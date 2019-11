Live Juventus - Inter, risultato partita Serie A in diretta

23.00 - Per questa sera è tutto, Johnathan Scaffardi e Vavel Italia vi ringraziano per aver seguito la gara in nostra compagnia.

Partita scoppiettante nella ripresa, dopo una prima frazione saldamente nelle mani della Juve. L'Inter trova con una prodezza di Icardi il pari, quasi fortuito, e la gara cambia sceneggiatura. La Juve, stanca, arretra e sbaglia, l'Inter si rende pericolosa. Nel finale Buffon dice no a Icardi, Mancini prova a vincerla con Osvaldo, ma il rosso a Kovacic cambia ancora la prospettiva. Al termine un pari che accontenta maggiormente i nerazzurri.

Triplice fischio di Banti, finisce 1-1 allo Stadium!

93' - Handanovic!! Prima smanaccia, poi controlla, caos in area Inter!!

91' - Tevez guadagna di rabbia un corner. Ancora due minuti.

89' - M'Vila per Icardi, in 10 Mancini si copre.

86' - Succede di tutto. Kovacic a martello su Lichtsteiner, rosso diretto!! Prima Icardi non serve Osvaldo e spreca un contropiede incredibile!

85' - Gira al volo Pereyra, ma l'acrobazia non era facile sul cross di Lichtsteiner. Esce Hernanes nell'Inter, in campo Osvaldo.

84' - Fallo tattico di Medel, altro giallo.

83' - Guarin!! E poi Buffon super su Icardi!! Soffre la Juve adesso!

81' - Incredibile!! Cosa ha sprecato l'Inter!! Bonucci perde palla, Podolski va via e serve Icardi, in spaccata l'attaccante mette fuori di nulla!! Ammonito per proteste Bonucci nell'occasione!

80' - Slalom di Pogba, cartellino per Juan, costretto a stendere il francese con le cattive.

77' - Pereyra per Vidal nella Juve.

76' - Deviato il traversone di Lichtsteiner, squadre stanche. Corner per la Juve. Pogba stacca, ma sfiora solo il palo alla sinistra di Handanovic.

74' - Guarin al volo, difficile. Poco prima Evra salva su Icardi, partita aperta adesso.

72' - Ammonito per simulazione Morata! Contatto dubbio con Campagnaro, sembra fuori dall'area.

69' - Handanovic!! Ancora!! Su Pirlo!! Rischia facendo un passo, poi recupera sul suo palo e respinge il piazzato velenoso di Pirlo!!

67'- Giallo anche Ranocchia, costretto al fallo su Morata, lanciato a rete.

66' - Ammonito Icardi per un contrasto aereo, falloso, con Lichtsteiner.

64' - GOOOOOOLLLL!! Icardi!! All'improvviso!! La Juve riparte male, Guarin recupera palla e mette in profondità, Buffon non è perfetto in uscita e Icardi punisce!! 1-1!!

63' - Primo cambio anche per Allegri. Llorente lascia il posto a Morata.

60' - Fischia di più Banti nella ripresa, rumoreggia il pubblico, l'Inter prova a crederci.

56' - Va altissimo Hernanes, difficile segnare così di testa però.

55' - Ranocchia anticipa bene Llorente, rischio di 1vs2 per l'Inter.

54' - Tocca a Podolski!! Fuori Kuzmanovic nell'Inter.

53' - Lichtsteiner anticipa D'Ambrosio sugli sviluppi di un corner, era una buona occasione per l'Inter.

51' - Pogba surclassa ancora Guarin, dominante il francese sia in impostazione che in fase di recupero palla.

48' - Giocata di qualità di Hernanes, costretto a una serie di dribbling dal pressing bianconero.

22.03 - Si riparte con gli stessi 22, in casa Inter accelera il riscaldamento Podolski.

Il duello Guarin - Pogba:

Primo tempo dominato dai padroni di casa. Un sol gol divide le due compagini, grazie allo scarso cinismo bianconero e alla grandezza di Handanovic. Inter mai pericolosa dalle parti di Buffon e in perenne affanno dietro. Male la coppia centrale Ranocchia - Juan, abulico Kovacic. In casa Juve sugli scudi Vidal e Pogba.

L'abbraccio tra Vidal e Tevez:

45' - Si chiude, senza recupero, la prima frazione di gioco con la Juve in vantaggio 1-0, grazie al gol, in avvio, di Tevez.

