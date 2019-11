Diretta Sassuolo - Verona, risultato partita Serie A live

19.57 - E anche per oggi da Giorgio Dusi e Vavel Italia è tutto, un ringraziamento per l'attenzione e buon proseguimento di serata.

19.56 - Ecco la classifica aggiornata, Sassuolo nelle zone alte:

19.55 - Vittoria comunque meritata alla fine per il Sassuolo, che l'ha voluta molto di più, oltre che per le maggiori occasioni avute: il Verona ha tirato in porta solamente una volta, nell'occasione del gol.

19.54 - Verona che continua la striscia negativa di 6 partite senza vittorie, seconda sconfitta consecutiva per una squadra che non riesce a trovar continuità anche durante le partite stesse, non solo a livello stagionale.

19.53 - Settimo risultato consecutivo per la squadra di Di Francesco che vola sulle ali dell'entusiasmo ormai, quarta vittoria in campionato per gli emiliani.

19.50 - FINISCE QUA!!!!! IL SASSUOLO VINCE 2-1 CONTRO IL VERONA!!!

90+4' - GOMEZ SUL FONDO!!!! Vola in cielo lo spagnolo per anticipare Consigli sul corner ma non trova la porta!! Bel finale!!

90+3' - TONI SI GIRA!!! Difende palla e sul sinistro trova la deviazione di Cannavaro.

90+1' - Taider la prova da fuori, palla larga però. Prova a risalire il Verona.

90' - 5 di recupero!!

90' - FLORO FLORES NON LA CHIUDE!!! Vrsaljko ancora una volta vola in fascia, al centro arriva il rimorchio dell'83 che la manda fuori di pochissimo!!!

89' - CONSIGLI LA FA SUA! Lancio di Marquez, Toni non la trova e Consigli anticipa Nenè che si avventava sul pallone. Prova con palloni in the box ora l'Hellas.

87' - Campanharo in cielo!!! Sugli sviluppi di un corner la difesa spazza, il brasiliano arriva a tirare dal limite dell'area ma la manda alta.

86' - Terzo cambio anche per il Sassuolo: dentro Brighi e fuori Berardi. Si copre Di Francesco.

84' - PROVA IL VERONA! Punizione battuta tagliata dalla trequarti su cui Toni non arriva, Nene si trova la palla davanti ma la difesa chiude, poi sulla riapertura vien fischiato un fuorigioco molto dubbio.

82' - Entra in campo il brasiliano, gli lascia il posto Hallfredsson.

80' - Cerca di reagire ora il Verona, Mandorlini ha ancora un cambio a disposizione. Pronto Nenè.

Magnanelli apre per Peluso che prende il fondo, la mette al centro per Berardi che la alza a campanile e sul secondo palo arriva Taider ad appoggiarla in porta con la coscia!! Vantaggio meritato!

78' - TAIDEEEEEEEEEEEEEEEERRRRR!!!!!!!!!!! IL SASSUOLO VA IN VANTAGGIO!!!!!!!!!!!!!!!

77' - Lazaros cerca Juanito Gomez sul secondo palo, la tiene Consigli in presa alta.

75' - Campanharo lanciato in contropiede viene fermato da Magnanelli, ennesimo giallo per un match non cattivo ma molto vivace. Il capitano neroverde, come Hallfredsson, era diffidato.

74' - Altro giallo, stavolta per Floro Flores, che cerca di intercettare un passaggio con la mano.

73' - Fermato Lazaros in posizione di offside, poteva essere una bella occasione.

71' - Altro cambio in attacco nel Sassuolo, entra Floro Flores ed esce Sansone.

70' - Brutto fallo di Campanharo che si prende un giallo meritato, fallo da dietro su Peluso.

68' - Effettua il cambio l'Hellas, nel Sassuolo entra Pavoletti al posto di un Floccari un po' sottotono.

67' - Rimasto a terra Ionita che si tocca l'adduttore, problema muscolare. Si prepara Campanharo.

66' - Entra ora in campo Juanito Gomez, gli fa posto Nico Lopez.

65' - Altro giallo, stavolta per Nico Lopez.

63' - Berardi commette fallo su un generoso Lazaros, che si fa vedere bene in copertura.

61' - Altro errore di Tachtsidis, non una buona partita la sua. Pronto a entrare Gomez.

58' - Giallo anche per Berardi, che stende da dietro Moras che lo aveva fermato.

57' - Prova a tornare in avanti il Verona, che ha subito psicologicamente il pareggio dei padroni di casa.

