Diretta partita Sampdoria - Udinese, risultati live Serie A

Match spettacolare e pieno di emozioni. Nel primo tempo Udinese meglio l'Udinese, capace di rimontare in soltanto 3 minuti l'iniziale vantaggio di Obiang. Nella ripresa è arrivata la rabbiosa reazione dei blucerchiati, che hanno dominato in lungo ed in largo, trovando un meritato pareggio. Risultato tutto sommato giusto.

16.55 - Finisce 2-2 al Ferraris. Che bella partita tra Sampdoria e Udinese.

95'- Giallo per Kone per fallo tattico.

Invece di giocare l'Udinese preferisce tenere la palla sulla bandierina. Che comportamento da provinciale!

94'- Corner per l'Udinese.

91'- Toto Di Natale sfiora il gol beffa! Tiro a giro di poco a lato.

Sono 6 i minuti di recupero!

89'- Cacciatore vicino al gol!! Appena entrato in campo il terzino svetta di testa su un corner e colpisce di testa, palla a fil di palo.

88'- Espulso Hertaux per doppio giallo. Intanto Cacciatore prende il posto di De Silvestri.

87'- Problema muscolare per De Silvestri che è costretto al cambio. Intanto Di Natale prende il posto di Thereau.

86'- Ammonito Eder per fallo tattico su Pinzi.

84'- Tiro dal limite di Widmer che termina tra le mani di Romero.

81'- Cambio super-offensivo di Mihajlovic che vuole vincere a tutti i costi. Entra Bergessio al posto di Obiang e si passa al 4-1-3-2!

Per l'Udinese dentro Bruno Fernandes per Geijo.

80'- Palo clamoroso di Geijo! Dopo il primo gol in Serie A va ad un passo dalla doppietta l'attaccante spagnolo.

77'- Karnezis salva il risultato su un potente tiro di Eder.

75'- Inventibaile il calo di ritmo in questo frangente, ma i padroni di casa cercano sempre di spingersi nell'area dell'Udinese.

71'- Adesso è un assedio della Sampdoria. Reggerà l'Udinese per altri 20 minuti?

70'- Che ritmi sostenuti della Samp. Ancora Gabbiadini pericoloso dal limite, tiro deviato in corner da Vague.

68'- Altro corner per i padroni di casa. Danilo libera l'area.

65'- Ammonito anche Pasquale per fallo su Okaka, che incita i suoi.

64'- Bel tiro di Soriano dal limite, Karnezis blocca in tuffo.

62'- Partita spettacolare adesso. In mischia trova una gran acrobazia Okaka, ma a due passi dalla porta salva tutto Widmer.

De Silvestri va via sulla destra e crossa al centro per Gabbiadini che di testa la mette al sette! Gran gol dell'ev Bologna, rete che potrebbe essere l'ultima in maglia Samp.

60'- GABBIADINIIIIIIIII!! CHE PARTITA 2-2!! MANOLO GABBIADINIIIIII

59'- Super Romero su un tiro in scivolata di Badu.

55'- Rientrano entrambi con una fasciatura alla testa.

53'- Intanto brutto scontro aereo tra i due centrali Gastaldello e Regini, entrambi alla ricerca del pallone: zuccata violentissima e staff sanitario in campo.

52'- Widmer conquista un calcio d'angolo. Stucchevole l'atteggiamento dell'Udinese che già perde tempo.

51'- Eder sfiora il pareggio. Tiro dal limite del brasiliano che esce di pochissimo.

Parte forte la Sampdoria, già due calci d'angolo in 3 minuti.

48'- Gabbiadini ci prova dal limite, palla alta.

16.03 - Soriano dà il via alla ripresa.

16.02 - Squadre nuovamente in campo. Tutto pronto per il calcio d'inizio.

Continuano le partite altalenanti dell'Udinese, che perde in casa e fuori casa mette paura a tutti!

