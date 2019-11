Diretta Cagliari - Fiorentina, risultato partita Serie A live

Da Andrea Bugno e dalla redazione di Vavel Italia è tutto. Vi lasciamo al racconto del derby e del posticipo di questa sera tra Roma ed Inter.

Prima di chiudere, uno sguardo ai risultati degli altri campi:

Milan - Udinese 2-0 (Menez, Menez)

Cesena - Genoa 0-3 (Matri, Antonelli, Burdisso)

Empoli - Atalanta 0-0

Palermo - PArma 2-1

Il Cagliari non riesce a "sfatare il tabù sant'Elia". Ancora a secco di vittorie tra le mura amiche la squadra di Zeman, che però è uscita tra gli applausi, giusti, del suo pubblico. Nonostante il pesante passivo la squadra c'è e ha costruito molte palle gol, non sfruttate per imprecisione dei singoli.

La Fiorentina raggiunge un piccolo record in questo campionato. Seconda vittoria consecutiva che mancava dalla scorsa stagione. Dopo Verona, la seconda consecutiva in campionato, la terza considerando anche quella francese di Europa League.

Il Cagliari c'ha provato all'inizio della ripresa ma i troppi errori (2 di Farias a dir poco clamorosi) hanno influito troppo sull'animo dei sardi che, dopo aver subito il 2-0, sono crollati. Contraccolpo psicologico inevitabile per la squadra di Zeman che poi ha subito in contropiede il terzo ed il quarto gol di Gomez e Cuardado.

FISCHIO FINALE DI CALVARESE! LA FIORENTINA ESPUGNA E DILAGA A CAGLIARI! 0-4 IL FINALE!

93' Ci prova ancora Aquilani a giro. Palla di poco a lato.

91' INCREDIBILE COS'HA SBAGLIATO LONGO! Nemmeno sullo 0-4 riesce a sbloccarsi l'ex inter. Azione uguale a quella di Farias con Ibarbo che va via sulla destra e appoggia per Longo che a porta sguarnita calcia sul corpo di un difensore. Zeman con le mani nei capelli.

89' Ci prova Conti dalla lunga distanza, palla deviata dalla difesa.

88' Conti per Cossu, fuorigioco però della punta sarda. 4 minuti di recupero.

85' Ci prova il Cagliari ma il tiro di Crisetig è la foto del match: buone azioni, ma poca precisione.

81' Partita che si è inevitabilmente spenta. Resta in campo solo la squadra viola che palleggia tranquillamente in attesa della fine del match.

79' GOL PAZZESCO DI AQUILANI, MA E' FUORIGIOCO! Pizarro aveva trovato Aquilani dietro la linea di difensori cagliaritani, ma leggermente oltre.

78' Sta per entrare Vargas, esce Cuadrado. Ultimo cambio per Montella.

Fuori Savic, dentro Tomovic.

74' CUADRADOOOOOOOOOOOO!!!! 4-0!!! Praterie per la Fiorentina, ne approfitta Cuadrado. Ottimo l'assist di Borja Valero.

72' Ancora Gomez va via sulla destra, serve Aquilani che però si perde specchiandosi nella sia tecnica.

Esce il miglior in campo: Mati Fernandez, sostituito da Aquilani. Primo italiano in campo per Montella.

70' GOMEZZZZZ!!! LA CHIUDE MARIO GOMEZZZ!!!! Cagliari tutto nella metà campo offensiva, Gomez si invola verso Cragno e lo batte in uscita. 3-0!

Ultmo cambio per Zeman: dentro Capuano, fuori Balzano.

68' Ibarbo acora mette sotto scacco tutta la difesa viola ma al moemtno di crossare per Longo si fa chiudere da Gonzalo Rodriguez.

66' Crisetig serve Dessena, Neto si salva ancora.

Le due occasioni di Farias hanno affondato il Cagliari. La squadra di Zeman non sembra avere le forze per reagire e sta subendo il contraccolpo psicologico del doppio sbantaggio. Fiorentina in scioltezza.

65' CONTROPIEDE FIORENTINA CHE VA VICINA AL TERZO GOL CON BORJA VALERO! CRAGNO SI SUPERA!

63' Entra Longo, esce Farias.

61' GOMEZZZ! CHE ERRORE DI GOMEZ! 3 contro 2 perfetto di Borja che aspetta l'ultimo momento per aprire per il tedesco che spara altissimo.

60' Alonso su Ibarbo. Punizione per i sardi che provano a scuotersi.

