Live Juventus-Napoli in scritta della Supercoppa Italiana

Per questa diretta è tutto, grazie per averci seguito da Micael Caviglia e da tutta la redazione di VAVEL ITALIA!

E' stata una partita emozionante ed il suo culmine sono stati i rigori, dove la Juve per due volte non riesce a chiudere, per poi essere punita dal Napoli e da Rafael che ipnotizza Padoin. Vince un Napoli che sa vincere contro le grandi e sa come vincere negli scontri diretti. La squadra di Benitez tornerà rivitalizzata in campionato e questa vittoria sarà un toccasana per la città e per i giocatori. Perde una Juve probabilmente poco cattiva e non capace di gestire gli ultimi minuti del secondo tempo supplementare. Partita che farà riflettere Max Allegri, non tanto per il gioco espresso quanto per la carenza di carattere dimostrata nei momenti decisivi.

Higuain ai microfoni RAI: "Abbiamo fatto una grande partita, sono orgoglioso, abbiamo dimostrato che possiamo vincere con chiunque. E' una vittoria per i tifosi. Dobbiamo avere più continuità nelle nostre prestazioni."

PARA RAFAEL!!!! VINCE IL NAPOLI!!! SECONDA SUPERCOPPA ITALIANA PER I PARTENOPEI!!!

PADOIN..

5-6! PALO GOAL! IN VANTAGGIO IL NAPOLI!

KOULIBALY...

LA PALLA E' FUORI, ALTO! CLAMOROSO!

ADESSO PEREYRA SUL PALLONE...

PARA BUFFON! ANCORA SULLA SUA DESTRA!

CALLEJON...

PARA RAFAEL!!! BRUTTO RIGORE DI CHIELLINI! 5-5 ANCORA!

CHIELLINI SUL PALLONE...

ANCORA 5-5! PARA BUFFON SU METENS, SEMPRE SULLA SUA DESTRA!

MERTENS..

5-5! GOAL DI BONUCCI DI POTENZA, SPIAZZATO ANCORA RAFAEL!

SCOTTA LA PALLA DI BONUCCI...

4-5! GOAL GARGANO!

VA GARGANO...

GOAL MORATA! 4-4! SI VA AD OLTRANZA...

MORATA CONTRO RAFAEL...

GOAL HIGUAIN 3-4! DI POTENZA!

HIGUAIN CONTRO BUFFON...

MARCHISIO GOAL! 3-3!

INLER SPIAZZA BUFFON, ANGOLANDO SULLA DESTRA! 2-3 PER IL NAPOLI!

INLER...

2-2! SEGNA POGBA!

POGBA...

ALBIOL SPIAZZA BUFFON! 1-2

ALBIOL SUL PUNTO DI BATTUTA

1-1! GOAL DI VIDAL!

VIDAL CONTRO RAFAEL

SEGNA GHOULAM! 0-1

0-0 DOPO DUE CALCI DI RIGORE

PALO DI TEVEZ!! RAFAEL IPNOTIZZA L'APACHE!

PARA BUFFON SU JORGINHO! SI DISTENDE SULLA SUA DESTRA!

Comincia il Napoli ed il primo rigorista sarà Jorginho!

Il Napoli fa il cerchio, cercando di caricarsi.

Tevez ha segnato il suo terzo goal in questo trofeo, tuttavia non è bastato a regalare la vittoria alla sua squadra.





120' - Nessun recupero! Per la quarta volta la Supercoppa Italiana verrà decisa ai calci di rigore.

Una palla in area di rigore viene arpionata dall'argentino che batte Buffon, con un goal da rapace d'area di rigore.

118' - HIGUAINNNNNNNNN!!!!! RISPONDE ANCORA LUIII!!! 2-2!!

115' - Proteste del Napoli su un contatto tra Higuain e Chiellini in area di rigore.

Napoli riversato nella metà campo juventina.

112' - Indecisione di Bonucci, per un soffio Callejon non riesce a dribblare Buffon!

110' - Higuain! Che occasione, un grande Buffon dice di no e mette la mano!

108' - Ammonito Tevez.

Pogba vince un rimpallo al limite dell'aria di rigore, serve Tevez facendo passare la palla sotto le sue gambe ed eludendo il pressing di Albiol e poi, con una rapidità mostruosa, batte Rafael incrociando il suo destro.

