Paloschi ci mette la testa e il Chievo vince il derby di Verona

Lo decide Paloschi con un colpo di testa all'81' il derby di Verona, anticipo dell'ora di pranzo della sedicesima giornata di Serie A. Due squadre affamate di punti, il Chievo e l'Hellas, che pensano quasi più a non prendere gol che a farlo, in pieno stile partita italiana delle zone basse della classifica, fin quando arriva l'episodio a 10 minuti dalla fine, viziato da un leggero fuorigioco dell'attaccante ex Milan, che è stato bravissimo però a incornare sul perfetto cross di Zukanovic, decidendo una partita che non aveva riservato grosse emozioni e sorprese.

Le due squadre già nelle formazioni in campo non avevano cambiato nulla, puntando sui due moduli utilizzati già nelle recenti giornate. Hellas con il 3-5-2, con unica sorpresa Nenè da prima punta vicino a Luca Toni, e Chievo con il classico 4-4-2 con Hetemaj largo a centrocampo, con Gamberini-Cesar coppia di centrali difensivi. D'altronde un derby è sempre un derby, e si vuole vincere, o meglio, non si vuole perdere.

Quest'idea è ben impressa nella testa delle due squadre, che nel primo tempo giocano più a calci che a calcio: ben 4 cartellini gialli, tantissimi passaggi sbagliati e ben poche occasioni da gol. Non possono mancare nemmeno le recriminazioni: dopo 5 minuti contatto Toni-Cesar in area su cui Gervasoni lascia correre. La scelta di Nené sembra comunque ripagare Mandorlini, l'attaccante ex Cagliari si muove molto e al 20' cerca il gol della vita in rovesciata, su cross di Martic, deviata però da Gamberini. Per il resto, pochissimo da segnalare, se non un tiro da fuori di Radovanovic e tanto nervosismo nel finale, oltre che all'infortunio di Martic, che si procura la frattura del mignolo della mano e deve lasciare il campo, ma nonostante tutto resta in panchina dopo aver ricevuto le cure del caso per supportare i suoi compagni.

Nella ripresa la situazione dal punto di vista dello spettacolo non migliora e si continua ad andare a folate, ma dopo un primo tempo in cui era stato l'Hellas a condurre, ora è il Chievo ad essere più pericoloso, prima con uno spunto e cross basso di Hetemaj su cui non arriva Meggiorini, poi con Radovanovic, che da 40 metri prova a sorprendere Benussi leggermente fuori dai pali, ma bravo a recuperare e a mettere in corner. In un attimo cambia ancora la partita, con un paio di assalti della squadra di Mandorlini che però non riesce a trovare il gol, nonostante anche l'inserimento di Nico Lopez. L'episodio che decide la gara arriva finalmente all'81', grazie a Paloschi, che fino a quel momento non l'aveva praticamente mai vista, e che forse meritava di esser sostituito, ma Maran ha creduto in lui, e sul cross di Zukanovic dalla sinistra, perfetto, va più in alto di tutti e di testa batte Benussi; gol viziato da un leggero offside. Nel finale non c'è di fatto nemmeno un vero e proprio assalto dell'Hellas, e il derby è del Chievo, bravo a sfruttare quasi l'unica palla gol della sfida e ad allontanarsi dalla zona retrocessione.