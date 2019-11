Juventus- Atletico Madrid: la qualificazione è ad un passo

Un bivio per tornare tra le big d'Europa: a Torino è tutto pronto per la sfida contro l Atletico Madrid. Alla Juventus basta un pareggio contro gli spagnoli per arrivare agli Ottavi di Champions. Per rimanere al primo posto i colchoneros non dovranno perdere con più di un gol di scarto. I bianconeri approderebbero agli ottavi anche in caso di ko, se i greci non dovessero battere il Malmoe. Ma a parità di punti (quindi sconfitta dei bianconeri e successi degli ellenici) Tevez e compagni chiuderebbero al terzo posto (retrocessione in Europa League) in virtù degli scontri diretti.

Questa volta davvero non può lasciarseli sfuggire: Basta solo un punto e con una vittoria con due gol di scarto i campioni d’Italia potrebbero addirittura arrivare primi nel girone. Massimiliano Allegri ostenta sicurezza. “Saremo nel nostro stadio - osserva – i tifosi ci sosterranno per tutta la partita, la nostra condizione è buona, alleno una squadra forte che in Champions ha tenuto un rendimento costante. È vero che abbiamo perso due volte, ma a Madrid siamo stati polli e ad Atene ci è mancato solo il gol". “Per la Juve – continua l’allenatore - è fondamentale arrivare agli Ottavi e questo è il primo obiettivo. Cercheremo, certo, di vincere con due gol di scarto perché arrivare primi ci darebbe il vantaggio di evitare le migliori nel sorteggio, ma non sarà semplice: l'Atletico concede poche occasioni da rete ed è molto temibile sui calci piazzati". Di perdere, Allegri non vuole nemmeno sentir parlare: “ È un'ipotesi che non prendo neppure in considerazione".

Simeone sa che ha di fronte i bianconeri responsabili di fare una grande partita per non uscire dalla Champions: "Affrontiamo una squadra che ha bisogno di vincere e proprio per questo motivo mi aspetto la miglior Juventus degli ultimi tempi. Giocheremo contro una squadra importante, che ha grandi giocatori. Sarà una bella partita e ci dirà chi arriverà primo, secondo o chi uscirà dalla competizione, perché loro perdendo potrebbero essere eliminati. Lo scorso anno non hanno passato il turno e per storia e blasone non possono permettersi di uscire dalla Champions. La Juve in casa è molto più temibile rispetto a quando gioca in trasferta e troveremo un ambiente degno di una finale, quindi dovremo essere bravi a interpretare la partita". Anche Simeone sa che lo Stadium può essere un'arma in più per i bianconeri è anche il pensiero di Koke, che affianca il tecnico in conferenza stampa: "Giocare in questo stadio, in questo ambiente sarà speciale. È sempre bello giocare in Europa e speriamo che domani sia una buona giornata per noi. Affronteremo uno dei reparti di centrocampo più forti d'Europa? Lo abbiamo già visto al Calderon, dove mancava Pirlo che è un grande giocatore, ma anche noi abbiamo gente forte e domani sarà una bella gara"

I CONVOCATI

Sono 20 i giocatori a disposizione di Allegri per la sfida contro l'Atletico Madrid. Nella lista diramata dal tecnico al termine dell'allenamento di rifinitura sostenuto a Vinovo non figura il nome di Kingsley Coman, che al termine della partita contro la Fiorentina ha riportato un affaticamento muscolare alla coscia destra e pertanto nella seduta odierna ha svolto allenamento differenziato. Questo l'elenco degli uomini a disposizione: Buffon; Chiellini, Ogbonna, Pogba, Pepe, Marchisio, Morata, Tevez, Giovinco, Llorente, Bonucci, Padoin, Pirlo, Vidal, Lichtsteiner, Storari, Evra, Rubinho, Pereyra, Mattiello.

Per la trasferta di Torino non ci saranno Miranda e Ansaldi, out per infortunio. Ecco la lista completa dell'Atletico Madrid_ Moyá, Oblak, Juanfran, Gámez, Giménez, Godín, Lucas, Siqueira, Gabi, Tiago, Saúl, Mario Suárez, Koke, Cristian Rodríguez, Arda, Cerci, Raúl García, Griezmann, Raúl Jiménez y Mandzukic.

PROBABILI FORMAZIONI

Rispetto al match d'andata Allegri si affiderà alla difesa a quattro in porta ci sarà Buffon, davanti al quale ci saranno Licthsteiner (che era squalificato in campionato), Bonucci, Chiellini e Padoin, favorito su Evra: l’ex atalantino ha riposato in campionato essendo squalificato e quindi è lui il più probabile a scendere in campo per completare il reparto difensivo..Al centrocampo Pirlo in cabina di regia sarà affiancato da Marchisio e Pogba, con Vidal trequartista. Mentre la coppia d'attacco sarà composta da Tevez e Llorente (favorito Morata)

Sul fronte Atletico Due assenze importanti per il Cholo: mancano Miranda e Ansaldi. Morya tra i pali, difesa con Juanfran, Godin, Gimenez e Siqueira. Al centro campo Gabi e l'ex Tiago , con Arda Turan, Griezmann e Koke alle spalle dell' unico terminale offensivo Mandzukic.

Juventus-Atletico Madrid ha solo il precedente dell’andata, vinto dagli spagnoli, in Champions. Le due formazioni non si sfidavano infatti sin dai tempi di Sivori e Del Sol, ovvero negli anni sessanta: in quell’occasione però si giocava per la Coppa delle Fiere e la tradizione è favorevole ai bianconeri, con quattro successi a discapito di un’unica vittoria spagnola in cinque precedenti.