esultato cinque volte a fronte di altrettanti pareggi. Zero, quindi, le vittorie dei rosanero che proveranno ad invertire la rotta. L'ultimo incontro tra le due compagini risale alla stagione 2012/13, quando i siciliani, allora guidati proprio da Gian Piero Gasperini, pareggiarono per 1-1. Per Barreto e compagni a segno Luigi Giorgi al 14', per gli avversari Marco Borriello al minuto 53.

A dirigere il match sarà il signor Michael Fabbri di Ravenna, coadiuvato da Petrella di Termoli e Vivenzi di Brescia. IV ufficiale Iori di Reggio Emilia. Arbitri addizionali Orsato di Schio e Nasca di Bari. Per il fischietto romagnolo sarà la quarta partita diretta in serie A, mentre sono due i precedenti con il Palermo (entrambi della scorsa stagione): Juve Stabia-Palermo 0-3 e Palermo-Latina 1-2.