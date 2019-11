Live Torino - Milan, risultato partita Serie A in diretta

Deludente prova dei rossoneri con De Sciglio stupidamente che è stato espulso. Dopo il gol non hanno creato più nulla, bravo il Torino che non ha ma mollato e con Uno splendido colpo di testa di Glik nel secondo tempo risponde al gol di Menez arrivato su rigore. Per questa sera è davvero tutto, buona notte d tutta la redazione di Vavel Italia

Finisce 1-1 Torino Milan, i rossoneri passati solo dopo due minuti in vantaggio non hanno più costruito nulla. Il Torino ha trovato il pareggio solo all' 85

90' saranno 4 minuti di recupero

63% di possesso palla per i granta, solo 37% per i rossoneri

86' Ammonizione per Bonave

85' Nuovamente angolo per il toro

83' Cross di Bonaventura da calcio di punizione sulla trequarti. Alex sfiora solamente

80' GOOOOOOOOOOOOOOOOL DEL TORINO, GLIK DI TESTA.

Gran colpo di testa di Glik su un corner battuto dalla destra. Colpisce benissimo il difensore

80' Ennesimo coroner per il Torino

78' Dentro Alex , fuori Menez

75' Potente destro di Quagliarella dal limite dell'area. Diego Lopez respinge con i pugni.

73' Calcio d'angolo granata

71' Quagliarella non trova lo spazio per calciare in porta

70' Assedio Granata, di nuovo angolo

69' Sostituzione per il Toro. Benassi prende il posto di Farnerud.

69' Agazzi centrale ci pensa Diego Lopez

68' Calcio d'angolo per il Torino

66' Destro a giro di El Kaddouri, palla che sfiora il palo

64' Bruno Peres salta Poli e Armero e cerca la conclusione, tiiro rimpallato da Mexes.

60' Ennesima palla gol per il toro, con Martinez ma da pochi passi viene anticipato provvidenzialmente da Armero

58' Calcio di punizione per i rossoneri

56' Contropiede rossonero guidato da Poli, che serve Bonaventura ma non inquadra la porta

54' Sostituzione per il Milan. Poli prende il posto di Muntari. Il ghanese non la prende benissimo

51' Bruno Peres prova la conclusione dalla distanza. Pallone alto sulla traversa.

50' Il Torino prova a cercare il gol del pareggio, il Milan chiuso tutto nella sua area

50' Quagliarellacalcia di prima intenzione con il destro, ma palla di molto larga alla sinistra di Diego Lopez.

47' Giallo per Muntari, intervento da dietro ai danni di Bruno Peres

46' Iniziato il secondo tempo

21:51 le squadre stanno rientrando in campo

Finisce il primo tempo: avanti per ora il Milan, al secondo minuto rigore realizzato da Menez, ma verso la fine De Sciglio è uscito per doppia ammonizione e giocherà tutto il secondo tempo in dieci. Il torino ha avuto parecchie occasioni per pareggiare.

50' Punizione per i rossoneri

50' Corre ai ripari Inzaghi: Esce Niang, entro Abate

49' Sfortunato il Torino che merita il pareggio

48' Ennesima Occasione per i granata, sugli sviluppi del calcio di punizione ci prova Glik ma la palla sfiora la traversa

47' Ingenuità di De Sciglio:rosso per il terzino rososnero che stende Darmian. Milan in dieci uomini

45' saranno cinque minuti di recupero.

41' Ammonizion per Niang, intervento duro sulle caviglie di Darmian

39' ci prova Niang, palla sulla barriera, rimpallo che va finire Bonaventura che ci prova anche lui, ma palla in tribuna

38' Calcio di punizione al limite per i rossoneri

35' Il Milan prova a sbloccarsi con Niang che calcia quasi in scivolata ma non inquadra bene la porta

33' Quagliarella verso Martinez, ma esce ancora attento Diego Lopez

32' Il torino merita nettamente il pareggio, Il Milan sta giocando con superficialità

30' ALTRA OCCASSIONE PER IL TORINO, Palo per Darmian poi Moretti spreca sulla ribattuta e la palla finisce sopra la traversa

30' Ammonizione per De Sciglio che stende Darmian

28' Il Torino detta i ritmi di partita, i rossoneri aspettano

24' Altra occasione per i granta: Moretti fa da torre per Gazzi che non trova l'impatto di testa a pochi metri dalla linea di porta

23' Calcio d'angolo per il Toro

20 ' Intervento duro di Menez che cerca di recuperare il pallone in pressing alto.

