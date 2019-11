Diretta Juventus - Torino, risultati live di Serie A

Finisce qui il derby, con un epilogo incredibile, finisce anche la diretta con Vavel Italia, a presto!

48' GOOOOOOOOOLLLLLL INCREDIBILEEEEEE PIRLOOOOO!!!!!!!! CLAMOROSOOOOO A CINQUE SECONDI DAL TERMINE!!!!!!

46' treminuti di recupero!

45' cambio per il Torino, fuori Omar El Kaddouri e dentro Sanchez Nino!

44' in corsa ci prova El Kaddouri, blocca in due tempi Storari!

42' Pirlo ci prova dalla lunetta in corsa, pallone alto e sbilenco!

38' ancora Torino con Gazzi, colpo di testa fuori di poco, rischia grosso ora la Juventus! Intanto entra Ogbonna per Tevez!

36' OCCASIONISSIMA PER IL TORINO CHE NON SFRUTTA UN CONTROPIEDE IN 3 CONTRO UNO!!!

33' COLPO DI SCENA, ESPULSO LICHTSTEINER! FALLO SU EL KADDOURI!!!

32' gol annullato ad Arturo Vidal, giusto il fuorigioco segnalato dall'assistente di Orsato.

30' cross in mezzo, Larrondo ci arriva di testa ma Storari blocca tutto.

27' esce nelle fila del Torino Fabio Quagliarella, dentro Fernando Larrondo

26' ammonito Stephan Lichtsteiner ed Amauri, lo juventino ammonito per proteste, il granata per una gomitata su Bonucci.

23' ottimo spunto di Morata che serve Tevez, l'argentino tenta il piazzato che viene ribattuto!

21' gran destro provato da El Kaddouri dal limite, ribatte in angolo Morata!

19' risponde Tevez, che da posizione defilata non trova la porta. Intnato esce Claudio Marchisio per far posto a Roberto Pereyra.

18' ancora una volta Bruno Peres, che tenta il tiro vicinissimo all'incrocio, cerca l'eurogol!

14' ammonito Pogba per un fallo su Maksimovic che era partito in corsa!

13' cambio nella Juventus, fuori Fernando Llorente e dentro Alvaro Morata.

12' che bomba di Bonucci da 30 metri, contenuto da Gillet, Glik scaraventa in angolo!

9' pallone tagliato in mezzo di Bruno Peres per Amauri che stacca di testa, Storari blocca senza problemi.

8' che occasione per il Torino! Pallone basso di Amauri per Quagliarella che in spaccata manda fuori di un nulla! Vicinissimo al gol dell'ex.

2' sulla punizione successiva colpo di testa di Vidal, pallone alto non di molto ma controllato da Gillet.

1' subito ammonito Gazzi, entrata scomposta su Tevez.

1' si ricomincia, è cominciato il secondo tempo di Juventus-Torino!

45' finisce qui il primo tempo, 1 a 1 allo Juventus Stadium!

45' un'altra grande occasione per la Juventus, Tevez tenta il piazzato dal limite, pallone alle stelle!

41' pallone in mezzo di Evra, pallone tra i piedi di Vidal che spara altissimo! Che occasione sprecata.

36' ancora Juventus con Marchisio, pallone deviato in angolo.

35' cross in mezzo di Evra, pallone che arriva tra i piedi di Tevez ma l'Apache impatta male, pallone sul fondo.

30' brutto fallo di Amauri su Pirlo, non prende provvedimenti Orsato, partita ora più in equilibrio.

25' si sblocca con questo gol il Torino, e che gol!

23' REEEEETEEEEEEEEE CHE GOOOOOOLLLLLL!!! BRUNO PERES FA 70 METRI DI CAMPO PALLA AL PIEDE E TRAFIGGE STORARI CON UN DIAGONALE STUPENDO!!!

17' intanto è stato ammonito Glik, l'ennesimo provvedimento disciplinare per lui nel derby!

16' Orsato aveva fatto ripetere il rigore, visto che i giocatori del Torino erano entrati in area prima della battuta, in entrambi i casi Vidal non ha fallito.

15' REEETEEEEEEEEEE!!! NON SBAGLIA VIDAL, PORTIERE DA UNA PARTE, PALLA DALL'ALTRA!

13' RIGORE PER LA JUVENTUS, PUNIZIONE DI PIRLO DA 21 METRI CHE SBATTE SUL BRACCIO DI EL KADDOURI! NON HA DUBBI ORSATO!

11' calcio di punizione di Quagliarella, pallone potente, ma tranquillamente bloccato da Storari!

9' traversone ancora di Patrice Evra, stacca di testa Llorente ma il pallone finisce alto! Primo tiro della Juventus.

6' traversone teso di Evra che supera in velocità il suo marcatore, palla bloccata a terra da Gillet.

4' la Juventus prende subito le redini del gioco, Torino schiacciato nella sua area.

1' primo colpo di testa provato da Bruno Peres, pallone fuori!

18.00: La Juventus giocherà con il lutto al braccio per la scomparsa dello storico portiere, Lucidio Sentimenti IV. SI COMINCIA INTANTO!

