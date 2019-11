La gioventù e l'esperienza nel Verona: il Parma cade per 3-1 al Bentegodi

Si dice spesso che le squadre debbano cercare il perfetto mix tra la gioventù e l'esperienza. Senza dubbio il Verona oggi l'ha trovato, e lo dimostra la vittoria arrivata contro il Parma: 3-1 il risultato finale di una gara molto divertente, contrariamente a quanto ci si poteva attendere da due squadre che puntano alla salvezza. Le reti della squadra di Mandorlini sono firmate da Sala, Toni e Valoti, a nulla è servito il momentaneo pareggio realizzato da Lodi su punizione.

LE SCELTE - Coppia d'attacco praticamente nuova per il Verona, con Saviola al fianco di Luca Toni, mentre a centrocampo giocano interni Greco e Sala, nel 3-5-2 su cui sta insistendo Mandorlini. Modulo speculare per il Parma, che ripropone in toto l'undici che pochi giorni fa aveva battuto la Fiorentina al Tardini.

PRIMO TEMPO - Molto meglio la squadra di Donadoni inizialmente, col passare dei minuti sale anche il Verona, con Saviola e Toni sugli scudi: i due sempreverdi attaccanti dimostrano di avere un'ottima intesa, e ci vuole un ottimo Mirante per sventare un paio di palle-gol generate dalla squadra di Mandorlini, stabilmente padrona del campo dopo un inizio tentennante. La partita è molto divertente, occasione da una parte e dall'altra alla mezz'ora: Palladino da pochi metri, sugli sviluppi di un calcio piazzato, non riesce a concludere in porta, e sul susseguente contropiede si supera Mirante su Saviola. Il gol del vantaggio scaligero arriva al 38' grazie a un super gol di Sala, tra i migliori nel primo tempo, che da fuori area incrocia col destro senza troppo disturbo trovando l'angolino basso. Finale di primo tempo di gestione del risultato, all'intervallo è avanti l'Hellas.

SECONDO TEMPO - Non ci sta però il Parma, che dopo aver cominciato l'anno con la vittoria contro la Fiorentina vuole portare via qualcosa anche dal Bentegodi. L'atteggiamento è quello giusto, ma Benussi non è mai in vero pericolo, almeno fino al 63', quando Lodi sfrutta al meglio una punizione dai 20 metri facendo passare la palla nell'unico spazio lasciato dalla barriera e segnando il gol del pareggio dei parmensi. Non ci sta però il Verona, che al 72' si riporta in vantaggio con il solito Luca Toni, pronto a sfruttare al meglio il cross dalla sinistra di Valoti e tagliando sul primo palo ci mette il piede, per riportare in avanti i suoi. Continuano a piovere le occasioni al Bentegodi, la partita resta bellissima e aperta: va vicinissimo al gol del pareggio il Parma con Palladino, che vede il suo destro in girata respinto da Rodriguez sulla linea con il petto. Un attimo dopo tocca a Toni avere l'occasione in contropiede per chiuderla, ma l'autore del gol del 2-1 non trova la porta. Non pareggia il Parma, così la chiude il Verona: nel primo minuto di recupero è Valoti, entrato al 67' e autore già di un assist, viene lanciato in contropiede da Nico Lopez (che due minuti prima aveva sprecato) e dopo aver saltato Mirante appoggia in rete il 3-1 che risolleva l'Hellas e fa di nuovo sprofondare il Parma.