18' Bonaventura prova a spingere sulla sinistra, crossa ma respinge tutto Glik

17' Fallo in attacco di Rami

16' Ammonizione per Glik. Intervento col gomito ai danni di Menez.

13' Vives prova a crossare, ma è puntuale in uscita Diego Lopez

12' Muntari calcia con il sinistro ma la palla sorvola ampiamente la traversa

10' Altra occasione per il Torino, questa volta con Quagliarella e ancora una volta Diego Lopez si oppone

7' Occasione per i granata con Farnerud dal limite dell'area di rigore, ma bravo Diego Lopez che respinge di pugni

4' Il torino prova a rispondere con Quagliarella libera il sinistro dai venti metri

Il rigore di Menez destro potente e pallone in rete

2' GOOOOL DEL MILAN, MENEZ SU RIGORE: NOVE GOL IN CAMPIONATO PER IL FRANCESE, 5 RIGORI TIRATI, 5 GOL SEGNATI.

2' RIGORE PER MILAN, MENEZ TRATTENUTO IN AREA

1' Inizia il match, calcio d'avvio del torino

20:44 Padroni di casa in maglia granata mentre il Milan sfoggia il completo giallonero

20:43 Le squadre stanno entrando in campo

20:41 Anche Mauro Tassotti è stato intervistato da Sky Sport, Su Niang: "Niang merita una chance, si sta allenando bene ed è da un po' che ci pensiamo. El Shaarawy ha avuto un problema dopo la partita col Sassuolo, ma è comunque pronto".Su De Sciglio: "Personalmente penso che Mattia sia un terzino destro, può adattarsi a sinistra, ma non è un mancino puro. Giocare sul piede giusto ti aiuta tantissimo".

20:39 Omar El Kaddouri è stato intervistato da Sky Sport, Sul tweet dopo la strage di Parigi: "Ho voluto in primis raccontare la mia tristezza per quello che è successo, ho voluto far capire alla gente che non siamo tutti così. E' una cosa che non c'entra nulla con la religione".Su Cerci: "Alessio è un giocatore fortissimo, può mettere in difficoltà ogni squadra. Lo conosciamo, speriamo che oggi non faccia la sua miglior partita

20:30 Alessio Cerci ha parlato ai microfoni di Milan Channel: “Sto lavorando, faccio delle sessioni supplementari per ritrovare la forma migliore. Obiettivi? Dobbiamo vincerle tutte per raggiungerli. Questa sera sarà dura, è una gara complicata, servirà una grande prestazione per vincere”.

20:26 Il Milan è reduce da due trasferte senza gol segnati, ma mantiene una percentuale realizzativa fuori casa del 34,1% (14/41, ma 0/13 contro Genoa e Roma). Quello di trasformare le occasioni create in

20:20 I giocatori del Milan qualche decina di minuti fa

20:08 Guardiamo quella del Torino: Padelli; Maksimovic, Glik, Moretti; Bruno Peres, Vives, Gazzi, Farnerud, Darmian; Martinez, Quagliarella. (A disp. Gillet, Castellazzi, Jansson, Bovo, Molinaro, Gaston Silva, Benassi, El Kaddouri, Lescano). All. Ventura.

20:00 Sono uscite le formazione UFFICIALI, Iniziamo con il Milan:Diego Lopez; De Sciglio, Mexes, Rami, Armero; Montolivo, De Jong, Muntari; Niang, Menez, Bonaventura. (A disp. Abbiati, Agazzi, Alex, Abate, Zaccardo, Zapata, Poli, Essien, Saponara, Cerci, El Shaarawy, Pazzini). All. Inzaghi.

19:44 Granata arrivati allo stadio Olimpico di Torino

19:23 M'baye Niang ,che stasera dovrebbe partire titolare, è molto vicino a lasciare il Milan, direzione Newcastle. Dopo l'incontro ieri tra l'agente del giocatore e Adriano Galliani, si sarebbero intensificat i contatti con i Magpies, volenterosi di prendere il giocatore. La trattativa entra nel vivo, con i possibili inserimenti di Santon e Sissoko, ma oltremanica sono sicuri: M'baye Niang vuole il Newcastle.