15.47 - Il signor Irrati fischia la fine della prima frazione. Partita che va a folate, col la Samp in vantaggio al 15° minuto, che si fa poi rimontare e sorpassare dall'Udinese. In gol per i friulani Geijo e Danilo.

45'- Il quarto uomo segnala 2 minuti di recupero!

44'- Widmer si immola su un tiro di Soriano.

42'- Troppo lenta la manovra della Samp. I bianconeri si difendono ordinatamente.

40'- Fischio dubbio di Irrati con Okaka che cade in area. Fallo dell'attaccante doriano.

36'- Palombo conquista una punizione dalla trequarti. Karnezis blocca in uscita sugli sviluppi del calcio piazzato. A gioco fermo arriva un giallo a Gabbiadini per aver fermato Badu a palla lontana.

Pazzesco al Ferraris, l'Udinese ribalta in match in 3 minuti! Danilo sfrutta i blocchi sul corner e batte Romero!

34'- Danilooooo!!! Danilooooooooo!! Udinese in vantaggioooo

33'- Badu conquista il primo corner per i friulani.

L'Udinese pareggia con un colpo da maestro di Geijo. Kone arriva sul fondo e mette al centro una palla che sembra innocua, ma l'attaccante spagnolo arriva sul pallone e con un tocco di esterno sopraffino super Romero in uscita. Sampdoria - Udinese 1-1.

31'- CHE GOLLLL!! PAREGGIO DELL'UDINESEEEEEE!! SUPER GEIJOOOOOOOOOOOOOO

28'- Okaka continua a fare a sportellate con la difesa dell'Udinese, difficile partita per l'attaccante doriano.

25'- Eder arriva sul fondo e conquista un buon calcio d'angolo.

22'- Eder va via in contropiede ma Widmer lo stende in scivolata. Lo svizzero è il secondo ammonito del match.

20'- Che rischio per la Samp! Thereau semina il panico sull'out sinistro e mette la palla indietro all'altezza del dischetto per Kone che calcia di prima, palla che sfiora l'incrocio con Romero disteso in tuffo.

18'- Fallo ingenuo di Soriano che stende Kone. Giallo per lui. Nulla di fatto sugli sviluppi del calcio piazzato.

Obiang porta il vantaggio i padroni di casa. Eder serve Palombo che mette la palla in area, Karnezis anticipa in uscita Okaka ma rinvia sui piedi di Obiang, che con un sinistro al volo mette la palla in rete.

15'- OBIANGGGGGGGGGGGG!! OBIANGGGGGGG!! SI GONFIA LA RETEEEEEE! SAMPEDORIA IN VANTAGGIOOOOOO

13'- Palla che carambola in area ospite, ma Widmer, con un pò di affanno, riesce a rinviare.

9'- Manata di Badu ad Obiang, il signor Irrati chiama il fallo ma decide di non ammonira il giocatore bianconero.

8'- Gabbiadini cerca l'inserimento di Eder ma Vague chiude benissimo.

7'- Bella azione di Widmer sull'out destro, palla al centro per Gejo che calcia malissimo.

7'- Eder commette fallo su Widmer.

5'- Inizio lento. Hertaux stende Okaka.

2'- Bella giornata e clima di festa sugli spalti, ma in campo si fa sul serio. La Samp cerca di comandare il gioco, con l'Udinese rintanato nella propria metà campo.

15.00 - Si Comincia! Primo pallone gestito dalla Samp!

14.55 - Squadre pronte a fare il loro ingresso in campo, si aspetta il signor Irrati. Ecco Samp ed Udinese che fanno il loro ingresso in campo!

14.45 Atmosfera già bella calda a Marassi, con le squadre che stanno ultimando il riscaldamento prepartita. C'è da attendersi anche un bel saluto della curva doriana a Manolo Gabbiadini, in procinto di passare al Napoli nel mercato di gennaio.