58' Entra Dessena nel Cagliari, fuori Ekdal acciaccato.

57' Conti atterra Cuadrado interrompendo un contropiede viola. Cagliari un pò stordito.

Il cagliari cincischia in uscita, pressione feroce di Borja Valero su Ibarbo. Il pallone finisce a Gomez che appoggia per il cileno che di destro batte Cragno! 2-0!

55' MATIIIIII, ANCORA MATIIIIIII!!!! DOPPIETTA DI MATI FERNANDEZ!!!!!

55' JOAQUIN! Incredibile errore dello spagnolo che invece di servire Gomez pensa ad andare da solo in porta e viene chiuso.

53' Ceppitelli perde palla a centrocampo, Cuadrado gli sradica il pallone. Il difensore interviene sul pallone, ma l'arbitro lo punisce addirittura col giallo.

52' Cagliari indemoniato, Fiorentina in bambola.

50' INCREDIBILE FARIAS! Pisano è fantastico nel servire l'uruguagio che spara addosso a Savic. ASSURDO, CLAMOROSO! Questa volta non c'era nemmeno Neto a difendere la porta, ma l'attaccante rossoblu ha tirato incredibilmente su Savic.

49' DOPPIA OCCASIONE CAGLIARI! MA CHE ERRORI! Pisano va via sulla destra e mette a rimorchio per Farias, il suo destro finisce sui piedi di Cossu che ne scarta due e tira addosso a Neto.

48' Non cambia il tema tattico della gara. La Fiorentina si affida alle iniziative di Joaquin: il suo cross non trova pronto Gomez.

46' PARTITI! Cagliari subito in proiezione offensiva, ma Ibarbo si trascina la palla fuori dal terreno di gioco.

Squadre che tornano in campo con gli stessi 22 effettivi del primo tempo! A breve il fischio di inizio della ripresa.

Il Cagliari è pronto a tornare in campo, in ritardo i viola.

Diamo uno sguardo ai risultati dagli altri campi:



Milan - Udinese 0-0

Cesena - Genoa 0-3 (Matri, Antonelli, Burdisso. Matri ha fallito un rigore)

Empoli - Atalanta 0-0

Palermo - Parma 1-1 (Dybala, Palladino)

Molto meglio la fiorentina nei primi 15 minuti, che passa in vantaggio con Mati Fernanez sugli sviluppi di un calcio di punizione. Il Cagliari reagisce e ci prova in tutti i modi: Cossu, Ceppitelli ed Ibarbo più volte vanno vicini al par, ma Neto e la sfortuna, ma anche imprecisione, non permette agli uomini di Zeman di tornare negli spogliatoi con il pareggio sul tabellone. Bellissimo primo tempo, aperto e senza esclusione di colpi.

FISCHIO FINALE DI CALVARESE! UN PRIMO TEMPO SPETTACOLARE SI CHIUDE SULL'1-0 CON IL GOL DI MATI FERNANDEZ! IL CAGLIARI SPRECA DAVVERO TANTO, MA LA SQUADRA DI ZEMAN AVREBBE MERITATO IL PARI.

44' IBARBOOOOO!!! CLAMOROSA GIOCATA DI IBARBO CHE SUPERA PRIMA ALONSO, POI RODRIGUEZ MA METTE A LATO!

44' IMMARCABILE JOAQUIN! Lo spagnolo va via sulla destra e serve il rimorchio di Borja Valero che calcia di prima ma trova ancora Gomez sulla sua strada.

42' SPETTACOLARE AZIONE DEL CAGLIARI! Contropiede perfetto con Farias che appoggia per Ekdal, lo svedese perfetto di prima dentro per Ibarbo. Neto da libero spazza.

41' Ekdal chiude perfettamente Borja Valero, apre per Farias che sbaglia il passaggio per Cossu. C'era Ibarbo tutto solo sulla destra.

39' Perfetto cross di Joaquin dalla destra, Gomez sfiora, Alonso ci prova come può ma mette alto sulla traversa.

38' BALZANO! il terzino sardo ci prova dalla distanza. Blocca Neto.

38' Conti apre a memoria per Cossu, Savic ancora attento in angolo.

37' Grande azione dei viola che muovono la palla sulla destra. Joaquin guadagna soltanto un angolo.

35' Ancora Ibarbo che lotta con Alonso per smarcarsi. Questa volta è buona la copertura del terzino spagnolo di Montella.

32' Neto salva ancora su Ceppitelli, angolo per la squadra di Zeman.

