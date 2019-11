Serie B: tante emozioni, comanda ancora il Carpi

Tante emozioni oggi in Serie B: dai pazzeschi minuti finali di Trapani-Spezia ai quattro gol di Granoche. Davanti pareggiano tutte: le prime quattro, infatti, lasciano la loro classifica invariata.

Il risultato più insolito arriva dal big match tra il Carpi ed il Frosinone: 0-0, infatti, tra le prime due della classifica. Squadre abitutate a segnare tantissimo, ma che oggi si annullano a vicenda: un risultato che va meglio al Carpi (in dieci nei dieci minuti finali) che resta così capolista.

Dietro di loro non ne approfittano Livorno e Spezia.

I toscani pareggiano a loro volta 0-0 in casa contro il Perugia, mentre i liguri vivono una partita incredibile, forse la più emozionante dell'intero campionato.

A Trapani, infatti, fino a 7 minuti dalla fine il punteggio è di 0-1 in favore degli ospiti grazie al gol di Catellani. Dal minuto 84 in poi succede di tutto: nel giro di 180 secondi i siciliani ribaltano totalmente la gara con Barilla e Nadarevic. Al 93' la doccia gelata: una dubbia punizione calciata, però, perfettamente da Brezovec porta la partita sul 2-2. Sembra finita, ma non lo è: 40 secondi dopo il Trapani si riversa nella metà campo avversaria a testa bassa e riesce ad ottenere un calcio di rigore perfettamente trasformato con esperienza da Terlizzi per il 3-2 finale.

Pareggio a reti inviolate anche per l'Avellino in trasferta contro la Virtus Entella.

Ricca di gol, invece, la giornata del Modena, anche se le reti portano tutto uno stesso nome: El Diablo Granoche. Per l'attaccante canarino quattro gol che stendono per 4-1 il Crotone, la cui unica realizzazione porta la firma di Ciano su rigore.

Pareggio anche tra Latina e Pro Vercelli: al gol degli ospiti di Beretta ha risposto un quarto d'ora dopo Paolucci.

Continua l'ottimo momento del Vicenza che in trasferta a Varese porta a casa tre punti pesantissimi: in vantaggio vanno i padroni di casa con Borghese, ma quattro minuti dopo vengono subito raggiunti da Giacomelli. Anche qui nei minuti finali si susseguono le emozioni: al 80' prima e all'83' poi Cocco e Laverone mandano gli ospiti avanti per 1-3. Ma il Varese non molla: all'89' Neto Pereira trova il gol della speranza, ma che alla fine serve solo per il definitivo 2-3.

Perde il Catania fuori casa contro la Ternana: a decidere la sfida il gol di Avenatti al 60'.

Cittadella e Brescia terminano sull'1-1 in una gara tutta decisa nel primo tempo: vantaggio degli ospiti su rigore con Caracciolo e pareggio dei padroni di casa con Coralli. Avranno molto da recriminare, però, le rondinelle: il Cittadella, infatti, ha giocato in nove per una buona fetta di partita.