105' - TEVEZZZZZZZZ!!!! ANCORA LUIII!!! 2-1 PER LA JUVE!!

Fuori Llorente, dentro Morata.

Fuori de Guzmàn, dentro Jorginho.

Benitez a colloquio con Callejon, l'uomo che sta mancando al Napoli.

105' - Fine del primo tempo supplementare.

Più Juventus adesso, il Napoli accusa la stanchezza.

100' - OCCASIONE JUVENTUS! Bellissima iniziativa di Evra sul fondo, palla che arriva sui piedi di Vidal che, a botta sicura, non trova il goal ma solamente Koulibaly che ribatte sulla linea!

99' - Tunnel di Evrai ai danni di Callejon, poi Pogba tira centrale senza precsione.

97' - Bravissimo Tevez a scartare un paio di giocatori e poi servire Llorente che tira, ma solamente sul fondo. Occasione Juve.

96' - Riparte velocemente la Juve, Pogba di testa riesce solo ad appoggiare il pallone sulle mani di Rafael.

95' - Pereyra pericoloso dal limite, bravo Rafael a disinnescare la parabola disegnata dal centrocampista juventino.

91' - Tevez si gira bene dal limite, ma il suo tiro è troppo alto.

90' - Iniziati i tempi supplementari!

Entra Inler per David Lopez.

Due sostituzioni a disposizione per il Napoli, solo una per la Juventus.

Tevez è l'uomo più pericoloso della Juventus





Sicuramente più Napoli nella seconda parte del match, pareggio meritato. La Juve si sveglia solo dopo il goal di Higuain, alzando il suo baricentro ma senza trovare il goal del vantaggio. Tevez sbaglia da due passi ed in un modo o nell'altro è l'uomo della partita.

92' - Arriva il fischio di Valeri! Si va ai supplementari!

2 minuti di recupero

90'- Ancora Llorente per Tevez, chiude bene Koulibaly!

89' - Che occasione per Tevez! Dopo il tocco di Llorente l'Apache non trova il goal a pochi passi da Rafael!

85' - Vidal! Il cileno controlla la palla dai 20 metri, ha tutta il tempo per far partire un tiro dei suoi, ma la conclusione è imprecisa.

84' - Contropiede del Napoli, Chiellini sventa l'attacco chiudendo su Callejon

83' - Ammonito Mertens, che ancora non ha toccato una palla, il belga è forse un po' troppo nervoso.

80' - A 10 minuti dal termine è la Juve a cercare con più insistenza la via del goal.

77' - Momento di stasi. Intanto entra Mertens al posto di Hamsik e Padoin per Lichstainer.

74' - Llorente! Bravo lo spagnolo a prendere sul tempo Albiol sul cross di Lichstainer, palla al lato

La Juve paga un assetto troppo rinunciatario durante il secondo tempo, il Napoli è stato bravo a capitalizzare un'occasione da goal, che era nell'aria.

71' - Corner per la Juve che si rifa in avanti

De Guzman è bravo a portarsi sul fondo facendo partire un cross preciso sulla testa di Higuain che, angolando la conclusione, batte Buffon.

67' - HIGUAINNNNNNN!!! A TEVEZ RISPONDE L'UOMO PIU' ATTESO!!!! 1-1!

66' - Pirlo per Pereyra, questo è il primo cambio di Allegri.

65' - Pirlo gira per Evra, che molto coraggiosamente prova il tiro dai 30 metri, alto.

63' - Bel cross di Ghoulam. E' bravo Pogba a ripiegare in difesa ed a chiudere sull'inserimento di David Lopez.

61' - Uno-due tra Pogba ed Evra, il terzino crossa teso e basso, la difesa del Napoli per poco non combina un'altro pasticcio.

60' - Che occasione!!! Higuain tenta la magia con un delizioso pallonetto con l'esterno destro. Buffon battuto, solo il palo nega il goal al Napoli!

58' - David Lopez, dopo una manovra elaborata, prova la conclusione a giro, ma senza successo

55' - Hamsik cerca l'imbucata per David Lopez, ma il passaggio è troppo lungo

54' - Contropiede micidiale del Napoli! Callejon a tu per tu con Buffon schiaccia troppo la conclusione che va sul fondo!

In campo si gioca in un'atmosfera surreale, i tifosi sono silenziosissimi e si sentono le urla dei giocatori.

50' - La palla passa sopra tutti i giocatori, senza trovare un destinatario. Sospiro di sollievo per Rafael.

