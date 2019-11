Diretta partita Milan - Sassuolo, risultati live Serie A

Cala il sipario , il Sassuolo vince per la prima volta a San Siro e batte il Milan 2-1. Vittoria meritata per gli emiliani: sembrava metters ibene per i rossoneri con il vantaggio di Poli, ma gli ospiti hanno prima pareggiato con Sansone e poi piazzato il colpo del ko con una magia di Zaza. Inzia male il 2015 dei rossoneri che dopo la vittoria sul Real Madrid, è un clamoroso passo indietro. Per quest'oggi è tutto, vi ricordo che seguiremo insieme anche i match di questa sera, restate con noi

94 Ammoniti Poli e Biondini

90' 5 minuti di recupero

89' Consigli è rimasto a terra dopo aver preso una testata involontaria da Zapata

88' Sostituzione per il Sassuolo. Floccari prende il posto di Zaza.

84' Chiusura di Gazzola su assit al centro di Menez.

84' Chiusura di Zapata sul cross di Biondini

83' Fuori Sansone per Floro Flores.

80' Tiro di Abate,ma non ci arrivano ne Montolivo ne Pazzini

78' Rientra sul sinistro e calcia a giro Cerci. Conclusione troppo centrale

74' Palla gol per il Milan con Pazzini,controllo e destro al volo, bravo Consigli a dire di no

74' Entra Abate, esce Rami

73' Ammunito Gazzola

72' da rivedere il tocco di mano di Cannavaro in area rossonera

71' Esce tra i fischi El Sharaawy dentro Pazzini.

corner per il Sassuolo sul quale si avventa Zaza con un sinistro fulminante all’incrocio dei pali.

68' VANTAGGIO DEL SASSUOLO, SPLENDIDO TIRO DI ZAZA SU ANGOLO DI BERARDI 2-1

66' Taglio perfetto di Cerci, ma uscita perfetta di Consigli

65' Calcio d'angolo per i rossoneri lo batte proprio il nuovo entrato

64' Cerci entra al posto dell' ex Chelsea, ovazione per lui

63' Sta per entrare Cerci al Posto di Essien

61' Va a battere Montolivo, palla lenta, nessun problema per il portiere

60' Giallo a Cannavarontervento in ritardo su Menez., punizione per il milan

59' Giallo a Menez per proteste,

55' Poli commette fallo su Missiroli.

54' Angolo per il Milan: cross in mezzo, Missiroli allontana

52' Calcio d'angolo per i rossoneri

50' Il Milan non riesce a rendersi pericoloso

49' Uscita un po' rischiosa di Diego Lopez che poi se la cava evitando il pressing di Zaza.

48' Cross dalla destra di Rami, ma troppo sul portiere

46' Sansone dentro in area per Zaza, ma quest'ultimo è in fuorigioco

46' Iniziato il secondo tempo, nessun cambio per le due squadre

16:00 Le squadre stanno rienrando in campo

Finisce il primo tempo. 1-1 a San Siro primaPoli e poi pareggio di Sansone.

45' Berardi a terra dopo uno scontro con Zapata

43' Sansone ci prova anche lui, ma non si coordina al meglio, palla fuori

42' Bonaventura ci prova però manca il bersaglio.

40' Bell’azione di Menez che serve El Shaarawy, ma la posizione di fuorigioco di De Sciglio ferma tutto.

37' Cross di Sansone che cerca Biondini tutto solo sul secondo palo che manca clamorosamente l'impatto con la palla (perso da De Sciglio che non è mai entrato in partita)

37' Il Milan dopo il pareggio ha smesso di giocare

35′ – Punizione calciata da Berardi sulla barriera.

34' giallo per Alex, che stoppa con le mani un sinistro di Berardi.

32' Il Sassuolo vicino al raddopiio con Berardi: Il numero 25 verde nero parte in contropiede e con un diagonale va vicino al gol

30' Calcio d'angolo per i rossoneri, arriva al volo di Bonaventura ma non inquadra la porta

Assist Berardi che pesca l'inserimento di Sansone alle spalle di Ramiche batte Diego Lopez

27' PAREGGIO DEL SASSUOLO CON SANSONE, La squadra di Di Francesco era comunque cresciuta negli ultimi minuti.

26' Alex ancora in chiusura

26' Altri due errori di Essien, l'ex Chelsea è in confusione

25' Brutto errore di Essien, Zaza ne approfitta, entra in area e appoggia di tacco per Sansone, ma ci pensa Alex a chiudere

22' Occasione sprecata per i rossoneri con il Faraone, che si accentra al limite ma tocca male un pallone filtrante per Poli

20' Lancio lungo di Magnanelli per l'inserimento di Zaza, anticipa tutto il portiere spagnolo

18' Altra punizione imprecisa di Berardi, palla direttamente sul fondo.

16' I rossoneri sono molti aggressivi in questi minuti

14' Errore di Stephan che sbaglia ad aprire il gioco verso Rami.

