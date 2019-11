L'Italia che verrà: Napoli forza 4, Frosinone rimandato

Ritorna la nostra rubrica sul calcio giovanile e, per "l'italia che verrà" oggi torniamo a Napoli, precisamente al centro sportivo di Sant'Antimo per la cronaca della gara valevole per la decima giornata di campionato tra Napoli e Frosinone.

Tanti pareggi e poche vittorie per i padroni di casa, che in campionato nelle ultime giornate sono riusciti a vincere solo con l'Avellino penultimo in classifica dopo ben 6 pareggi consecutivi. La squadra di Saurini è sì imbattuta, ma nel corso di questo girone d'andata ha sprecato molte occasioni per portare a casa i tre punti. Il Frosinone, dal canto suo, è terz'ultima in classifica con 7 punti e ha vinto soltanto due partite finora.

Il Napoli parte subito a testa bassa alla ricerca del gol che arriva al 12': Prezioso batte un calcio di punizione che viene deviato dalla barriera, lo stesso centrocampista azzurro è lesto nel tuffarsi sulla palla ed entrare indisturbato in area di rigore dove viene atterrato guadagnandosi il penalty. Sempre Prezioso che trasforma senza problemi: 1-0. Gli azzurri non si fermano e prima con Bifulco, poi con uno scatenato Prezioso, cercano il raddoppio, che non arriva per un'inezia. Il Frosinone si scuote e a metà frazione si rende pericoloso dalle parti di Contini: la punizione di Trillò è pericolosa, ma l'estremo difensore partenopeo fa buona guardia. I padroni di casa tornano prepotentemente in avanti ed il raddoppio arriva puntuale. Dopo l'espulsione di Quatrana per un fallo su Luperto a gioco fermo, gli azzurrini battono un calcio d'angolo, sugli sviluppi del quale Supino stacca perfettamente ed insacca il gol del 2-0. Il Napoli legittima con possesso palla e manovra fluida, che proseguirà nella ripresa. Il doppio vantaggio e, una ritrovata serenità nel palleggio complice l'uomo in più, fan si che gli uomini di Saurini riescano a chiudere la gara al 63' dopo aver rischiato però di subire il gol da Steri, autore di una buona azione ad inizio ripresa. Il terzo gol lo mette a segno Romano, gioiello della scugnizzeria: Persano sponda per l'accorrente centrocampista che batte De Lucia per la terza volta con un tiro chirurgico diretto nell'angolo basso. Il Napoli vola sulle ali dell'entusiasmo ed il Frosinone si spegne: arriva anche il quarto ed ultimo gol partenopeo ad opera di Persano al 73'. Il giovane attaccante arrivato dal Lecce si sblocca anche in casa: Romano restituisce il favore al centravanti che non fallisce. I ritmi calano inevitabilmente e la partita scivola verso il triplice fischio finale.

Gli azzurrini bissano il successo di Avellino della scorsa settimana e si ripropongono nelle zone alte della classifica nella lotta al terzo e quarto posto, obiettivo stagionale, arrivando al meglio alla sfida contro la Roma capolista. Per il Frosinone un'altra sconfitta, complice anche l'espulsione di Quatrana a metà primo tempo che ha tagliato le gambe agli ospiti. Per il Napoli due piccoli record: la squadra partenopea è imbattuta con 3 vittorie e 7 pareggi, ed è inoltre la migliore difesa del girone C, con 8 reti subiti, anche se l'attacco non è tra i migliori tra le squadre di testa.

I risultati del girone C:

Bari - Roma 3-4; Catania - Avellino 4-1; Crotone - Livorno 0-2; Vicenza - Empoli 2-4; Lazio - Palermo 3-1; Latina - Ternana 4-1.

La classifica dopo 10 giornate:

Roma 28

Lazio 22

Bari 20

Empoli 17

Catania 17

Napoli 16

Latina 16

Livorno 15

Palermo 12

Ternana 10

Vicenza 7

Frosinone 7

Avellino 6

Crotone 5

L'Italia che verrà vi dà appuntamento a Venerdì quando scopriremo assieme qualche giovane talento con le nostre schede tecniche di approfondimento. Non mancate.