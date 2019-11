Serie B: adesso il Carpi non scherza più

Una diciasettessima giornata molto importante in Serie B perchè definisce le gerarchie in vetta alla calssifica: venerdì il Frosinone cade in casa contro la Ternana per 1-0 e il Carpi, allora, ne approfitta per tentare una prima piccola fuga.

A Bari, infatti, gli emiliani vincono per 1-0 grazie al gol di Mbakogu al 53' in una partita che, sicuramente, farà ancora discutere tantissimo per il gol fantasma non assegnato ai padroni di casa. Per i biancorossi, infatti, Caputo aveva spinto il pallone oltre la linea di porta, dove Gabriel con un movimento rapidissimo era riuscito a mandarla nuovamente fuori traendo in inganno arbitri e collaboratori.

Il Bologna impegnato a Catania non riesce a sfruttare il passo falso del Frosinone facendosi raggiungere dai siciliani dopo essere stati in doppio vantaggio: di Zuculini e Acquafresca, infatti, le reti degli ospiti che avevano inizialmente aperto la gara, poi riequilibrata nella ripresa da Çani e Calaiò.

Delude ancora lo Spezia che in casa contro un Cittadella ridotto in 10 per ben 40 minuti, non riesce ad andare oltre lo 0-0 iniziale fallendo l'occasione di fare punti pesantissimi.

Stesso punteggio, ma discorso diverso per il Trapani che ottiene un ottimo 2-2 sul difficile campo della Virtus Lanciano. Sono proprio i siciliani a passare in vantaggio dopo appena 6 minuti grazie all'autorete di Ferrario, ma la rimonta dei padroni di casa si concretizza in appena 3 minuti: tra il 36' ed il 39', infatti, una doppietta di Thiam porta il Lanciano avanti all'intervallo. Solo nella ripresa arriverà la rete di Terlizzi a fissare il punteggio sul definitivo pari.

Risultato incredibile ad Avellino: i padoni di casa cadono per 2-1 di fronte al Crotone in ripresa dopo un avvio assolutamente difficile. Botta e risposta nel primo tempo: vantaggio dei calabresi al 7' con Ciano e pareggio di Comi al 25'. A decidere, però, è Salzano a dieci minuti dalla fine.

Pareggio senza reti anche a Perugia tra i grifoni ed il Latina, mentre c'è la fiera del gol a Vercelli ma tutti in favore degli ospiti. Il Pescara, infatti, si impone per 4-0 in virtù delle reti realizzate da Bjarnason, Politano e Da Silva (doppietta).

In coda uno scoppiettante 2-2 tra il Varese e la Virtus Entella: gli ospiti vanno sul doppio vantaggio dopo appena 18 minuti grazie alle reti di Iacoponi e Russo, ma vengono raggiunti dai gol di Falcone prima e Neto Pereira poi.