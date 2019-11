Diretta Napoli - Empoli, risultati Live della Serie A

Per la diretta testuale di Napoli-Empoli è davvero tutto. Ricordandovi il 2-2 finale e la successione dei gol (Verdi, Rugani, Zapata, De Guzman) Andrea Bugno e la redazione di Vavel Italia vi salutano e vi augurano un buon proseguimento di giornata ed una buona domenica.

Pareggio tutto sommato giusto tra le due squadre. Primo tempo di marca toscana, secondo invece dei campani. Le squadre continuano la loro striscia di imbattibilità. Benitez ed il suo Napoli salgono a 11 risultati utili di fila, ma non sanno più vincere. L'empoli invece dopo due vittorie ed un pareggio coglie un punto su un terreno di gioco dove molte delle pretendenti alla salvezza cadranno.

Empoli che ha sofferto molto in questa ripresa la sfuriata del Napoli. Gli azzurri di Benitez hanno trovato il gol del 1-2 con Zapata sugli sviluppi di un corner, mentre il pareggio è arrivato con De Guzman. Poche occasioni da quel momento fino alla fine, quando lo stesso olandese è andato vicino al gol vittoria con una volèe di sinistro, ma Sepe si è superato.

95' MIRACOLO DI SEPE!!!! ANCORA DE GUZMAN ERA ANDATO VICINO AL VANTAGGIO!!!!! FINISCE COSI! 2-2 AL SAN PAOLO TRA NAPOLI ED EMPOLI!!!

91' Ancora Gargano, questa volta col destro dalla distanza, palla a lato.

91' Gargano cerca Jorginho, palla troppo lunga.

90' Saranno 5 i minuti di recupero.

87' Fallo di Gargano su Zielinski: punizione dai 25 metri per l'Empoli.

86' Albiol per Higuain: fuorigioco del pipita.

85' Fallo di Mario Rui su Callejon. Punizione dalla trequarti per il Napoli.

84' Ancora Napoli in avanti con Ghoulam, ma il suo cross non trova compagni appostati in area di rigore.

82' Fallo di Callejon su Laxalt. Respira l'Empoli. Esce Zapata, applaudito dal pubblico, dentro Gargano.

80' CLAMOROSISSIMA DOPPIA OCCASIONE PER IL NAPOLI! PRIMA CALLEJON DA SOLO DAVANTI A SEPE SPARA ADDOSSO AL PORTIERE, POI HIGUAIN METTE A LATO DA BUONA POSIZIONE.

79' Empoli che mantiene il possesso palla, Napoli che non riesce a ripartire.

Esce Verdi, dentro Zielinski.

75' Ghoulam per Zapata, ancora angolo per il Napoli.

Espulso Sarri per proteste. Poco più di un quarto d'ora alla fine con l'Empoli che ora sembra in confusione.

Grande azione di Callejon sulla destra che serve l'accorrente Maggio. Cross arretrato per l'accorrente De Guzman a rimorchio che di sinistro insacca il gol del pari.

71' DE GUZMAAAAAAAAAAAAANNN!!!! JONATHAN DE GUZMAN APPENA ENTRATO!!!! 2-2 NAPOLI!!! PAREGGIO AZZURRO

70' Entra DeGuzman, esce Mertens che non ha ancora i 90 minuti nelle gambe.

68' Fallo di Albiol su Mario Rui: giusto il giallo.

67' ZAPATAAAAAAA!!! ACCORCIA LE DISTANZE IL NAPOLI!!!! SEGNA SEMPRE IL COLOMBIANO! CHE STACCO DI TESTA DA CALCIO D'ANGOLO! 1-2

66' Rafael rischia il pasticcio svirgolando un rinvio, libera Albiol.

65' Callejon per Maggio sulla destra ma Mario Rui chiude perfettamente in scivolata.

62' Fallo su Callejon, punizione dalla destra per il Napoli. Ammoniti Maggio e Laxalt per reciproche scorrettezze.

60' Arriva il momento di Higuain, Benitez si affida al pipita. Esce Hamsik. Cambio anche nell'Empoli: Laxalt per Croce.

