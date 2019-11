Diretta partita Roma - Milan, risultati live di Serie A

Erika Di Bello e VAVEL vi ringraziano e vi salutano per aver seguito la diretta con noi. Buonanotte.

Finisce 0-0 all'Olimpico. Delusione per la Roma che ritorna a -3 dalla Juventus, allungando ancora una volta le distanze. Importante punto per il Milan che ha tenuto duro fino alla fine anche con un uomo in meno ed è riuscito a strappare un punteggio prezioso.

90' + 3 Debole tentativo di El Shaarawy dal limite dell'area, facile per De Sanctis.

90' + 2 Incredibile occasione per la Roma con Gervinho che penetra in velocità in area di rigore, sfrutta male la sua occasione tirando addosso al portiere.

5 minuti di recupero.

87' Ultimo cambio per Inzaghi: esce Menez che fa spazio ad El Shaarawy.

85' Scintille tra Mexes e Destro, Rizzoli decide di ammonire tutti e due.

82' Torosidis cerca di sfruttare un'uscita sbagliata di Diego Lopez con un tiro al volo, ma il greco lo calibra male.

80' Cambi per entrambe le squadre: esce Poli per Muntari, esce Maicon per Torosidis.

79' Nonostante la superiorità numerica, la Roma non riesce a trovar spazi e penetrare nell'area di rigore avversaria.

74' Altro cambio per Garcia: esce De Rossi per far spazio a Destro.

73' Giallo per De Rossi per un fallo netto su Jeremy Menez.

72' Primo cambio per il Milan: entra Alex per Honda. Nella Roma si scalda Mattia Destro.

70' Seconda ammonizione per Armero per un fallo di mano. Milan in dieci uomini.

68' Giallo anche per De Jong a causa di un fallo su Nainggolan. Il giocatore era diffidato, perciò salterà il prossimo incontro del Milan contro il Sassuolo.

66' Primo cambio del match: entra Ljajic per Florenzi.

63' Altro giallo questa volta per Florenzi per un fallo su Menez.

60' Prima ammonizione per la Roma per Maicon a causa di un brutto intervento su Zapata.

56' Brivido per il Milan! Ottimo tiro di Bonaventura, molto potente, bloccato dal portiere giallorosso.

55' Tentativo di Poli dal limite dell'area, tiro molto debole e mal indirizzato, il pallone termina sul fondo.

50' Debole conclusione di Menez nata da un rimpallo che ha favorito l'attaccante, De Sanctis blocca il pallone.

47' Gioco fermo per dei problemi alla caviglia per Menez.

45' E' cominciato il secondo tempo!

Non c'è recupero in questa prima fase di gioco. Partita ancora in bilico, ancora sullo 0-0. La Roma ha dimostrato carattere e qualità nelle sue giocate, è riuscita ad intimorire gli avversari grazie alle ripartenze di Totti, alle avanzate di Maicon e agli uno contro uno di Gervinho. I rossoneri hanno sofferto in parecchie occasioni, graziati da un magico Diego Lopez e da un calcio di rigore per gli avversari non concesso. Il Milan chiude bene ogni spazio non dando la possibilità alla qualità dei giallorossi di venir fuori al meglio. Meno bene la fase offensiva che non riesce ad impostare buone azioni, gli uomini di Inzaghi fanno molto affidamento a dei lanci lunghi indirizzati a Menez, colto troppo spesso in fuorigioco.

39' Primo giallo del match per Armero per un fallo su Totti.

38' Incredibile tiro all'incrocio dei pali di Mexes dalla lunga distanza che sorprende la difesa avversaria, ma non De Sanctis che fa una splendida parata.

34' Un brutto rinvio di De Sanctis regala il pallone a Poli che prova a sorprendere il portiere con un pallonetto.

31' Fallo di mano di De Jong in area di rigore per ostacolare un colpo di testa di Gervinho. Gli arbitri però non danno calcio di rigore.

30' Il Milan risponde con Menez che si fa spazio nell'area avversaria ma, nel tentativo di metter palla in mezzo, il pallone viene bloccato da De Sanctis.