14.35 Ultima gara di questo 2014 e da domani si inizierà a parlare anche di mercato. La Samp ha già chiuso il suo primo acquisto, Correa, ma sembra essere più un investimento sul futuro che per l'immediato. Per il presente le strategie porterebbero invece a Luis Muriel dell'Udinese come degno erede di Manolo Gabbiadini. La Sampdoria vede in Luis Muriel il sostituto perfetto del promesso sposo del Napoli. Secondo quanto riportato da gianlucadimarzio.com i blucerchiati vorrebbero inserire il colombiano nell'affare Bergessio, attaccante argentino che piace molto all'Udinese. La proposta è stata respinta dal club friulano, servirà una nuova offerta da parte della Sampdoria per cercare di strappare il talentuoso attaccante all'Udinese.

14.25 Samp formato famiglia e come da famiglia che si rispetti, il capofamiglia cerca sempre di far stare tutti tranquilli e sereni. In un intervista rilasciata al settimanale Gente, Er Viperetta, soprannome affibiato al presidente doriano Massimo Ferrero agli inizi della sua carriera nel mondo del cinema da Monica Vitti, si racconta, parlando delle sue prime esperienze lavorative, della sua famiglia e della sua nuova avventura con la Sampdoria. Ferrero si è mostrato in questi primi mesi molto vicino alla squadra, a mister SinisaMihajlovic e ai suoi giocatori, in particolare Stefano Okaka, per cui sembra avere una predilezione: "Scrivo anche i messaggini a Okaka, leggi qua. Sei un grandeeee. Ti voglio beneeee. Okaka si impegna, segue il Mister. E poi certo, ci sono io che lo difendo, guai a chi me lo tocca. Gioca bene perchè non ha il fiato sul collo". Infine, racconta del rapporto speciale instauratosi con i tifosi: "I tifosi genovesi quando mi incontrano per strada mi abbracciano. E saranno ancora più contenti quando porterò la squadra da Papa Francesco per la benedizione. Mo' chiedo come se fa".

14.15 - Stramaccioni stravolge l'Udinese, tantissimi cambi rispetto alla sconfitta interna dell'ultima giornata. Questo l'11 che proverà a battere la Samp: Karnezis, Vague, Danilo, Heurtaux; Widmer, Pinzi, Badu, Kone, Pasquale; Thereau, Geijo.

Partono titolari per la prima volta in stagione Vague e Gejo, con Thereau preferito a Di Natale.

Sampdoria: Romero; De Silvestri, Gastaldello, Regini, Mesbah; Soriano, Palombo, Obiang; Gabbiadini, Okaka, Eder.



Confermate le previsioni della vigilia, con Mihajlovic che schiera il solito 4-3-3 con Gabbiadini, Eder ed Okaka in attacco. Rientra Soriano dal primo minuto.

14.10 - Diramate le formazioni ufficiali. Tantissime sorprese nell'Udinese, ma partiamo dai padroni di casa.

14.00 - Buona domenica e benvenuti da Vincenzo Esposito e da Vavel Italia alla diretta scritta live ed online di Sampdoria - Udinese, incontro valevole per la 16^ giornata di Serie A. Allo Stadio Marassi di Genova va di scena uno dei match più interessanti della giornata: un'agguerrita Samp, che vuole chiudere il 2014 al terzo posto, contro l'Udinese di Stramaccioni, capace di battere Napoli, Inter e Lazio.

Partita aperta ad ogni tipo risultato quella tra Sampdoria ed Udinese. La Samp, momentaneamente quarta alle spalle del Napoli, arriva al match di oggi pomeriggio dopo aver racimolato 10 punti nelle ultime 6 partite, pareggiando ben 4 partite (tra cui Juve, Napoli e Milan), dimostrando di poter lottare realmente per la terza piazza della classifica che vale il preliminare di Champions League. Di fronte i doriani si troveranno l'Udinese di Stramaccioni, nono a 21 punti, protagonista fino a questo momento di un campionato davvero altalenante. I bianconeri durante le prime 15 giornate della Serie A sono riusciti a battere Napoli, Inter e Lazio, non riuscendo però a trovare quella continuità tanto decantata da Stramaccioni. Basta vedere la prestazione della scorsa giornata dove l'Udinese ha perso in casa contro un Verona non certo nel miglior momento della stagione.