12' Calcio di punizione dalla destra battuto da Berardi. Nessun problema per Diego Lopez.

Bonaventura da destra crossa, El Shaarawy viene contrastato e ottimo inserimento di Poli che batte Consigli

9' GOOOOOOOOOOOOOOL DEL MILAN, CI PENSA POLI A SBLOCCARE IL MATCH. Primo gol stagionale con un ottimo inserimento

6' Croos di Montolivo, Bonaventura prova a prolungare, palla alta.

5' Rimessa per il Sassuolo

5' Fallo di Magnanelli su El Shaarawy, punizione per i rossoneri

3' Grande chiusura di Montolivo che appoggia all'indietro di testa a Lopez

2' Menez prova il tiro ma non inquadra bene la porta, palla sul fondo

1' Zaza commette fallo su Essien

1' Inizia il match, prima palla per il Sassuolo

14:59 Alessio Cerci in panchina: già i primi cori per lui

14:57 Le squadre sono entrate in campo

14:53 Arbitro: Di Bello (guardalinee Preti e De Pinto, arbitri di porta Mazzoleni e Fabbri, quarto uomo Vivenzi)

14:48 Riscaldamento finito

14:22 l' arrivo di El SHaarawy e di Cerci a San Siro

14:18 Capitano Montolivo, vice-capitano De Sciglio

14:12 Le formazioni di Milan-Sassuolo in campo tra poco allo stadio San Siro:

MILAN: Diego Lopez; Rami, Zapata, Alex, De Sciglio; Poli, Essien, Montolivo; Bonaventura, Menez, El Shaarawy. A disposizione: Abbiati, Agazzi, Abate, Albertazzi, De Santis, Zaccardo, Muntari, Saponara, Cerci, Mastour, Niang, Pazzini. Allenatore Filippo Inzaghi.

SASSUOLO: Consigli; Gazzola, Cannavaro, Acerbi, Peluso; Biondini, Magnanelli, Missiroli; Berardi, Zaza, Sansone. A disposizione: Polito, Pomini, Antei, Ariaudo, Longhi, Terranova, Bianco, Chibsah, Brighi, Floccari, Pavoletti, Floro Flores. Allenatore Eusebio Di Francesco.

14:10 Michael Essien ha parlato a Milan Channel nel pre partita di Milan-Sassuolo: "Sarà una partita difficile per noi, dovremo lottare per conquistare i 3 punti, dovremo stare molto concentrati. Il regalo che vorrei fare ai tifosi per iniziare bene questo nuovo anno è vincere questa partita. Sono contento di essere confermato tra i titolari, cerco sempre di dare il massimo per la squadra e anche oggi cercherò di aiutare la squadra in ogni modo".

14:03 Il Milan deve aproffitare gli scontri diretti per la lotta al terzo posto, Infatti ieri sera con l’anticipo dell’Olimpico tra Lazio e Sampdoria, in un vero e proprio scontro diretto che ha visto i padroni di casa imporsi 3-0. I rossoneri sono chiamati a trovare continuità di risultati e a confermare i recenti segnali di crescita

13:54 In diretta da San SIro

13:41 La maglia del nuovo acquisto del Milan,Alessio Cerci

13:35 Il Milan è arrivato a San Siro

13:30 - Buon pomeriggio e benvenuti da Vavel Italia alla diretta scritta live ed online di Milan-Sassuolo, incontro valevole per la 17^ giornata di Serie A. Dopo più di due settimane di sosta si ritorna in campo.A San Siro quest'oggi sarà tempo di Milan-Sassuolo. Dopo un avvio di campionato molto difficile, il Milan si sta progressivamente riprendendo: I rossoneri tornano in campo dopo aver ottenuto quattro punti nelle ultime due ottime gare contro Napoli e Roma e dopo la buona vittoria, seppur in amichevole, contro il real Madrid. Il Sassuolo, una delle sorprese positive di questa prima parte di stagione ha rallentato un po’ la sua corsa, ottenendo un solo punto nelle ultime due.

Conferenza stampa

Alla vigilia della sfida contro il Sassuolo Il tecnico del Milan, Filippo Inzaghi, spera di riprendere le fila del discorso interrotto due settimane fa ed intato si è soffermato su quella proposta di un anno fa, proprio dal Sassuolo di Squinzi: "Anch'io ho pensato tante volte cosa sarebbe potuto essere se fossi andato al Sassuolo. L'anno scorso fu gratificante per me. Il presidente Squinzi e la società mi volevano in Serie A. Fu un gesto di stima e riconoscenza. il Sassuolo è una bella realtà. Loro sono una squadra ben organizzata e ben allenata, conosciamo le insidie, ci vorrà il Milan che abbiamo visto nelle ultime 3 partite per conquistare i 3 punti. Hanno giocatori interessanti. Abbiamo preparato la partita nei migliori dei modi. "Cerci? "Non ho parlato di mercato con la società. Dall'estate la mia prioirietà è stata Cerci. Stiamo bene davanti. Tutti sapete che andavo dal presidente per chiedere Cerci: ha caratteristiche uniche, lo vedo motivato e con gran voglia di rivalsa. Ha grande voglia e lo vedo inserito nel gruppo. Si è allenato poco e non può avere nelle gambe le partita. Lo vedo voglioso di far bene".