55' - Sansone fermato da Gonzalez. Gran partita dell'ex Parma, che ha trovato il suo primo gol in campionato.

53' - Espulso in panchina un collaboratore di Di Francesco per proteste su un fallo non assegnato al Sassuolo. Partita vivissima.

La piazza di mezza punta dal limite dell'area per anticipare l'uscita del difensore, palla che parte dritto per dritto a fil di palo e Rafael non ci arriva, pareggio meritato del Sassuolo!!

50' - NICOLAAAAAAAAAAA SAAAAAAAAAAANSONEEEEEE!!!!!!! PAREGGIO DEL SASSUOLO!!!!!!!!!

50' - TONI!!! Difende benissimo palla spalle alla porta alla sua maniera, si gira e cerca di piazzarla con l'interno ma non trova la porta!!!

49' - Si rialza Peluso che è pronto a riprendere il suo posto in campo.

48' - Rimasto a terra Peluso dopo uno scontro in area.

47' - Stacca Marquez per la sponda, ma nessuno ci arriva.

47' - Pressa altissimo ora il Verona, Nico Lopez si guadagna un corner contro Acerbi.

46' - Non ci sono stati cambi nell'intervallo. Cerca ancora spazi il Sassuolo, spazza la difesa dell'Hellas.

19.00 - SI RIPARTE!!

18.51 - Primo tempo tutto sommato intenso tra due squadre decisamente offensive, con il Sassuolo che avrebbe meritato il pareggio per quanto mostrato dopo aver subito il gol di Moras nei minuti iniziali. Verona che si difende bene e con ordine.

18.48 - Ecco le parole del migliore in campo del primo tempo, Moras: "L'importante è che siamo avanti, dobbiamo continuare a sacrificarci tutti insieme perchè solo così possiamo conquistare questi tre punti, il Sassuolo pressa e questo è l'unico modo per vincere."

18.46 - FINE PRIMO TEMPO! Verona avanti 1-0.

45' - Corner sprecato dai neroverdi, la palla torna tra i piedi del Verona. Un minuto di recupero.

42' - TRAVERSA DI MAGNANELLI!!!!! Gran destro da fuori, ai 20 metri, del capitano degli Emiliani, a Rafael battuto la palla sbatte sul legno!! Vicinissimo al pareggio il Sassuolo!!

41' - NESSUNO VA SUL CROSS DI LAZAROS! Il greco si trova in posizione regolare e dopo una bella finta mette in mezzo una palla su cui non va nessuno!!

40' - Riesce finalmente a uscire il Verona, appoggiandosi a Toni, solito gran lavoro oscuro dell'attaccante degli scaligeri per tener su la squadra.

38' - Vrsaljko crossa bene al centro per Missiroli, il 7 ci arriva disturbato da Gonzalez e la palla finisce fuori di poco.

36' - Riparte da dietro la manovra del Sassuolo, ha alzato il pressing il Verona per non farsi schiacciare. Fuori dalla partita Tachtsidis, che non riesce a dettare i tempi di gioco.

33' - Nulla di fatto sulla punizione, spazza la difesa.

32' - Giallo anche per Taider, fallo di mano punizione pericolosa per Hallfredsson, che può scodellarla al centro.

30' - Fa muro la difesa del Verona!! Due tiri respinti dai giocatori oggi in bianco, poi Hallfredssson stende Berarsi e si prende il primo giallo della gara.

29' - LAZAROS ALTO! Arriva sul cross di Hallfredsson ma non trova la porta col destro.

27' - Scendono un po' i ritmi offensivi ora, gestiscono palla gli ospiti.

24' - A terra Missiroli e Marquez, testata. Si rialza il giocatore del Sassuolo, un po' in ritardo il messicano.

22' - Tiro velenoso di Berardi! Mancino su punizione teso su cui Rafael esce male ma per sua fortuna la palla finisce sul fondo, ma ora la squadra di Mandorlini si sta facendo schiacciare.

20' - Cerca spazi il Sassuolo, ma la difesa del Verona si chiude bene. Svaria molto Berardi.

17' - Azione di Missiroli fermata dall'arbitro Doveri, che ostacola il numero 7.

16' - Nico Lopez rientra sul sinistro da fuori area, palla che non trova la porta con Consigli comunque sulla traiettoria.

14' - Sansone attivissimo, cerca il jolly da fuori ma la palla va alta.

12' - C'E' IL SASSUOLO!!! Vrsaljko va via in fascia e mette al centro per Sansone, il suo destro esce centrale e trova Rafael che la respinge.

12' - Lopez sciupa un buon contropiede sbagliando il lancio per Toni.