58' Ci prova ancora Mertens, ma il tiro è ancora debole tra le braccia di Sepe.

56' Ancora angolo per il Napoli. Callejon va via centralmente e apre per Mertens che, dopo essere entrato in area di rigore ha trovato l'opposizione di Tonelli.

54' CHE OCCASIONE PER ZAPATA! L'Empoli pasticcia in fase di impostazione, il colombiano è lesto nell'arrivare sul pallone, meno nel dribblare Sepe in uscita.

53' Mertens dentro per Jorginho che viene atterrato in area di rigore. Non c'è nulla per l'arbitro.

Il difensore empolese ha sfruttato l'ennesima disattenzione della difesa partenopea e ha trafitto Rafael. Tutto troppo facile.

52' RUGANIIIIIIIIIIII!!!! RUGANIIIIIIIIIIIIIII!!!! RADDOPPIO DELL'EMPOLI!!! NAPOLI KO!

51' Angolo per l'Empoli. Ancora Verdi imprendibile serve Maccarone sulla destra. Ghoulam mette in angolo.

50' Ancora Napoli in avanti: Mertens va via a Hysai ma chiude Tonelli.

49' Napoli che avanza con Mertens sulla sinistra che trova Hamsik. Il cross dello slovacco viene respingo in angolo da Hysai. Nulla di fatto sugli sviluppi del corner.

47' Si è alzato dalla panchina Gonzalo Higuain, che a breve entrerà in campo. Napoli che alza il baricentro e prova fin da subito a premere.

PARTITI! Inizia la ripresa, nessun cambio per il momento

Squadre che lentamente tornano sul terreno di gioco: strani sorrisi in panchina tra DeGuzman ed Higuain. Potrebbe essere proprio il pipita l'arma in più del Napoli nel secondo tempo.

Ecco un'istantanea del gol di Verdi al 20'. Primo gol in A per il talentino ex Torino.



Davvero un ottimo Empoli al San Paolo. La squadra di Sarri si chiude perfettamente e riparte in velocità, mettendo a nudo tutte le difficoltà difensive del Napoli. Dopo il vantaggio di Verdi, in contropiede, la squadra toscana ha sfiorato più volte il raddoppio, sia con Maccarone che con Tavano. Unica pecca l'imprecisione, che potrebbe costare cara alla squadra ospite: bisognava chiuderla già nel primo tempo. Napoli non pervenuto: arruffone, disordinato, e confusionario, troppo spesso impreciso nel servire il quartetto d'attacco. Servirà ben altro nella ripresa per ribaltare il risultato.

45' FISCHIA CERVELLERA LA FINE DEL PRIMO TEMPO AL SAN PAOLO! A SORPRESA, MA MERITATAMENTE, GLI OSPITI SONO IN VANTAGGIO AL SAN PAOLO, CHE FISCHIA I PROPRI BENIAMINI!

42' Maccarone ci prova di testa, ma il cross dalla destra di Croce è troppo alto per l'attaccante empolese e la sfera termina tra le braccia di Rafael.

39' David Lopez apre bene sulla destra per Callejon, lo spagnolo viene contrastato da Mario Rui e guadagna un altro angolo.

36' Insiste il Napoli alla ricerca del pari, ma l'Empoli è semplicemente perfetto nella chiusura di tutti gli spazi e nel ripartire velocemente.

34' MIRACOLO DI SEPE!!!! HAMSIK SOLO AL CENTRO DELL'AREA DI RIGORE CALCIA INDISTURBATO. IL PORTIERE DELL'EMPOLI SI SALVA PARANDO A TERRA.

32' TAVANO!!! ANCORA CLAMOROSA OCCASIONE PER L'EMPOLI CHE BUCA LA DIFESA DEL NAPOLI CENTRALMENTE. L'ATTACCANTE PARTENOPEO SOLO DAVANTI A RAFAEL METTE A LATO.

31' Mertens cerca Zapata che svetta di testa: di poco alto sulla traversa.