Eusebio Di Francesco ha parlato nella conferenza stampa della vigilia di Milan-Sassuolo: “E’ ovvio che sarà una bella gara. Andare a giocare a San Siro sarà innanzitutto un motivo d’orgoglio, e poi dovremo giocare al meglio contro il Milan, che viene da un ottimo periodo di forma. Dobbiamo essere noi stessi, con la nostra mentalità e le nostre idee. E’ chiaro che il Milan è superiore a noi, ma dobbiamo colmare questa differenza con determinazione e cattiveria agonistica. Uno sguadro indietro, a ciò che è stato l’ultimo mese del 2014: “Nelle ultime tre partite potevamo avere qualche punto in più, ma tutto sommato sono contento di quello che sta facendo la squadra. Cercheremo di migliorare sotto il profilo dell’attenzione e della maturità in alcune situazioni. Dobbiamo essere più lucidi e tentare di giocare più la palla. Se si butta via sarà degli avversari”

13:00 In vista di Milan-Sassuolo, vediamo le probabili formazioni che Inzaghi e Di Francesco dovrebbero mettere in campo.

Per i rossoneri, scelte quasi obbligate, a causa di infortuni e squalifiche: infatti mancheranno gli squalificati Mexes, Armero e De Jong, Honda partita con la sua nazionale per giocare la Coppa d’Asia, oltre agli infortunati Bonera e Van Ginkel. Davanti a Diego Lopez agiranno Rami a destra, preferito ad Abate non al top della condizione, Zapata ed Alex centrali ed il rientrante De Sciglio a sinistra. A centrocampo gli unici sicuri di un posto sono Essien e Montolivo,Poli in netto vantaggio su Muntari mentre in attacco scenderà in campo il tridente composto daEl Shaarawy, Bonaventura e Menez. Il nuovo arrivato Cerci è già disponibile, ma non essendo al meglio della condizione, partirà dalla panchina

Di Francesco potrà contare sui rientri di Consigli tra i pali e di Cannavaro, che farà coppia con l’ex Acerbi, squalificati in occasione dell’ultimo turno del 2014 con il Cesena. Il Sassuolo proporrà lo stesso modulo, il 4-3-3, ma Di Francesco deve rinunciare a Vrsaljko e Taider. Davanti a Consigli agirano, da destra a sinistra, Gazzola, Cannavaro, Acerbi e Peluso, terzetto di centrocampo composto da Biondini, Magnanelli e Missiroli e tridente solito con Zaza, Berardi e Sansone.

Statistiche e Curiosità

I due precedenti in A tra Milan e Sassuolo si sono conclusi con due vittorie casalinghe. Ben 10 i gol segnati in totale nelle due sfide dello scorso campionato, tre dei quali a San Siro. Il 4-3 in favore del Sassuolo nella gara d’andata della scorsa stagione, portò all’esonero dell’allora tecnico del Milan, Massimiliano Allegri. Prima dell’ultima gara di campionato, all’Olimpico contro la Roma, il Milan non pareggiava per 0-0 da 41 partite di Serie A

Settimo posto in classifica per il Milan, che punta sul cannoniere Ménez(8 reti in stagione) e sul ritrovato El Shaarawy per continuare a fare bene e centrare la zona Europa. Nelle ultime cinque partite casalinghe i rossoneri hanno perso solo una volta, collezionando due vittorie e due pareggi. Venti punti e una posizione di metà classifica per il Sassuolo, che nelle ultime cinque partite in trasferta ha raccolto 8 punti, frutto di due vittorie e due pareggi (una sola sconfitta). Grosso merito va al reparto offensivo neroverde, con i giovani Zaza (5 reti) e Berardi (3 reti) in grande spolvero.

Giorgio Squinzi,, il numero uno della Mapei e del Sassuolo è un grandissimo tifoso rossonero, tanto che alcune sue frasi sono celebri. Ad esempio, prima del match dello scorso campionato, quello che costò l’esonero di Allegri, Squinzi disse: “Milan-Sassuolo? Sarò neutrale”. Al termine di quella sfida, vinta 4-3 dai suoi, con poker di Berardi, il patron emiliano disse scherzosamente al suo centravanti: “Ma dovevi farli proprio tutti oggi?”. Infine, a chi gli chiedeva se avesse voluto acquistare qualche giocatore del Milan per rinforzare il Sassuolo, lui rispose: “No, non vorrei mai indebolire la mia squadra del cuore“.