19:01 Tra Milan e Torino non è solo una partita, ma anche intreccio di calciomercato : El Shaarawy, dopo la deludente prestazionecontro il Sassuolo, questa sera finirà in panchina. Addio possibile già a gennaio? Il Milan è pronto a venderlo nel caso dovesse arrivare un’offerta minima di 15 milioni di euro. Il Torino vorrebbe prendere il giocatore in prestito con diritto di riscatto

18:50 Buona sera e benvenuti da Vavel Italia alla diretta scritta live ed online di Torino-Milan, incontro valevole per la 18^ giornata di Serie A. I padroni di casa escono dallo scialbo 0-0 contro il Chievo; i rossoneri, invece, sono reduci della sconfitta interna contro il Sassuolo. Il Milan non può permettersi ancora dei passi falsi, visto che il piazzamento Champions League, dista ora cinque lunghezze. La sfida con il Torino è fondamentale, I rossoneri hanno assoluto bisogno di un successo, il Diavolo ha l'obbligo di avvicinarsi al terzo posto per scongiurare un'altra stagione fallimentare.

Inzaghi: "Più attenti e cinici sui corner" - L'allenatore del Milan striglia i suoi alla vigilia del match contro il Torino: "Abbiamo perso tre partite per un calcio d'angolo, è tutta questione di attenzione: ci alleniamo su questo, ma in campo bisogna essere più svegli e cinici. Non deve succedere più", chiarisce Filippo Inzaghi. La sconfitta di martedì a San Siro con il Sassuolo brucia ancora: "Anche tanti anni fa si prendevano gol da calcio piazzato, quando c'erano i difensori più forti del mondo. E' sempre stato un limite del Milan, ma va superato. L'ultima sconfitta contro il Sassuolo ci ha fatto capire che non siamo nelle migliori condizioni quando abbiamo il match in mano", sottolinea Inzaghi, "Ci servirà da lezione". Ma la situazione non è completamente negativa: "Siamo tutti dei fenomeni quando si vince e quando si perde non lo si è più, ma io non guardo queste cose, secondo me la squadra c'è. A Torino abbiamo una bella prova, poi la Coppa Italia ancora con il Sassuolo, avremo il modo di rifarci". Inzaghi è tentato dall'idea di lanciare Alessio Cerci dal 1' contro il Torino: "Mi verrebbe voglia, ma devo essere razionale. Non ha svolto la preparazione invernale, non gioca da tre mesi. Devo ancora decidero se farlo partire dall'inizio o aspettare martedì in coppa Italia".

I CONVOCATI

Solo 20 i convocati di Ventura per la sfida tra Torino e Milan di domani sera. Fuori gli infortunati Amauri, Larrondo, Basha e Masiello.

Portieri: Castellazzi, Gillet, Padelli.

Difensori: Bovo, Darmian, Glik, Jansson, Maksimovic, Molinaro, Moretti, Peres, Silva.

Centrocampisti: Benassi, El Kaddouri, Farnerud, Gazzi, Vives.

Attaccanti: Lescano, Martinez, Quagliarella.

L’allenatore del Milan Filippo Inzaghi ha diramato, al termine dell’allenamento di rifinitura di oggi pomeriggio, la lista dei convocati per Torino-Milan. Ecco chi è stato chiamato dal tecnico: Abbiati, Agazzi, Diego Lopez, Abate, Alex, Armero, De Sciglio, Mexes, Rami, Zaccardo, Zapata, Essien, De Jong, Montolivo, Muntari, Poli, Saponara, Bonaventura, Cerci, El Shaarawy, Menez, Niang, Pazzini.

PROBABILI FORMAZIONI

Indisponibili Bonera, van Ginkel e Honda. Sorprese dell'ultima ora: In attacco El Shaarawy si è fermato per un acciacco, al suo posto Niang. Quindi né l’acciaccato El Shaarawy né il neo acquisto Cerci: spazio al francese, sinora utilizzato con il contagocce. Tridente completato da Menez e Bonaventura. A centrocampo rientra Nigel de Jong ch sarà affiancato da Montolivo e Poli, in vantaggio su Muntari Dietro, una difesa tra i pali spazio a Diego Lopez, sulle fasce Abate e Armero, con De Sciglio destinato alla panchina, mentre al centro spazio coppia francese Rami-Mexes.

Uomini contati per Ventura: forfait di Amauri, bloccato da un guaio muscolare, salutato ormai Larrondo che è ancora in Argentina e con Barreto ancora febbricitante, Quagliarella-Martinez guideranno l'attacco torinese. In difesa si rivede, dopo il turno di squalifica, Moretti affiancato da Glik e Maksimovic (in vantaggio su Bovo), tra i pali Padelli. Sulla fascia sinistra agirà Darmian e spazio a Bruno Peres, invece, lungo l'out di destra.Per quanto concerne la mediana, confermati Vives, Gazzi e Farnerud al centro.