11' - Rafael esce a vuoto ma la palla non crea pericoli.

10' - Punizione di Sansone deviata in corner dalla barriera.

9' - Marquez usa il fisico su Berardi in area, ma Doveri lascia correre. Partita subito intensa.

Taglio perfetto sul primo palo dal corner battuto di Tachtsidis, colpo di testa che Consigli non riesce a respingere! Dopo 5 anni torna al gol in Serie A Moras!!

7' - MORAAAAAAAAAAAAAASSSS!!!!!!!!!! VERONA IN VANTAGGIO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

7' - CANNAVARO chiude bene su Lazaros, che stava per concludere col sinistro da dentro l'area.

6' - Berardi si invola verso la porta di Rafael ma vien fermato dal guardalinee, fuorigioco non di molto ma che c'è.

5' - Ora si fa vedere anche il Verona in avanti: Nico Lopez cerca Toni a centro area, colpo di testa che non trova la porta.

3' - Peluso colpisce con in maniera fortuita Gonzalez in testa, brutto contrasto ma si rialza l'ex Penarol.

2' - Subito alto il pressing della squadra di Di Francesco, Verona che si difende ma non gestisce la palla.

18.00 - SI PARTE!!! Calcio d'inizio per il Verona.

17.57 - Entrano ora sul terreno di gioco del Mapei Stadium Sassuolo e Verona.

17.50 - Squadre che rientrano negli spogliatoi a 10 minuti dal fischio d'inizio.

17.42 - Spiega le sue scelte Mandorlini: "Gomez ha avuto qualche problema nelle ultime due settimane, Lazaros è utile alla cusa. Nico Lopez? L'importante è che sia decisivo, siamo molto contenti. Sta crescendo come atteggiamento e come personalità, le qualità sono enormi. Vincere oggi conterebbe tantissimo, è un campo che molte volte ci ha detto bene, siam coscienti che dobbiam fare una buona partita."

17.40 - Le parole di Floccari, che oggi prende il posto di Zaza al centro dell'attacco del Sassuolo: "In una squadra è gisuto che quando manca un giocatore, chi lo sostituisce cerchi di fare del suo meglio, io ho cercato di dare il mio contributo e spero di continuare su questa strada. Salto di qualità? Da fare con noi stessi, continuare attraverso prestazioni importanti a trovar continuità di gioco e di risultati."

17.35 - Il Sassuolo si conferma la squadra di Seria A che utilizza più italiani, oggi sono 9/11 tra i titolari. Unici stranieri Vrsaljko e Taider.

17.31 - Scendono in campo per le operazioni di riscaldamento Verona e Sassuolo.

17.26 - Queste invece le scelte di Mandorlini, che schiera il suo Verona in modo speculare, con il 4-3-3 marchio di fabbrica. Una sorpresa, non c'è Juanito Gomez, viene avanzato sulla linea degli attaccanti Christodoulopoulos.

(4-3-3) Rafael; Gonzalez, Rafa Marquez, Moras, Agostini; Ionita, Tachtsidis, Hallfredsson; Christodoulopoulos, Toni, Nico Lopez.

17.24 - Ecco la formazione ufficiale dei padroni di casa, il Sassuolo: classico 4-3-3, confermate totalmente le previsioni della vigilia. Ricordiamo l'assenza di Zaza per squalifica.

(4-3-3) Consigli; Vrsaljko, Cannavaro, Acerbi, Peluso; Taider, Magnanelli, Missiroli; Berardi, Floccari, Sansone.

17.09 - Al Mapei Stadium sono presenti anche il presidente Setti e il DG Gardini per supportare la squadra.

17.00 - Buon pomeriggio e benvenuti alla diretta scritta di Sassuolo - Verona (18.00), partita valida per la 13° giornata della Serie A Tim. Un sol punto divide le due compagini in classifica. Ai nastri di partenza con l'obiettivo dichiarato di una salvezza tranquilla, Sassuolo e Verona mantengono a due terzi del girone d'andata una media perfetta. Quindici i punti raccolti dai neroverdi di Di Francesco, quattordici quelli messi in cascina dai ragazzi di Mandorlini.