42' - Superiore fisicità dei padroni di casa, Inter costantemente costretta a prendere rischi eccessivi.

39' - Handanovic lascia i pali e in tuffo anticipa Marchisio, l'Inter soffre terribilmente.

37' - Contatto in area Juan - Chiellini! Episodio dubbio, brutta botta al volto per il centrale della Juve.

35' - Handanovic!!!! Ma che giocata di Pogba!! Con un tocco mette fuori causa Juan e Ranocchia ma non riesce a superare il portiere sloveno!!

34' - Vidal a giro dal limite, ma Handanovic blocca. Troppo spazio per il centrocampista bianconero.

32' - Guarin in ritardo su Pirlo, richiamo verbale per il colombiano, poteva starci il giallo.

30' - Fraseggio prolungato della Juve, Inter nuovamente in difficoltà.

27' - Handanovic magnifico su Vidal!! Altro errore incredibile di Ranocchia!!!

24' - Murato Tevez, ma giocata da prestigiatore di Pogba!!

23' - Errore di Kovacic!!! C'era tutto solo Icardi sul fronte opposto!! Juve scoperta nell'occasione.

21' - Pessimo disimpegno di Ranocchia, brutta partita ancora una volta del centrale.

19' - Dall'angolo nerazzurro contropiede Juve. Ripiega bene Kovacic, poi rinvio difettoso di Handanovic.

18' - Primo corner anche per l'Inter, guadagnato da Fredy Guarin.

17' - Traversone interessante di D'Ambrosio, Evra allontana.

15' - Grande aggressività in campo, Guarin pronto al raddoppio su Pogba, primi errori in cas Juve in fase di palleggio.

12' - Vidal!! D'Ambrosio smorza la conclusione del cileno! Ancora angolo!

12' - Primo corner per la Juve. Rimpallato il traversone di Lichtsteiner.

10' - Apertura fuori misura di Kovacic per Campagnaro. Poche trame in casa Inter. I nerazzurri si schierano con il 4-2-3-1 in fase d'attacco, larghi Hernanes e Guarin.

8' - Accusa il colpo l'Inter, Juve aggressiva in avvio.

5' - GOOOOLLLL!!! Juve in vantaggio!!! Llorente difende palla contro Juan, Vidal straordinario nel controllare e servire Tevez, tutto facile per l'Apache!!! 1-0 Tevez!!

4' - Dalla distanza Guarin!! Non male la conclusione del colombiano, a lato non di molto.

2' - Occasione clamorosa per la Juve!! Tevez trova un buco in area, appoggia per Marchisio, ma la conclusione dell'azzurro è sbilenca!!

21.00 - Fischia Banti, si parte!!

Buffon e Ranocchia al centro del campo, rumore assordante allo Stadium, si respira aria di grande calcio.

Squadre pronte all'ingresso in campo, strette di mano nel tunnel che conduce al terreno di gioco.

20.55 - Marotta lancia accuse mal celate a Garcia, in riferimento all'atteggiamento del tecnico giallorosso nell'ultimo periodo. Alcuni episodi favorevoli hanno permesso alla Roma, nelle ultime uscite, di mantenere il passo della Juve.

20.50 - Mancini, a pochi minuti dal via, conferma la simpatia per i colori bianconeri da ragazzo, ma rilancia con forza il progetto Inter.

20.40 - Il riscaldamento dell'Inter:

20.35 - Venticinque minuti al fischio d'inizio. Sale la tensione allo Juventus Stadium, concentrazione, paura, pensieri, un frullato di emozioni nella testa dei 22 pronti a scendere in campo. La Juventus deve rispondere alla Roma, l'Inter è a -9 dal terzo posto, nessuno può permettersi ulteriori passi falsi.

20.30 - Ausilio: "Icardi? Non si muove".

20.25 - Mancini sceglie di affrontare la Juve rinfoltendo il centrocampo reparto di spicco della formazione bianconera. A Kovacic e Hernanes (o Guarin) il compito di limitare il raggio d'azione di Pirlo. Medel si occuperà invece del vertice alto del rombo, Vidal.

20.20 - In casa Juve, Evra e Lichtsteiner ai lati di Bonucci e Chiellini, rombo in mediana, Llorente al fianco di Tevez.

20.10 - Sul fronte mercato giungono interessanti news da Sky Sport, Inter pronta a chiudere già domani per Shaqiri. Si tratta sulla base del prestito con diritto di riscatto.