31' Conti vede l'inserimentoo di Ibarbo che prende il tempo a Marcos Alonso. Il terzino viola non può far altro che atterrarlo.

30' Ancora impalpabile Mario Gomez. Il tedesco, nonostante la fascia da capitano, non sembra proprio trovarsi con i compagni.

28' COSSU!!! Che sinistro al volo del numero 7 del Cagliari. Neto blocca con sicurezza.

28' Cagliari che alza il baricentro e mantiene il pallino del gioco. La squadra di Zeman sta pressando per arrivare al pari.

26' EKDAL! Lo svedese cicca clamorosamente con il destro dopo l'appoggio di testa fantastico di Ceppitelli. Il Cagliari si espone al contropiede viola: Joaquin mette al centro per Cuadrado che stacca perfettamente ma non trova la porta.

25' Ekdal recupera palla e riparte, Pizarro lo atterra: punizione dai 35 metri. Batte Cossu.

24' Ancora Ibarbo a trascinare i sardi. Il colombiano sembra essere il più in partita del trio d'attacco.

22' Conti fraseggia bene con Crisetig e serve dentro l'inserimento di Cossu che è però in offside.

20' Risponde subito il Cagliari. Cossu guadagna una punizione dalla trequarti che batte lo stesso attaccante. Alonso devia in angolo.

La squadra di Montella passa meritatamente in vantaggio. Dagli sviluppi di un calcio di punizione battuto dallo stesso Mati, nessuno tocca, sfiora soltanto Gonzalo Rodriguez, ma il pallone è preciso e si insacca alle spalle di Cragno.

18' MATIIIIII FERNANDEZZZZZ!!!! VANTAGGIO FIORENTINA!

17' CLAMOROSO! Dagli sviluppi del corner è Basanta che stacca di testa. Il pallone è praticamente diretto in porta, ma Mario Gomez lo toglie dalla rete, sostituendosi ad un difensore rossoblù!

15' Ancora Gonzalo Rodriguez, ancora per Alonso, puntuale, che guadagna un corner.

14' Cuadrado prova lo spunto dal limite dell'area di rigore, Ceppitelli lo mura.

Dopo il primo quarto d'ora tanto spettacolo e bel gioco, ma fin qui è ancora 0-0.

13' Gonzalez apre il campo per l'inserimento di Alonso, cross perfetto a volo per Gomez che però non segue l'azione.

Nel frattempo dopo 10 minuti, il Genoa è avanti 2-0 a Cesena, gol di Matri e Antonelli.

12' Scatenato Ibarbo. Ne salta due a centrocampo e apre per Farias. Il suo cross però trova impreparato Pisano che non trova la battuta a rete.

11' Joaquin salta Balzano e mette al centro, Cragno smanaccia con non pochi patemi d'animo.

9' SAVIC! Ancora lui chiude perfettametne il contropiede rossoblù! Con una scivolata ha messo in angolo chiudendo su Cossu che era pronto a battere a rete. Ritmi altissimi.

8' Ibarbo prova a superare Savic sulla sinistra, attento l'ex difensore del City che chiude il colombiano e rilancia il contropiede della Fiorentina.

7' Primo giallo del match! Borja Valero commette fallo su Crisetig da dietro. Giusto il giallo.

6' Buona trama del Cagliari. Farias prova ad andar via sulla sinistra ma viene chiuso dal raddoppio di marcatura di Pizarro.

4' Ottimo inizio viola! Pizarro dentro ancora per Mati, cross basso per Gomez, anticiapto in angolo .

Mati va in porta direttamente, il fiorentino Cragno mette in angolo.

3' CUADRADO! Pericolosissimo il colombiano che trova un varco nella difesa cagliaritana. Rossettini lo atterra poco prima dell'area di rigore: punizione pericolosa.

2' Subito Cagliari! Angolo per i sardi. Esce bene Neto

1' Cossu va via centralmente ma sbaglia l'appoggio per Farias.

15.02 PARTITI! Batte il Cagliari che inizia con il solito schema con 8 giocatori sulla linea di metà campo.

15.00 Squadre schierate sul campo di gioco, pronte per dare il via al match! Conti e Gomez, i due capitani sono pronti per il sorteggio. Bellissimo saluto, anche affettuoso tra Montella ed un sorridente Zeman.

14.55 Tutto pronto al Sant'Elia per l'ingresso in campo delle squadre. Cagliari già nel tunnel mentre sono in arrivo anche i ragazzi di Montella.