50' - Palla deviata dalla barriera, corner per la Juve.

49' - Attenzione a Pirlo. Punizione da 29 metri.

45' - Nessuna sostituzione, si riparte con il Napoli in possesso di palla!

Partita a tratti vibranti dominata dall'equilibrio. Napoli poco concreto in zona goal ma che comunque riesce a trovare buone iniziative, sopratutto sviluppando l'azione sugli esterni, tuttavia la Juve è brava a chiudersi senza concedere troppi spazi. I bianconeri, invece, danno l'impressione di far male se attaccano nella zona centrale della difesa partenopea, vero punto debole della squadra di Benitez. Un Tevez ispirato ed un aiutino di non poco conto dalla coppia Koulibaly-Albiol, pongono la partita sull'1-0 a favore degli uomini di Allegri.

L'esultanza dei bianconeri dopo il goal di Tevez viziato dalla disattenzione della difesa napoletana





Tevez ai microfoni RAI al termine del primo tempo: "Stiamo in vantaggio ma dobbiamo entrare nel secondo tempo più concentrati. Dobbiamo far girare di più la palla."

45' - La Juve si difende bene dagli attacchi finali del Napoli ed il primo tempo finisce qui! 1-0 per la Juventus.

43' - Ghoulam tira sulla barriera. Ma adesso il Napoli si porta in avanti, chiudendo in attacco il primo tempo

43' - Punizione pericolosa per il Napoli dai 18 metri.

42' - Pericoloso El Pipita! L'attaccante napoletano tenta il tiro sul secondo palo dal vertice dell'area di rigore, Buffon ancora attento!

41' - Cross dal fondo di Callejon, deviazione di Vidal su Higuain

36' - Lichstainer bravo a portarsi sulla destra, il tiro non è angolatissimo e di facile presa per Rafael

35' - Higuain pericoloso! Si gira benissimo in un fazzoletto, tira ma Buffon è attento!

25' - Hamsik vicino al goal, tiro di poco sul fondo! Caparbio il Napoli che di prepotenza si è portato alla conclusione

23' - Uuuuhhh! E' l'Apache il pericolo numero uno! Rafael si distende sul tiro angolato dell'argenino all'altezza della lunetta dell'area di rigore, Juve vicina al raddoppio

22' - Ancora Tevez! Occasione del raddoppio per l'argenino che tira bene ma troppo centrale sulla sponda di Llorente

21' - Si riaffaccia nella metà campo del Napoli la Juve

19' - Pressing partenopeo!

15' - PALO DI HAMSIK! Tiro deviato leggermente da Chiellini e palla che sbatte sul palo! Buffon sarebbe stato battuto

Il Napoli prova a far girare il pallone in cerca di spazi che però non vengono concessi dalla retroguardia bianconera

11' Bell'iniziativa del Napoli, duettano Callejon e Higuain per favorire Hamsik, che però tira alto

9' - Pirlo batte una punizione, da dietro arriva Marchisio che sbatte il pallone contro il muro napoletano

Albiol e Koulibaly si scontrano su una palla alta e lasciano che l'Apache possa tranquillamente andare in contro a Rafael e far passare la palla sotto le sue gambe, ma che disattenzione del Napoli!

4' - Goooooollllllllll!!!!! Tevezzzz!!! Disastro della difesa del Napoli!!!

2' - Napoli in avanti, cross per Higuain, Chiellini sventa l'attacco

1' - Higuain punta la difesa della Juve, bravo Chiellini a chiudere

1' - Iniziata!

18° a Doha, tempo ideale per una partita che promette spettacolo!

18.29 - Le squadre sono entrate in campo, 400 i sostenitori venuti dall'Italia.

Lo stadio ospita 14.000 spettatori e sarà tutto esaurito.

18.25 - 5 minuti all'inizio! Higuain contro Tevez, Benitez contro Allegri! Due rivalità infinite si sfidano lontano dall'italia, in Qatar, e si contendono il primo titolo di stagione!

Dal 1988, anno della sua fondazione, la Supercoppa Italiana è stata vinta da 9 squadre diverse. Il Milan e la Juventus, con 6 titoli, sono le squadre ad averla vinta per più volte.





Questo invece l'arrivo del pullman del Napoli, avvenuto circa un'ora fa





Diamo un'occhiata allo spogliatoio della Juventus, a pochi istanti dal fischio d'inizio!





