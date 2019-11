Inzaghi batte Ancelotti: Milan-Real Madrid 4-2

Vittoria netta e sorprendente quella del Milan nella Dubai Challenge Cup: 4-2 per la squadra di Filippo Inzaghi contro il Real Madrid dell'ex Carlo Ancelotti. Era un amichevole di lusso, è vero, ma i rossoneri per lunghi tratti hanno messo in seria difficoltà la squadra campione del Mondo e d'Europa in carica. Menezed El Shaarawy i migliori in campo: Ottimo il primo tempo del francese, a tratti inarrestabile, bene la gara del faraone, condita da una doppietta più che incoraggiante. I ritmi in campo erano quelli di un'amichevole, ma il Milan può davvero sperare in un 2015 quanto meno migliore dell'anno appena trascorso avaro di soddisfazioni.

Il Milan inizia molto bene, la squadra capitanata da Ronaldo fatica a contenere le iniziative dei rossoneri che trovano il vantaggio con Menez, bravo a sfruttare l’errore di Nacho e firma l’1-0 rossonero. Gli uomini di Inzaghi spingono e alla mezzora segnano la doppietta con El Shaarawy: rientra sul destro e tira un rasoterra sul primo palo, 2-0 per i rossoneri. Prima della fine del primo tempo Cristiano Ronaldo riapre il match con un destro da maestro. Squadre al riposo sul 2-1 per il Milan.

Ancelotti cambia inserendo quasi tutti i titolari: Pepe, Carvajal, CasillasKroos, James Rodriguez e Bale. I rossoneri non si sconentrano e spingono trovando il terzo gol : segna ancora il faraone su assist di Poli, destro sul primo palo. Pippo decide di cambiare anche lui ed è proprio il neo entrato Pazzini a segnare il 4-1 rossonero: cross di Niang e colpo di testa del Pazzo. Nel finale, Niang stende in area Nacho: calcio di rigore realizzato da Benzema. 4-2 finale, Successo strameritato per i rossoneri. una vittoria che fa bene al morale e all'autostima agli uomini di Inzaghi, impegnati nella lotta al terzo posto.