Torino (3-5-1-1): Padelli, Maksimovic, Glik, Moretti, Bruno Peres, Vives, Gazzi, Farnerud, Darmian, El Kaddouri, Quagliarella. (Gillet, Castellazzi, Gaston Silva, Jansson, Bovo, Molinaro, Benassi, Lescano, Martinez). All.: Ventura.

Diffidati: Glik, Bruno Peres, El Kaddouri.

Indisponibili: Basha, S.Masiello, Barreto, Nocerino, Larrondo, Sanchez Mino, Amauri.

Milan (4-3-3): Diego Lopez, Abate, Mexes, Alex, Armero, Muntari, De Jong, Montolivo, Bonaventura, Menez, Niang. (Abbiati, Agazzi, Rami, Zapata, Zaccardo, De Sciglio, Essien, Poli, Saponara, Cerci, El Shaarawy, Pazzini). All.: Inzaghi.

Diffidati: Rami.

Indisponibili: Van Ginkel, Honda, Bonera.

Gianluca Rocchi di Firenze dirigerà sabato sera a Torino la sua gara numero 170 in Serie A. I precedenti di Rocchi con il Torino: 8 vittorie granata, 7 pareggi, 8 sconfitte. I precedenti con il Milan: 6 vittorie rossonere, 8 pareggi e 11 sconfitte

PRECEDENTI E STATISTICHE

Saranno 4 gli ex nella partita :il neo acquisto dei rossoneri Alessio Cerci, Christian Abbiati( nel 2006, dopo aver giocato un anno in prestito alla Juve, si è trasferito sempre in prestito dai cugini del Torino) Ignazio Abate( nella stagione 2008-09), matteo Darmian (cresciuto nelle giovanili del Milan e rimasto in rossonero fino al 2009) ed infine Antonio Nocerino, al Milan dalla stagione 2011-12 fino alla stagione 2013-14. Il Toro non batte il Milan dal novembre 2001: cinque pareggi e otto sconfitte da allora. Quella resta l’unica vittoria granata contro il Milan in Serie A dal febbraio 1986 a oggi (34 incontri). Il Milan è la squadra che ha segnato di più al Torino in Serie A, 211 gol. Sono 69 i precedenti nel capoluogo piemontese: Toro avanti con 21 vittorie a fronte dei 17 blitz rossoneri; 31 i pareggi. Problema trasferta per i lombardi: i tre punti lontano da San Siro mancano dal 19 ottobre, quando Menez e compagni espugnarono il Bentegodi (1-3).

TORINO MILAN, GLI ULTIMI 5 INCONTRI DISPUTATI NEL GIRONE DI ANDATA:

Stagione 2013/2014: Torino Milan 2-2, stadio Olimpico. 3 andata

Stagione 2012/2013: Torino Milan 2-4, stadio Olimpico. 16 andata.

Stagione 2008/2009: Torino Milan 2-2, stadio Comunale. 13 andata.

Stagione 2001/2002: Torino Milan 1-0, stadio Delle Alpi. 10 andata.

Stagione 1994/1995: Torino Milan 0-0, stadio Delle Alpi. 11 andata.

LE ULTIME 5 IN TRASFERTA DEL MILAN IN SERIE A:

Stagione 2014/15. Roma-Milan 0-0

Stagione 2014/15. Genoa-Milan 1-0

Stagione 2014/15. Sampdoria-Milan 2-2

Stagione 2014/15. Cagliari-Milan 1-1

Stagione 2014/15. Hellas Verona-Milan 1-3

LE ULTIME 5 IN CASA DEL TORINO IN SERIE A:

Stagione 2014/15. Torino-Genoa 2-1

Stagione 2014/15. Torino-Palermo 2-2

Stagione 2014/15. Torino-Sassuolo 0-1

Stagione 2014/15. Torino-Atalanta 0-0

Stagione 2014/15. Torino-Parma 1-0

Per Giampiero Ventura, allenatore del Torino, quello di stasera, come ci ricorda Football Data, è il confronto da tecnico numero 13 con il Milan. Il bilancio riporta 2 successi di Ventura, 3 pareggi e 7 sconfitte,Per Filippo Inzaghi, invece, solo confronti da giocatore con il Torino. Il numeri sanciscono 6 vittorie di Inzaghi, 3 pareggi e 1 sconfitta,