30' Napoli che attacca con molta confusione, Mertens ci prova dal limite ma trova soltanto l'angolo.

28' Azione prolungata dell'Empoli, che svaria da destra verso sinistra. Mario Rui viene pressato da Maggio che gli sradica il pallone e riparte il Napoli.

Empoli davvero ben messo in campo. Molto corto tra le linee, i centrocampisti pressano perfettamente sui mediani e sulla trequarti del Napoli, ripartendo perfettametne in velocità.

26' Ancora Empoli pericoloso in contropiede. Maccarone serve Tavano sulla destra che si accentra e calcia in porta, Rafael para.

24' MACCARONE!!!! Clamorosa occasione per big Mack che solo davanti a Rafael ha calciato a lato. Altrettanto clamoroso è stato il pasticcio della difesa del Napoli.

23' Napoli troppo impreciso quando si tratta di servire i propri attaccanti. In questa occasione è Maggio a sbagliare il cross per l'attaccante colombiano, avulso dalla manovra partenopea.

21' MERTENS! Risponde il Napoli: Mertens viene trovato da Hamsik al limite dell'area, ma il suo destro è debole e finisce tra le braccia di Sepe.

20' VERDIIIIII!!! IL VANTAGGIO DELL'EMPOLIIIIII!!! CONTROPIEDE FANTASTICO DELLA SQUADRA DI SARRI CHE COGLIE DI SORPRESA LA DIFESA AZZURRA E PASSA IN VANTAGGIO!

19' GHOULAM! Sugli sviluppi di un cross dalla destra di Callejon, l'algerino prova il sinistro a volo, ma Sepe appostato sul primo palo mette in angolo.

17' Tiro - cross del belga che non trova nessun comapagno pronto sul secondo palo per chiudere a rete.

16' Mertens atterrato al limite dell'area di rigore da Valdifiori: posizione ottima per lo stesso belga per battere a rete dal vertice sinistro dell'area.

14' Mertens ancora sulla sinsitra guadagna un angolo che batterà lo stesso belga. Sugli sviluppi del corner corto il Napoli perde il controllo della palla e Jorginho è costretto a fermare la ripartenza empolese.

13' La squadra di Benitez cerca molto Mertens sulla fascia sinistra. Spesso, però, i mediani partenopei peccano di precisione.

10' Napoli ancora in avanti, David Lopez cerca l'inserimento di Callejon. Lo spagnolo stoppa male a seguire e la palla finisce oltre la linea di fondo.

8' Empoli che cerca di abbassare i ritmi, Napoli che ha un pò di fatica nel trovare i varchi giusti.

5' Rinvio sbilenco di Ghoulam, angolo per l'Empoli. Nulla di fatto.

4' Buona trama dei partenopei che sulla sinistra bucano Hysai con Mertens. Il belga cerca il dialogo con Hamsik, ma il passaggio di ritorno dello slovacco è lungo e l'azione sfuma

2' Ottimo Napoli in questo inizio! Henrique anticipa Tavano e fa ripartire Hamsik che si accentra dalla sinistra e dopo aver saltato due difensori calcia verso Sepe che blocca.

PARTITI! Ha battuto il Napoli, che attacca subito con Callejon. Zapata mette al centro per David Lopez che calcia di sinistro tra le braccia di Sepe.

12.30 Squadre che entrano in campo accompagnate dal pubblico partenopeo accorso numeroso allo stadio e da una bella giornata di sole. Temperatura gradevole e campo di gioco in perfette condizioni. Tutto pronto per l'inizio della gara.

12.25 "Sono sempre molto cauto sul mercato". Così il direttore sportivo del Napoli Riccardo Bigon, ai microfoni di Sky Sport, nel prepartita della sfida all'Empoli: "Penso che le cose vadano fatte un passo alla volta. Stiamo seguendo varie piste, cercheremo di rinforzare la rosa in base agli infortuni che abbiamo avuto che sono numerosi. Senza dubbio qualcosa faremo, vedremo con il presidente di trovare quelle soluzioni che ci possono far fare ancora meglio in questa stagione che è ancora molto lunga".

