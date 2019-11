La Sampdoria ferma i bianconeri: 1-1 allo Juventus Stadium

La corsa dei bianconeri si ferma dopo 25 vittorie di fila allo Juventus Stadium: la Sampdoria pareggia a Torino dopo una partita molto combattuta. Al vantaggio di Evra (15’) risponde il neoentrato Gabbiadini nella ripresa. Lo stesso attaccante blucerchiato accarezza il vantaggio, ma è bravo Buffon a opporsi. Ora la Roma, contro il Genoa, può accorciare a -1. Massimiliano Allegri fa riposare Andrea Pirlo: al suo posto in cabina di regia Claudio Marchisio, con Roberto Pereyra trequartista. In attacco Morata vince il ballottaggio con Llorente, mentre in difesa Ogbonna rileva lo squalificato Chiellini ed Evra ha la meglio su Padoin.

I bianconeri partono subito aggressiva: al 3' arriva la prima azione con Pereyra che supera la difesa blucerchiata e serve a Tevez, tocco e tiro ma Romero salva in angolo. Al 6' è ancora Pereyra a creare azione, ma questa volta serve Morata che colpisce di testa ma no inquadra bene la porta. Al 10' altra occasione per i padroni di casa con Vidal per Morata: stop e tiro ma Romero è ancora attento e respinge. Al 12' Evra va in rete: sul calcio d'angolo battuto da Marchisio, stacca bene di testa anticipa tutti e batte Romero. 1-0 per i bianconeri. Il primo tempo è all' insegna dei padroni di casa, la Sampdoria non si rende mai pericolosa, Al 17' Obiang prova una conclusione con la palla che finisce altissima. Al 20' la Juventus sfiora il secondo gol con un tiro dai 20 metri di Marchisio: Romero si allunga e para. La squadra di Allegri Insiste, fa tantissimo possesso palla con tutti i suoi effettivi. Al 37' arriva la prima vera conclusione per la Sampdoria: su calcio d'angolo, Gastaldello impegna il ben piazzato Buffon.

Ad inizio ripresa Mihajlovic inserisce Gabbiadini per Krsticic, ma i bianconeri riprendono il secondo tempo come avvevano lasciato il primo: al 47 ' Pereyra scheggia la traversa. Al 50' bellissima azione sull'asse Morata-Pereyra: 'El Tucumano' si libera e tira ma Romero para ancora. La Sampdoria tiene botta e forse nel miglior momento dei padroni di casa trova il pareggio con Gabbiadini al 51': Sinistro chirurgico dell' attaccante esterno doriano dove Buffon non può farci nulla. La Juventus vuole i 3 punti e continua a spingere: Allegri inserisce Llorente per Morata e Coman per Pereyra. Gli ultimi minuti è all'arrembaggio dei bianconeri. Ma la Sampdoria nel finale sfiora il clamoroso vantaggio: Al 85', Gabbiadini cerca la magia ma Buffon è super e salva la Juve. Allegri le prova tutte e inserisce anche Giovinco per Tevez. Ma finisce la partita: La Sampdoria frena la Juventus, guadagnando un punto prezioso per la corsa all' Europa. Gli uomini di Allegri invece sprecano, ed ora la Roma può avvicinarsi.