29' Che occasione per la Roma! Gervinho riesce ad accentrarsi nell'area di rigore avversaria scartando ogni avversario, va al tiro ma viene prontamente parato.

25' Insidiosa punizione a giro calciata da Francesco Totti, difficile ma efficace la presa del portiere rossonero.

22' Pericoloso movimento di De Rossi dopo un calcio d'angolo che si trasforma in un tiro rasoterra, Diego Lopez si fa trovare molto attento.

21' Eccezionale cross di Totti per Florenzi che va al tiro ma il pallone termina lateralmente la porta.

20' Cross di Gervinho per Florenzi al centro dell'area, che stacca di testa ma con un tiro troppo debole.

12' Poli commette un brutto fallo su Gervinho regalando una buona punizione per la Roma.

9' Roma molto aggressiva! Il capitano innesca la velocità di Gervinho con un buon passaggio in area di rigore, ma l'ivoriano viene colto in fuorigioco.

6' I giallorossi palleggiano cercando di impostare una buona azione offensiva, i rossoneri restano in agguato per sfruttare ogni possibile contropiede.

2' Che inizio di partita per il Milan! Honda va alla conclusione dalla lunga distanza, la faticosa presa di De Sanctis favorisce Poli che prova il tiro, ma viene bloccato.

20.45 - Il match è appena cominciato!

20.43 - Le squadre hanno appena fatto il loro ingresso in campo, mentre all'Olimpico risuona l'inno della Roma.

20.35 - Questo l'XI rossonero: (4-3-2-1): Diego López; Bonera, Zapata, Mexes, Armero; Montolivo, De Jong, Poli; Honda, Bonaventura; Menez.

20.30 - Ecco l'XI ufficiale di Garcia: (4-3-3): De Sanctis; Maicon, Manolas, Mapou, Cholevas; Keita, De Rossi, Nainggolan; Florenzi, Totti, Gervinho.

20.25 - Queste, invece, le dichiarazioni di Philippe Mexes: "Tornare a Roma? Sarà bello se vinciamonoi. Ormai è 4 anni che vengo qui da ‘ospite’, stasera dobbiamo crederci più che mai: ci vogliono la stessa forza e la stessa voglia messi in campo con il Napoli per potere conquistare punti importanti per noi. Berlusconi? Al di là delle parole, la carica viene da sola: ci fanno molto piacere, come quelle di Inzaghi. Non dobbiamo avere timore, abbiamo le qualità per fare male alla Roma: siamo il Milan."

20.15 - Seydou Keita ha ribadito ai microfoni l'importanza di questa sfida: "Abbiamo preparato la sfida per vincerla. È molto importante per noi perché è l'ultima dell'anno e siamo a pochi punti dai leader della classifica e vogliamo avvicinarli. Il Milan di Inzaghi? Non sono uno specialista e non conosco molto delle altre squadre ma posso solo dire che è una grande formazione."

20.10. Jeremy Menez, ex giallorosso, ha parlato alla vigilia del match dei suoi ricordi legati a Roma e al mondo giallorosso: "A Mexes voglio bene perché abbiamo diviso un sacco di cose, Totti e De Rossi sono un bel ricordo di Roma e li ho nel cuore, ma i miei veri amici non sono nel calcio, a parte Benzema che è un fratello: sono rimasti gli stessi che erano quando non ero famoso e nessuno di noi aveva una lira. Oggi per me l'età che passa è soprattutto quella che mi avvicina al momento di smettere con il calcio e invece voglio giocare ancora 7-8 anni, perché, come detto da Ibrahimovic, anch'io mi sento un vino: 'più invecchio e più sono buono'. Quando smetterò di giocare avrò un po' di panzetta, perché mi piace troppo mangiare: la pasta è una delle tante cose che mi legano a Roma".

20.05 - E' tutto pronto all'Olimpico ad un'ora dall'inizio del match.



19.55 - I giallorossi sono arrivati allo stadio Olimpico.





