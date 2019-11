Diretta Milan - Udinese, risultato partita Serie A live

Prestazione convincente del Milan che ha sempre avuto il pallino del gioco sovrastando l'avversario. Al 16' episodio contestato: colpo di testa di Rami, para Karnezis ma la palla sembra aver oltrepassato la linea. Il Milan onquista i tre punti in palio battendo per 2-0 l'Udinese. Restate collegati: seguiremo insieme anche il derby di Torino e il match tra Roma Inter. La vostra Arianna Radice vi augura una buona domenica

FINISCE IL MATCH: dopo più di un mese i rossoneri ritornano alla vittoria, decide la doppietta di Menez

92' Pazzini arriva su una respinta corta di Karnezis ma la sua conclusione a botta sicura è deviata da Piris in corner.

3 minuti di recupero

89' Potente destro al volo di Geijo che sfiora il palo su una respinta corta della difesa.

88' Poli ed El Sharaawy al limite dell'area di rigore. L'apertura della punta verso Bonera è troppo lunga, rimessa dal fondo.

87' Dopo sei mesi, Riccardo Montolivo ritorna in campo. Esce Van Ginkel

83' Entra Geijo ed esce Guilherme.

80' secondo cambio per i rossoneri, esce Honda entra Poli

il secondo gol di Menez

80' Primo cambio per il milan, esce Menez ed entra pazzini

76' Secondo cambio per l'Udinese, con Bruno Fernandes che prende il posto di Kone

74' GOOOOOOOOOOOL RADDOPPIO DEL MILAN SEMPRE CON MENEZ. Ilfrancese che salta Danilo e fulmina Karnezis con un potente destro

il rigore di Menez

71' Rosso per Essien. Secondo giallo per una manata ai danni di Allan.

68' Sostituzione per l'Udinese. Pasquale prende il posto di Di Natale.

64' GOOOOOOOOOOL DEL MILAN, MENEZ NON SBAGLIA DAL DISCHETTO

63' Ammonizione per Danilo. Eccessive proteste nei confronti dell'arbitro.

62' RIGORE PER IL MILAN, ESPULSO DOMIZZI. Trattenuta di Domizzi ai danni di Honda in area di rigore.

60' Va Bonaventura, alto sulla traversa

60' Ammonizione per Badu. Fallo su Armero. Calcio di punizione per i rossoneri

57' Ritmi veramente lenti in questo secondo. Partita che non si sblocca

54 ' Ammonizione per Essien. Intervento in ritardo su Guilherme

51' Qualche errore di troppo in questo avvio di ripresa per i rossoneri

49' Cross di Honda sul secondo palo. El Shaarawy non riesce a controllare

46 Udinese subito forte in questo inizio della ripresa

16:02 Scenderanno in campo gli stessi del primo tempo

15:49 La reazione di Galliani al gol non dato di Rami

Finisce il primo tempo. 0-0 a San Siro. Nessun gol ,o forse un gol c'è stato ma non è stato incredibilmente visto. Un gol non dato e tante occasioni sprecate per i rossoneri

Un minuto di recupero

43' ENNESIMA OCCASIONE PER I ROSSONERI: Menez entra in area dalla destra e mette in mezzo per Honda, che non riesce a deviare sulla linea di porta

38' ALTRA OCASSIONE PER IL MILAN: Menez prova con il diagonale ma sfiora il palo su un ottima sponda di Honda.

35' Honda in area non riesce a superare il suo diretto avversario

33' PALLA GOL PER IL MILAN:Cross in mezzo dalla sinistra e traiettoria che per poco non inganna Karnezis: il portiere bianconero si salva in qualche modo.

31' Si affaccia in avanti l'Udinese. Combinano Di Natale e Kone, la conclusione col sinistro del greco termina alta sulla traversa.

gol o no gol?

30' Milan che gestisce palla nella trequarti avversaria

Ecco il gol fantasma

26' insiste il Milan , Udinese in difficoltà

23' cross dalla destra di Bonera, con El Shaarawy che non ci arriva.

20' Ripartenza veloce portata da El Shaarawy che punta la difesa. Tiro a giro dal limite dell'area deviato da Danilo, palla in corner

18' Il Milan fa la partita. L'Udinese, per il momento, copre bene il campo.

