Un Genoa di rimonta: finisce 2-2 con l'Atalanta

Finisce 2-2 un'intensa e spettacolare partita tra Genoa ed Atalanta. L'Atlanta è brava a portarsi sullo 0-2 grazie alle reti di Zappacosta e Moralez, ma il Genoa non si arrende e riesce ad agguantare il pareggio grazie a Iago Falque e Matri. I grifoni agguantano Napoli e Samp al terzo posto, mentre l'Atalanta sale a 16 punti.

Gasperini manda in campo il solito 3-4-3 con Lestienne e Iago Falque, in mezzo al campo Rincon preferito a Sturaro. Colantuono si schiera invece con un solido 4-4-2, con Zappacosta e D'Alessandro sulle fasce a centrocampo, e Denis e Moralez in avanti.

Parte forte il Genoa, come è sempre solito fare in casa, mettendo in grossa difficoltà la difesa atalantina, che però non si disunisce e riesce a sventare le prime minacce. Dopo 10 minuti di gioco gli ospiti riescono a prendere le misure ai grifoni e provano anche a farsi vedere in avanti con la velocità di Maxi Moralez e D'Alessandro. I rossoblu si fanno vedere in avanti al 20° con Matri, ma Sportiello è attento e salva i suoi. Alla mezz'ora il possesso palla è quasi sempre nelle mani del Genoa, che però non riesce a pungere in avanti Al 37° la svolta del match. Zappacosta raccoglie un lancio lungo, supera Roncaglia e con un diagonale basso batte Perin. L'Atalanta passa in vantaggio al primo tiro in porta.Si va quindi all'intervallo con l'Atalanta in vantaggio grazie ad una bella azione solitaria di Zappacosta, impiegato oggi nel ruolo di esterno di centrocampo.

La ripresa inizia con l'Atalanta che trova subito il raddoppio. Grave errore di Roncaglia, che regala la palla a Moralez: l'attaccante argentino freddo, non sbaglia e porta sul 2-0 i bergamaschi. Potrebbe essere il colpo del ko, ma dopo soltanto 3 minuti Matri viene atterrato in area da Benalouane, che si becca anche il giallo. Sul dischetto va Iago Falque, che spiazza Sportiello. Il Genoa passa al 4-2-3-1 con l’innesto di Fetfatzidis, ma non riesce a schiacciare l’Atalanta. Che, anzi, avanza il proprio baricentro e inizia a pressare molto alto il Genoa, mandandohe in sofferenza la difesa rossoblu. Ancora Zappacosta impegna Perin, che poi è decisivo al 23’ su Moralez, con una bella parata in tuffo. Ma al 24° il Genoa trova il 2-2. Lestienne è bravo a far partire un veloce contropiede, serve Edenilson che prova il tiro sul quale si fionda Matri che batte Sportiello. Gasperini prova a cambiare qualcosa in avanti, inserendo Tino Costa per Bertolacci, ma il risultato non cambia. Nel finale Perin e Sportiello inchiodano il risultato sul 2-2. Buon pareggio per l'Atalanta, mentre il Genoa non riesce a tornare alla vittoria, dopo le ultime due sconfitte.