Buonasera e benvenuti alla diretta di Roma - Milan, incontro valido per la 16° giornata di Serie A 2014-15. Un saluto da Erika Di Bello e da VAVEL ITALIA. Vi terremo in aggiornamento sulla partita in tempo reale. Calcio d’inizio alle ore 20:45, stadio Olimpico di Roma. La Roma non può permettersi passi falsi, non dopo la vittoria dei bianconeri sul Cagliari. Anche senza le direttive di Mister Garcia, squalificato, i giallorossi dovranno vincere questo match per tornare ad un punto dalla vetta. Il Milan, dopo la sudata vittoria contro gli azzurri, tenterà di chiudere l’anno in bellezza cercando di ottenere altri 3 importanti punti che gli permetterebbero di farsi spazio nella zona Champions.

La Roma questa sera ha l’obbligo di vincere se vuole restare al passo dei bianconeri di Allegri. La Juventus ha sconfitto il Cagliari di Zeman, distaccandosi ancor di più dai giallorossi e salendo a +4. Se gli uomini di Garcia vogliono raggiungere il tanto desiderato scudetto, non possono più far passi falsi, occorre battere i rossoneri, anche se la sfida sarà dura. I giallorossi sono tornati alla vittoria nell’ultima giornata contro il Genoa, dopo la dura eliminazione dalla Champions League preceduta da un amaro pareggio contro il Sassuolo, che ha impedito loro di accorciare ulteriormente la distanza dalla vetta.



Non brillante, ma sicuramente migliore di quello precedente è il cammino del Milan in questo campionato. I rossoneri detengono il settimo posto in classifica con 24 punti, ne basterebbero solo 3 per raggiungere il Napoli, terzo in classifica. Sono 6 le vittorie totalizzate dai rossoneri da inizio stagione, perlopiù in casa, solo 3 le sconfitte e 6 i pareggi. Bilancio abbastanza positivo, a dimostrazione del fatto che quest’anno il Milan di Inzaghi viene difficilmente battuto.



La Roma è reduce da una faticosa trasferta in casa Genoa, dove era importante vincere e i giallorossi non hanno fallito il loro dovere. Il match è stato completamente dominato dagli uomini di Garcia, che nonostante il possesso palla e la superiorità numerica (per l’espulsione di Perin), sono riusciti a trovare solo un sudato goal. La partita ruota intorno a Radja Nainggolan che si procura un calcio di rigore, sbagliato però da Adem Ljajic, che nega alla sua squadra, con un clamoroso errore, il gol del vantaggio. Ma alla fine è sempre il belga a risollevare le sorti dei giallorossi con una prodezza imparabile per Lamanna e a portarli a -1 dalla Juve.



Il match contro il Genoa è stato caricato di tensioni, che hanno avuto le loro drastiche conseguenze. I tifosi genoani non hanno perso l’occasione per fischiare costantemente per 90’ gli avversari, ma la situazione si è acuita dopo un goal annullato a Pinilla per fuorigioco allo scadere del secondo tempo. Cholevas, infastidito dall’atteggiamento dei tifosi avversari, era stato inizialmente squalificato per una giornata per un brutto gesto rivolto proprio a loro. Anche Mister Garcia si è lasciato coinvolgere dal clima di tensione ed era stato squalificato per 2 giornate poiché accusato di aggressione ai danni di uno steward, entrambe le squalifiche però hanno avuto una svolta nella giusta direzione: Holebas è stato graziato e la sua squalifica è stata annullata, per Garcia è solo sospesa.

Nella precedente giornata, i rossoneri hanno conquistato 3 punti in una partita molto sudata contro il Napoli di Benitez. Nel primo tempo, il Milan ha completamente schiacciato gli azzurri nella loro trequarti, giocando in modo aggressivo, rimanendo anche attento in difesa. Gli uomini di Inzaghi passano in vantaggio per 2-0 grazie alle reti di Menez, in apertura di partita, e Bonaventura, all’inizio della ripresa. Durante il secondo tempo, il Milan soffre, il pressing del Napoli si fa più intenso e i giocatori rialzano la testa mostrandosi pericolosi in più occasioni, ma alla fine ne esce vincente.