12.20 Squadre che sono pronte nel sottopassaggio per fare il loro ingresso in campo. Siamo in attesa dell'Empoli e della decisione per quanto riguarda Rugani, ma sembra più no che sì.

12.15 In dubbio Rugani: il difensore dell'Empoli ha accusato un fastidio durante il riscaldamento ed è in forte dubbio per la gara.

12.10 Mentre nell'Empoli è tutto confermato, parlavamo dell'assenza tra i padroni di casa di Gonzalo Higuain nel giorno del suo compleanno. Il Napoli si preoccupa perl'assenza dei suo marcatore principe, ma fino ad un certo punto: il colombiano Zapata, infatti, da quando è al Napoli ha la media realizzativa più alta di tutta la rosa, anche di Callejon e dello stesso pipita. 1 gol ogni 58 minuti giocati in serie A, a fronte di quella dello spagnolo e dell'argentino che arriva quasi ad un gol ogni due partite.

12.00 Torna in campo da titolare Dries Mertens per il Napoli. Dopo lo scontro di due settimane fa rimediato nella sfida contro il Galles, il folletto belga torna titolare al San Paolo in campionato. L'intento è quello di sbloccare quello 0 dalla casella dei gol fatti: Mertens, autore di ben 11 gol in Serie A al suo primo anno in Italia, è ancora a secco, ma conta di sbloccarsi già da quest'oggi.

11.50 Ci sarà Duvan Zapata a guidare l'attacco del Napoli, complice un Gonzalo Higuain non al meglio, che siederà in panchina. Questi gli undici scelti da Benitez: (4-2-3-1) Rafael; Maggio, Albiol, Henrique, Ghoulam; Lopez, Jorginho, Callejon, Hamsik, Mertens; Zapata

Tutti a disposizione per l'Empoli di Sarri, che recupera in extremis anche Rugani. Il tecnico toscano si affida alla coppia d'attacco Tavano e Maccarone, con il talentino Verdi alle loro spalle.

(4-3-1-2) Sepe; Hysaj, Tonelli, Rugani, Mario Rui; Vecino, Valdifiori, Croce; Verdi; Maccarone, Tavano.

11.30 Buongiorno e benvenuti da Andrea Bugno e da Vavel Italia alla diretta scritta live ed online di Napoli - Empoli, incontro valevole per la 14^ Giornata della Serie A. Allo Stadio San Paolo di Napoli, va di scena l'anticipo domenicale delle 12.30 in una 14^ Giornata che fino a questo momento ha sorpreso, con i pareggi di Juve e Roma. I padroni di casa hanno la possibilità di ridurre il distacco dalle prime due della classe e di portare a 11 i risultati utili consecutivi, ma occhio all'Empoli di Sarri.

In una giornata di Serie A "super spezzatino", sono già state disputate ben 3 partita, tutte finite in pareggio, mentre oggi se ne giocheranno 5 e lunedì le restanti 2. Nei 3 anticipi si sono verificati 3 pareggi, e due particolarmente importanti ai fini della classifica del Napoli: infatti la Juve e la Roma non sono riuscite ad avere la meglio di Fiorentina e Sassuolo, forse con la testa già alla Champions, mentre anche il Torino è stato fermato in casa sul 2-2 da un ottimo palermo. I bianconeri sono stati fermati dai ragazzi di Montella sullo 0-0, in una partita priva di emozioni, mentre i giallorossi, sotto per 3/4 di partita per 2-0, sono riusciti a rimontare nel finale grazie ad una doppietta di Ljajic. Questa la classifica della Serie A in attesa delle partite odierne:

Nonostante la striscia di dieci risultati utili consecutivi, il Napoli oggi ha imperativo: vincere contro l'Empoli. La squadra di Rafa Benitez è reduce dal pareggio nel finale contro la Sampdoria, che ha allungato la striscia positiva e soprattutto ha riportato gli azzurri al terzo posto, seppur in coabitazione col Genoa, ma oggi serviranno assolutamente i tre punti per allungare sulle attuali concorrenti che sono attese da sfide molto complicate. Nonostante la differenza di valori sulla carta, la gara contro i toscani racchiude più di una difficoltà per i partenopei che proprio con le medio-piccole hanno lasciato punti pesanti per strada. La squadra di Sarri col passare delle giornate ha acquisito maggiore consapevolezza nei propri mezzi - due vittorie ed un pareggio nelle ultime tre uscite, escludendo la vittoria sul Genoa in Coppa Italia - ed esprime un gioco ben collaudato, pungendo poi su palla inattiva per oltre metà dei gol siglati.