Ufficializzata anche la formazione della Juventus! Allegri mette in campo i suoi 11 migliori, nessuna novità!

(4-3-1-2): Buffon; Lichstainer, Chiellini, Bonucci, Evra; Pirlo, Pogba, Marchisio, Vidal; Llorente, Tevez.

17.35 Ufficializzata la formazione titolare del Napoli. Benitez sorprende ancora tutti ed inserisce De Guzman e Gargano in luogo di Mertens e Jorginho che partiranno dalla panchina! Scelta tattiche per l'allenatore spagnolo che preferisce un centrocampo più muscolare per inserire a gara in corsa Mertens, che potrebbe cambiarla dalla panchina come lo scorso anno al San Paolo. Ecco l'11 del Napoli:

(4-2-3-1): Rafael; Maggio, Albiol, Koulibaly, Ghoulam; Gargano, David Lopez; Callejon, Hamsik, De Guzman; Higuain. All.: Benitez

17.30 Buon pomeriggio e benvenuti da Micael Caviglia e da VAVEL ITALIA alla diretta scritta live ed di Juventus-Napoli, Finale della Supercoppa Italiana. Vivremo insieme lo spettacolo di questa finale, aggiornandovi di minuto in minuto.

Il giorno del giudizio, dopo tanta attesa, è finalmente arrivato. Alle 18.30 (ora italiana) a Doha, Juventus e Napoli si daranno battaglia per aggiudicarsi la Supercoppa Italiana. Questa finale mette in palio un trofeo che può rivelarsi importante per entrambe le squadre. Da una parte darebbe continuità ad un progetto vincente anche dopo l'addio di Antonio Conte, dall'altra potrebbe rafforzare e compattare quelle crepe che si sono viste uscire nell'ultimo periodo. A Napoli e Juventus il compito di farci divertire e pubblicizzare il nostro calcio anche all'estero. Già, pubblicizzare: le polemiche anche su questa data, sulla location, oramai servono a poco e darebbero soltanto adito a lunghi e noiosi processi. Perchè sembra difficile curare un malato fuori dai propri confini, perchè 'i panni sporchi andrebbero lavati in casa' e perchè a volte, non è tutto oro quello che luccica, soprattutto gli ingaggi faraonici promessi alle squadre come in questa occasione. La cosa più importante deve, necessariamente essere lo spettacolo e lo sport.

I pronostici sono tutti per i bianconeri, e non potrebbe essere altrimenti considerando che dominano ormai da anni in Italia con un gap anche evidente sul resto del plotone. La squadra di Benitez, però, affronta la gara con la fiducia di chi ha individualità pesanti che possono decidere qualsiasi gara ed essere decisivi soprattutto in un confronto secco, preparato al meglio ed affrontato con la massima intensità da parte di tutti gli undici in campo. Il 4-2-3-1 di Benitez acquisisce quegli equilibri che mancano invece nell'arco di un periodo lungo come quello di un campionato e che non danno continuità alle prestazioni. Le grandi notti di Champions dell'anno scorso, la vittoria sulla Roma in Coppa Italia e ripetuta questa stagione in campionato, vanno in questo senso e danno fiducia all'ambiente ed ai tifosi. Di fronte, però, ci sarà una squadra ormai collaudata che punta alla settima Supercoppa. Una di queste però il Napoli credeva di averla ormai in pugno: i fatti di Pechino tornano d'attualità ed anche quella rabbia dovrà spingere i partenopei nel tentativo di sovvertire il pronostico e conquistare la seconda Supercoppa della sua storia dopo il 5-1 del '90. Ovviamente contro la Juventus in una sfida infinita: sarà la bella che decreterà chi passerà in vantaggio in questo piccolo miniciclo durato 25 anni.

Un esempio di come potrà andare la gara possiamo prenderlo dalle ultime due partite nelle quali le due squadre si sono affrontate: entrambe vinte dalla squadra di casa, ma soprattutto dalla squadra che ha messo più intensità e voglia di vincere sul terreno di gioco. Certo, sembrerebbe la scoperta dell'ovvio, ma quando queste due squadre si affrontano sembrano accentuare questo piccolo assunto. A Torino la Juventus dominò in lungo ed in largo come spesso fanno tra le mura dello Stadium, non dando praticamente mai possibilità al Napoli di alzare la testa. Stessa disamina tattica e mentale al San Paolo, dove il Napoli delle grandi occasioni tramortì una Juventus con il suo possesso palla, devastante e bellissimo da vedere, come raramente è accaduto in quest'anno e mezzo di gestione Benitez. I due risultati si bilanciano, mettono praticamente alla pari le due squadre, con la maggiore esperienza ed abitudine a vincere dei bianconeri che lascia propendere l'ago dalla parte juventina. Ma la gara sarà aperta ad ogni risultato.