Nei 4 anticipi di questa giornata prenatalizia, la Juventus ed il Napoli hanno fatto il proprio dovere, battendo Cagliari e Parma, mentre Milan - Roma e Sassuolo - Cesena sono terminate in pareggio. Diamo un'occhiata alla classifica della Serie A, in attesa delle partite di questa domenica:

Sampdoria: Sinisa Mihajlovic deve rinunciare allo squalificato Romagnoli, oltre che agli indisponibili Silvestre, Gianluca Sansone e Wszolek. Gabbiadini dovrebbe tornare titolare in attacco, insieme a Eder e Okaka. Il tecnico serbo sembra orientato verso il 4-3-3, con Obiang, Palombo e Soriano in mezzo. In difesa, scelte praticamente obbligate, a causa delle assenze di due centrali: davanti a Romero giocheranno De Silvestri, Gastaldello, Regini e Mesbah.



Udinese: Andrea Stramaccioni non avrà a disposizione Allan (squalificato), insieme a Domizzi, Piris e Muriel. L'ex allenatore interista dovrà sciogliere alcuni dubbi, e potrebbero esserci diverse novità rispetto alla formazione sconfitta in casa dal Verona nell'ultimo turno. Innanzitutto il modulo: l'assenza last minute di Domizzi porta verso il 4-4-1-1 o addirittura il 4-3-2-1 con Kone e Fernandes trequartisti. Scuffet è pronto a rientrare tra i pali, dopo le ultime prestazioni di Karnezis tutt'altro che convincenti, mentre Thereau e Pinzi potrebbero prendere il posto rispettivamente di Di Natale e di Allan. Questo il probabile schieramento tattico dei bianconeri:



Sampdoria

Mihajlovic è intervenuto in conferenza stampa, ringranziando i tifosi e facendo gli auguri di un felice Natale a tutti: "Vorrei approfittare dell'ultima conferenza dell'anno per fare i migliori auguri di Natale a voi e ai nostri tifosi che ci seguono sempre con amore. So che è stato un anno difficile per Genova e spero che le squadre genovesi abbiano aiutato a regalare un sorriso. Chiedo alla mia squadra di chiudere in bellezza domani con una vittoria con l'Udinese: sarebbe importantissimo per mantenere il terzo posto e per convincere noi stessi di quello che possiamo fare anche nel 2015. Abbiamo fatto tanto, pareggiando con Milan, Juve e Roma, avremmo meritato qualcosina di più in classifica, ma quello che abbiamo lasciato per strada lo abbiamo lasciato perchè non siamo stati abbastanza convinti. Se dovessimo vincere avremmo 15 giorni da passare con il sorriso e con il terzo posto in tasca. I ragazzi sanno che non ammetto nessun tipo di distrazione, se vedo qualcuno non concentrato, che pensa alle vacanze gli farò cambiare idea... Domani vorrei vedere Marassi pieno di tifosi, vorrei che fosse una bolgia, perchè mai come domani ci servirà il loro aiuto per battere l'Udinese, e per ringraziare i miei ragazzi per tutto quello che hanno fatto."

Sul rapporto con Dejan Stankovic: "Ho preferito non chiamare il mio amico Stankovic, ci sentiamo spesso ma questa settimana non ci siamo sentiti. Mi fa piacere il suo nuovo ruolo, è come fosse il mio fratellino, siamo legati quasi da una parentela visto che io sono il padrino dei suoi figli e lui lo è dei miei. Ho avuto molto piacere anche di avere in visita il mio amico Savicevic."

Sulle ultime prestazioni: "Domenica a Torino non abbiamo regalato nulla, sono stati bravi loro. Siamo stati fortunati ad andare all'intervallo con soltanto un gol di svantaggio. La Samp è una squadra a due facce, ma da quel punto di vista possiamo migliorare. A Cesena e Cagliari si poteva fare di più, ma abbiamo ottenuto risultati buoni anche fuori casa. Ci sono sempre cose su cui si può migliorare e ci lavoreremo. Abbiamo tanti margini di miglioramento."