16' PALLA GOL PER IL MILAN O MEGLIO GOL NON CONCESSO AL MILAN! Angolo per i rossoneri: cross in mezzo, Rami colpisce di testa con il pallone che oltrepassa la linea di porta. Valeri, però, non vede. Grandi proteste dei milanisti e di Inzaghi in panchina,

15' El Shaarawy si presenta ancora sulla fascia sinistra, cross deviato, calcio d'angolo

14' Milan che continua a sfruttare la fascia destra con Honda

10' Calcio d'angolo per il Milan: tocco corto per Menez, che poi perde il pallone

9' Primo calcio d'angolo per il Milan

8' Essiene prova il Passaggio filtrante per Honda che serve Menez ma Danilo si oppone

6' Menez si lamenta per un intervento in area bianconera: Valeri lascia correre.

2' El Shaarawy prova a sfondare sulla sinistra mette in mezzo ma Karneziscapisce tutto

1' Rami prova a lanciare El Shaarawy, palla troppo lunga

1' Inizia il match è il Milan a gestire il primo pallone. Arbitra il signor Valeri.

14:56 le squadre stanno scendendo in campo in questo momento

14:45 tutti gli occhi sono puntati su Totò Di Natale fresco del gol numero 200 in Serie A. Il bomber napoletano ha nel Milan uno dei suoi bersagli preferiti con 12 reti.

14:44 Intervistato da Sky Sport a pochi minuti dal calcio d’inizio di Milan-Udinese, l’amministratore delegato del Milan, Adriano Galliani ha parlato della formazione scelta da Filippo Inzaghi e del ruolo di Menez: “Basta con la storia del “Falso nueve”. Menez è una prima punta a tutti gli effetti, anche al PSG giocava in quel ruolo. E’ come Torres e Pazzini”.Così invece sul rendimento del Milan: “Nelle prime 7 partite abbiamo fatto 14 punti, una media da Champions League, poi 4 nelle successive 5 partite, è una divisione che abbiamo fatto noi e che riteniamo corretta. Adesso però dobbiamo tornare a vincere e fare un filotto”

14:42 Maglia di El Shaarawy

14:40 Il Milan ha giocato 39 partite in casa contro l'Udinese in Serie A: 22 vittorie, 13 pareggi e 4 sconfitte. Di gol: 91-43

14:30 L'arrivo dei giocatori del Milan allo stadio

14:27 Armero, sfruttando l’infortunio di Mattia De Sciglio, bloccato da una fastidiosa fascite plantare (ovviamente, mancherà anche Ignazio Abate), avrà la chance che stava aspettando e per la quale ha lavorato duramente. "Il Milan sa che quando scendo in campo sono forte, e quindi se gioco ho più possibilità di dimostrare quello che so fare. Io sono comunque tranquillo, non ho perso la fiducia", ha dichiarato di recente il giocatore, mettendo in bella mostra la sua determinazione

14:18 Stanno entrando in questo momento le squadre per il riscaldamento finale

14:15 Ecco le formazioni ufficiali

MILAN Diego Lopez; Bonera, Mexes, Rami, Armero; van Ginkel, MichaelEssien, Bonaventura; Honda, Menez,

UDINESE Karnezis; Piris, Heurtaux, Danilo,Domizzi; Badu Agyemang, Guilherme, Allan; PanagiotisKone; Thereau, Di Natale.





14:13 Direttamente dallo spogliatotio del Milan e dal campo di San Siro

14:02 Il Milan giocherà con la 3º divisa oggi contro l'Udinese

14.00 - Buon pomeriggio e benvenuti alla diretta scritta di Milan - Udinese(15.00), partita valida per la 13° giornata della Serie A Tim. Dopo il pareggio nel derby, i rossoneri devono ritrovare una vittoria che manca dal 19 ottobre, quando espugnarono il campo dell'Hellas Verona (1-3). Periodo complicato anche per i friulani, reduci dal pareggio interno col Chievo e a secco di successi dall'ottavo turno. La classifica di questa Serie A, infatti, è molto corta, prime due posizioni a parte ovviamente: Juventus e Roma sono già scappate via a suon di vittorie, ma il Napoli, che attualmente occupa il prezioso terzo posto, ha 22 punti, cioè solo quattro più di un Milan che non vince da tanto, troppo tempo. Ecco perchè quella di domani si preannuncia come una partita cruciale per il futuro della stagione rossonera