20.05 - Confermate le impressioni delle ultime ore. Mancini sceglie due uomini alle spalle di Icardi, in campo Hernanes e Guarin. Uno dei due in mediana, il secondo a fianco di Kovacic. In difesa Campagnaro terzino, al centro Ranocchia - Juan, a sinistra D'Ambrosio.

20.00 - Ausilio: "Stasera mettiamoci il cuore. Podolski opportunità di mercato".

Anche J.Zanetti accompagna l'Inter nella difficile trasferta di Torino:

19.50 - Tevez: "Non è un duello tra me e Mancini"

I nerazzurri in campo, ecco Podolski e Kuzmanovic:

L'arrivo dell'Inter allo stadio:

19.40 - In chiave terzo posto, giornata favorevole a Lazio e Napoli. I biancocelesti hanno superato nettamente la Sampdoria nell'anticipo, mentre i partenopei sono impegnati nei minuti finali della sfida col Cesena. Punteggio in ghiaccio per gli uomini di Benitez, 1-4. Brutte fermate invece per Milan, 1-2 col Sassuolo, Fiorentina, 1-0 a Parma. Un discusso gol di Astori consente invece alla Roma di mantenere alta la pressione sulla Juventus.

Primi tifosi allo stadio, in un'istantanea di pochi minuti fa:

19.35 - L'Inter è già giunta allo Stadium, sale l'attesa per le scelte di Mancini. Due punte, Icardi - Podolski/Osvaldo, o un modulo ad albero di Natale con due trequartisti?

19.30 - Di qualche ora fa la notizia dell'assenza, in casa nerazzurra, di Rodrigo Palacio. L'argentino, vittima di un attacco influenzale, fa rientro a Milano e salta la partitissima.

19.20 - La maglia di Lukas Podolski, grande attesa attorno al nuovo acquisto dell'Inter:

Buona sera e buon calcio a tutti, oltre che buon anno, dalla redazione di Vavel Italia, e benvenuti a questa diretta live del primo grande match di questo 2015 che comincia col botto: stiamo parlando ovviamente del Derby d'Italia, la sfida tra Juventus e Inter, valida per la giornata numero 17 del campionato di Serie A, che, come detto, apre l'anno.

Non a caso parliamo di Derby d'Italia quando pensiamo a questa sfida: le due squadre hanno scritto pagine importanti di storia del calcio italiano, e ogni sfida ha sempre un sapore speciale. Fu Gianni Brera a definire nel 1967 questa sfida "Derby d'Italia". La storia comincia il 14 novembre 1909, quando a Torino la Juve batte l'Inter 2-0 e si interrompe momentaneamente nel febbraio scorso, con il 3-1 infilitto dai bianconeri ai rivali allora guidati da Walter Mazzarri. Riprenderà domani, quando sulla panchina riservata alla formazione ospite prenderà posto Roberto Mancini, il quale riuscì ad espugnare Torino già nel 2005: si giocava ancora al Delle Alpi, decisivo fu un colpo di testa di Julio Cruz. Si passa anche dal 9-1 subito dai nerazzurri quando mezzo secolo fa si presentarono a Torino schierando la primavera per protesta, all'impresa dei ragazzi di Stramaccioni che due stagioni fa, nel 2012, furono i primi ad espugnare il nuovissimo Juventus Stadium, passando per le infinite polemiche del 1998 per il contatto Ronaldo-Iuliano.

In totale, questa sara la sfida 224 in assoluto tra Juventus e Inter, e i bianconeri sono nettamente più avanti in quanto a vittorie nei precedenti: il 2 febbraio scorso è arrivata la vittoria numero 100 per l'armata torinese, a fronte di 69 vittorie dei nerazzurri e 54 pareggi. Quello invece realizzato da Rolando allo Juventus Stadium il suddetto 2 febbraio fu il gol numero 600 nella storia del Derby d'Italia, il 280esimo per l'Inter contro i 320 della Juventus. Se guardiamo solamente il campionato, le sfide sono 189: i bianconeri ne hanno vinte 85, contro le 57 dei nerazzurri e i 47 pareggi. Proprio in Serie A sono arrivate le due vittorie con maggior margine: per la Juve è il 9-1 sopracitato del 1961, mentre la squadra attualmente allenata da Mancini ha ottenuto una vittoria per 6-0 nel 1954.

