Napoli-Darmian, si fa sul serio

Tra il dire ed il fare, si sà, c'è di mezzo il mare, ma a quanto pare, tra Napoli e Torino questa distanza sembra essere molto, molto breve. Nella mattinata di ieri vi avevamo parlato di una possibile trattativa, o quantomeno di un interesse del Napoli per Matteo Darmian, terzino destro della Nazionale e del Torino di Ventura. Ebbene, in mattinata, come si legge nelle pagine di Tuttosport, emergono alcuni dettagli, indiscrezioni secondo le quali la società partenopea sarebbe passata all'azione per acquistare i diritti sportivi del calciatore granata. Ci sarebbe addirittura l'offerta formulata alla società di Urbano Cairo, e che offerta: Zapata, El Kaddouri ed un conguaglio economico di 2-3 milioni di euro. Un'autentica offerta bomba, che potrebbe far vacillare e non poco le resistenze di Cairo, Petrachi e Ventura. Il Toro è sempre stato tra le più interessate all'attaccante colombiano del Napoli, in più otterrebbe anche il trasferimento definitivo del centrocampista marocchino attualmente in prestito sempre dal club di De Laurentiis. L'offerta si aggirerebbe attorno ai 12-13 milioni di euro di valore, considerando che il Napoli ha pagato sia Zapata che El Kaddouri attorno ai 5 milioni di euro. L'offerta è di quelle importanti, che qualora fosse confermata sarebbe da prendere in serissima considerazione. Staremo a vedere se il Napoli, dopo gli acquisti di Gabbiadini dalla Sampdoria e Strinic dal Dnipro, metterà a segno il terzo colpo di mercato. E sarebbe davvero un grandissimo colpo. Nel futuro di Matteo Darmian potrebbe esserci ancora l'azzurro, ma non solo quello della Nazionale Italiana.