LA CONFERENZA STAMPA

Inzaghi:"Dobbiamo dare tutto"- il tecnico rossonero alla vigilia della gara con l'Udinese: "L'Udinese non è solo Di Natale. Sono un bel mix di gioventù ed esperienza. Dovremo affrontarli nel migliore dei modi. "Ci teniamo tanto a questa partita. E' giunta l'ora di dare alla nostra classifica questi tre punti. Dobbiamo ottenerli in tutti i modi. Stimo Stramaccioni ed è un amico. Preparato e meticoloso. So che avrà preparato al meglio la gara. Domani avversari, ma da lunedì torneremo amici. Quando non ci sono contro mi fa piacere se la squadra friulana va bene. Sono contento delle prestazioni. Spero arrivino i tre punti molto presto, ma a livello di prestazioni ci siamo sempre stati. Esclusa la gara contro il Palermo, abbiamo sempre fatto bene da questo punto di vista". Le assenze? Non dobbiamo piangerci addosso. Guardiamo avanti. Ho una rosa di 28 giocatori e non sempre ho accontentato tutti. Sono tranquillo. Chiunque giocherà domani, darà il suo apporto e farà bene.

Andrea Stramaccioni ha parlato dell’attesa per l’importante trasferta a San Siro: “Siamo usciti insoddisfatti dalla gara di domenica e quale miglior modo di dare una risposta a noi stessi che andare a Milano contro il Milan? Vogliamo riscattarci dalla delusione avuta nella partita scorsa. Io credo che Milan e Udinese abbiano in comune il fatto di cercare di costruire qualcosa con due allenatori nuovi, due allenatori giovani. Entrambe le squadre vogliono cercare una continuità che nessuna delle due per ora ha trovato, sebbene abbiamo obiettivi diversi. Stiamo lavorando duramente per questo e la squadra ha grande voglia di dare risposte sul campo. Quest’anno non abbiamo avuto continuità, ma la partita di domani, soprattutto in trasferta, ci servirà per avere risposte e per testarci ulteriormente contro una squadra che per novanta minuti ci metterà in difficoltà. Abbiamo trovato gran parte della struttura definitiva, ma ci manca ancora qualcosina per la quadratura del cerchio.”

I CONVOCATI

Questa la lista dei 22 convocati Rossoneri in vista di Milan-Udinese di domani alle 15.00 allo Stadio San Siro:

Abbiati, Agazzi, Diego Lopez, Albertazzi, Armero, Bonera, Mexes, Rami, Zaccardo, Zapata, Essien, Montolivo, Poli, Saponara, Van Ginkel, Bonaventura, El Shaarawy, Honda, Menez, Niang, Pazzini, Torres.Indisponibili: Abate, Alex, De Sciglio, De Jong, Muntari, Mastour

Al termine della seduta di rifinitura, il mister ha convocato per la trasferta di Milano ventiquattro calciatori: Brkic, Karnezis, Scuffet; Belmonte, Bubnjic, Danilo, Domizzi, Heurtaux, Pasquale, Piris, Wague, Widmer; Allan, Badu, Fernandes, Guilherme, Hallberg, Kone, Pinzi; Di Natale, Evangelista, Geijo, Thereau, Zapata.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Inzaghi ha ancora problemi di formazione per colpa degli infortuni: Abate, Alex e De Jong resteranno ancora ai box e a loro si sono aggiunti De Sciglio e Muntari. Il Milan dunque, vivrà una giornata di emergenza, in cui però potranno trovare spazio giocatori sinora usati con il contagocce. Marco van Ginkel è uno di questi: l’olandese tornerà in campo in gare ufficiali a due mesi di distanza dallo sfortunato esordio con infortunio. Il derby ha lasciato in eredità a Pippo Inzaghi considerevoli certezze soprattutto per quanto riguarda il settore difensivo, con un autoritario Diego Lopez e un ritrovato Mexes; completano il reparto Rami al centro e Bonera a destra (o Armero, che in questi giorni si è allenato discretamente a Milanello). La mediana, orfana di due pilastri come de Jong e Muntari, sarà completata da Essien e Bonaventura: il Milan, almeno inizialmente, dovrebbe partire con il 4-3-3 ed eventualmente virare sul 4-2-3-1 a partita in corso. Davanti tridente senza un vero 9 visto che lo scarso feeling con il gol di Torres lascia propendere Inzaghi per l’utilizzo di Menez al centro dell’attacco. La soluzione del primo Milan di Inzaghi, quello che più punti sin qui ha raccolto. Ai lati del francese Honda ed El Shaarawy,

