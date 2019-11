VIDEO Coppa Italia - Saviola - Floro Flores, Verona e Sassuolo avanti di misura

Il primo gol, in maglia Verona, di Javier Saviola, il turnover massiccio di Di Francesco. La Coppa Italia si conferma terreno di esperimenti e respiro, in specie nei turni di avvio. In un doppio confronto tra realtà di stampo diverso, a prevalere sono le squadre che militano nella massima serie del calcio italiano. Mandorlini lancia il gioiello argentino, giunto in estate a Verona e chiamato alla ribalta in rarissime occasioni. Basta un penalty, conquistato e trasformato da El Conejo, al Verona per continuare l'avventura. Il Perugia, in dieci dall'inizio della ripresa per il rosso a Giacomazzi, ben si comporta, ma non riesce ad evitare il K.O.

Stessa sorte per il Sassuolo, opposto al Pescara. Riposano le stelle del patron Squinzi. Zaza è il condottiero di un undici rimodellato, con Pavoletti di nuovo protagonista nel reparto d'attacco. A decidere l'incontro Floro Flores. L'ex Udinese indovina la conclusione dalla distanza e regala ai neroverdi la sfida di prestigio con il Milan.

Verona - Perugia 1-0

Sassuolo - Pescara 1-0