17.52: Meno di 10 minuti all'inizio del derby della Mole.

17:26: Come riferisce la Juventus tramite il suo profilo twitter, Gigi Buffon ha accusato un fastidio per un trauma alla spalla, occorsogli nella sfida di Champions contro il Malmoe.

17.24: Il Torino entra per il riscaldamento, squadra subbissata dai fischi dello Stadium. Entra ora anche la Juventus, ovazione generale.

17.22: Dunque la coppia d'attacco granata sarà formata da due grandi ex della Juventus: Amauri e Fabio Quagliarella, arrivati tutti e due nell'estate 2014.

17.21: Formazione ufficiale Torino (3-5-2): Gillet, Maksimovic, Glik, Moretti, Perez, Vives, Gazzi, El Kadoouri,Darmian, Amauri, Quagliarella.

17.18: Il Torino non vince un derby dal 1995, davvero una statistica pesante per i ragazzi di Ventura, che allo Stadium faranno di tutto per frenare la corsa dei bianconeri.

17.14: Piove da stamattina su Torino, il campo è protetto da grandi teloni, ma il gioco si preannuncia molto pesante.

17.12: Formazione ufficiale Juventus (4-3-1-2): Storari, Lichtsteiner, Chiellini, Bonucci, Evra, Pogba, Pirlo, Marchisio, Vidal, Tevez, Llorente.

17.09: ULTIM'ORA: BUFFON NON PARTIRA' TITOLARE PER UN PROBLEMA ALLA SPALLA, AL SUO POSTO MARCO STORARI. LO RIFERISCE FRANCESCO COSATTI DI SKY SPORT.

Buon pomeriggio a tutti da Vavel Italia, e benvenuti a questa Diretta Live di Juventus - Torino, il Derby della mole, giunto alla sua 189esima edizione. Si gioca per la terza volta in assoluto allo Juventus Stadium.

I precedenti sono tutt'altro che favorevoli al Torino che cerca l'impresa nel derby che è come detto il numero 189 in assoluto nella storia, 165 di esse in Serie A. Il bilancio sorride ai bianconeri: 79 vittorie contro 55, con 54 pareggi in assoluto; 69 a 49, con 46 pareggi, nella sola massima divisione del campionato italiano. Inoltre i bianconeri hanno una serie aperta di 6 vittorie, non subiscono gol dal 24 febbraio 2002 (2-2, il celebre derby delle corna di Maresca), e il Torino non vince addirittura dal 9 aprile 1995 (2-1 con doppietta di Rizzitelli). Lo scorso anno la disputa si è risolta due volte con il minimo scarto in favore della Juve, grazie alle reti di Pogba all'andata e di Tevez al ritorno.

Questi gli highlights di alcuni dei derby sopracitati:

La Juventus è in un ottimo periodo di forma. Nelle ultime tre partite sono arrivati 10 gol fatti e nessuno subito, e la vittoria in trasferta a Malmo per 2-0 ha caricato ancora di più una squadra che da quando è passata a quattro in difesa sembra aver guadagnato velocità e imprevedibilità rispetto al vecchio 3-5-2 di Contiana memoria. Allegri ha finalmente ritrovato anche i gol di Fernando Llorente, mancati nella prima parte di stagione, oltre che poter disporre di tutti i suoi uomini migliori a centrocampo. L'unica emergenza è quella in difesa, dove gli uomini erano contati fino a pochi giorni fa, ma ora il recupero di Evra e quello di Ogbonna ridanno profondità alla rosa dell'allenatore livornese.

Discorso diverso invece per i granata, in una posizione di classifica abbastanza delicata e in un momento abbastanza nero. Una sola vittoria nelle ultime cinque partite e tre sconfitte, due nelle ultime due giornate, a Roma e in casa con il Sassuolo. Se difensivamente la tenuta del Torino è buona, in attacco i problemi sono molteplici: le azioni offensive dipendono solo da Quagliarella, e non si è ancora trovata una spalla adeguata al numero 27, visto il momentaccio di Amauri, mentre Barreto e Larrondo sono poca roba per una squadra che lo scorso anno è arrivata nella parte alta della classifica. L'impressione è che Cerci e Immobile non siano stati rimpiazzati adeguatamente, e i soli 7 gol fatti lo dimostrano (4 di questi gol li ha segnati proprio il sopracitato attaccante di Castellammare di Stabila); solo l'Atalanta ha fatto peggio, con 5 gol all'attivo.

Questa la classifica aggiornata agli anticipi di ieri sera:

Sono diversi gli ex di giornata, sia da una parte che dall'altra: tra le file della Juventus Rubinho e Motta hanno vestito la maglia granata negli anni scorsi, anche se chi la sente davvero questa sfida è Ogbonna, acquistato lo scorso anno proprio dai rivali cittadini per 13 milioni. Anche dall'altra parte sono diversi i giocatori che hanno indossato la maglia bianconera nella loro carriera: Moretti, Molinaro, Masiello, Nocerino, Amauri e il più atteso Fabio Quagliarella, protagonista negli ultimi quattro anni con la casacca rivale e passato pochi mesi fa a vestire quella del Torino.

