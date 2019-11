Diretta partita Fiorentina - Empoli, risultati live di Serie A

Sblocca nel primo tempo un gran goal di Vargas, pareggia nella ripresa un bel colpo di testa di Tonelli. Risultato giusto. Per oggi è tutto, Arianna Radice e tutta la redazione di Vavel Italia, vi auguriamo buon proseguimento di giornata

Finisce 1-1 il derby toscano, Vargas e Tonelli le firme dei gol

92' Nervosismo in campo

91' brutto finale al Franchi, Aquilani allarga il braccio e prende l'ammonizione.

90ì sRnno 4 minuti di recupero

90' Cartellino giallo anche per BorjaValero e Valdifiori

88' Calcio di punizione per i viola

88' Ammoniti Pucciarelli e El Hamdaoui.

85' Tonelli anticipa El Hamdaoui

82' Montella cambia qualcosa: El Hamdaoui e Alonso sostituiscono MarioGomez e Vargas.

78' Cross di Vargas dalla sinistra, Tonelli anticipa Gomez di testa

75' Tiro di Mati Fernandez da fuori, palla alta

74' fuorigioco di Pucciarelli

72' Sarri spende l'ultima sostituzione: Mchedlidze per Maccarone.

66' Joaquin lascia il posto ad Aquilani

64' Empoli vicino al gol: Prima Neto esce bene sull'attaccante lanciato a rete da Zielinski. Sugli sviluppi dell'azione arriva il tiro di Croce, ma Neto in tuffo dice di no

61' Tiro di Cuadrado da fuori, Sepe blocca

59' Secondo cambio nell'Empoli: Pucciarelli prende il posto di Tavano

56' GOOOOOOOL DELL' EMPOLI, PAREGGIO DI TONELLI SU CALCIO D'ANGOLO.Perfetta l'incursione del difensore azzurro

Primo cambio nell'Empoli: Zielinski al posto di Verdi

52' Difesa dell' Empoli in apnea.

48' Sinistro deviato di Cauadrado, ltro miracolo di Sepe che alza sulla traversa. calcio d'angolo per la Fiorentina

46' Gomez di testa colpisce il palo. I viola vicino al raddoppio, il tedesco non riesce a trovare il gol al Franchi

45' Iniziato il secondo tempo Nessun cambio nelle due formazioni

Finisce il primo tempo con i viola in vantaggio con il Mancino imprendibile del peruviano da fuori area e viola avanti in chiusura di primo tempo.

44' GOOOL DI VARGAS: primo gol in campionato, che gran botta, sinistro fantastico dove Sepe non può arrivarci per il vantaggio della Fiorentina

42' L'Empoli si distende in avanti: buon assist di Maccarone per Verdi che non controlla in area

41' Steso cuadrado, calcio di punizione per i viola

40' cross dalla sinistra di Vargas, Tonelli allontana

38' fuorigioco di Tavano

37' Occasione per Maccarone, ma Neto è ben piazzato e blocca il pallone

35' La difesa dell' Empoli spazza via

34' corner viola

34' Possesso palla della Fiorentina

32' Giallo per Maccarone, che entra in ritardo su Basanta

29' Maccarone si fa sorprendere in fuorigioco.

27 'Cross dalla destra di Joaquin, Gomez sfiora il gol di testa ma Sepe salva i suoi

26' Altra occasione per Tavano, calcio d'angolo

15:28 Tra il pubblico un gremita e curiosa rappresentanza di Babbi Natale

24' OCCASIONE EMPOLI CON TAVANO, angola troppo il pallone ed accarezza la porta.