Juventus



Nessun dubbio per Massimiliano Allegri che confermerà Evra a sinistra con Bonucci e Chiellini al centro della difesa e Lichtsteiner a destra. A centrocampo Marchisio, Pirlo e Pogba mentre Vidal agirà più avanzato alle spalle della coppia Tevez-Llorente. Insomma, la migliore squadra a disposizione dell'ex allenatore del Milan.

(4-3-1-2): Buffon; Lichtsteiner, Bonucci, Chiellini, Evra; Marchisio, Pirlo, Pogba; Vidal; Tevez, Llorente. All. Allegri

Napoli



Rafa Benitez dovrebbe schierare l'undici che finora gli ha dato più garanzie con in attacco Callejon, Hamsik (favorito su De Guzman) e Mertens alle spalle di Higuain. A centrocampo Jorginho e Lopez (in vantaggio su Inler) ed in difesa rientrano Koulibaly ed Albiol con Maggio e Ghoulam ai lati.

(4-2-3-1): Rafael; Maggio, Albiol, Koulibaly, Ghoulam; David Lopez, Jorginho; Callejon, Hamsik, Mertens; Higuain. All. Benitez

Allegri : "Abbiamo centrato gli ottavi di Champions, siamo in testa al campionato e abbiamo da giocare la Supercoppa, secondo obiettivo della stagione, poi ci riposeremo un pochettino e ci concentreremo sulla seconda parte di stagione dove ci saranno partite affascinanti da vincere, quando vai avanti della stagione ci sono partite importanti da non sbagliare". Poi Allegri si sofferma sull'avversio di Lunedì sera, il Napoli: "Il Napoli e' una squadra europea, un avversario che e' più difficile affrontare in una partita secca che nell'arco del campionato, ha giocatori che ti possono risolvere la partita da soli, magari non hanno sempre quell'equilibrio che serve per e quella costanza che serve per lottare e vincere il campionato, ma in una partita secca possono metterti in difficoltà".

Benitez: "E’ una partita fondamentale per la squadra, la società e tutti i nostri tifosi. Vogliamo vincerla. Una finale è molto diversa dal campionato. La mentalità e l’intensità in campo faranno la differenza". "Mi ha sorpreso la mancanza di capacità di analisi. I numeri dell’anno scorso sono stati ottimi, abbiamo conquistato il record di vittorie in trasferta, di gol fatti e di punti in campionato. Come se non bastasse, abbiamo vinto la Coppa Italia e ottenuto 12 punti in Champions. Si trattava di risultati degni di grandi elogi ma all’improvviso si è messo tutto in discussione. Credo che sia mancato equilibrio". Sugli eventuali problemi con Behrami: "Assolutamente no. Le sue parole, sinceramente, mi hanno sorpreso. Preferisco ricordare tutte le cose positive che lui ha fatto in campo e i commenti della maggioranza dei miei ex calciatori, che sono positivi". Infine due parole sul rapporto con il presidente e con la città di Napoli: "Con il presidente, il club e la città ho un’ottima relazione e voglio dare il massimo per questa squadra. Quando sarà il momento valuteremo insieme che direzione bisognerà prendere. Stiamo facendo crescere il Napoli come società, questa è la cosa più importante".

Marotta: "Quella per la Supercoppa 2014 è una giornata particolare, è il primo vero trofeo della stagione, lo affrontiamo come sempre con grande voglia di vincere sapendo che una partita secca Napoli resta un difficile scoglio da superare, ma stiamo bene e abbiamo grande volontà di riportare a casa la coppa come negli ultimi anni. Napoli più affamato? Il logorio della vittoria nello sport non c'è. Anche loro hanno l'orgoglio di voler ripartire, poi una partita secca è sempre imprevedibile e non sempre i valori reali hanno la meglio. Ma noi siamo concentrati per vincere"