Ecco gli highlights di alcune delle recenti sfide tra Juve e Inter a Torino:

La Juventus arriva da una sconfitta con la quale ha concluso in maniera non proprio positiva il suo 2014, ovvero quella arrivata in Supercoppa contro il Napoli dopo una lunga battaglia finita solo ai rigori, e non son bastati nemmeno i classici cinque a testa, ne han dovuti calciare ben 9 ciascuno le due squadre, fin quando la parata di Rafael su Padoin ha consegnato la coppa tra le mani di Hamsik, che l'ha alzata al cielo del Qatar. "Ma non ci sono contraccolpi psicologici", ha detto ieri Allegri in conferenza stampa; "Abbiamo perso ai calci di rigore contro un'ottima squadra. Dispiace aver perso però il percorso è positivo. Tempo per sbagliare non ne abbiamo più visto che ci sono tre obiettivi da raggiungere". Si riparte dunque, alla caccia del quarto scudetto di fila, che sarebbe una vera e propria impresa in un campionato difficile come la Serie A.

Fin'ora certamente la Juve può ritenersi soddisfatta di quanto fatto nella prima parte della stagione: primo posto in classifica, con tre punti di vantaggio sulla roma, svariati record battuti e anche qualificazione in Champions League, ottenuta non senza sofferenze, ma comunque arrivata. Restando al campionato, la squadra di Allegri ha collezionato 39 punti, frutto di 12 vittorie, 3 pareggi e una sola sconfitta, quella arrivata sul campo del Genoa all'ultimo minuto, una beffa vera e propria. Allo Juventus Stadium solamente l'altra genovese, la Sampdoria, è riuscita a non perdere a Torino. Inoltre, proprio i blucerchiati sono, insieme all'avversaria di stasera, gli unici ad essere riusciti a strappare tre punti. E le squadre che sono riuscite a non perdere nella casa dei bianconeri si contano sulle dita di una mano...

L'Inter spera di tornare ad emulare l'impresa del 2012, quando fu la prima squadra ad espugnare lo Stadium grazie alla doppietta di Milito e alla rete di Palacio. In panchina allora c'era Stramaccioni, oggi invece c'è Roberto Mancini, e senza subbio l'Inter si presenta nella tana dei campioni d'Italia da sfavorita, ma con un entusiasmo in parte ritrovato; merito del lavoro di un allenatore che conosce alla perfezione l'ambiente e anche di un mercato che, con l'arrivo di Lukas Podolski e quello possibile di Shaqiri, sta restituendo ossigeno al popolo nerazzurro. Ad ogni modo, a Ranocchia e compagni servirà una prestazione perfetta per superare una Juventus forte, esperta e consapevole della propria forza come solo chi vince da anni può esserlo.

In classifica, la distanza tra le due squadre è di 18 punti, ed è l'esatto specchio della differenza tecnica che attualmente separa l'Inter dalla Juventus. C'è però anche un altro fattore che ha generato questo disavanzo: gli errori e le sbavature difensive. Sono ben 23 i gol subiti dai nerazzurri in campionato, contro i 7 bianconeri, ma ultimamente anche Allegri vede i suoi leggermente più insicuri, frutto anche della stanchezza probabilmente. Sul fronte Inter l'ottimismo e la speranza hanno accompagnato gli appunti di tattica e i duelli individuali. La Juventus, come è normale che sia, parte favorita, ma Mancini sa come fermarla puntando sull'anima dei propri uomini, e le partite contro Udinese, Roma e Lazio hanno già dimostrato che l'Inter è viva, almeno per un tempo.

Passiamo ora ad analizzare le formazioni delle due squadre, partendo dai padroni di casa, la Juventus. Buone notizie per Allegri giungono dall'infermeria, dove rimangono solamente i lungodegenti Barzagli, Asamoah e Romulo: se il primo dovrebbe tornare disponibile a inizio febbraio, sono più lunghi i tempi di attesa per gli altri due, ed è questo uno dei motivi che sta spingendo Marotta a cercare un rinforzo in difesa sul mercato, anche se Caceres ha recuperato ed è in gruppo, così come Marrone, convocato anche lui per la sfida ai nerazzurri. Le scelte non sembrano comunque in discussione, e si riparte ovviamente con il 4-3-1-2: tra i pali ovviamente Buffon, difesa a quattro con Lichtsteiner ed Evra sulle fasce e la coppia centrale Bonucci-Chiellini. Centrocampo coi quattro titolarissimi, ovvero Marchisio e Pogba ai lati di Pirlo e Vidal sulla trequarti, dietro a Tevez e Llorente.