Benitez: "Io sono arrivato al Chelsea ed ho portato 5mln di profitto sul mercato, nessuno ci era mai riuscito con Abramovich, a Liverpool altre squadre spendevano di più, lo stesso a Valencia con Real e Barça. Il fatturato è fatturato, la struttura è struttura e so che ci sono 4-5 società più forti. Non dico che non possiamo vincere perchè l'ho fatto, ma dico che non è facile e per questo dobbiamo essere uniti spalla a spalla perchè così sarà più facile vincere titoli. Dobbiamo lavorare tutti insieme per ridurre il gap, il monte ingaggi è importante durante il campionato. Non è lo stesso avere in panchina uno da 3mln netti piuttosto che uno da 1 milione netto. E' un discorso lungo... chi capisce di calcio sa che siamo il quinto club per fatturato d'Italia e dobbiamo migliorare le strutture, il gioco e lavorare tantissimo. Io non vengo da Real, Barça, ma da Valencia e Liverpool che abbiamo battuto le big e vinto la Champions, vedete le differenze di rosa in quella Champions... Ma non dobbiamo essere sotto pressione ogni settimana, serve unione per arrivare in alto. Poi se Real e Barça fanno bene, l'Atletico non ha possibilità, se invece non lo fanno bene com'è successo allora tutti hanno speranze. Col Liverpool ho fatto 83 punti, il record della storia del club, ma se gli altri fanno 90... se col Napoli facciamo il record di punti del club e gli altri fanno meglio arriviamo terzi... i soldi contano nel calcio, normalmente vince chi spende di più ma la possibilità è lavorare con unione, ma se ad ogni scelta e punto perso critichiamo... Il lavoro fatto dal Napoli negli ultimi 10 anni è stato bellissimo, ora parliamo di pochi punti per essere al top e questa è la difficoltà. Per i tifosi possiamo dire che vinceremo e bla bla bla, ma per ridurre il gap serve un ambiente perfetto o uno che ti fa 35 gol ogni anno come Cavani". Higuain? "Sta bene, è disponibile ma vediamo ancora e domani decideremo. S'è allenato negli ultimi due giorni e sta bene". "Dobbiamo fare molta attenzione, sono una squadra che si muove molto bene, hanno grandi meriti su dove si trovano e mi piace molto come giocano. E' una gara diversa dal Cagliari, loro sono organizzati, palleggiano bene. Il Cagliari attacca e concede molto mentre l'Empoli se ha tempo per riorgranizzarsi non ti lascia giocare". Siparietto divertente poi sul ne-acquisto in casa Napoli: Gabbiadini? "Non ho sentito". Gabbiadini? "Non sento, c'è qualche problema (ride, ndr)".

