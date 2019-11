Napoli nel gelo di Praga: missione qualificazione

2 sono i gradi che il Napoli di Rafa Benitez ha trovato come accoglienza alla Generali Arena di Praga, ma gli azzurri sono pronti a riscaldare l'atmosfera e cercare di guadagnarsi al più presto possibile il pass per i sedicesimi di finale. Italiani e cechi sono primi in classifica con 9 punti a testa, ed hanno un vantaggio di 3 punti sugli svizzeri dello Young Boys che giocano a Bratislava contro lo Slovan fanalino di coda. Un eventuale passo falso degli elvetici potrebbe spianare la strada verso la qualificazione ad entrambe le squadre. Considerando il 3-1 dell'andata, alla squadra di Benitez basterebbe un punto per aggiudicarsi il primo posto nel girone, a patto di battere il modesto Slovan già eliminato nell'ultima gara al San Paolo. Veniamo alla partita.

Non sarà un match facile, non solo perchè Rafa Benitez deve guardare anche al match con la Sampdoria e qualche big partirà dalla panchina: lo Sparta ha vinto tutte e cinque le gare casalinghe europee disputate in Europa in questa stagione a partire dagli spareggi, segnando complessivamente 21 reti mentre i partenopei hanno vinto solo una delle ultime sei gare esterne a livello europeo. Inoltre, la squadra di Lavicka ha già dato del filo da torcere a Benitez, quando era alla guida del Chelsea: i londinesi, che poi sarebbero andati a vincere l'Europa League, rischiarono molto sia in casa dei cechi dove vinsero per 1-0 nel finale, che in casa, dove un gol del solito Lafata dopo 10 minuti mise la qualificazione in bilico. L'ultimo ko in campo Europeo dei cechi infatti, risale proprio a quella gara di sedicesimi di finale.

NAPOLI - Ancora out Mertens (autore di una doppietta all'andata), oltre agli infortunati Zuniga, Michu ed Insigne. Benitez pensa inevitabilmente anche alla gara con la Sampdoria e potrebbe risparmiare inizialmente Higuain, con l'inserimento di Duvan mentre nella linea di trequartisti per dare riposo ad Hamsik potrebbero giocare Jorginho con Callejon e De Guzman. A centrocampo Inler e Lopez ed in difesa Albiol e Koulibaly con Mesto a destra e Britos a sinistra.

NAPOLI (4-2-3-1): Rafael; Mesto, Albiol, Koulibaly, Britos; Lopez; Inler; De Guzman, Jorginho, Callejon; Duvan. All. Benitez

SPARTA PRAGA - Lavicka dovrebbe confermare l'undici tipo visto in campo nelle ultime uscite. In difesa la coppia composta da Brabec ed Holek con Kadeřábek a destra e Costa a sinistra. A centrocampo Mareček ed Hušbauer ed in attacco il terzetto composto da Matejovsky, Dočkal e Krejci in supporto all'unica punta Lafata.

SPARTA PRAGA (4-2-3-1): Stech; Kadeřábek, Brabec, Holek, Costa; Mareček, Hušbauer; Matejovsky, Dočkal, Krejci; Lafata. All. Lavicka

Arbitro del match sarà l'inglese Marriner.

Nel frattempo, oltre alla questione meramente legata al campo ed ai risultati, è sempre tempo di calciomercato. In questi giorni è rimbalzata in Italia, ma a Napoli soprattutto, la voce che la squadra di De Laurentiis sarebbe in contatto con la Sampdoria di Ferrero per l'acquisto a titolo definitivo di Manolo Gabbiadini. Gabbiadini potrebbe essere il giusto identikit per andare a sostituire, momentaneamente, l'infortunato Insigne, oltre ad essere un giovane di belle speranze con vista sul futuro. 14 i milioni che avrebbero chiesto Juventus e Sampdoria, con il Napoli pronto all'investimento per il talento bergamasco.