Mertens : "Siamo in un bell’albergo, stiamo facendo allenamento e stiamo preparando la partita. Qui fa caldo ed è il tempo ideale per l’allenamento. Supercoppa? Per noi e per tutti i tifosi è una partita importante. Tutta la squ adra e tutti i tifosi vogliono vincere. Ci si gioca tutto in una sola partita. Vincere qualcosa è sempre importante, e sappiamo cosa dobbiamo fare. E’ molto importante vincerla contro una grande squadra come la Juventus". Mertens si è poi soffermato sul suo stato di forma e sull'avversario di questa sera: "Sono pronto per giocare. La Juventus? E’ sempre una squadra forte, ma anche noi siamo forti. Ora dobbiamo fare i fatti, contano quelle non le parole. Sul piano personale voglio fare di più, speriamo di cominciare lunedì: un gol su azione sarebbe quello che mi serve".

Vidal: "Se giochi solo una partita, sbagli una cosa e perdi la partita. Nella sfida secca può succedere di tutto, si può commettere un errore che cambia la partita. La squadra più forte in campionato è la Juventus, siamo primi e abbiamo vinto tre scudetti di fila, siamo primi in classifica e noi abbiamo la fame quando abbiamo iniziato questa stagione. Chi toglierei al Napoli? Dico Higuain: è un giocatore fortissimo, un top player, ma dobbiamo stare concentrati e giocare come abbiamo fatto fino ad oggi. Al 2014 della Juventus per il momento assegno otto, ma se facciamo bene la Supercoppa può alzarsi a nove. Roma? Siamo due squadre forti, anche la Roma ha dei giocatori fortissimi, una squadra che lotterà fino alla fine con noi per vincere il campionato".

Callejon ed Hamsik: "Higuain? Non sta facendo gol, ma per noi resta un leader. Deve dare il massimo per trascinarci alla vittoria. Quanto è importante la gara contro l a Juve? Per noi è sempre importante vincere una coppa, contro i bianconeri sarebbe bello. La squadra di Allegri è forte, ma noi abbiamo lavorato bene e con tanta fiducia". Infine il capitano. Marek Hamsik ha parlato in vista della finale di Supercoppa contro la Juventus: "Vincere un trofeo è un'ulteriore carica, una soddisfazione per noi calciatori e per la nostra gente. Sarà una partita speciale, la Juventus è un club ricco di campioni e una squadra forte in tutti i reparti".

Andiamo ad analizzare adesso dove le due squadre proveranno a vincere la gara, in che modo proveranno ad impensierire e bucare la difesa avversaria. Allegri sembra convinto, con giusta causa, che i problemi del Napoli siano in mezzo al campo nella linea dei due centrocampisti. Quindi, la soluzione che sta brevettando da tempo con i tre centrocampisti più Vidal trequartisti potrebbe risultare decisiva qualora gli esterni del Napoli ed Hamsik non coprissero a centrocampo a sufficienza. Vidal agirà tra le due linee di difesa azzurre, da sempre tarlo fisso nella testa di Benitez. Starà al maestro spagnolo arginare le iniziative ed il fraseggio juventino in quella zona del campo, presumibilmente con David Lopez che sarà chiamato ad un grosso lavoro di interdizione e di disturbo. Un'altra chiave, per entrambe le squadre, sarà il possesso palla. Togliere iniziative e linfa all'altra squadra sembra essere certo banale quanto decisivo. Il Napoli dal suo canto dovrà necessariamente vincerla sugli esterni, sfruttando come al solito gli inserimenti centrali di Hamsik ed Higuain che potranno creare la giocata in qualsiasi momento. Ma saranno Mertens e Callejon a dover creare la superiorità in attacco, affrontando a viso aperto Evra e Lichtsteiner che non sembrano irresistibili in fase difensiva, provando ad approfittare delle scorribande offensive dei due terzini di Allegri.

Perchè a Doha?