14.45 Entrambe le squadre tornano negli spogliatoi per ultimare i preparativi in vista del match! A breve l'ingresso sul terreno di gioco.

14.40 Sfida nella sfida sarà quella tra i due compagni di nazionale con la maglia della Colombia: Ibarbo da una parte, Cuadrado dall'altra. Entrambi a segno nell'ultimo turno di campionato vogliono continuare a far bene con le rispettive maglie per confermare il loro fantastico momento.

14.30 - Zeman conferma il 4-3-3 ed il tridente che tanto ha fatto male al Napoli. Saranno quindi Farias, Cossu ed Ibarbo a guidare il Cagliari. A centrocampo Crisetig prende il posto di Dessena. Montella schiera il 3-5-2, con Joaquin, Cuadrado e Gomez a creare scompiglio sulla tre-quarti sarda. Restano in panchina Ilicic, Aquilani e Babacar.

14.25 - Questi invece i titolari scelti da Montella: Neto, Savic, Gonzalo, Basanta, Alonso, Mati, Pizarro, Borja, Joaquin, Cuadrado, Gomez.

14.20 - Questi gli 11 mandati in campo da mister Zeman: Cragno, Rossettini, Ceppittelli, Balzano, Pisano, Crisetig, Conti, Ekdal, Farias, Cossu, Ibarbo.

14.15 - Diramate le formazioni ufficiali. Partiamo dai padroni di casa.

14.10 - Nel primo anticipo della 13^ Giornata il Sassuolo ha battuto il Verona 2-1 grazie alle reti di Sansone e Taider. Chievo - Lazio invece è terminata a reti inviolate, con la Lazio ancora incapace di centrare la vittoria.

Queste invece le partite di questo pomeriggio:



Cesena - Genoa;

Empoli - Atalanta;

Palermo - Parma;

Milan - Udinese.



Poi alle 18.00 ci sarà il derby di Torino, ed infine alle 20.45 andrà di scena Roma - Inter.

14.05 - In attesa delle formazioni ufficiali diamo un'occhiata ai risultati di ieri e alle partite che si giocheranno in contemporanea a Cagliari - Fiorentina

14.00 Buongiorno amici lettori e benvenuti alla diretta testuale di Cagliari - Fiorentina. Dallo stadio Sant'Elia di Cagliari vi racconteremo una delle 5 partite che si giocheranno alle ore 15:00. La squadra di Montella si sta pian piano riprendendo dopo la sconfitta interna subita dal Napoli ed è a quota 16 in classifica. Il Cagliari di Zeman, invece, si trova più in basso a quota 11, leggermente in vantaggio rispetto alla zona salvezza (10 per Atalanta e Chievo). Due dei migliori attacchi di questa Serie A si affrontano davanti al pubblico isolano che, come noi, spera di non rimanere deluso da una partita che si preannuncia spettacolare. Da Andrea Bugno e dalla redazione di Vavel Italia, il più cordiale augurio di una buona domenica assieme a noi di Vavel.

13.50 Dopo l’esaltante 3-3 al San Paolo contro il Napoli, il Cagliari è alla ricerca dei primi tre punti stagionali al Sant’Elia, dove finora ha raccolto la miseria di tre pareggi e due sconfitte. Ma di fronte ci sarà un avversario ostico, la Fiorentina di Vincenzo Montella, reduce dalla bellavittoria esterna al Bentegodi contro l’Hellas Verona (1-2) e in cerca di conferme dopo il doppio k.o. contro Samp e Napoli. Ci sono tutti gli ingredienti perché si possa assistere a una grande partita.

13.40 Il solito, vecchio Zeman - Cosa ci si può aspettare da una squadra allenada da Zdenek Zeman? Esattamente quello che sta accadendo a Cagliari. Segnano tanto i rossoblù, 20 gol segnati, sesto migliore attacco, ma anche seconda peggior difesa con 20 gol al passivo. Una prerogativa, ben conosciuta, del maestro boemo che fa segnare spesso molti giocatori: Sau, Farias e Ekdal sono i migliori realizzatori del Cagliari; tutti sono già a 4 reti segnate, le stesse del miglior realizzatore dei viola, ovvero Babacar. A 3 reti c’è anche Avelar, inaspettato cecchino dei calci piazzati.