Sassuolo e Verona fanno del bel calcio un credo importante. Il patron Squinzi, dopo il cambio repentino della scorsa stagione, con l'addio di Di Francesco, la breve parentesi Malesani, e il ritorno dell'ex centrocampista della Roma, si affida oggi a un gruppo collaudato, capace di riemergere da difficoltà evidenti. L'estate porta alla corte del Sassuolo giocatori di rilievo e l'esborso economico ingente lascia spazio a sogni e speranze. La Serie A si conferma però terreno scivoloso - vedi il secondo 7-0 patito per mano dell'Inter - e il Sassuolo pecca talvolta di continuità, pur mostrando doti spiccate. Confermato anche in questa annata il tridente, ma su tutti si innalza Vrsaljko, arrivato al Sassuolo dopo l'ottima stagione in maglia Genoa.

16.45 - Discorso diverso per il Verona. Mandorlini vede partire molti dei pezzi pregiati della scorsa stagione. Iturbe, a suon di milioni, si accasa alla Roma, Jorginho rinforza la mediana del Napoli, Romulo accresce le alternative di Allegri. I rincalzi sono scelti con oculatezza. Gente d'esperienza, anche internazionale, capace di trainare il gruppo. Marquez, dopo l'ottimo mondiale con il Messico, sistema la difesa, Saviola è la ciliegina per la fase offensiva, Tachtsidis in regia.

16.30 - Proprio Saviola è l'enigma del Verona. Decisivo nei pochi minuti giocati con l'Inter, fatica a trovare continuità. Il 4-3-3 di Mandorlini prevede una sola punta centrale, Toni, con due esterni. Il tecnico "vede" l'argentino come riferimento di mezzo, non adatto al lavoro laterale. Per Javier, ad oggi, solo sprazzi, minuti da protagonista, poca continuità.

Queste in conferenza stampa le parole di Di Francesco, prima della delicata sfida con il Verona "Vogliamo crescere ancora, sapendo che per crescere ci manca ancora tanto. ma la vittoria di domenica ci ha dato forza e morale per provare a fare un ulteriore salto di qualità. Avversario ostico e scorbutico, che Mandorlini preparerà al meglio: è un avversario da prendere con le molle e da parte nostra servirà la solita attenzione in fase difensiva. Ma mi aspetto si migliori in zona gol, dove ultimamente non siamo stati troppo concreti, anche se a Torino il gol lo abbiamo trovato".

16.15 - La risposta di Mandorlini "Il Sassuolo è una squadra che gioca come noi, hanno un modulo consolidato. Stanno bene, vengono da sei risultati utili consecutivi e questo è l'indicatore del loro stato di forma. Il Sassuolo nelle ultime due sessioni di mercato ha comprato diversi calciatori e ha speso tanto. È una realtà diversa dalla nostra. Questi sono dati di fatto, hanno un bravo allenatore e giovani interessanti. Sono tutte premesse di una partita difficile. Ci manca la vittoria, in tutti gli sport si gioca per vincere. Per arrivarci c'è un percorso: essere più squadra, attaccare meglio e tante altre cose. Poi, magari, tutto questo non basta perché giochi con squadre che hanno valori importanti".

Il Verona, dopo un inizio di stagione con i fiocchi, vive un periodo di appannamento. Nell'ultimo turno sconfitta casalinga per 2-1 con la Fiorentina e nelle precedenti cinque uscite tre pareggi e due pesanti stop con Napoli e Milan. La vittoria manca dalla sesta giornata, 1-0 al Cagliari. Il Sassuolo arriva invece all'incontro in pompa magna, grazie ai tre punti raccolti a Torino grazie al gol al minuto 87 di Floro Flores.

16.00 - Queste le probabili formazioni. Il Sassuolo deve rinunciare allo squalificato Zaza e agli infortunati Pegolo e Manfredini. Il modulo è speculare a quello del Verona, anche qui 4-3-3. Al centro della difesa Cannavaro e Acerbi, con ai lati Vrsaljko e Peluso. L'ex Inter e Bologna Taider nei tre di mezzo, con Magnanelli e Missiroli, davanti Berardi e Sansone a supportare Floccari. Biondini e Terranova scalpitano per una maglia da titolare.

Mandorlini non può contare su Sorensen e Obbadi, con Martic, Jankovic e Sala da valutare. In porta gioca Rafael, con Marquez, dietro, presenti Agostini, Moras e Ale.Gonzalez, a centrocampo Tachtsidis, Hallfredsson e Christodoulopoulos (ballottaggio con Ionita), in avanti Gomez, Nico Lopez e Toni.

Sassuolo - Verona è il primo anticipo di giornata. In serata, a Verona, di fronte Chievo e Lazio. Domenica il derby di Torino alle 18, prima del big match serale dell'Olimpico tra Roma e Inter. Il programma della 13° giornata si chiude lunedì con l'interessante confronto di Marassi tra la sorpresa blucerchiata e il Napoli di Benitez.