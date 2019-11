Roma-Milan, finisce 0-0 all'Olimpico

Finisce 0-0 la sfida dell'Olimpico tra Roma e Milan. I rossoneri riescono a fermare i padroni di casa e, alla fine, escono dal terreno di gioco con un punto importantissimo e dal peso specifico enorme. La partita si è sviluppata su ritmi di gioco non altissimi, accesa solamente da alcune folate o giocate individuali e questo ha favorito la squadra di Pippo Inzaghi, abile nel sapersi chiudere e ripartire pericolosamente. Il pareggio, tutto sommato, sembra il risultato più giusto ma il punto, se può essere considerato "d'oro" per il Milan, sta stretto alla Roma che torna a -3 dalla Juventus, proprio prima della sosta natalizia.

MEXES DA FUORI E LA MANO DI DE JONG- La gara si è adagiata per la lunga su ritmi bassi. La Roma, soprattutto nel primo tempo, ha provato a fare la partita senza però trovare molti spazi. Il Milan, ben posizionato in campo, ha giocato una partita intelligente e accorta, non disdegnando comunque le ripartenze per creare occasioni offensive. I primi 45 minuti di gioco hanno visto infatti i giallorossi padroni del campo, ma sono stati i rossoneri ad avere le occasioni migliori con un tiro da 40 metri (a porta vuota) di Poli e con una sassata di Mexes dalla distanza che De Sanctis ha dovuto levare dall'incrocio dei pali. L'episodio chiave del match però, è avvenuto nell'area di rigore del Milan: De Jong toglie il pallone dalla testa di Gervinho con la mano ma nè l'arbitro nè l'assistente di porta vede il tocco e il rigore non viene concesso tra le proteste di De Rossi e compagni.

PIU' MILAN, POI GERVINHO- Nella ripresa gli ospiti prendono coraggio e giocano la maggior parte del tempo nella metà campo giallorossa. Il Milan neutralizza le ripartenze della Roma e rischia di trovare il vantaggio tenendo gli avversari a ridosso della propria area di rigore. Menez sguscia via spesso tra Yanga-Mbiwa e Manolas e anche Bonaventura e Poli ci provano da fuori. Al 70°minuto però Armero, già ammonito, tocca con la mano un pallone innocuo controllato da Keità e si becca il cartellino rosso. Con il Milan in inferiorità numerica, la Roma prova a vincere la partita e preme sull'acceleratore, affidandosi soprattutto alla rapidità di Gervinho. L'ivoriano però, come tutti i suoi compagni, non è in serata di grazia e fallisce due occasioni, l'ultima clamorosa e già nei minuti di recupero, a causa anche di un grandissimo Diego Lopez.

UMORI DIFFERENTI- Felicità in casa Milan quindi per il punto strappato su un campo così difficile come l'Olimpico. Inzaghi può sicuramente ritenersi soddisfatto per la prova dei suoi ragazzi che hanno provato a fare la loro partita e non hanno sofferto più di tanto contro la seconda forza del campionato. Le parole della vigilia di Sivlio Berlusconi sulla parità tra le rose di Roma e Milan erano state accolte con ironia, ma questa sera i rossoneri hanno deluso chi si aspettava di vederli come vittima sacrificale per i padroni di casa. Rudi Garcia invece, oltre a poter reclamare per un rigore solare non concesso, può rammaricarsi per l'occasionissima fallita da Gervinho a due minuti dalla fine e per l'ennesimo mezzo passo falso che allontana di nuovo la Roma dalla Juve. Tutto rinviato a dopo la sosta dunque. Con umori differenti ma con la stessa voglia e determinazione di rincorrere i propri obiettivi.