L’uomo più in forma nella Roma è senza dubbio Adem Ljajic che, con le sue prestazioni ottimali, ha scavalcato le gerarchie di mister Garcia, guadagnandosi la maglia da titolare. Il serbo è anche in vetta alla classifica dei marcatori giallorossi con 6 reti, seguito poi da Mattia Destro, che non sta attraversando il suo miglior periodo nella Roma, con 4 reti. Chiudono la classifica Pjanic, Nainggolan con 3 reti e il capitano con 2 goal. Nel Milan, si chiama Jérémy Ménez il miglior acquisto di Inzaghi. Il calciatore, ex romanista, oltre ad essere il miglior marcatore rossonero è anche il giocatore dalle prestazioni sempre soddisfacenti. Per lui sono già 8 reti da inizio campionato. Lo segue Honda a quota 6, Bonaventura, altro acquisto importante, con 3 reti, infine ci sono de Jong e Muntari a quota 2.

Il tecnico giallorosso, Rudi Garcia, reagisce così alle due giornate di squalifica tanto protestate: "C'era una persona che non conosco ancora, che sembra essere uno steward: prima gli ho dato una bastonata nel ginocchio e poi ho preso la mia pistola e gli ho sparato nel piede. A parte questo, niente. Ascoltatemi bene: più ci daranno fastidio, più lotteremo. Più sarà difficile, più attaccheremo". Poi passa a parlare del match odierno: "Vogliamo chiudere l'anno con una vittoria all'Olimpico. Dobbiamo essere ambiziosi non solo nella testa, ma anche negli atteggiamenti. Il Milan è una buona squadra con buoni giocatori, ma è l'ultima dell'anno all'Olimpico e vogliamo fare di tutto per mettere i tre punti sotto l'albero della Roma. Hanno cambiato allenatore e alcuni giocatori. Ma rimane il Milan, una grande squadra. Noi dobbiamo fare il nostro gioco, anche se dobbiamo migliorare davanti alla porta. La squadra sta bene sul piano mentale e fisico. Vogliamo veramente chiudere l'anno con una bellezza della vittoria" – il ct ha anche parlato e fatto dei riferimenti alla sfida contro il City che gli è costata l’eliminazione dalla competizione più importante – “C'è stata la frustrazione di non aver vinto con il City. I giocatori sono stati bravi a sfruttare l'occasione di tornare a -1 contro il Genoa. Adesso bisogna mettere le stesse cose in campo col Milan. Dobbiamo essere ambiziosi non solo nella testa, ma anche negli atteggiamenti" – sulle sue ambizioni – “Sì spero ancora di vincere con la Roma, non è cambiato niente. Siamo a 4 punti dalla Juve, faremo di tutto per essere a meno 1. Siamo ancora dentro in tre competizioni, la cosa più importante per me è il campionato. Vogliamo incontrare ancora grandi squadre in futuro all'Olimpico. Magari un po' meno grandi nel girone e per questo dobbiamo fare bene in Europa League".





L'allenatore rossonero, Filippo Inzaghi, vuole dai suoi giocatori la stessa bravura avuta contro il Napoli, che li ha portati alla vittoria: "E' stato un passo importante verso la crescita. Ci mancava una vittoria contro una squadra che sulla carta ambiva allo scudetto. E non dite più che non credo al 3° posto perché è ovvio avere questa ambizione se sei alla guida del Milan. Anzi, io avevo addirittura parlato di scudetto all'inizio. Con la Roma sarà ancora più difficile perché è più forte del Napoli e si è fatta valere anche in Europa. Ha pareggiato in casa del Manchester City. E giochiamo in trasferta. Servirà la partita perfetta. Una squadra come il Milan, che ambisce a diventare grande, deve giocare a viso aperto. Non si può subire troppo il gioco della Roma. Dovremo essere bravi a pressare alto" – la squadra però non deve farsi prendere dalla precedente vittoria e sottovalutare la difficoltà del match - "Non dobbiamo esagerare. Dopo la sconfitta col Genoa erano tutti commenti depressi, adesso tutti esaltati. Io devo essere razionale. Sono abituato all'Italia" – questa sarà una partita molto speciale per Jeremy Menez, ex giocatore della Roma - "Non so come verrà accolto, ma lui è maturo per fare una grande partita. Ho letto che mi ringrazia ma lui deve ringraziare se stesso per come lavora. Mi auguro che diventi un leader di questa squadra” ​