Dall'altra parte invece Mancini ha un paio di dubbi in più, anche se il modulo dovrebbe essere ancora il 4-3-1-2, aspettando che arrivi un'altra ala dopo Lukas Podolski, che è a disposizione (è arrivato quasi subito il transfer da Londra) e si accomoderà in panchina, essendosi comunque allenato poco coi nuovi compagni. Meglio non rivoluzionare troppo, per evitare di perdere gli equilibri che i nerazzurri stanno pian piano ritrovando. In ogni caso, ci sono diverse sicurezze: la prima di queste è Handanovic tra i pali, e anche la coppia di centrali davanti a lui, che sarà composta da Ranocchia e Juan Jesus. Sulle fasce qualche problema in più viste le tante assenze (Johnathan infortunato, Nagatomo in coppa d'Asia e Dodò in dubbio per una ferita alla testa), dovrebbe giocare D'Ambrosio a sinistra e Campagnaro a destra. Meno dubbi a centrocampo, dove i mastini Kuzmanovic e Medel dovrebbero essere accompagnati da Guarin, in ballottaggio con Hernanes ma leggermente favorito, mentre sono solo certezze in avanti: Kovacic sulla trequarti e davanti a lui Palacio e Icardi.

Lo stesso Mancini, nella conferenza stampa della vigilia, ha parlato di moduli della sua Inter, sottolineando il bisogno di un altro esterno oltre a Podolski: " Ho detto che avremmo avuto bisogno di due esterni. Podolski è un grande giocatore con una carriera importante alle spalle, che spero possa darci una grande mano. Gli esterni di cui abbiamo bisogno però sono due. Lavezzi è molto difficile per noi. Non so cosa succederà a Parigi, bisogna aspettare ". Sembra invece più vicino l'acquisto di Shaqiri, giocatore chiave per permettere all'ex allenatore del Manchester City di schierare i suoi con il 4-3-3 (0 4-2-3-1). Parole anche sull'avversario odierno: "Sarà una partita dura, la Juventus sta dominando il nostro calcio da anni, ma se una squadra sta bene può battere chiunque. L'approccio giusto deve essere quello di una squadra che non entri in campo pensando ad una sfida impossibile, l'unico risultato positivo è la vittoria".

L'altro ieri si è presentato invece ai microfoni Mateo Kovacic, forse il migliore di questa prima parte di stagione dell'Inter: "Arriviamo da un pareggio contro la Lazio, anche se avremmo meritato la vittoria. Speriamo di vincere, ma potremo riuscirci solamente dando il 100%. Posso dire che siamo pronti. Ogni partita è importante. Possiamo vincere contro la Juve, ma se contro il Genoa non facciamo bene vanifichiamo il risultato di Torino. Abbiamo bisogno di continuità e di punti". Il croato ha anche parlato della sua situazione all'Inter e delle voci che lo vorrebbero a Madrid, negando tutto: "Sto veramente bene e stiamo parlando del rinnovo: siamo vicini e sono contento. L'Inter è un grande club, non stiamo facendo benissimo ma con Mancini e nuovi giocatori possiamo tornare grandi".

Se l'Inter è alla caccia di continuità, la Juventus vuole invece tornare alla vittoria dopo la sconfitta di Doha, ma Allegri in conferenza stampa chiarisce che la squadra non ha subito contraccolpi psicologici: "La squadra è tornata carica, avevamo bisogno di un po' di giorni di vacanza dopo cinque mesi intensi. Abbiamo perso ai calci di rigore contro un'ottima squadra. Dispiace aver perso però il percorso è positivo. Tempo per sbagliare non ne abbiamo più visto che ci sono tre obiettivi da raggiungere". Ora però è tempo di pensare all'Inter, avversario tutt'altro che facile da affrontare: "L'Inter ha giocatori capaci di fare giocate importanti. Kovacic sa saltare l'uomo, Icardi, Palacio, Guarin, Ranocchia sono giocatori di ottima qualità. Ultimamente la squadra sta cambiando. I derby con l'Inter? Ero partito bene vincendone tre, poi ne ho persi tre... Quella con l'Inter sarà una partita difficile".

L'arbitro della sfida sarà Luca Banti, della sezione di Livorno. Il fischietto toscano sarà assistito da Nicoletti e Dobosz, il quarto uomo sarà Bianchi. Rizzoli e Gervasoni saranno gli addizionali.