Juventus-Napoli sarà l'ultima partita del 2014 per il calcio italiano, ma non si giocherà in Italia. Perchè? Business e diplomazia, semplice. Sfruttare la visibilità di uno sport popolare come il calcio per promuovere il proprio paese: è questo che ha spinto lo sceicco Hamad bin Khalifa bin Ahmad Al Thani (34 anni), appartenente alla famiglia che gestisce le società di PSG e Manchester City, a far disputare la Supercoppa 2014 a Doha, in Qatar. Non è una grossa novità che la Supercoppa si disputi lontano dall'Italia, infatti questa edizione sarà la settima all'estero, la quarta negli ultimi sei anni, tuttavia sarà la più costosa. Il brand di questo evento è in forte crescita ed i numeri parlano chiaro: tra diritti tv, circa il 10% e capitali investiti dalle società organizzatrici, circa il 90% (quest'anno la Aspire Zone Foundation, a cui fa capo lo sceicco Al Thani) le società dovranno spartirsi in maniera equa, quest'anno, ben 3,7 milioni di euro, record per questo tipo di evento. L'ex città ospitante Pechino pagò massimo 3,30 milioni e Tripoli, la prima città estera ad accogliere la Supercoppa, 2,40. Il paese è ricco, però a livello diplomatico non ha tanti 'amici' nel mondo del calcio, quindi vuole presentare Juventus-Napoli come vetrina, come biglietto da visita, come dimostrazione di una valida organizzazione, in vista del Mondiale del 2022.



Buffon da record



Un protagonista della sfida sarà il capitano della Juventus, Gianluigi Buffon. Il numero uno bianconero avrà una motivazione in più perché potrebbe diventare il giocatore ad aver vinto più edizioni della manifestazione insieme a Dejan Stankovic (primo con 6 trionfi). Inoltre il portiere della Juve ha vinto tutte le finali da lui disputeta: nel 1999 con il Parma, nel 2002, 2003, 2012 e 2013 con la Juventus.

Hamsik punta Maradona



Hamsik come Maradona. Lo slovacco vuole emulare el 'Pibe de Oro' e diventare il secondo capitano del club ad alzare il trofeo. L'ultimo (e unico) successo del Napoli in Supercoppa italiana è infatti datato 1990. Allo stadio San Paolo la squadra di Bigon travolse 5-1 proprio la Juventus grazie alle doppiette di Silenzi e Careca e alla rete di Crippa. Ad alzare il trofeo fu il capitano Diego Armando Maradona che si consolò dopo la delusione della finale Mondiale persa contro la Germania allo Stadio Olimpico. Lunedì ci sarà di fronte ancora la Juventus e Hamsik potrebbe emulare Diego, diventando il secondo capitano della storia del club ad alzare la Supercoppa al cielo.

La quaterna arbitrale



La finale di Supercoppa Italiana fra Juventus e Napoli sarà diretta da Paolo Valeri. L'arbitro romano sarà coadiuvato dagli assistenti Tonolini e Manganelli. Quarto uomo Giallatini con Banti e Calvarese come addizionali.

Terza finale di Supercoppa Italiana tra Juventus e Napoli: finora una vittoria a testa: nel 1990 al San Paolo alzò la coppa il Napoli (5-1, punteggio più netto registrato in una finale supercoppa di lega), e nel 2012 a Pechino rivincita bianconera tra le polemoche (la partita, a dir poco condizionata dagli errori arbitrali, finì 4-2 per la Juve). Per la settima volta la Supercoppa si gioca al di fuori del territorio italiano: 1993 Washington, 2002 Tripoli, 2003 New York, 2009, 2011 e 2012 a Pechino.

La Juventus ha giocato 3 finali all'estero, aggiudicandosi sempre la coppa: 2002, 2003 e 2012. Juventus-Napoli assegna per la 27 volta la Supercoppa di lega italiana. Questo l'albo d'oro della competizione: Juventus e Milan 6 titoli a testa, 5 per l'Inter, 3 la Lazio, 2 la Roma, 1 ciascuno per Fiorentina, Napoli, Parma e Sampdoria. La Juventus potrebbe quindi diventare la formazione con più titoli in bacheca.

Il primato di vittorie consecutive in supercoppa è del Milan: 3 titoli vinti nel 1992, 1993 e 1994. La Juventus è reduce da 2 vittorie di fila (2012 sul Napoli e 2013 sulla Lazio). Allegri e Benitez partecipano per la seconda volta, da tecnici, ad una finale di supercoppa italiana: entrambi l'hanno vinta, il primo nel 2011 quando allenava il Milan, il secondo nel 2010 alla guida dell'Inter. La gara sarà diretta dal romano Valeri, alla sua prima finale di supercoppa in carriera. La Juventus conta 7 successi, 4 pareggi e 3 sconfitte in 14 direzioni; il Napoli vanta 12 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte in 18 incroci. (Ha collaborato Football Data).