Per Philippe Mexès sarà una sfida molto particolare. Il talento francese ha trascorso 7 lunghi anni nella squadra capitolina e lì ci ha lasciato un pezzo del suo cuore: “La Roma? E' nel mio cuore, anche se oramai è il passato, la affrontiamo con serenità, andremo all'Olimpico per cercare di vincere. Non dobbiamo avere rimpianti a fine partita. Diamo il massimo, poi vedremo chi vincerà.”

PRECEDENTI - Questo Roma-Milan sarà l’ottantesimo match tra le due squadre all’Olimpico. In dati, parliamo di 24 vittorie capitoline, 27 dei rossoneri e ben 28 i pareggi. Aggiungendo anche le partite disputate a Milan, in casa rossonera, il Milan è avanti con 71 successi rispetto ai 40 della Roma. In casa, la Roma è in vantaggio nei gol fatti, 89 rispetto agli 88. Complessivamente, però, le reti messe a segno sono 395, 228 del Milan e solo 167 della Roma. L’ultima vittoria rossonera risale alla stagione 2011-2012 per 3-2 con i gol di Nesta, Bojan, Burdisso e doppietta di Ibrahimovic. L’ultimo incontro all’Olimpico è terminato 2-0 per la squadra di Garcia, grazie alle reti di Miralem Pjanic, con un gol mozzafiato e di Gervinho.



L’arbitro designato per questo match è Nicola Rizzoli, lo stesso che ha arbitrato la finale dei mondiali tra Germania e Argentina. Sarà coadiuvato dagli assistenti Di Liberatore e Bianchi, dal quarto uomo, Musolino e dagli arbitri addizionali Massa e Giacomelli. 25 sono i precedenti con il Milan, con 12 vittorie, 3 pareggi e 10 sconfitte. 22 invece i precedenti con la Roma con 8 vittorie, 8 pareggi e 6 sconfitte. Rizzoli ha arbitrato anche un Roma-Milan in serie A nella stagione 2007-2008, il match finì 2-1 per i giallorossi.

FORMAZIONE ROMA - La Roma dovrà fare i conti con parecchie assenze tra infortuni e squalifiche. Mancheranno Pjanic ed Astori per squalifica. Gli infortunati aumentano sempre più, tra i soliti Balzaretti e Castan, si aggiungono Skorupski e Uçan. Affaticamento muscolare per Seydou Keita, ma il centrocampista dovrebbe giocare in modo da sostituire lo squalificato Pjanic, insieme a De Rossi e Nainggolan. In difesa le scelte sono obbligate: Manolas e Yanga-Mbiwa saranno i centrali, sulle fasce Maicon e Holebas. Il tridente sarà costituito dagli uomini più in forma: Gervinho, Totti, Ljajic. Ci sarà probabilmente spazio per uno fra Iturbe o Destro nel corso del match.



FORMAZIONE MILAN - Anche in casa rossonera si contano parecchie assenze: Albertazzi, Mastour e Niang ai quali si aggiungono Abate, De Sciglio, Van Ginkel e Rami. Il Milan ha recuperato Alex, ma il difensore non è ancora al meglio perciò non sarà schierato. In difesa ci saranno quindi Zapata e Mexès al centro, Bonera e Armero sulle fasce, poiché il ct ha confermato il ritorno di Abate e De Sciglio nel 2015. Fernando Torres potrebbe riposarsi, perciò in attacco saranno schierati Menez, Honda, preferito ancora su El Shaawawy e Bonaventura. A centrocampo l’inamovibile De Jong sarà davanti la difesa, Montolivo e uno fra Poli o Muntari, leggermente favorito.