Andrea Stramaccioni sembra avere le idee abbastanza chiare, soprattutto in attacco. Alle spalle di Antonio Di Natale, che farà da riferimento unico, ci saranno Kone e Thereau. l’unica incognita sulle condizioni di Widmer. In caso lo svizzero non dovesse farcela, come sembra, sulla destra agirà Piris e Pasquale occuperà la fascia sinistra. Possibilità per Kone alle spalle delle due punte. Centrocampo composto dai soliti Badu e Allan. Indisponibile Muriel che tornerà nel 2015, così come Gabriel Silva.

Milan (4-2-3-1): Diego Lopez; Bonera, Rami, Mexes, De Sciglio; Essien, Muntari; Honda, Menez, El Shaarawy; Torres. A disp.: Abbiati, Agazzi, Zaccardo, Zapata, Armero, Poli, Montolivo, Saponara, Van Ginkel, Niang, Bonaventura, Pazzini. All.: Inzaghi Indisponibili: Abate, De Jong, Alex

Udinese (4-3-1-2): Karnezis; Piris, Heurtaux, Danilo, Domizzi; Pinzi, Allan, Guilherme; Kone; Thereau, Di Natale. A disp.: Scuffet, Brkic, Wague, Pasquale, Bubnjic, Pasquale, Badu, Hallberg, A. Zapata, Fernandes, Evangelista, Geijo. All.: Stramaccioni Indisponibili: G. Silva, Muriel, Widmer





I PRECEDENTI E STATISTICHE

Milan e Udinese si sono affrontate 79 volte: il bilancio è tutto a favore del Diavolo che vanta 35 vittorie a fronte dei 13 successi dei bianconeri. L'ultimo blitz dei friulani a San Siro risale al 2007, poi sono arrivati 2 pareggi e 5 sconfitte. Il Milan non perde a San Siro contro l'Udinese dal maggio 2007, da allora cinque vittorie rossonere e due pareggi. Sfida numero 79 Serie A: bilancio a favore dei rossoneri con 35 successi, 13 sconfitte e 31 pareggi. Nelle ultime sette giornate l'Udinese ha vinto una sola volta in casa contro l'Atalanta, poi tre pareggi e tre sconfitte. Dodici gol per Antonio Di Natale in 21 partite contro il Milan in Serie A , solo contro Lazio e Roma ha segnato una rete in più.Primo confronto ufficiale assoluto, da tecnici, tra Filippo Inzaghi ed Andrea Stramaccioni, che hanno frequentato nello stesso periodo il corso allenatori Master di Coverciano. Per Inzaghi è anche la prima da coach contro i bianconeri; da giocatore firmò il 100° gol in rossonero.Il tabù da sfatare per il Milan riguarda Andrea Stramaccioni, imbattuto nei 3 precedenti ufficiali contro il Milan, in carriera tecnica. In bilancio 2 successi per il coach dei friulani ed 1 pareggio, con squadre di Stramaccioni sempre in gol, per un totale di 6 centri.

Con una nota sul proprio sito ufficiale, l'Udinese annuncia la separazione da Albert Riera. L'ex Liverpool, arrivato dal Watford, non è mai sceso in campo in maglia bianconera:"Udinese Calcio comunica che in data odierna è stato rescisso consensualmente il contratto con il calciatore Albert Ortega Riera. Udinese Calcio augura all'atleta le migliori fortune per la carriera futura" si legge.

KONE: "ANDREMO LÌ A FARE LA NOSTRA PARTITA"- Queste le dichiarazioni di Kone riportate dal sito ufficiale dell'Udinese alla vigilia di Milan-Udinese: "Ho fatto un lavoro specifico, il naso sta bene, posso giocare con la maschera. Il Milan è sempre il Milan. E' uno stadio difficile, andremo lì a fare la nostra partita. Se andiamo a Milano a difenderci per 90 minuti prenderemo sicuramente un gol. Andremo lì a combattere e sono sicuro che riusciremo a tirar fuori un grande risultato".