Infine sulla difesa e su Di Natale: "Ho tre difensori centrali titolari, per cui decido a seconda di come stanno e a seconda dell'avversario. Gastaldello è un giocatore sempre importantissimo, e ha fatto sempre bene. E' una grande persona, un vero capitano che con l'esempio sa guidare anche i giovani. E' fondamentale per me averlo nello spogliatoio." "Di Natale lo conosciamo tutti, è un giocatore straordinario e nonostante l'età è sempre uno dei migliori. Quando ero a Firenze volevamo portare Di Natale alla Fiorentina, ma alcuni dirigenti dicevano che era troppo vecchio: ecco, da allora ha giocato ancora cinque anni e ha fatto tantissimi gol."

Udinese

Stramaccioni ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita di questo pomeriggio: "Non cerchiamo alibi, chi giocherà domani sarà all'altezza anche se potrà esserci qualcosina di nuovo per porre rimedio alla situazione di emergenza".

Cosa intendi per qualcosina di nuovo? "Intendo che nella nostra struttura base manca qualche giocatore e quindi qualcosina cambierà. Può accadere, ma sia tatticamente che per uomini abbiamo dimostrato che possiamo far bene anche in emergenza. Sono sicuro che il risultato di domani dipenderà non da chi va in campo ma dall'atteggiamento globale della squadra".

Però c'è discontinuità, e questo è il problema: "Infatti è il nostro cruccio. Noi dobbiamo salvarci e costruire una nuova Udinese, questo deve essere l'anno zero nella costruzione di nuovi profili. Eder ci rispetta, ma dice che siamo strani. Infatti è il nostro cruccio la discontinuità, il nostro più grande difetto. Abbiamo 21 punti, un buon bottino a 4 giornate dalla fine del girone di andata. Ma dobbiamo trovare continuità".

L'importante è giocare, divertirsi, ma anche avere coraggio. "Abbiamo visto come quando ci è mancato il coraggio non abbiamo fatto bene. Come ho detto, siamo sempre alla ricerca di prestazioni migliori e gli alti e bassi ci fanno arrabbiare. Domani incontriamo una delle squadre più in forma della A, ha perso una sola partita a due minuti dalla fine per un rigore. Sarà difficilissima, ma quale momento migliore per dimostrare che ci siamo anche noi".

Come sta Totò? E Muriel va o resta? "Non parlo di mercato alla vigilia di una partita. Totò ha dimostrato che fuori casa può essere importante dall'inizio ma anche a partita in corso. Domani potrà essere in campo dal primo minuto o subentrare. Vedremo".

Difesa a 3 o a 4: soddisfano le alternative Belmonte e Bubnjic? "Un allenatore in questi casi ha solo un alleato per avere indicazioni, il campo. Stanno tutti lavorando bene. Sceglierò chi ha la forma migliore e può ricoprire al meglio quella posizione. Loro con 3 punte larghe han costretto le difese a schiacciarsi nella propria area. In questo non voglio mettere pressione a chi andrà in campo. Non si deve pensare alla prestazione di un singolo".

Sampdoria



Portieri: Da Costa, Romero, Viviano.

Difensori: Cacciatore, De Silvestri, Fornasier, Gastaldello, Mesbah, Regini.

Centrocampisti: Duncan, Krsticic, Marchionni, Obiang, Palombo, Rizzo, Soriano.

Attaccanti: Bergessio, Eder, Fedato, Gabbiadini, Okaka.

Udinese



Portieri: Brkic, Karnezis, Scuffet.

Difensori: Belmonte, Bubnjic, Danilo, Gabriel Silva, Heurtaux, Pasquale, Wague, Widmer.

Centrocampisti: Badu, Fernandes, Guilherme, Hallberg, Kone, Pinzi.

