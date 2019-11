Torino pareggio casalingo, Ventura: “Il loro portiere ha fatto della parate assurde"

Il Torino di Ventura non va oltre lo 0-0 casalingo contro il Bruges. Tanto cuore ma anche tanta sfortuna per i granata: ora dovranno quindi aspettare l’ultima giornata di Europa League per conoscere il proprio destino. Gara a senso unico, con i granata proiettati all'attacco, Quagliarella a riposo, affidando l'attacco al duo Amauri-Martinez, ma miracoli del portiere Ryan impediscono alla squadra di Ventura di uscire dalla crisi del gol e conquistare anzitempo l'accesso agli ottavi. Prossima decisiva ed ultima trasferta in Danimarca: quella sarà l'occasione definitiva per conquistare i sedicesimi di finale.

Giampiero Ventura ha parlato ai microfoni di Mediaset dopo il pareggio casalingo ottenuto contro il Club Brugge: "Il loro portiere è stato il migliore in campo con 3-4 parate decisive e straordinarie. Non conoscevo Ryan ma ha fatto un paio di parate assurde. Di positivo c'è che abbiamo giocato bene contro un'ottima squadra e stasera non gli abbiamo concesso nulla. Faccio i complimenti ai miei ragazzi. Bisogna avere pazienza, prima o poi saremo più fortunati. La mia squadra ha giocato a calcio e fatto bene contro un'ottima squadra, non posso che essere soddisfatto. Meritavamo di vincere. Il derby? Speriamo di sfatare un tabù, anche se la Juve è la squadra più forte del campionato. Sarei contento se giocassimo come abbiamo fatto oggi"

Ancora una volta gli è mancato il gol, pur lottando su ogni pallone, Ma Amauri a fine gara guarda la parte piena del bicchiere e rimane ottimista: “Credo che abbiamo fatto una grande partita, dando soprattutto una risposta a noi stessi dopo gli ultimi match sfortunati. Basta dire che il loro portiere è stato il migliore in campo”. E ora sotto con la Juve: “Domenica c'è il derby, per noi è una partita importantissima”. Infine due parole, sui tifosi: “Sto veramente cominciando a conoscerli adesso. Si vede quanto ci tengono e che lo fanno con il cuore. Certo, ci hanno fischiato domenica ma ce lo siamo meritato dopo tre sconfitte di fila”.

TORINO (3-5-2): Padelli; Bovo, Jansson, Moretti; Darmian, Benassi (’78 Vives), Gazzi, El Kaddouri, Molinaro; Martinez (’88 Larrondo), Amauri. All. Ventura.

CLUB BRUGES (4-3-3): Ryan; Duarte, Meunier, De Bock, Mechele; Simons, Silva (’63 Vormer), Fernando; Vazquez (’64 Rafaelov), Felipe Gedoz, Castillo (’88 de Sutter). All. Preud’homme.

GOAL: //

AMMONITI: Benassi, Moretti, Gazzi, Jansson, Molinaro (T); Castillo, De Bock, Ryan, Mechele (B).

ESPULSI: //