Sarri : "Non so se abbiamo la forza di fermare il Napoli, ma se c´è una possibilità dobbiamo farlo attraverso la voglia e la convinzione di fare la gara. Non dobbiamo entrare in campo con timore altrimenti rischiamo che il Napoli ci surclassi. Ci sarà da soffrire nell´arco della gara, ma quando ci verrà concessa la minima opportunità dovremmo essere bravi a sfruttarla. Voglio vedere come ci comporteremo e sopratutto come ci o porteremo in trasferta sul campo di una big: in casa abbiamo dimostrato di poter stare in partita, adesso vediamo cosa succede fuori. Dobbiamo entrare in campo anche con un pizzico di follia e la voglia di provare a giocarsela. Benitez? Mi fanno piacere le sue parole e sono dovute al fatto che noi veniamo da un percorso triennale che ci ha aiutato. Cosa penso di lui? È un vincente a livello europeo, che ha dimostrato di far bene e vincere in più campionati e ha portato anche a Napoli una mentalità vincente che, anche in virtù della grande spinta del pubblico, li porta in casa ad attaccare in maniera costante, giocando e cercando di vincere sempre. Affrontiamo una squadra con tanti singoli importanti: da Higuain a Callejon, a Mertens o Hamsik. Ma anche a centrocampo ci sono tanti giocatori importanti. Giochiamo con un Napoli che, al di là di risultati e classifica, ha una dimensione internazionale e per questo voglio vedere cosa riusciremo a fare, senza avere troppe paure. Sepe? Non l´ho visto diverso, anche se entrando in campo forse qualche emozione in più, essendo chiamato a giocare nello stadio della sua città".

Privo dello squalificato Koulibaly oltre ai soliti Zuniga, Insigne e Michu, Rafa Benitez schiererà Henrique in coppia con Albiol con Maggio e Ghoulam ai lati. A centrocampo Jorginho dovrebbe tornare titolare e far coppia con Lopez, in vantaggio su Gargano. In attacco Callejon, Hamsik ed il ritrovato Mertens alle spalle di Higuain.

NAPOLI (4-2-3-1): Rafael; Maggio, Henrique, Albiol, Ghoulam; Jorginho, Lopez; Callejon, Hamsik, Mertens, Higuain. All. Benitez

Poche novità per Sarri che deve fare nuovamente a meno di Guarente e Laurini. In difesa Tonelli e Rugani al centro con Hysaj a destra e Mario Rui confermatissimo a sinistra. A centrocampo Croce e Vecino ai fianchi di Valdifiori ed in attacco Verdi in supporto della coppia composta da Tavano e Maccarone.

EMPOLI (4-3-1-2): Sepe; Hysaj, Tonelli, Rugani, Mario Rui; Vecino, Valdifiori, Croce; Verdi; Maccarone, Tavano. All. Sarri

Il 28 ottobre negli uffici della Filmauro a Roma, a un passo dal Quirinale, De Laurentiis ha firmato il bilancio della Ssc Napoli al 30 giugno 2014. L’ottavo consecutivo chiuso in utile, con un “segno più” straordinario: attivo di 20.217.304 euro grazie alla cessione di Cavani al Psg per 64.399.084 (in parte reinvestita per acquistare Higuain: 37 milioni il costo del suo cartellino) e alla partecipazione alla fase a gironi di Champions League e ai primi due turni ad eliminazione diretta di Europa League. Attraverso le operazioni compiute negli anni scorsi, il Napoli ha potuto creare un rilevante fondo cassa: la riserva volontaria – costituita dagli utili di bilancio conseguiti dal 2007 al 2013 – ammonta a 46.338.338 euro, a cui vanno aggiunti i 5.159.829 della riserva ex articolo 4. Da investire come?Lo spiega De Laurentiis a proposito degli obiettivi del club: «Saranno ulteriormente rafforzate le iniziative finalizzate al potenziamento della prima squadra e del settore giovanile, mantenendo inalterata la filosofia dell’investimento capace di dare frutti nel tempo. Va in ogni caso sottolineato che la struttura patrimoniale della società è assolutamente congrua e commisurata per sostenere ed assorbire tale eventualità»