23' Occasione Fiorentina con Joaquin

21' Fallo su cuadrado

21' Partita molto veloce in questi 20 minuti

19' Verdi ne salta tre, prova il quarto ma viene fermato e la Fiorentina riparte in contropiede ma sciupa tutto

16' cuadrado riceve da Joaquin al limite e calcia al volo, grande parata di Sepe che devia in corner

14' Borja Valero fallisce un gol sotto porta, spreca tutto e di testa la manda fuori

13' Calcio d'angolo per i viola

10' In questi dieci minuti sono i viola a fare la partita

9' Borja ci prova con un destro potente, che si spegne però a lato. Primo tiro del match

7' Ripartenza dell'Empoli con Tavano, che viene fermato da Rodriguez

5' Lancio lungo della difesa in verticale per Gomez che viene anticipato

4' Empoli molto schiacciato,

3' Fuorigioco di Gomez

1' Iniziata la partita, la Fiorentina attacca subito da sinistra, cross respinto

14:55 Cuadrado, al rientro dalla squalifica, viene schierato in appoggio a Gomez, ma la vera novità è l'impiego dal primo minuto di Vargas, preferito ad Alonso sulla sinistra

14:52 Meno di dieci minuti all'inizio del match: La Fiorentina è reduce da quattro risultati utili consecutivi, l'Empoli addirittura da cinque.

14:30 Immagini direttamente da Firenze

14:26 all'ingresso in campo di Neto, grandi applausi della curva Fiesole

14:15 I tifosi dell' Empoli in arrivo a Firenze

14:12 Grandissimo gesto dell'Empoli che giovedì 18 dicembre, alla fine dell'allenamento pomeridiano, ha deciso di andare in visita ai bambini ricovervati nel reparto di pediatria dell'ospedale San Giuseppe di Empoli.

14:03 Le Formazioni ufficiali:

Fiorentina : Neto, Gonzalo, Vargas, Pizarro, Cuadrado, Mati Fernandez, Savic, Joaquin, Basanta, Borja, Gomez. All. Montella

Empoli:Sepe, Valdifiori, Maccarone, Signorelli, Tavano, Croce, Verdi, Mario Rui, Hysaj, Rugani, Tonelli. All. Sarri

13:57 Buon pomeriggio e benvenuti alla diretta di Fiorentina- Empoli, incontro valido per la 16° giornata di Serie A 2014-15. Un saluto da Arianna Radice e da VAVEL ITALIA. Vi terremo in aggiornamento sulla partita in tempo reale. Calcio d’inizio alle ore 15:00, stadio Artemio Franchi di Firenze. Entrambe le formazioni vogliono far bene nell’ultimo match dell’anno solare 2014, la formazione di Sarri in tal senso ha dimostrato in passato di essere decisamente un “osso duro” per le big, basta andarsi a sfogliare il calendario di quest’anno per notare i pareggi contro Milan e Napoli. La squadra di Montella vuole chiudere bene il mese positivissimo

Montella: "Cambiato lo spirito, con l'Empoli sfida complicatissima"- Il 2014 viola si chiude con il derby contro l'Empoli, affrontato addirittura con un ritiro anticipato. "Molti di noi erano soli e non sapevano dove andare a mangiare e a dormire - scherza il tecnico -. E' facile perdere la concentrazione prima dell'ultima gara dell'anno, qui ci sono tanti sudamericani e spesso si pensa più alla valigia che alla partita. Quella di domani è una gara importante, alla fine di un ciclo nel quale abbiamo ritrovato continuità: un giorno di vacanza in più in caso di vittoria, uno in meno se va male...". Montella ha enorme rispetto e considerazione dell'Empoli di Maurizio Sarri. "Affrontiamo un avversario complicatissimo, una squadra che sa fare tutto, sa come comportarsi in ogni situazione. Sarri l'ho seguito anche in Serie B, ha tenuto una lezione a Coverciano quando ero studente, l'Empoli è la squadra più organizzata della Serie A. Una formazione completa nella sua dimensione, va affrontata al meglio per superarla. Sono contento per come stanno andando visto che lì ho ancora tante amicizie - Montella è un ex empolese - e per il mio percorso formativo è stata una famiglia. Il loro modo di lavorare dovrebbe essere di esempio per parecchi settori giovanili italiani che spengono tanto e raccolgono poco".