Ma passiamo ora alle formazioni ufficiali, partendo dalla Juventus padrona di casa. Allegri ritrova due giocatori fondamentali per le rotazioni difensive come Evra e Ogbonna, ma non potrà disporre di Padoin, espulso contro la Lazio e quindi squalificato, e Romulo, tormentato da una pubalgia che lo sta limitando enormemente, oltre ai più o meno lungodegenti Caceres, Barzagli, Marrone e Asamoah. Abbastanza certo delle sue scelte quindi Allegri: sarà 4-3-1-2, difficilmente a questo punto vedremo un ritorno alla difesa a tre, visti i risultati del nuovo modulo. Tra i pali ovviamenteBuffon, difesa con Lichtsteiner e proprio Evra sulle fasce, Bonucci e Chiellini al centro; in mediana dovrebbero esserci Marchisio, Pirlo e Pogba, con Vidal sulla trequarti, ma attenzione alla variabilePereyra: el Tucuman sta attraversando un ottimo momento e potrebbe giocare lui al posto di Pirlo, con Marchisio spostato in regia e Vidal arretrato. Davanti, al fianco dell'intoccabile Tevez, Llorente è favorito su Morata: in ogni caso tra i due dovrebbe esserci una staffetta a partita in corso, come spesso accaduto nelle ultime gare.

In casa Torino invece Gianpiero Ventura perde un centrocampista importante come Nocerino, già in difficoltà fisica nelle prime partite: stavolta si tratta di un problema alla coscia che lo potrebbe tener fuori tre settimane. Restano fuori anche Basha e Masiello, convocati invece Larrondo, Benassi e Ruben Perez, che difficilmente comunque vedranno il campo domani. Pochi dubbi sugli undici che scenderanno in campo: tra i pali conferma per Gillet, difesa a tre con Maksimovic, Glik e Moretti; sugli esterni Bruno Peres e Darmian, al centro Gazzi, Vives e El Kaddouri (poco probabile Sanchez Mino). Davanti insieme a Quagliarella ci dovrebbe essere Farnerud, resta sempre l'opzione dell'ex Boca avanzato e di Barreto, ma lo svedese sembra dare più garanzie soprattutto in fase di pressing e di tattica.

Fiume di parole per Allegri ieri in conferenza stampa, lui che sa bene cosa significa giocare un derby, avendone vissuti già a Milano: " È una partita diversa dalle altre, in un derby i valori si azzerano in tutto e per tutto. Non sarà semplice, sarà una sfida equilibrata, per vincere dovremo fare un'ottima partita. " La sua Juve però fin'ora viaggia a gonfie vele, ma resta coi piedi per terra: "Non abbiamo ancora fatto nulla. Siamo solo all'inizio, dobbiamo ancora centrare tutti i nostri obiettivi, manteniamo il profilo basso, in una settimana possiamo passare da invincibili a somari." E il 4-3-1-2? "Il modulo diverso ha dato stimoli nuovi, domani dobbiamo scendere in campo con grande attenzione, abbiamo giocatori di qualità". Parole anche per alcuni elementi della sua rosa molto nominati in settiman: "I tempi di recupero di Asamoah saranno intorno ai 3 mesi. La rosa va bene così, se poi ci sarà bisogno di innesti la società sarà pronta e si guarderà intorno. Vidal ha bisogno di giocare, il suo problema è che se non fa gol qualcuno pensa che non faccia una buona prestazione. Lui è importante per noi anche quando non segna.Giovinco? Sta bene, ho 5 attaccanti in forma e tenerne fuori 3 ogni partita è un dispiacere." Infine complimenti al collega Ventura, avversario di oggi: "È un ottimo allenatore, fa giocare bene la squadra e ha ottenuto ottimi risultati, lo ha dimostrato in questi anni".

Proprio l'allenatore del Torino ha mandato Emiliano Moretti in conferenza stampa a parlare del derby di oggi: “La Juve nel corso dell’estate ha cambiato tanto, ma non nei risultati, e il nostro compito sarà ancor più arduo perché sta vivendo uno stato di forma strepitoso. Noi ne siamo coscienti ma ce la giocheremo, perché è un derby. Attenzione al Torino quindi, siamo una squadra che può mettere in difficoltà chiunque. Anche l'anno scorso li mettemmo in difficoltà e chiudemmo in crescita, con i bianconeri che nel finale inserirono Padoin al posto di Llorente. Per batterli dobbiamo mettere in campo qualcosa in più degli avversari. Di certo noi siamo molto carichi e non vediamo l’ora di giocare; il Toro non vince il derby da molto tempo, vogliamo assolutamente provarci". E come la vive il grande ex Quagliarella? “E’ conscio dell’importanza che ha all’interno della squadra, ma è uno dei 25 della rosa. Da solo non può far nulla: avrà le sue soddisfazioni se supporterà la squadra e se dalla squadra verrà supportato”.

Il fischietto della gara sarà Daniele Orsato, della sezione di Schio. Sarà coadiuvato dai guardalinee Cariolato e Costanzo, gli addizionali Di Fiore e Guida, mentre il quarto uomo sarà Gervasoni.