La settimana azzurra è stata caratterizzata dall’acquisto praticamente definito di Manolo Gabbiadini. Questo è quanto abbiamo riportato in settimana riguardo l’acquisto da parte del club partenopeo dell’attaccante della Sampdoria, analizzando aspetti positivi e negativi dell’affare: il costo dell'operazione Gabbiadini al Napoli dovrebbe aggirarsi attorno ai 13-15 milioni di euro, non proprio pochi se consideriamo che nel mercato di gennaio sono poche le società disposte a spendere tale cifra ed anche così in fretta. La premura del Napoli era ed è quella di trovare un sostituto all'altezza sia per Lorenzo Insigne che per Michu, recentemente operatosi. Il nome di Gabbiadini sembra mettere tutti d'accordo, quantomeno sul valore reale del calciatore: il ragazzo è già pronto a giocare, può ricoprire più ruoli, come vedremo, ed è un investimento sicuro per il futuro come per il presente. Nel 4-2-3-1 di Rafa Benitez, Manolo Gabbiadini potrebbe andare a sostituire anche tutti e quattro gli interpreti del reparto offensivo partenopeo. Può giocare sia sugli esterni, a sinistra ha giocato a Bologna, mentre alla Samp, anche se in un modulo diverso è esploso sulla destra. Anche al centro potrebbe tornare utile, magari al posto di Hamsik o anche al posto di Higuain, svariando molto sul fronte offensivo. Questi i motivi principali, oltre al fatto che è arruolabile anche in Europa League, che hanno convinto lo staff azzurro a puntare su di lui. Gli aspetti negativi dell'affare potrebbero essere la giovane età, l'impatto con una piazza del tutto diversa da Bologna e Genova, con aspettative ben diverse e l'adattamento di Gabbiadini agli schemi, alle coperture difensive soprattutto, di Rafa Benitez. Proprio Mihajlovic ultimamente aveva dichiarato che Gabbiadini stava progredendo molto sotto quest'ultimo aspetto, ma non sempre si applicava come doveva, mancando spesso di concentrazione e continuità. L'approdo in una squadra di livello superiore e soprattutto l'ottica futura di giocarsi un posto da titolare in una squadra che lotta per il vertice in Italia, ma anche per l'Europa che conta, potrebbero essere le leve giuste per muovere l'animo del giovane Manolo.

L'arbitro dell'incontro sarà Angelo Cervellara, della sezione Aia di Taranto. L'arbitro pugliese è al nono gettone di presenza in carriera in Serie A. In questo campionato ha diretto 5 partite finite con 4 pareggi e una vittoria esterna. Non ha mai diretto il Napoli, mentre ha diretto l’Empoli in una solo partita di Serie A: Genoa – Empoli 1 – 1 lo scorso 20 ottobre. Pertanto i precedenti con gli allenatori sono identici a quelli delle squadre.

Sfida numero 5 in Serie A. Finora 3 vittorie per gli azzurri e una sconfitta. La prima sfida in Serie A fu quella del 23/11/1986 quando il Napoli, che andrà a vincere il primo scudetto, sconfisse gli ospiti toscani con un rotondo 4 – 0 grazie alle reti di Maradona, Carnevale (doppietta) e Bagni. L’ultima sfida che corrisponde anche all’unica sconfitta subìta dai partenopei risale al 17/02/2008 quando il Napoli di Reja fu sconfitto dall’Empoli di Malesani per 1 – 3 (Pozzi, Mannini, Pozzi, Budel).

Napoli ed Empoli si sono affrontate otto volte in Serie A: tre successi partenopei, tre pareggi e due vittorie toscane.

L’Empoli non ha perso alcuna delle ultime tre sfide con il Napoli nella massima serie (2V, 1N) – otto i gol dei toscani in queste gare, solo uno per i campani.

L’Empoli ha sbancato il San Paolo nel febbraio 2008 (3-1) dopo che aveva sempre perso in casa del Napoli in A.

Il Napoli non perde da 10 partite di campionato (5V, 5N): attualmente è la striscia d’imbattibilità più lunga in Serie A.

I partenopei, tuttavia, sono reduci da due pareggi consecutivi: nella gestione Benitez non hanno mai diviso la posta per tre gare di fila in campionato.

L’Empoli è imbattuto da tre partite (2V, 1N) – precedentemente aveva perso tre match di fila in campionato.

Empoli sempre in gol nelle ultime cinque trasferte di campionato (sette reti), tuttavia i toscani hanno vinto solo una volta lontano da casa in questo campionato (vs Parma).

La squadra di Maurizio Sarri è quella che ha segnato di più sugli sviluppi di palla inattiva in questo campionato (nove gol).