Sarri: "A Firenze in campo con cuore e anima"- Il primo derby in serie A di Maurizio Sarri: "Per noi quella di domani non è una gara come un'altra. È un derby, vogliamo fare una grande gara e dare una soddisfazione ai nostri tifosi. In sfide di domani contano i 3 punti ma sopratutto giocare con il cuore e con l'anima. Una squadra che dal punto di vista esclusivamente tecnico è la più forte della categoria, con grandi qualità di palleggio e brava in alcuni momenti della gara a metter sotto gli avversari”. Ma mister “33 schemi” non nasconde la tensione: “È un derby e, anche se per la Fiorentina non lo sarà, per me è così e vivo la vigilia con un pizzico di tensione in più. Formazione? - ha poi dichiarato Sarri - Mancherà Vecino, un giocatore per noi importante, con caratteristiche fisiche che non abbiamo. Ci sono però Moro, Signorelli o Laxalt, tutti giocatori con caratteristiche diverse: le alternative ci sono e sono convinto he chi andrà dentro farà la sua gara".

Emergenza in attacco per la Fiorentina che dovrà fare a meno degli infortunati Rossi e Bernardeschi, con Babacar in forse per la sfida contro l’Empoli. In dubbio anche Pasqual, non al meglio della forma. Montella schiererà i viola con un 3-5-2 che prevede l'ormai collaudato trio composto da Savic, Rodriguez e Basanta davanti a Neto.Recuperato lo squalificato Cuadrado: se verrà schierato da esterno di destra con lui in linea di mediana ci saranno Aquilani, Pizarro, Borja Valero ed Alonso con Mati Fernandez a supporto di Mario Gomez. Qualora il colombiano dovesse invece essere spostato in attacco, a destra dovrebbe andare Joaquin con Mati che prenderebbe il posto di Aquilani al centro. Anche per tenere alta la concentrazione nell'ultima gara del 2014, Montella e i giocatori hanno deciso di anticipare di 24 ore il consueto ritiro prima della partita. Così, dopo l'allenamento di domani, tutta la Fiorentina in ritiro.



Un sicuro assente, Vecino, nell'Empoli . L'uruguayano è squalificato, sarebbe stato l'ex di turno, visto che è in prestito proprio dai viola. . 4-3-1-2 invece per Sarri che dovrebbe schierare Hysaj, Rugani e Tonelli e Mario Rui che dovrebbero essere normalmente a disposizione nonostante qualche acciacco degli ultimi giorni.



PROBABILI FORMAZIONI

Fiorentina (3-5-2): Neto; Savic, G. Rodriguez, Basanta; Cuadrado, Aquilani, Pizarro, B. Valero, Alonso; Mati Fernandez, M. Gomez A disp.: Tatarusanu, Pasqual, Richards, Tomovic, Hegazi, Badelj, Kurtic, Vargas, Joaquin, Ilicic, Marin, El Hamdaoui. All.: Montella Indisponibili: Rossi, Bernardeschi, Lupatelli, Babacar

Empoli (4-3-1-2): Sepe; Hysaj, Tonelli, Rugani, Mario Rui; Croce, Valdifiori, Laxalt; Verdi; Maccarone, Tavano. A disp.: Pugliesi, Bassi, Barba, Signorelli, Zielinski, Bianchetti, Moro, Mchedlidze, Pucciarelli, Aguirre, Rovini. All.: Sarri. Squalificati: Vecino (1) Indisponibili: Guarente, Laurini, Perticone“

Sono 7 i precedenti al Franchi tra Fiorentina ed Empoli, con i Viola vittoriosi 4 volte. Tutte le vittorie della squadra di casa sono state consecutive, con l’ultima che risale alla stagione 2007/2008 (3-1 con reti di Pazzini, Mutu e Montolivo). Solo 2 i pareggi, con il segno X assente dalla stagione 1987/1988 (0-0); mentre l’Empoli ha espugnato il Franchi solo una volta con una vittoria per 1-2 (stagione 1997/1998 con reti di Tonetto e Martusciello). Derby toscano numero 15 in Serie A: due soli successi per l’Empoli finora, il primo dei quali in occasione della prima sfida tra le due squadre il 30 novembre 1986. Da allora la Viola ha vinto sette volte, incluse le ultime cinque; in questo parziale ha segnato in media 2.2 reti a partita. L’Empoli ha già espugnato il campo della Fiorentina nel settembre 1997, prima di perdere le successive quattro sfide a Firenze. La Fiorentina ha raccolto 10 punti nelle ultime quattro giornate; 10 anche i gol segnati, soltanto due quelli subiti.