13.30 QUI CAGLIARI - La certezza rispetto alla gara contro il Napoli ha il nome e il volto di Daniele Conti: il capitano, scontato il turno di squalifica, è pronto a riprendersi le chiavi del centrocampo rossoblù (con Crisetig che ritorna sul centrodestra). Resta però un dubbio se Zeman lo manderà in campo da subito o gli preferirà Dessena per poi inserirlo a partita in corso. Davanti, mancherà ancora Sau, che ha svolto lavoro differenziato in settimana (assieme al portiere Colombi, anch’egli infortunato), dunque conferma per Cossu nelle vesti di “falso nove”, con Ibarbo e Farias a fare da frecce nel tridente zemaniano. Altro dubbio, sul quale Zeman si pronuncerà solo domenica, riguarda Avelar: il brasiliano ha ripreso a lavorare col resto del gruppo, ma sono poche le chance di vederlo in campo dal primo minuto.

13.20 Cagliari (4-3-3): Cragno; Pisano, Ceppitelli, Rossettini, Balzano; Crisetig, Dessena/Conti, Ekdal; Ibarbo, Cossu, Farias. All. Zeman.

13.10 Zeman - "Si tratta di una squadra temibile anche se ha risultati altalenanti, Babacar si sta mettendo in luce e poi ci sono giocatori come Cuadrado, bravi a saltare l'uomo. Paura della Fiorentina? Non siamo come il Guingamp, non credo, siamo costruiti diversamente e subiamo meno contropiedi. Montella? Ha fatto bene già a Roma e quando lo incontrai anni fa giocava già il miglior calcio d'Italia. Pronto per una grande? La Fiorentina è una grande squadra. Indisponibili? Ekdal ci sarà, mentre Sau non sarà disponibile".

13.00 QUI FIORENTINA - La vittoria in Europa League ha consegnato a Montella un Marko Marin “nuovo”, che farà comodo ai viola, viste le assenze prolungate di Rossi e Bernardeschi. Tuttavia, a Cagliari, affianco a Gómez ci sarà uno tra lo stesso tedesco e Babacar, anche se non è escluso che il tedesco ex Werder Brema possa ritagliarsi uno spazio nel secondo tempo. Rispetto alla gara di coppa, poi, rientrerà Gonzalo Rodríguez al centro della difesa, con Marcos Alonso, più che Vargas, sulla corsia di sinistra al posto dell’infortunato Pasqual. Altro ballottaggio a centrocampo, dove i muscoli e la duttilità tattica di Mati Fernandez potrebbero essere preferiti ad Alberto Aquilani, non in formissima nell'ultimo periodo

12.50 Fiorentina (3-5-2): Neto; Tomović, Rodríguez, Savić; Cuadrado, Fernandez/ Aquilani, Pizarro, Borja Valero, Alonso; Marin/ Babacar, Gómez. All. Montella.

12.40 Montella - "La partita è molto insidiosa. Il Cagliari è una squadra che non si arrende mai e che fa dei ripiegamenti offensivi la sua forza. Dovremmo stare attenti per tutti i novanta minuti. Entrambe le squadre cercheranno di attaccare, chi sarà più bravo in questo avrà più possibilità di vincere". Su Marin: "E' cresciuto nel suo insieme. Ha caratteristiche importanti e vogliamo farlo rendere ancora di più. Sarà il nostro acquisto di gennaio come Gomez". Su Zeman: "Avrei voluto conoscerlo meglio. Mi ricordo che con la Roma cambiò modulo contro di noi. Non credo che domani ci farà sorprese". La scelta del capitano? "Lo scelgo di volta in volta perché credo che ce ne possano esser tanti in questa squadra e mi piace pensare che ci possano esser tanti capitani in rosa".

12.30 Precedenti - Sono 34 le partite disputate fra le due squadre in Sardegna, con l’isola che è tabù per i viola, visto che l’hanno espugnata in sole tre occasioni (l’ultima delle quali nella stagione 2010/11, un 2-1 targato Alessio Cerci). Il Cagliari, da par suo, ha fatto valere il fattore casa in 16 circostanze: l’anno scorso, infatti, vinsero i sardi grazie al gol su rigore di Mauricio Pinilla, ora al Genoa. Le restanti 15 partite sono terminate senza vincitori né vinti, con lo 0-0come epilogo più ricorrente (otto volte totali).

Ad arbitrare la gara tra Cagliari e Fiorentina dello stadio Sant'Elia sarà il signor Gianpaolo Calvarese di Teramo, che sarà coadiuvato dai guardalinee Crispo e Musolino, dal quarto uomo Giallatini e dai due addizionali Cervellera e Maresca.