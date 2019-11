Genoa-Roma: vittoria sofferta ma importante per i giallorossi

Dopo la cocente eliminazione in Champions League la Roma era attesa da una prova difficile sul campo di un sorprendente Genoa, la squadra di Garcia è riuscita a strappare una vittoria importante ma viziata da mille polemiche causate da un arbitraggio di dubbia qualità di Banti.

LE SCELTE - Garcia deve rinunciare a De Rossi squalificato ma oltre a lui rinuncia anche a Destro e Totti per schierare Gervinho falso nove, inoltre lascia in panchina il malconcio Manolas. La squadra si schiera quindi con De Sanctis, Cholevas, Astori, Mapou e Maicon; Pjanic, Keita e Nainggolan; Ljajic, Gervinho e Florenzi.

Gasperini non ha defezioni importanti e schiera un audace 4-3-3 con Perin, Roncaglia, Burdisso, De Maio, Antonelli; Sturaro, Rincon e Bertolacci; Matri, Iago e Perotti

PRIMO TEMPO - Le squadre iniziano forte pressandosi vicendevolmente, susseguono azioni confuse segnate dalle imprecisioni; il Genoa prova a fare maggiormente la partita ma la Roma da l'impresione di poter far male in contropiede in particolare dalla parte di Gervinho. Al 15' contatto sospetto tra Astori e Sturaro che però il signor Banti non valuta falloso, sul capovolgimento miracolo di Perin su Gervinho e Ljajic con il portiere bravo a compiere due parate ravvicinate. Dopo un buon inizio del Genoa la squadra di Garcia sembra prendere il sopravvento grazie ad una buona aggressività; al 22' buona iniziativa di Rincon il cui cross però viene vanificato da un ottimo Mapou, da questa azione il Genoa prende coraggio anche se non riesce a creare nulla di rilevante. Al 29' ripartenza micidiale della Roma innescata da Florenzi, Nainggolan si trova da solo davanti a Perin che esce in modo goffo sul belga e causa un rigore oltre a beccarsi il rosso; dal dischetto si presenta Ljajic che tira goffamente e sbaglia. Al 34' Nainggolan si accentra ma dal limite spara in bocca a Lamanna; al 40' gol pazzesco di Nainggolan che su un cross di Maicon segna con una meravigliosa semirovesciata. al 42' occasione per Ljajic che si gira come un vero centravanti in area, ma tira fuori equilibrio; Al 46' occasione per Matri in campo aperto che però disturbato da Astori ciabatta su De Sanctis.

SECONDO TEMPO - La partita ricomincia con il possesso palla della Roma, che però risulta abbastanza sterile e compassato; al 52' buon cross di Keita per Pjanic che da buona posizione spara però alle stelle. al 61' occasione per Ljajic che su un cross di Maicon tira debolmente, la Roma continua nel suo giro palla sterile e sembra accontentarsi tranne per Ljajic che malgrado il rigore sbagliato è incontenibile; al 67' Sturaro viene fermato per un fuorigioco dubbio su una ripartenza contro Maicon; Al 70' occasione clamorosa per Gervinho che su un errore di Roncaglia spara fuori sul palo lontano; al 73' occasione per Perotti che su un'azione confusa spara alto da buona posizione; al 78' occasione per Florenzi che si fa deviare il tiro sull'ennesima sgroppata di Gervinho. All' 81' buona occasione per Burdisso che su una punizione dal limite stacca leggermente alto; all' 84' altra occasione per la Roma con Pjanic che dal limite di collo esterno non inquadra la porta ancora un minuto dopo Iturbe stacca da solo sul secondo palo ma arriva clamorosamente scoordinato. Al 92' su angolo dubbio viene annullato un gol probabilmente regolare a Rincon.