Sassuolo e Udinese non si fanno male: finisce 1-1 al Mapei Stadium

Finisce 1-1 l'anticipo delle 18.00 tra Sassuolo ed Udinese. Pareggio giusto tra le due squadre scese in campo al Mapei Stadium. Di Zaza e Thereau le reti che hanno deciso il match.

Le scelte degli allenatori

Per i padroni di casa Eusebio Di Francesco sceglie il solito 4-3-3. Unici indisponibili, tra quelli che in genere fanno parte dei titolari, Taider (in Coppa d'Africa) e Peluso (infortunato). Al loro posto ci sono Longhi, che va a comporre il quartetto difensivo con Vrsaljko, Cannavaro ed Acerbi, e Brighi. L'ex Roma affiancherà Magnanelli e Missiroli al centro del campo, con il compito di rompere l'azione avversaria ed accompagnare il tridente d'attacco Berardi, Zaza e Floro Flores, preferito a Sansone. Per gli ospiti invece confermate le indiscrezioni della vigilia e Stramaccioni decide di lasciare fuori Totò Di Natale per lasciar spazio alla coppia Geijo e Thereau. Difesa a tre con Piris, al posto di Hertaux, Danilo e Domizzi davanti a Karnezis, mentre il centrocampo a 5 sarà formato, da destra verso sinistra, da Widmer, Allan, Guilherme, Kone e Gabriel Silva.

Primo tempo scoppiettante, soprattutto nella fase centrale, che si movimenta dopo i primi dieci minuti di studio tra le due squadre. Il Sassuolo si fa preferire nei primi minuti di gioco soprattutto per possesso palla e fluiditià di manovra, ma non affonda quasi mai il colpo complice anche un'Udinese ben messa in campo che chiude tutti i varchi. Al minuto 15 però la squadra di casa riesce a perforare il muro difensivo bianconero e passare in vantaggio: Vrsaljko è il protagonista assoluto sulla fascia destra e, clamorosamente indisturbato, è libero di pennellare al meglio il cross per la testa di Simone Zaza che non deve far altro che indirizzare sul palo più lontano. Il Sassuolo sembra essere in controllo della gara, gestisce e non subisce eccessivamente la sfuriata degli ospiti. Per l'Udinese sembra una giornata nera quando Geijo si infortunia e deve lasciare il posto a Bruno Fernandes. L'episodio fa rilassare un pò troppo la difesa dei romagnoli che si fa cogliere impreparata cinque minuti dopo, quando Allan trova il filtrante per Cyril Thereau che, lasciato anch'egli colpevolmente solo, batte Consigli con un diagonale preciso e fa 1-1. Dopo il pari il tema della gara torna ad essere lo stesso dei primi 10 minuti, quando la difesa friulana riusciva perfettamente a contrastare perfettamente tutte le offensive dei romagnoli. Al 40' è ancora il Sassuolo a provarci con Longhi dalla distanza, ma Karnezis è pronto a respingere in angolo; sugli sviluppi del quale è ancora Zaza, ancora di testa, a mettere però alto da buona posizione ed illudere i tifosi del Mapei Stadium. E' l'ultima emozione di un primo tempo bello soprattutto nel quarto d'ora centrale, ma lento e bloccato nel resto dei trenta minuti.

La ripresa inizia con un cambio per l'Udinese: dentro Hertaux e fuori Gabriel Silva. Ma è il Sassuolo a proporsi subito in avanti: Vrsaljko mette al centro un cross insidioso per Floro Flores, sponda per Berardi, che si lascia cadere: per l'arbitro è simulazione e giallo per il numero 25 emiliano. Si incattivisce alquanto il match, e nel giro di due minuti vengono ammoniti Widmer e Vrsaljko. La prima palla gol della ripresa è dell'autore del 1-1, Thereau: l'attaccante francese conta i passi e scaglia un sinistro potente da posizione defilata che impegna Consigli. AL 57° grandi proteste del Sassuolo: Berardi cade in area di rigore dopo un contatto con Domizzi. L'arbitro lascia correre tra le grandi proteste di tutto il Mapei Stadium e della panchina neroverde, con Cannavaro che si becca un giallo per proteste. Poteva starci il penalty. Il Sassuolo spinto dal pubblico di casa cerca di portare a casa la partita, ma Zaza è impreciso in due situazioni: prima conclude a lato su un buon assist del sempre presente Vrsaljko, e poi tutto solo davanti a Karnezis tentenna troppo facendosi anticipare sul più bello da Domizzi. Di Francesco prova la carta Sansone al 71° minuto. A 10 minuti dal termine Consigli deve fare gli straordinari su Bruno Fernandes, bravo a liberarsi e a concludere con il destro. All'84° minuto è il palo a negare la gioia della vittoria ai padroni di casa: cross di Vrsaljko per Floccari, che viene anticipato di testa, il pallone finisce sui piedi di Berardi, che colpisce il palo. Finisce quindi 1-1 Sassuolo-Udinese, con i neroverdi sfortunati nel finale.