Attaccanti: Di Natale, Evangelista, Geijo, Thereau, Zapata.

Le ultime sfide. L’anno scorso l’Udinese andò a far visita alla Sampdoria nel corso della diciannovesima giornata d’andata: il risultato finale fu 3-0 per i padroni di casa, grazie alla doppietta di Éder e al gol di Gastaldello. L’anno prima i friulani si erano imposti per 2-0 con le reti di Danilo e Di Natale. La stagione precedente, invece, ci fu l’ultimo pareggio, a reti inviolate. La vittoria più larga della squadra di casa fu un 6-2 del 1993-1994 (Platt, doppietta di Jugović, doppietta di Mancini, Pizzi, Desideri e Amoruso).

I precedenti. Samp e Udinese si apprestano a dare vita al loro 67esimo confronto diretto in serie A. I 66 precedenti incontri parlano di un bilancio favorevole ai blucerchiati fatto di 27 vittorie e 20 pareggi, mentre le vittorie dei friulani sono state 19. Invece sono 33 i precedenti tra Sampdoria e Udinese al Marassi: la squadra di casa ha ottenuto 18 vittorie, 10 pareggi e 5 sconfitte. I gol segnati sono 102, 65 dai padroni di casa e 37 dagli ospiti. I precedenti tra Mihajlović e la squadra friulana sono 7, con un bilancio di 3 sconfitte, 2 vittorie e 2 pareggi. Nelle due occasioni in cui Stramaccioni ha affrontato la Sampdoria, invece, l’ex tecnico dell’Inter ha ottenuto una vittoria e una sconfitta.

100 volte Eder. Se giocherà contro l’Udinese, Eder Citadin Martins festeggerà la presenza numero 100 con la Sampdoria. L’esordio in blucerchiato risale al 28 gennaio 2012, in Serie B, gara Gubbio-Sampdoria 0-0. Eder somma finora 78 gettoni in Serie A, 15 in Serie B, 4 nei playoff cadetti e 2 in Coppa Italia.

Samp, una delle tre imbattute in casa nella A 2014/15. La Sampdoria è rimasta una delle 3 formazioni della Serie A 2014/15 ancora imbattuta in casa, come Roma e Juventus. I blucerchiati non perdono un match ufficiale a Marassi dall’11 maggio scorso, 2-5 dal Napoli in campionato. Da allora 9 gare utili tra Serie A e Coppa Italia, con 6 successi e 3 pareggi in bilancio.

Di Natale verso il trono di bomber dell’anno solare 2014. Antonio Di Natale, 21 reti segnate in Serie A dal 6 gennaio ad oggi, è – a 90 minuti dalla fine dell’anno solare 2014 – il bomber principe del massimo campionato italiano.

Bianconeri a porta aperta da 8 match ufficiali. L’Udinese subisce gol da 8 gare ufficiali di fila: 16 i gol al passivo per i friulani, con ultima volta a porta inviolata in occasione di Udinese-Atalanta 2-0 del 26 ottobre scorso, in campionato.

Udinese ancora senza rigori a favore. L’Udinese è rimasta una delle due squadre della Serie A 2014/15 ancora senza rigori a favore. Come i friulani il ChievoVerona.

Mister contro. Primo confronto tecnico ufficiale tra Sinisa Mihajlovic ed Andrea Stramaccioni che non si sono mai affrontati prima in carriera.

Le sfide Mihajlovic-Udinese. Sono 7 i precedenti ufficiali tra Sinisa Mihajlovic, da tecnico, e l’Udinese con bilancio di 2 successi per l’attuale allenatore della Sampdoria, 2 pareggi e 3 vittorie bianconere.

Le sfide Stramaccioni-Sampdoria. Terzo confronto ufficiale assoluto tra Andrea Stramaccioni e la Sampdoria, dopo il doppio successo dell’ex tecnico dell’Inter nella serie A 2012/13: 3-2 all’andata, a Milano, 2-0 al ritorno, a Genova.